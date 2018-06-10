 Наемники РФ 30 раз открывали огонь по позициям сил ВСУ: двое воинов ранены, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил на странице в Facebook.
"Отмечается активизация российско-оккупационных войск на луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское, на донецком - в районах Пески и Опытное, и Новоселовка Вторая, мариупольском направлении. Всего противник 30 раз нарушал режим прекращения огня, из них 4 раза с применением тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали на провокации врага", – говорится в сводке по состоянию на 7:00 воскресенья.
Подчеркивается, что во время боевых действий за прошедшие сутки 2 военнослужащих ООС получили ранения и были госпитализированы.
По данным украинской разведки, боевикам нанесены потери: 2 – уничтожено и 5 получили ранения.
С начала текущих суток боевики на Луганщине 5 раз открывали огонь, не применяя тяжелого вооружения.
Хлопці , бийте цю наволоч кацапську , не шкодуючи патронів!!
(якщо ж поранення - то нехай то буде подряпина)
іудам і долбо...- муки і страждання - кожного світання
(не відмолити гріхів своїх... ніколи)