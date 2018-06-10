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 Экономика, За рубежом
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Все про:железная дорога (1008) Россия (69566) закупки (133)

 Россия закупает украинские колеса для вагонов из-за дороговизны российских

Российская "Первая грузовая компания" закупит у дочерней компании украинской группы "Интерпайп" цельнокатаные колеса для железнодорожных вагонов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Lenta.ru", стороны уже подписали 21 мая соответствующий договор. В компании отказались назвать причину приобретения колес в Украине, однако источник на транспортном рынке рассказал, что они сейчас дешевле российских, к тому же российские производители не могут поставить достаточный объем продукции.

Отметим, 21 марта правительство Украины разорвало программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина потеряла $100 млрд из-за российской агрессии в Крыму и на Донбассе, - Atlantic Council. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3070707
 
 
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Киев, Киев. Или Киев это уже окраина Винницы?
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зараз - так,як раніше Київ був передмістям Донецька.
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Не... Киев как был анклавом России, так и остался.
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Київ у гірші часи не був анклавом росії, а тепер взагалі більшість проти росії.
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Та да. Убедительно. Израиль с Польшей дипломатические отношения разрывать хотел только из-за того, что поляки открестились от своей истории во время второй мировой, а у нас с россией до сих пор дружба-жвачка-кукуруза. Дип.отношения не разорваны. граница не закрыта - проходной двор с РФ, торговля с РФ полным ходом. Колесики вагонные, порошочки стиральные и т.д. Это только то, что известно. Товарооборот с РФ в 2017 году вырас кажется на 40% по сравнению с 2016 годом. Смотри официальную статистику.
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Це все відомо, але запропонуй інше. Тому, що при безробітті люди перевернуть усю Україну. Робота (небагато) пропонується тільки тому, що багато виїхало за кордон. Закриєш це і що далі?
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винницькі гуртом заїжджають,як раніше донецькі ,і всі на керівні посади...
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немає в Україні сепаратистів,є колабораціоністи - мої вороги.
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А что пост мой заспамил? Правда из Луганска болючая? Киев это тоговый партнер оккупанта. Так Гройсман и вся киевская власть говорила еще в 2017 году. Вспомни слёзки Гройсмана по поводу блокады Крыма и Донбасса. Вспомни действия Авакова.
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не сподобалась гомосексуалістична сентенція.
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ну кто же виноват, что у тебя такая ориентация. Ты кстати не забудь 17 июня на марш равенства сходить. В Европе уже обеспокоены безопасностью марширующих. Европа обеспокоена
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цих підарів охоронятимуть озброєні підари.Порядній людині там немає чого робити.Хіба проводити до дому учасників,яких не розвозитимуть по їхнім кублам професійні підари на державній службі.
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Falcon‏ @falconua 19 ч.19 часов назад

Как часто бывает у нас в армии: стоит наш УАЗик, нуждается в ремонте. Нужных запчастей на складе нет. Если ремонтировать, то только ща свои деньги. Цена вопроса - 5 тыс. грн. Давайте пишите - и шо, вы что ли зарплату не получаете?
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В 1939 году Германия тоже много интересного закупала...может пора на российском направлении заузить под европейский стандарт ЖД калию на расстоянии 39 км.?
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Последние 3 пункта - полная брехня, а первые три - частичная
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Давайте, продавайте потом они к вам на бронепоезде приедут.
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Как Муравьев со своей бандой под Круты Росія закуповує українські колеса для вагонів через дорожнечу російських - Цензор.НЕТ 6922
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Для гибридной войны это отличный ответ: качайте свой газ, продавайте Европе и покупайте у нас колеса. Сырьевая коррумпированная экономика в действии. А мы тем временем будем совершенствовать свои технологии и получим рабочие места.
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Буквально рядом две ветки новостей - G7 продлевает санкции " что бы увеличить цену оккупации Украины"
И тут эти колеса...
Похоже Запад за какую то другую Украину борется.
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АО "Стальтранс" (Ярославль) - приобретет у ООО "Интерпайп-М" (Москва, "дочка" украинской группы "Интерпайп") - цельнокатаные колеса для вагонов на сумму до 467,77 млн руб. с НДС, следует из сообщения ПГК.

