 Россия закупает украинские колеса для вагонов из-за дороговизны российских

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Lenta.ru", стороны уже подписали 21 мая соответствующий договор. В компании отказались назвать причину приобретения колес в Украине, однако источник на транспортном рынке рассказал, что они сейчас дешевле российских, к тому же российские производители не могут поставить достаточный объем продукции.

Отметим, 21 марта правительство Украины разорвало программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

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