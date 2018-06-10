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Все про:G7 (227) санкции (6800)

 Страны G7 готовы ввести новые санкции против РФ, - коммюнике

Лидеры стран "Большой семерки" осудили Российскую Федерацию за аннексию Крыма и предупредили, что будут готовы вводить новые санкции против Москвы, если этого потребуют обстоятельства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам саммита G7.

"Мы вновь осуждаем незаконное присоединение Крыма и по-прежнему выступаем за суверенитет, независимость и территориальную целостностью Украины в признанных на международном уровне границах", - отмечается в документе.

"Мы готовы принимать дальнейшие ограничительные меры, чтобы увеличить ту цену, которая платит Россия (за свои действия. - Ред.) в случае, если шаги российской стороны нас к этому подтолкнут", - подчеркнули лидеры G7.

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Также они выразили готовность поддерживать российское гражданское общество.

В документе говорится, что санкции против РФ действуют "в связи с тем, что Россия не может обеспечить полное выполнение собственных обязательств в рамках Минских договоренностей, а также - с учетом нарушения суверенитета Украины".

Участники саммита поддержали усилия в рамках "Нормандского формата" и ОБСЕ по решению конфликта в Украине.

Отметим, страны G7 сумели по итогам саммита согласовать совместное коммюнике. Однако позже президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается одобрять это заявление, так как он недоволен заявлениями премьера Канады Джастина Трюдо.

Источник: https://censor.net.ua/n3070706
 
   
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А Трамп-таки, отлично протролил европейских политических шлюх
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Мысли Перзидента‏ @VVP2_0 8 июн.

У мира был шанс показать свою принципиальность в отношении ублюдка, сбившего Боинг, но мир принципиальности предпочёл бабло и зрелища ЧМ-2018 в рф. Кушайте, лицемерные мои.
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шо так?
а принять падлюку взад,
как офигенную економику всего економного,
как доня завещал?
кто против доналда - тот пойдет грузить санкционный люминий...
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Короче мокшане...санкции станут ДЛИНЕЕ и ТОЛЩЕ))))
Но это вам только на пользу...
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станут - у президента США свой золотой дождь, у конгресса свой....
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Что то я уже сомневаюсь,что конгресс дожмет Трампа,партийные интересы республиканцев побеждают интересы страны,разве что только промежуточные выборы и то если республиканцы потеряют большинство.
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Санкции были при Рейгине,а это больше на пук похоже..
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россия тоже не ссср,ей и пука хватит
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России противостоит менее консолидированная и интегрированная НАТО. СССР противостояла более боеспособная структура. И экономика РФ более однородная и мобильная.
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СССР победило не НАТО,он развалился из за экономических проблем,а экономика россии почти полностью зависимая от Запада
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С чего Вы взяли, что СССР развалился из-за экономических проблем. В СССР ситуация была более чем надёжная. ВВП увеличивался, отношение долг-ВВП мизерный. Сейчас номинальный долг Украины больше чем долг СССР. Не было товаров в магазинах, так эта проблема решалась одним декретом и через пару месяцев магазины ломились от товаров.
СССР развалился по политическим мотивам, которые создало союзное руководство.
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СССР развалился по политическим мотивам, которые создало союзное руководство.

Та да,что там цена на нефть, металлоемкость продукции, производство танков,помощь странам Африки - это Горбатый развалил! Детский лепет...
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Де б ті товари взялися?? За кордоном закупили б? А валюту де взяти на це все? Тоді совок людей нагодувати як слід не міг. Тому, якщо не в темі, то краще промовчати. Ага. Де, бл..ть, ці совкодрочери беруться..?
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скорее всего ты не жил в то время, иначе бы не писАл такой бред
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G7 - союз тузов. Там шестёркам вроде пуйла ботоксного , не место. И не мечтай, Ваван 😂
Хотя при отсутствии первой леди на рассее , ху**ло таки дама 😀
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добре,що хоч ще не Г8 за бажаннями старих педо- і уринофілів.
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А конкретнее нельзя? Что там сказанул Трюдо такого, что Трамп не согласен?
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Президент США Дональд Трамп заявил, что США не поддержат итоговое коммюнике по итогам саммита G7. Об этом он написал в своем Twitter.

Ранее о согласовании коммюнике странами «Группы семи» заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Основываясь на лживых заявлениях Трюдо в ходе его пресс-конференции и на том факте, что Канада взимает огромные тарифы с наших американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил представителям США не подписывать коммюнике, в то время как мы изучаем варианты для введения тарифов на автомобили, наводняющие американский рынок!», - написал Трамп.

«Во время наших встреч на G7 Трюдо вел себя так смиренно и мягко лишь для того, чтобы после моего отъезда заявить на пресс-конференции, что "пошлины США были своего рода оскорблением", и он "не даст сесть себе на шею". Очень нечестно и слабо. Наши пошлины - это ответ на его 270 процентов пошлины на молочную продукцию из США!», - добавил американский лидер.
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одного з тузів Хуйло обісцяв на pee-pee party.Помітив,як собака сечею.
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Также они выразили готовность поддерживать российское гражданское общество.Источник: https://censor.net.ua/n3070706

Не треба. Марна трата часу.
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я знову ж, в 2106-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Президент США Дональд Трамп заявил, что США не поддержат итоговое коммюнике по итогам саммита G7. Об этом он написал в своем Twitter.

Ранее о согласовании коммюнике странами «Группы семи» заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Основываясь на лживых заявлениях Трюдо в ходе его пресс-конференции и на том факте, что Канада взимает огромные тарифы с наших американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил представителям США не подписывать коммюнике, в то время как мы изучаем варианты для введения тарифов на автомобили, наводняющие американский рынок!», - написал Трамп.

«Во время наших встреч на G7 Трюдо вел себя так смиренно и мягко лишь для того, чтобы после моего отъезда заявить на пресс-конференции, что "пошлины США были своего рода оскорблением", и он "не даст сесть себе на шею". Очень нечестно и слабо. Наши пошлины - это ответ на его 270 процентов пошлины на молочную продукцию из США!», - добавил американский лидер.
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Как они приняли?если Трамп не подписал..значит не согласовали..
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Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть.
И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель.Откровение святого Иоанна Богослова
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Що ж так відразу? Спочатку потрібно висловити глибоке занепокоєння, а потім ГОТОВНІСТЬ до введення санкцій. Цікаве формулювання з приводу цієї готовності. Виявляється, що роssія заслуговує на такі "жорсткі" дії з боку Заходу через небажання виконувати Мінські домовленості. Про Будапештські "домовленості", порушення міжнародного права, військову агресію - ні слова.
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так звичайно на занепокоєння піде три роки .... потім етап готовності ще три роки...... так країна тихо загнеться.....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСтраны G7 готовы ввести новые санкции против РФ, - коммюнике
 
 
 
 
 
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