Росія закуповує українські колеса для вагонів через дорожнечу російських - Цензор.НЕТ 9251 Вiктар BY

Буквально рядом две ветки новостей - G7 продлевает санкции " что бы увеличить цену оккупации Украины"
И тут эти колеса...
Похоже Запад за какую то другую Украину борется.
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Петр Алексеевич, вы что ли - прекрасная схема, не подкапаешься.
Ч о уже говорить про "слепой траст"?
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Владимир Лисин стал владельцем «Первой грузовой компании» - крупнейшего российского оператора перевозок. Бизнесмен выиграл аукцион за один шаг, заплатив 125,5 млрд рублей и обойдя основного претендента - компанию Геннадия Тимченко. Для оптимизации бизнеса ПГК Лисин подходит лучше других претендентов, отмечают эксперты

Структура владельца НЛМК Владимира Лисина «Независимая транспортная компания» выиграла аукцион по продаже 75% минус 2 акции Первой грузовой компании. Как сообщил «Интерфаксу» участник, знакомый с ходом торгов, в аукционе был сделан лишь один шаг. В итоге «дочка» РЖД досталась Лисину за 125,5 млрд рублей (стартовая цена актива составляла 125,375 млрд руб., первый шаг - 125 млн рублей, последующие - 500 млн рублей).«В парке более 200 тыс. вагонов, которые требуют ремонта, или замены на новые», - напоминает он. Сделка прошла из расчета около $30 тыс. за вагон, новый вагон стоит от $80 тыс.

Вiктар BY

Петр Алексеевич, вы что ли - прекрасная схема, не подкапаешься.
Ч о уже говорить про "слепой траст"?
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Это тот самый Интерпайп, который Пинчука? Если он, то шо, есть причины удивляться? А у меня- никаких.
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вся економіка в десяти лапах, такі данні
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Сколько украинцев кацапы должны убить чтобы получить колесо подешевле?
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это Вы так думаете?
а интер... думает по другому...
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пусть продают,валюта которую русские платят Украине только в плюс будет,некоторые недоумки этого не понимают и зраду вопят по привычке
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Я в таких тонких делах- не очень. Знаю тока, шо эта компания- на Кипре зарегистрирована. Отсюда- вопрос: скока денег, от сделки, уйдет туда и скока останется у нас? Вы не в курсе, часом?
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вальцманоид, платят не Украине, а олигархам..
вальцманы, ахметовы, бойки и тд - наживаются на войне и крови украинцев..
по поводу торговли с рашей - расскажи про "выгодную" торговлю с кацапией родным тех воинов, которые погибли или были замучены рашисткими наемниками..
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за ульяновим,тільки навпаки - продамо росії мотузку,на якій нас вішатимуть.Але дуже вигідно!
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Ты хоть сам понял что написал?Это все равно что во время ВОВ вести торговлю с фашистской германией оправдываясь тем что получаем валюту на закупку у США оружия,а то что на этих колесах кацапы приедут в Киев и эти уроды ежедневно убивают наших людей всем насрать.
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хватит тупых сравнений с вов. тогда была открытая агрессия. сейчас - прокси-война ихтамнетов без доказательств и объявления войны. задрали тупиздни
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сосок,тем более позорно торговать прокси!
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Если считаете что сравнение тупое то ответьте почему весь мир уже знает что на востоке Украины воюют регулярные подразделения кацапов не считая группы вагнера и сам хуйло уже это не отрицает и не кричит о заблудившихся,отпускниках и их там нету а только такие как Вы и наша продажная власть состоящая из процентов на восемдесят из регионалов еще сомневаются да и Крым окупировали марсиане а не старшие наши братья.
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еще раз для тех кто с утра еще не проснулся - на востоке Украины идет гибридная война без использования распознавательных знаков кацапской армии, без объявления войны и соответствующих нот. Поэтому противодействие ей тоже не тупое "шашки на голо" а гибридное. Слава богу это не мешает косить цапов на донбассе.
торгует не государство а частные компании, которым нельзя запретить это.

