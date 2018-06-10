 Женщина пыталась попасть на КПВВ "Новотроицкое" на авто без очереди, а когда ее остановили, наехала на пограничника, - ГПСУ

Женщина пыталась проехать на территорию КПВВ без очереди, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

"Однако пограничники сделали гражданке замечание, на что она отреагировала неадекватно и осуществила умышленный наезд на обе ноги военнослужащего. Лицо задержано и передано сотрудникам Нацполиции. В Волновахский ОП ГУНП Украины в Донецкой области направлено уведомление по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 УК Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Состояние здоровья пограничника удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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