EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Происшествия
  778  16
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6946) наемники РФ (485) операция Объединенных сил (196)

 Наемники РФ 30 раз открывали огонь по позициям сил ВСУ: двое воинов ранены, - штаб ООС

За прошедшие сутки наемники российско-террористических войск 30 раз открывали огонь по позициям Операции объединенных сил на Донбассе, в том числе 4 раза с применением тяжелого вооружения, двое украинских воинов ранены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил на странице в Facebook.

"Отмечается активизация российско-оккупационных войск на луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское, на донецком - в районах Пески и Опытное, и Новоселовка Вторая, мариупольском направлении. Всего противник 30 раз нарушал режим прекращения огня, из них 4 раза с применением тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали на провокации врага", – говорится в сводке по состоянию на 7:00 воскресенья.

Подчеркивается, что во время боевых действий за прошедшие сутки 2 военнослужащих ООС получили ранения и были госпитализированы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООС опровергает информацию о захвате наемниками РФ Травневого и Гладосово

По данным украинской разведки, боевикам нанесены потери: 2 – уничтожено и 5 получили ранения.

С начала текущих суток боевики на Луганщине 5 раз открывали огонь, не применяя тяжелого вооружения.

Источник: https://censor.net.ua/n3070705
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тільки смерть клятих москалів зупинить іх на нашій землі !!
Хлопці , бийте цю наволоч кацапську , не шкодуючи патронів!!
 показать весь комментарий
 
 
А вам по душі лицарські змагання? Але не з таким ворогом як рашка..
 показать весь комментарий
 
неашим сонечкам - кожний ронок зустрічати цілими і неушкодженими... живими
(якщо ж поранення - то нехай то буде подряпина)
іудам і долбо...- муки і страждання - кожного світання
(не відмолити гріхів своїх... ніколи)
 показать весь комментарий
 
 
Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.
 показать весь комментарий
 
 
я знову ж, в 2105-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаемники РФ 30 раз открывали огонь по позициям сил ВСУ: двое воинов ранены, - штаб ООС
 
 
 
 
 
 вверх