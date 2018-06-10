 Страны G7 готовы ввести новые санкции против РФ, - коммюнике

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам саммита G7.
"Мы вновь осуждаем незаконное присоединение Крыма и по-прежнему выступаем за суверенитет, независимость и территориальную целостностью Украины в признанных на международном уровне границах", - отмечается в документе.
"Мы готовы принимать дальнейшие ограничительные меры, чтобы увеличить ту цену, которая платит Россия (за свои действия. - Ред.) в случае, если шаги российской стороны нас к этому подтолкнут", - подчеркнули лидеры G7.
Также они выразили готовность поддерживать российское гражданское общество.
В документе говорится, что санкции против РФ действуют "в связи с тем, что Россия не может обеспечить полное выполнение собственных обязательств в рамках Минских договоренностей, а также - с учетом нарушения суверенитета Украины".
Участники саммита поддержали усилия в рамках "Нормандского формата" и ОБСЕ по решению конфликта в Украине.
Отметим, страны G7 сумели по итогам саммита согласовать совместное коммюнике. Однако позже президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается одобрять это заявление, так как он недоволен заявлениями премьера Канады Джастина Трюдо.
У мира был шанс показать свою принципиальность в отношении ублюдка, сбившего Боинг, но мир принципиальности предпочёл бабло и зрелища ЧМ-2018 в рф. Кушайте, лицемерные мои.
а принять падлюку взад,
как офигенную економику всего економного,
как доня завещал?
кто против доналда - тот пойдет грузить санкционный люминий...
Но это вам только на пользу...
СССР развалился по политическим мотивам, которые создало союзное руководство.
Та да,что там цена на нефть, металлоемкость продукции, производство танков,помощь странам Африки - это Горбатый развалил! Детский лепет...
Хотя при отсутствии первой леди на рассее , ху**ло таки дама 😀
Ранее о согласовании коммюнике странами «Группы семи» заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
«Основываясь на лживых заявлениях Трюдо в ходе его пресс-конференции и на том факте, что Канада взимает огромные тарифы с наших американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил представителям США не подписывать коммюнике, в то время как мы изучаем варианты для введения тарифов на автомобили, наводняющие американский рынок!», - написал Трамп.
«Во время наших встреч на G7 Трюдо вел себя так смиренно и мягко лишь для того, чтобы после моего отъезда заявить на пресс-конференции, что "пошлины США были своего рода оскорблением", и он "не даст сесть себе на шею". Очень нечестно и слабо. Наши пошлины - это ответ на его 270 процентов пошлины на молочную продукцию из США!», - добавил американский лидер.
Не треба. Марна трата часу.
Ранее о согласовании коммюнике странами «Группы семи» заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
«Основываясь на лживых заявлениях Трюдо в ходе его пресс-конференции и на том факте, что Канада взимает огромные тарифы с наших американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил представителям США не подписывать коммюнике, в то время как мы изучаем варианты для введения тарифов на автомобили, наводняющие американский рынок!», - написал Трамп.
«Во время наших встреч на G7 Трюдо вел себя так смиренно и мягко лишь для того, чтобы после моего отъезда заявить на пресс-конференции, что "пошлины США были своего рода оскорблением", и он "не даст сесть себе на шею". Очень нечестно и слабо. Наши пошлины - это ответ на его 270 процентов пошлины на молочную продукцию из США!», - добавил американский лидер.
И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель.Откровение святого Иоанна Богослова