чтобы было совсем понятно - ссср во время вов закупил пять или шесть прессов Круппа (погугли чья это компания). через Швейцарию. ну как? дальше будем сравнивать с вов?
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Сколько потом этих колес назад к нам приветствия, везя на себе платформы с танками, боеприпасами и личным составом?
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получается... одно колесо - одна жизнь (нашего воина)
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Вы товарооборот фирм миллиардера Новинского в Украине видели между РАБссией и Украиной?Этот КацаПсин ворочает миллиардами долларов и вас это не удивляет? Росія закуповує українські колеса для вагонів через дорожнечу російських - Цензор.НЕТ 4859
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про новинского низзя...это же главный держатель скреп.он им священный огонь из иерусалима возит.
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Новинский и Кондитер дааалеко не друзья,БОЛВАНЫ вы...
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Ну тогда и не нужно удивляться вялому возмущению по керченскому мосту и северному потоку -2 в мире. Почему кто-то должен вводить санкции, если украинская вата ищет оправдания торговле с агрессором. Дурних нема.
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При Индюковиче 60% украинского бизнеса принадлежало Семену Могилевичу и Йосифу Кабздону.... Росія закуповує українські колеса для вагонів через дорожнечу російських - Цензор.НЕТ 5481Не парьтесь своими тупыми Извилинами... Росія закуповує українські колеса для вагонів через дорожнечу російських - Цензор.НЕТ 1278
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Да,собственно,это и не сенсация. Ну,подумаешь,торговля с агрессором..
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подумаешь агрессор платит деньги Украине
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главное,красивое оправдание выдумать - и в массы. Какой Украине они платят,если предприятие частное и зарегано в оффшоре?
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ну,если для тебя вата умная,то ты - чукча. Я вату и твоих сородичей из срани-рязани умными не считаю.
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Как мне показалось- он просто забыл проставить кавычки.
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как мне показалось - он просто оправдывает действия барыг на крови.
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а зачем? Мне оно не интересно абсолютно.. Тем более,на правду там надеяться нечего априори
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то сарказм.Справді,без "лапок" погано сприймається.Мене в цій гілці сепаром обізвали,напевно ,із сарказмом та за особистого спілкування фізично пошуткував би у відповідь .
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Сраказм головного мозга это,а не сарказм.
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кацапам пофиг что они торгуют с агрессором.
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Украина покупает в Беларуси оси для колесных пар, в то же время у нас сейчас дефицит дисков колесных пар. Так что продавайте диски(колеса) нам и покажите фигу мордору.
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к сожалению,рынок так не работает Росія закуповує українські колеса для вагонів через дорожнечу російських - Цензор.НЕТ 478.покупатель приходит покупать.а не продавец насильно впихивает товар
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Боеприпасы, на новых колесах сепаратистам возить будут.
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В прошло году на РАБссии был большой неурожай картофеля.Бацька Лукаш скупил в Украине сколько мог и отправил Плешивому Педофилу ПОДАРОЧЕК... Росія закуповує українські колеса для вагонів через дорожнечу російських - Цензор.НЕТ 7681
Зрада блин... Росія закуповує українські колеса для вагонів через дорожнечу російських - Цензор.НЕТ 6531
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ты играешь в игру "напиши одно и то же сообщение пять раз и получи бан"?
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Продавать в Расию хорошо. Покупать в Расии плохо!
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чёта от кацапни не слышно воя,шо хуйло спонсирует Украину,помогая перевооружать армию.не потррриоты шоле? Росія закуповує українські колеса для вагонів через дорожнечу російських - Цензор.НЕТ 6540
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Азиопия Плешивого Хмыря под названием Пакостьстан импортозаместилась... Росія закуповує українські колеса для вагонів через дорожнечу російських - Цензор.НЕТ 1399
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от жмидовські падлюки, щоб ви разом з своїми виводками поздихали, ублюдки гниють з голови.
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жити по-новому, это когда вальцманат - дожирает Украину в интересах кремля..
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"МЫ ВЕДАЕМ, ЧТО ТВОРИМ.

