 "Как для четвертой недели полета, пилот чувствует себя нормально", - Сенцов написал письмо российским правозащитникам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Обо мне здесь хорошо заботятся. Врач обследует постоянно, анализы, обследования, капельницы. Как для четвертой недели полета, пилот чувствует себя нормально! Далее посмотрим, но все понимают, что я не отступлю, поэтому готовят варианты дальнейшего сохранения моего здоровья. Так что об этом пока не переживайте.
Меня даже на днях перевели из камеры в местную санчасть лагеря, предоставив отдельную палату. Так что я теперь больной заключенный, а не просто заключенный", - написал Сенцов
Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса..
Hanna ☀Ретвитнул(а) Zheka Butov
Як раз це питання на днях мені ставив один американець: «Чому ваші владці не заарештовують Медведчука, щоб обміняти на Сенцова та інших політв'язнів?» - довелось пояснити всю правду про наших владців, які є колабораціоністами-іллюзіоністами та дружбанами Медведчука((
Zheka Butov @ZhekaButov
Как думаете если мертветчука арестовать скольких пленных отдаст мордор за своего кума?!
разве тех которые удерживают в Лугандонии - да и то не всех...
ты даже не знаешь за кого бы Хуйло вернул бы всех пленных и заложников...
можешь даже не гадать...