 Чтобы ускорить реализацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, необходима институциональная реформа ВР, - Мингарелли

Об этом сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли во время межпарламентской конференции "Украина-Грузия-Молдова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Следует стремиться построить институциональную архитектуру. Это будет эффективно. Соглашение об ассоциации - это как модель для модернизации Украины, но пока что она не перенесена на институциональные просторы. Мы должны что-то с этим делать", - заявил Мингарелли.

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Посол объяснил, что путь к успешному результату от заключения Соглашения об ассоциации с ЕС заключается в его первоочередном исполнении. "Евроинтеграционный комитет Верховной Рады не играет ту роль, которую должен. Все парламентарии, которые хотели бы ускорить реализацию Соглашения об ассоциации с ЕС, рассказывают о том же: мы должны пересматривать институциональное построение в Верховной Раде, чтобы европейская интеграция была центральной составляющей, а не вторичной политикой", - заявил Мингарелли.

Напомним, ранее Мингарелли заявлял, что отношения между Украиной и ЕС будут пытаться дискредитировать перед выборами, которые будут проходить в 2019 году.