 Вопрос об убийстве Бабченко сначала не стоял, говорилось о дискредитации власти, - адвокат Германа Солодко рассказал, что Россия заказала его подзащитному

Об этом в эфире Громадського радіо сказал адвокат Германа Евгений Солодко, пишет Цензор.НЕТ.

"Участие в деятельности по смене власти и государственному перевороту. Совершение различных действий, но вопрос убийства Бабченко на тот момент не стоял. Вопрос стоял в формировании определенного пула денежных средств, в формировании оружейных складов и так далее", - сказал адвокат.

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Евгений Сладко также рассказал, какие именно задачи получил Герман от Пивоварника. "Боря говорил, что Пивоварник предложил заниматься разной ерундой: смена власти в Украине, предложил поискать украинских чиновников для того, чтобы они полностью вместе с семьями переехали в Москву, чтобы потом дискредитировать действующую власть в мировых средствах массовой информации. Предложил найти бандформирования террористических актов, в том числе на румынской границе, предложил найти среди бывших ветеранов АТО людей, которые были бы готовы совершать теракты, раз в месяц выстрелом из гранатомета подрывать полицейскую машину", - сказал адвокат, уточнив, что об этом будет говориться в понедельник на апелляции.

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Кроме того, Евгений Сладко планирует озвучить фамилию человека из спецслужбы по имени Дмитрий, к которому якобы обратился его подзащитный сразу после того, как получил заказ из России об убийстве ряда людей в Украине. "После того, как список был передан Дмитрию, он сказал Боре, что "убийства" не будет, что он сам эту ситуацию локализует. И Боря совершенно спокойно 30-го числа собирался вылететь в Италию, а 1-го июня вернуться назад. И следствие это знает, потому что обратный билет найден, он был представлен суду. Борис был абсолютно уверен, что с Бабченко ничего не произойдет, никуда бежать он не собирался", - заявил адвокат.

Напомним, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

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31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.