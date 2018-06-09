 Нардеп от Радикальной партии Чижмарь пострадал при аварийной посадке легкомоторного самолета в Польше, - Мосийчук

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат от РП Игорь Мосийчук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в польском Жешуве разбился легкомоторный самолет на борту которого находился наш коллега народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко - Юрий Чижмарь. Юрий сейчас в больнице ", – написал Мосийчук.

По данным Интерфакс-Украина, в результате аварии украинского самолета в польском Жешуве в субботу пострадали три человека.

"Во время посадки в аэропорту в Яйонке разбился небольшой самолет Cessna, зарегистрированный в Украине. Три человека получили ранения", - говорится в сообщении на сайте польского издания TVN24 в субботу вечером.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вертолет разбился на Полтавщине. Жертв нет, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Из-за аварии аэропорт перенаправил несколько рейсов. В 16:30 работа аэропорта была восстановлена. Подчеркивается, что пострадали все члены экипажа.

"Все люди, которые летели на самолете, получили ранения. Ущерб одного человека был серьезным, и его отвезли в больницу на вертолете Службы спасения. Два других человека отправились в больницу на скорой помощи", - цитирует издание заявление пресс-секретаря полиции Подкарпатья.

В сообщении уточняется, что это была аварийная посадка.

Также смотрите: Неизвестный мотоциклист поджег ночью BMW Х5 помощника нардепа Мосийчука, - журналист Удовенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж