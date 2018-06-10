 Страны G7 готовы ввести новые санкции против РФ, - коммюнике

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам саммита G7.

"Мы вновь осуждаем незаконное присоединение Крыма и по-прежнему выступаем за суверенитет, независимость и территориальную целостностью Украины в признанных на международном уровне границах", - отмечается в документе.

"Мы готовы принимать дальнейшие ограничительные меры, чтобы увеличить ту цену, которая платит Россия (за свои действия. - Ред.) в случае, если шаги российской стороны нас к этому подтолкнут", - подчеркнули лидеры G7.

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Также они выразили готовность поддерживать российское гражданское общество.

В документе говорится, что санкции против РФ действуют "в связи с тем, что Россия не может обеспечить полное выполнение собственных обязательств в рамках Минских договоренностей, а также - с учетом нарушения суверенитета Украины".

Участники саммита поддержали усилия в рамках "Нормандского формата" и ОБСЕ по решению конфликта в Украине.

Отметим, страны G7 сумели по итогам саммита согласовать совместное коммюнике. Однако позже президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается одобрять это заявление, так как он недоволен заявлениями премьера Канады Джастина Трюдо.