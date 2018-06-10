 Россия закупает украинские колеса для вагонов из-за дороговизны российских

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Lenta.ru", стороны уже подписали 21 мая соответствующий договор. В компании отказались назвать причину приобретения колес в Украине, однако источник на транспортном рынке рассказал, что они сейчас дешевле российских, к тому же российские производители не могут поставить достаточный объем продукции.
Отметим, 21 марта правительство Украины разорвало программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.
Как часто бывает у нас в армии: стоит наш УАЗик, нуждается в ремонте. Нужных запчастей на складе нет. Если ремонтировать, то только ща свои деньги. Цена вопроса - 5 тыс. грн. Давайте пишите - и шо, вы что ли зарплату не получаете?
И тут эти колеса...
Похоже Запад за какую то другую Украину борется.
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Буквально рядом две ветки новостей - G7 продлевает санкции " что бы увеличить цену оккупации Украины"
И тут эти колеса...
Похоже Запад за какую то другую Украину борется.
Ч о уже говорить про "слепой траст"?
Структура владельца НЛМК Владимира Лисина «Независимая транспортная компания» выиграла аукцион по продаже 75% минус 2 акции Первой грузовой компании. Как сообщил «Интерфаксу» участник, знакомый с ходом торгов, в аукционе был сделан лишь один шаг. В итоге «дочка» РЖД досталась Лисину за 125,5 млрд рублей (стартовая цена актива составляла 125,375 млрд руб., первый шаг - 125 млн рублей, последующие - 500 млн рублей).«В парке более 200 тыс. вагонов, которые требуют ремонта, или замены на новые», - напоминает он. Сделка прошла из расчета около $30 тыс. за вагон, новый вагон стоит от $80 тыс.
Вiктар BY
Петр Алексеевич, вы что ли - прекрасная схема, не подкапаешься.
Ч о уже говорить про "слепой траст"?
а интер... думает по другому...
вальцманы, ахметовы, бойки и тд - наживаются на войне и крови украинцев..
по поводу торговли с рашей - расскажи про "выгодную" торговлю с кацапией родным тех воинов, которые погибли или были замучены рашисткими наемниками..
торгует не государство а частные компании, которым нельзя запретить это.
чтобы было совсем понятно - ссср во время вов закупил пять или шесть прессов Круппа (погугли чья это компания). через Швейцарию. ну как? дальше будем сравнивать с вов?
Зрада блин...
Хохол, слушай меня!
Моих братьев утопили в подводной лодке под названием «Курск».
Моих детей убили в бесланской школе.
Моих соседей взрывали прямо в жилых домах.
Моих земляков насиловали и убивали в Кущевке.
Взрослых и детей утопили на «Булгарии».
Журналистов, которые писали правду, уничтожали.
Мои земли отдали китайцам.
Мои дети кончают жизнь самоубийством.
Хохол! Ты пережил это?
Я, русский, стою перед тобой не по своей воле. Каждую ночь ко мне приходит Бог. Он сказал: «История Каина и Авеля это не история Ветхого Завета, это история некоторых людей, она была и есть. Ты Каин. Я обязываю тебя поговорить с человеком, которого ты называешь хохлом. Поговори честно. Иначе сотру твой род разом и жестоко».
Я стою перед тобой. Говорю то, что не хочу говорить. Но вынужден. Не обольщайся, я не исправлюсь, я только боюсь Бога, боюсь сдохнуть раньше времени. Я ненавижу тебя, хохол!
Я ненавижу тебя за то, что на Майдане ты стоял с поднятой головой, а я, незаметно отстоявший на Болотной, до сих пор жду расправы на трясущихся ногах.
Я ненавижу тебя за то, что то, что я перечислил выше, ты не пережил, но поднялся и победил, потому что не хочешь жить рабом.
Я ненавижу тебя, кого раньше называл братом, за то, что ты в меня никогда не плевал и ничего у меня не отбирал.
Я своровал Крым у тебя и воплю о национальной идее и о великом народе. Я не смогу на свои копейки отдыхать в Крыму, зато могу орать, что Крым наш!
Я поливаю тебя грязью, живя в ужасающей грязи сам.
Я хочу завоевать твои земли, чтобы мое правительство стало еще богаче и изощреннее.
Я ненавижу тебя за то, что не могу теперь спать. Ночью я плачу навзрыд, а утром поношу тебя, хохол, последними словами.
Я не могу встать с колен. Я не могу защитить своих детей. Я не могу говорить то, что хочу. Я не могу работать на нормальном предприятии и получать нормальную зарплату. У меня нет ни фабрик, ни заводов. Я просрал все! И в этом виноват ты, хохол - ты заставил меня увидеть свою правду. Из-за тебя я должен выполнить волю Того, Кому не повиноваться не могу.
Прости, хохол, я предал тебя. Не за деньги, не за удобства - просто так, так мне сказали.
Не переживая то, что пережил каждый русский, ты создал небесную сотню. В моей стране должна была возникнуть многомиллионная. Но я смог только одно - вонзить в тебя нож. Раб всегда ненавидит свободного человека.
Что, хохол, молчишь? Говори!
- Я выполнил то, что Ты мне велел. Я поговорил с хохлом. Он ничего не сказал. Смачно сплюнув, он с мерзостью посмотрел на меня и ушел. Зачем Тебе все это надо?
- Хохол ушел в свою свободную жизнь. Ты остался с плевком - с тем, к чему ты привык. Ты Каин. Ты изгой. Я не приду больше к тебе ночью. Я не приду к тебе больше никогда. Я заставил тебя сказать то, что твоя черная душа держит в себе. Я отрекаюсь от тебя. Доживай в прахе и гнили своей. Если сможешь….."
(с) Олег Беляков.