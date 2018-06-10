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Все про:Госпогранслужба (2836) наезд (18) пункт пропуска (388)

 Женщина пыталась попасть на КПВВ "Новотроицкое" на авто без очереди, а когда ее остановили, наехала на пограничника, - ГПСУ

Около полудня 9 июня на въезд с временно оккупированной территории Украины на КПВВ "Новотроицкое" прибыл автомобиль Chevrolet под управлением гражданки Украины.

Женщина пыталась проехать на территорию КПВВ без очереди, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

"Однако пограничники сделали гражданке замечание, на что она отреагировала неадекватно и осуществила умышленный наезд на обе ноги военнослужащего. Лицо задержано и передано сотрудникам Нацполиции. В Волновахский ОП ГУНП Украины в Донецкой области направлено уведомление по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 УК Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Состояние здоровья пограничника удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070704
 
 
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В тюрму гадюку. От і буде на контрольованій Україною території, на яку вона хотіла заїхати.

Прикордоннику одужання.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖенщина пыталась попасть на КПВВ "Новотроицкое" на авто без очереди, а когда ее остановили, наехала на пограничника, - ГПСУ
 
 
 
 
 
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