 35 европарламентариев призвали украинскую власть обеспечить безопасность на Марше равенства и выйти на "КиевПрайд"

Об этом говорится в открытом письме к президенту Петру Порошенко, Кабинету министров и Верховной Раде, размещенном на сайте евродепутата Ребекки Хармс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Также украинскую власть призвали обеспечить безопасность участников Марша. В документе отмечается, что "КиевПрайды" прошлых двух лет продемонстрировали приверженность страны защищать права граждан на мирные собрания. "Мы призываем украинские власти сохранить мир в этом году 17 июня и обеспечить безопасность на предстоящем "КиевПрайде", - написали депутаты.
Они также призвали власти Украины завершить работу по защите прав представителей ЛГБТ-сообщества. Евродепутаты напомнили, что Украина остается одной из последних в Европе стран, в которой представителей ЛГБТ-сообщества не защищают никакие законы. "Большие изменения часто начинаются с символических жестов. Мы призываем украинских лидеров и власти присоединятся к своим гражданам на "КиевПрайде" 17 июня. Сделайте историю и станьте вместе с украинцами, которые идут к демократии в нашей европейской семье", - написали евродепутаты.
Напомним, 17 июня в центре Киева пройдет Марш равенства. Планируется, что в нем примут участие 5 тыс. человек.
Чи від їхніх парадів та пропаганди Ви станете геєм ? Ні, правда ? Як і я не стану =рожевою=.
Мені не подобається їхній парад, я не дивлюся і, тим більше - не йду.
(Знайома приїжджала, в Оттаві випадково опинилася серед перехожих під час цього дійства. Потім сміялася, розказувала, що прикольно. Казала: прикидаєш, там і пожежники йшли і ніби поліцейські).
Я вважаю, що в Україні занадто багато уваги (не потрібної зовсім) приділяють цій події.
+ накачують атмосферу агресивністю.
ІМХО
А ещё больший пиздец - что вы уже не понимаете, насколько это ненормально, и чем это для вас аукнется за пару поколений - вырождением и замещением теми, кто устойчив к этой заразе.
Вибачте, я не буду читати лекцію про гомосексуальність. Ви - доросла людина.
Люди одружуються, народжують дітей (у багатьох - по троє), живуть якось.
Збільшення розлучень і зменшення народжуваності насправді викликані іншими причинами (ми говоримо про розвинені країни).
Бажаю Вам усього доброго. Не нервуйтеся так через геїв і майте гарні вихідні !
Я там вище відповіла.
Отакэ от.
потом эти осэрэдки дают заявку в погран службу - погранцы обязывают кацапов прибыть на этот Гейпарад\те привычные...\ после парада ставят тавро на жопу кацапам...
и те могут немного попутишествовать...)))
Ще й тішаться.
https://fakty.ictv.ua/ru/svit/20170626-dzhastin-tryudo-pryjshov-z-ditmy-na-gej-parad/
Джастин Трюдо пришел с детьми на гей-парад
Джастин Трюдо стал первым премьер-министром Канады, который посетил гей-парад. Глава правительства пришел на парад в Торонто вместе с семьей.
Харпер принципово не ходив.
А Трюдо взагалі по фіг, де і з ким іти.
Серед моїх знайомих ніхто про це не говорить і не згадує, у всіх - родини-діти, в школах нав*язування нема, знаємо - що то меншість, яка хоче раз на рік вийти і показати, що вона є.
А політикам (особливо таким, як Трюдо) аби на чомусь попіаритися.
-Боже, неужели ваша Анечка курит??
-Да нет, что вы! Только когда выпьет и в карты проиграет))
так и ваш Трюдо. Мало того что ходит на гей парады, так вы еще и подкинули инфу, что с детьми, и еще марихуану легализировал.
Писец, согласитесь. Это абсолютно ненормально.
У нас тут всі говорять так: ліберали діри пороблять, порозтринькують гроші, а консерватори потім мусять все поправляти.
Так що вигрібати прийдеться. Нам тільки податки збільшують.
Ню а че?
)))
С тещи, если что, потом и спросить можно,. вот она... рядом.., а с этих что возьмешь? -)
Лично мне обсолютно фиалетого что они делает у себя в кровати, если это добровольно - вот и разница между свободным человеком и срускими рабами.
Наши Европартнеры попросили....- отказать не вежливо....
В месте с Гройсманом....
европейская семья это конечно хорошо..но на первом месте у украинцев всё таки стоит традиционная УКРАИНСКАЯ семья где ОН это действительно мужчина а ОНА это действительно женщина , всё остальное от Лукавого .
Вот непонятно ..панки например почему то парадами не ходят - это их образ жизни , это их дело и они никому не навязывают свои жизненные принципы . Но почему я сцуко должен смотреть на улицах Киева на пидарские голые жопы ???
Прав был БисмаркРеволюции готовят гении, делают романтики, а пользуются плодами - негодяи
позволяет сделать вывод, шо новости о голубцах интересуют
форрумчян гораздо больше чем все остальные новости:
о политике, економике или там еще о чем нибудь...
Всесоюзный Староста СССр Михаил Иваныч Калинин очень любил шастать налево,особенно с Балеринами Большого Театра ССРа дохлого,певичками и музыкантшами,это было модно еще с царских времен крутить романы с известными Шутами Шоу-бизнеса.Михал Иваныч дедушка Калинин прельщал теток иностранными шмотками и нижним бельём,которого на РАБссии не выпускали от слова СОВСЕМ.ГПУ СССра собрало компромат на Калинина очень нехилый... В 1938 году выяснилось что жена Калинина Екатерина ярая Троцкистка.Михал Иваныч не задумаясь сдал её НКДистам...Бабе дали 15 лет ГУЛАГа из которых она отсидела 7...
- Прибери копита...
- Це не копита, а ноги...
- Я сказав - копита прибери!
- Якби ти знав, які люди ці ніжки цілують!
- Мені до сраки твої ніжки... У мене півміста смокче - мені що, його на руль викласти?
http://www.delfi.lv/news/national/politics/foto-vermanes-darza-nosledzies-baltijas-praida-gajiens-policija-aizturejusi-vienu-personu.d?id=50106095
Ходять собі ЛГБТ,та й нехай ходять,але нема чого чіплятися до людей з дурними закликами.Так би Європа за наших поранених,загиблих,сиріт,переселенців переймалася,як про гейпарад