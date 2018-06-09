EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Происшествия
  1482  17
Материалы по теме:
Все про:адвокат (1015) Бабченко Аркадий (136) Герман_Борис (18)

 Вопрос об убийстве Бабченко сначала не стоял, говорилось о дискредитации власти, - адвокат Германа Солодко рассказал, что Россия заказала его подзащитному

Среди первоочередных задач, поставленных перед арестованным Борисом Германом его знакомым из России Вячеславом Пивоварником, не было убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом в эфире Громадського радіо сказал адвокат Германа Евгений Солодко, пишет Цензор.НЕТ.

"Участие в деятельности по смене власти и государственному перевороту. Совершение различных действий, но вопрос убийства Бабченко на тот момент не стоял. Вопрос стоял в формировании определенного пула денежных средств, в формировании оружейных складов и так далее", - сказал адвокат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Савченко из тюрьмы просит СБУ проверить заявления подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о финансировании людей Пашинского Путиным. ДОКУМЕНТ

Евгений Сладко также рассказал, какие именно задачи получил Герман от Пивоварника. "Боря говорил, что Пивоварник предложил заниматься разной ерундой: смена власти в Украине, предложил поискать украинских чиновников для того, чтобы они полностью вместе с семьями переехали в Москву, чтобы потом дискредитировать действующую власть в мировых средствах массовой информации. Предложил найти бандформирования террористических актов, в том числе на румынской границе, предложил найти среди бывших ветеранов АТО людей, которые были бы готовы совершать теракты, раз в месяц выстрелом из гранатомета подрывать полицейскую машину", - сказал адвокат, уточнив, что об этом будет говориться в понедельник на апелляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следствие не исключает, что "утечка" "списка 47" могла быть из страны, где находится заказчик убийств, - Луценко

Кроме того, Евгений Сладко планирует озвучить фамилию человека из спецслужбы по имени Дмитрий, к которому якобы обратился его подзащитный сразу после того, как получил заказ из России об убийстве ряда людей в Украине. "После того, как список был передан Дмитрию, он сказал Боре, что "убийства" не будет, что он сам эту ситуацию локализует. И Боря совершенно спокойно 30-го числа собирался вылететь в Италию, а 1-го июня вернуться назад. И следствие это знает, потому что обратный билет найден, он был представлен суду. Борис был абсолютно уверен, что с Бабченко ничего не произойдет, никуда бежать он не собирался", - заявил адвокат.

Напомним, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

Читайте также: Грицак: Уверен, что докажем причастность России к покушению на Бабченко

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Источник: https://censor.net.ua/n3070693
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да, так мы и поверили. Где рашка-везде враньё.
 показать весь комментарий
 
 
но пока жидко обгадилась Украина ) и Юрик перед послами в коленно локтевой отчитывался )
 показать весь комментарий
 
 
Не подзащитный, значит, а просто Боря. Бывает же.
 показать весь комментарий
 
никогда и ни одному слову кацапов и прикацапленых верить нельзя....
еще раз - никогда и ни одному... - ето важно.
 показать весь комментарий
 
 
О да там целый букет венерических заболеваний))
Спалился по полной))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
какой ужос, смена власти порро святой, вам самим не смешно уже от этого бреда.
 показать весь комментарий
 
 
8 лет без разговоров! Ина полиграф, как надо Надю
 показать весь комментарий
 
"Боря говорил, что Пивоварник предложил заниматься разной ерундой:
смена власти в Украине, "....
фсе.
 показать весь комментарий
 
 
А с 8 до 10 утра у него в распорядке дня запланирован подвиг.
 показать весь комментарий
 
 
борин адвокат, салодовник, как и боря кстати - два редких идиота....
сидеть боре до беззубого рота - и ето правильно.
его адвокат, своим языком, накинет ему еще пятерик как минимум,
шо лично я приветствую Вопрос об убийстве Бабченко сначала не стоял, говорилось о дискредитации власти, - адвокат Германа Солодко рассказал, что Россия заказала его подзащитному - Цензор.НЕТ 5546
 показать весь комментарий
 
Саакашвили на митинге кричал, что надо упразднить Нацгвардию. Для чего? Чтобы в один момент местная вата по команде начала захват власти и некому было ее остановить? Ага, разбежался.
 показать весь комментарий
 
Ну он теперь решил играть в правительство в изгнании... Если не ошибаюсь то в Праге организовали какой то съезд Национального Украинского Когресса (не помню точное название), приняли резолюцию, согласно которой ВР, ГПУ и т.д. не легитимны. Самое интересное, использовали на этом съезде желтый флаг с синим крестом... Это флаг одной старой партии под названием "Русь".
 показать весь комментарий
 
Отказываясь от Саакашвили Украина перечеркивает свое будущее.
 показать весь комментарий
 
Короче говоря, "Я упала с самосвала, тормозила головой...".
 показать весь комментарий
 
 
Дудаев коротко и ясно о России.

Как только ей нужно - бежит заключать договора. Как только крепнет - сразу их разрывает, вычленяет самого слабого и нападает. Такова Россия - Империя Зла.
 показать весь комментарий
 
 
Больше дескеритировать украинскую власть, чем она сама это делает, никто не може. Путлер выбрасывает деньги на ветер.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос об убийстве Бабченко сначала не стоял, говорилось о дискредитации власти, - адвокат Германа Солодко рассказал, что Россия заказала его подзащитному
 
 
 
 
 
 вверх