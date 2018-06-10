 У родителей и адвоката осужденного в России Клыха нет возможности узнать, начал ли он голодовку

Как рассказала в комментарии Громадському радіо мать политзаключенного Тамара Клых, во время телефонного разговора 7 июня Станислав заявил, что 8 числа начнет голодовку, информирует Цензор.НЕТ. "В четверг (7 июня. - Ред.) я разговаривала с ним. Наконец он сказал отцу: "Я также буду с завтрашнего дня голодать". И все, дальше прервалась связь, потому что нам дается 15 минут", - рассказала Тамара Клых.

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Она отметила, что не может подтвердить, была ли начата голодовка, поскольку ей не известно об этом ничего. Она также рассказала, что Станислав намеревался начать голодовку в поддержку политзаключенного Олега Сенцова и других. "Больше никакой информации не знаем. Я и адвокату, и консулу звонила, но никто не знает ничего", - отметила мать политзаключенного.

Адвокат Клыха Роман Качанов рассказал Громадському радіо, что не располагает информацией о состоянии здоровья своего подзащитного. По его словам, о намерении Клыха объявить голодовку он узнал из СМИ. Он отметил, что пока не знает, когда сможет посетить своего подзащитного.

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Напомним, о намерении осужденного в России Станислава Клыха объявить голодовку его мать заявила во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Отметим, что 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса. Сейчас врачи выводят его из голодовки.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.