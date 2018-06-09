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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:авиакатастрофа (994) Польша (4367) Чижмарь (42) Радикальная партия (310) Мосийчук (290)

 Нардеп от Радикальной партии Чижмарь пострадал при аварийной посадке легкомоторного самолета в Польше, - Мосийчук

В авиакатастрофе легкомоторного самолета в аэропорту Жешува (Польша) пострадал депутат Верховной Рады из фракции Радикальной партии Юрий Чижмарь.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат от РП Игорь Мосийчук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в польском Жешуве разбился легкомоторный самолет на борту которого находился наш коллега народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко - Юрий Чижмарь. Юрий сейчас в больнице ", – написал Мосийчук.

По данным Интерфакс-Украина, в результате аварии украинского самолета в польском Жешуве в субботу пострадали три человека.

"Во время посадки в аэропорту в Яйонке разбился небольшой самолет Cessna, зарегистрированный в Украине. Три человека получили ранения", - говорится в сообщении на сайте польского издания TVN24 в субботу вечером.

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Из-за аварии аэропорт перенаправил несколько рейсов. В 16:30 работа аэропорта была восстановлена. Подчеркивается, что пострадали все члены экипажа.

"Все люди, которые летели на самолете, получили ранения. Ущерб одного человека был серьезным, и его отвезли в больницу на вертолете Службы спасения. Два других человека отправились в больницу на скорой помощи", - цитирует издание заявление пресс-секретаря полиции Подкарпатья.

В сообщении уточняется, что это была аварийная посадка.

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Нардеп от Радикальной партии Чижмарь пострадал при аварийной посадке легкомоторного самолета в Польше, - Мосийчук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3070692
 
 
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Співчуваємо нардепу Нардеп от Радикальной партии Чижмарь пострадал при аварийной посадке легкомоторного самолета в Польше, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 3004 Але нафіга воно пересічному українцю? Нардеп от Радикальной партии Чижмарь пострадал при аварийной посадке легкомоторного самолета в Польше, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 3384 Не скрутив голову-то й добре.А коли б скрутив-пофіг.
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Летал бы как все люди, было бы все впорядке.
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Ни капли сочувствия. Была бы возможность у них - они и законы физики под себя переписали бы.
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пока только тренируются, разрабатывают маршруты побега. Сразу несколько. Но это на соевой ляшковне ни просто ляшковне не поможет.
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Если бы раскуярился то было бы интереснее и веселее
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Якого хріна він відсутній на засіданнях? Роботу прогулює? Чи цигарки літаком переправляє в Польщу? Нардеп от Радикальной партии Чижмарь пострадал при аварийной посадке легкомоторного самолета в Польше, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 3677
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это жинка 3 го тысячолиття в гриме? Похорошела даже.
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єта мужик готовится к гейпараду в столице
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Радикально ребятки живут,на самолётах летают ,от бы вас всех запустить в полёт вечный,чтобы вы уже больше никогда и ни где не приземлились ... Нардеп от Радикальной партии Чижмарь пострадал при аварийной посадке легкомоторного самолета в Польше, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 5769
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Самолет столкнулся со стадом летающих коров)))
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А почему мы должны за него переживать ? Какую он вообще имеет ценность для простых людей , что он сделал полезного ?
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чому зі спадохрону ( див. словник лемківської говірки) не скакав?
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наверное разведывал обстановку на лбс. Вот патриоты все-таки эти радикалы - готовы жизнь за народ положить.
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Пострадал? На ручной тормоз самолета случайно жопой насадился?
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Частным извозом по выходным занимался, для малозабезпечених українців мабуть копійчину заробляв, щоб допомогти...
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На ручку управления очком сел, что ли? Так разве это страдания для радикала?
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дешевле было бы его просто топором зарубить. Хотя для радикала более геройская смерть - от вил.
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Радикальний дупутат здійснив радикальну посадку. Шо тут дивного?
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Если бы на борту был Мосейчук, самолет бы не взлетел.
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оно похудело после нападения, высрал все.
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интересно, чей самолет? Это чмо радикальное ничего, тяжелее ложки, в жизни своей не держало. Всегда шестерило на всяких гос посадах. Да еще по бабам ходок, за что однажды кислотой в рожу получило.
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Очень жалко,что Ляшка с вилами с ним не было!!!
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нас рать, какие законы или поправки он полезные провел через Раду, или за какие судьбоносные законопроекты голосовал, вот что важно
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Читаю коментарі - люди так люблять депутатів.....такі побажання....я також згадую їх при вигляді цін в магазинах та сплаті комунальних Нардеп від Радикальної партії Чижмарь постраждав під час аварійної посадки легкомоторного літака в Польщі, - Мосійчук - Цензор.НЕТ 9441
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Что он там делал, заробітчанин? Я так вважаю, що радикальна партія на відпочинку. Це він і за прийняття закону про антикорупційний суд не приймав участі і не підтримав купівлю гвинтокрилів Франції на 500 млн. доларів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардеп от Радикальной партии Чижмарь пострадал при аварийной посадке легкомоторного самолета в Польше, - Мосийчук
 
 
 
 
 
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