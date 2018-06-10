 Незаконно осужденного Балуха в СИЗО голодающим не считают, врач его не посещает, - правозащитница Скрипник

Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказала руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, пишет Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что Балух держал полную голодовку первые двадцать дней,а потом крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил заключенного употреблять минимальный набор продуктов (овсяный кисель, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), чтобы избежать "опасных для жизни процессов".

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"Владимир согласился, и как мы знаем, стал употреблять только кисель, иногда мед и максимум сухари. В какой-то момент администрация колонии узнала про кисель и решила снять его с формальной голодовки. Есть определенный режим, когда администрация ставит человека на учет голодовки, вот они и сняли его с этого учета, и считают, что голодовку он не ведет. Но Владимир продолжает свой протест, он потерял 30 кг веса. Балуха перестал посещать врач из медсанчасти при СИЗО, хотя обязан регулярно обследовать заключенных, которые объявили голодовку", - рассказала правозащитница.

Напомним, оккупанты задержали Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ РФ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

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Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

19 марта подконтрольный Кремлю "Раздольненский районный суд" избрал для Владимира Балуха меру пресечения в этом деле в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года. С этого дня Владимир Балух голодает. Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало освободить Балуха и сообщить о состоянии его здоровья.

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Адвокат Ольга Динзе на пресс-конференции 6 июня в Киеве сообщила, что украинский активист Владимир Балух, который более 80 дней голодает в крымском СИЗО, потерял 30 кг веса.