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 Политика Украины
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Все про:соглашение (1048) членство в ЕС (110) Евросоюз (11905) Мингарелли (150)

 Чтобы ускорить реализацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, необходима институциональная реформа ВР, - Мингарелли

Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом является моделью для модернизации Украины, поэтому его выполнение должно выйти на первый план.

Об этом сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли во время межпарламентской конференции "Украина-Грузия-Молдова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Следует стремиться построить институциональную архитектуру. Это будет эффективно. Соглашение об ассоциации - это как модель для модернизации Украины, но пока что она не перенесена на институциональные просторы. Мы должны что-то с этим делать", - заявил Мингарелли.

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Посол объяснил, что путь к успешному результату от заключения Соглашения об ассоциации с ЕС заключается в его первоочередном исполнении. "Евроинтеграционный комитет Верховной Рады не играет ту роль, которую должен. Все парламентарии, которые хотели бы ускорить реализацию Соглашения об ассоциации с ЕС, рассказывают о том же: мы должны пересматривать институциональное построение в Верховной Раде, чтобы европейская интеграция была центральной составляющей, а не вторичной политикой", - заявил Мингарелли.

Напомним, ранее Мингарелли заявлял, что отношения между Украиной и ЕС будут пытаться дискредитировать перед выборами, которые будут проходить в 2019 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3070695
 
 
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"Следует стремиться построить институциональную архитектуру"... мудрено, да больно непонятно для невчоных... Источник: https://censor.net.ua/n3070695
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Ну что ответить мингариле. Разве что "наша вам озабоченность".
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Одні про гей-парад, цей про асацацію. Та пішли б ви...
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как обычно, за умными словами скрывается очередная подляна народу Украины.
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Гейропа вважає себе старшим братом. Вже проходили.
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Это самый лучший созыв в истории Украины. Следующий будет с кучей рыгов, Рабиновичем и Юлькой. Вспомните со слезами на глазах...
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Это не парламент суверенной страны...
это сборище каких то безответственных списочных клоунов...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧтобы ускорить реализацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, необходима институциональная реформа ВР, - Мингарелли
 
 
 
 
 
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