Хохол, слушай меня!
Моих братьев утопили в подводной лодке под названием «Курск».
Моих детей убили в бесланской школе.
Моих соседей взрывали прямо в жилых домах.
Моих земляков насиловали и убивали в Кущевке.
Взрослых и детей утопили на «Булгарии».
Журналистов, которые писали правду, уничтожали.
Мои земли отдали китайцам.
Мои дети кончают жизнь самоубийством.
Хохол! Ты пережил это?
Я, русский, стою перед тобой не по своей воле. Каждую ночь ко мне приходит Бог. Он сказал: «История Каина и Авеля это не история Ветхого Завета, это история некоторых людей, она была и есть. Ты Каин. Я обязываю тебя поговорить с человеком, которого ты называешь хохлом. Поговори честно. Иначе сотру твой род разом и жестоко».
Я стою перед тобой. Говорю то, что не хочу говорить. Но вынужден. Не обольщайся, я не исправлюсь, я только боюсь Бога, боюсь сдохнуть раньше времени. Я ненавижу тебя, хохол!
Я ненавижу тебя за то, что на Майдане ты стоял с поднятой головой, а я, незаметно отстоявший на Болотной, до сих пор жду расправы на трясущихся ногах.
Я ненавижу тебя за то, что то, что я перечислил выше, ты не пережил, но поднялся и победил, потому что не хочешь жить рабом.
Я ненавижу тебя, кого раньше называл братом, за то, что ты в меня никогда не плевал и ничего у меня не отбирал.
Я своровал Крым у тебя и воплю о национальной идее и о великом народе. Я не смогу на свои копейки отдыхать в Крыму, зато могу орать, что Крым наш!
Я поливаю тебя грязью, живя в ужасающей грязи сам.
Я хочу завоевать твои земли, чтобы мое правительство стало еще богаче и изощреннее.
Я ненавижу тебя за то, что не могу теперь спать. Ночью я плачу навзрыд, а утром поношу тебя, хохол, последними словами.
Я не могу встать с колен. Я не могу защитить своих детей. Я не могу говорить то, что хочу. Я не могу работать на нормальном предприятии и получать нормальную зарплату. У меня нет ни фабрик, ни заводов. Я просрал все! И в этом виноват ты, хохол - ты заставил меня увидеть свою правду. Из-за тебя я должен выполнить волю Того, Кому не повиноваться не могу.
Прости, хохол, я предал тебя. Не за деньги, не за удобства - просто так, так мне сказали.
Не переживая то, что пережил каждый русский, ты создал небесную сотню. В моей стране должна была возникнуть многомиллионная. Но я смог только одно - вонзить в тебя нож. Раб всегда ненавидит свободного человека.
Что, хохол, молчишь? Говори!
- Я выполнил то, что Ты мне велел. Я поговорил с хохлом. Он ничего не сказал. Смачно сплюнув, он с мерзостью посмотрел на меня и ушел. Зачем Тебе все это надо?
- Хохол ушел в свою свободную жизнь. Ты остался с плевком - с тем, к чему ты привык. Ты Каин. Ты изгой. Я не приду больше к тебе ночью. Я не приду к тебе больше никогда. Я заставил тебя сказать то, что твоя черная душа держит в себе. Я отрекаюсь от тебя. Доживай в прахе и гнили своей. Если сможешь….."
(с) Олег Беляков.
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Уничтожение украинской армии при Индюковиче Плешивый Педофил поручил своим агентам в Украине Саламатину и Лебедеву,побывав министрами обороны Украины эти два Хмыря с чем они успешно справились еще до Майдана...,сегодня Паша Лебедев строит себе в Крыму Шикарную Хижину дяди Тома на 150 миллионов долларов.А вы как думали бабло косят Хмыри РАБссии? Росія закуповує українські колеса для вагонів через дорожнечу російських - Цензор.НЕТ 4933
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ага ...немецкий министр военной промышленности Шпеер ...заключил контракт на потравку жд колёс с наркоматом обороны ссср ...якось так
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Я вот тут как-то возле железной дороги живу и видел как везли колёса. Правда в обратную сторону от написанного! И кто тогда сбрехал?
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