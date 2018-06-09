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Все про:Киев (15991) марш (464) парад (377) ЛГБТ-сообщество (184)

 35 европарламентариев призвали украинскую власть обеспечить безопасность на Марше равенства и выйти на "КиевПрайд"

35 депутатов Европейского парламента призвали украинских лидеров и власть присоединиться к своим гражданам на Марше равенства ЛГБТ-сообщества, который пройдет в Киеве 17 июня.

Об этом говорится в открытом письме к президенту Петру Порошенко, Кабинету министров и Верховной Раде, размещенном на сайте евродепутата Ребекки Хармс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Также украинскую власть призвали обеспечить безопасность участников Марша. В документе отмечается, что "КиевПрайды" прошлых двух лет продемонстрировали приверженность страны защищать права граждан на мирные собрания. "Мы призываем украинские власти сохранить мир в этом году 17 июня и обеспечить безопасность на предстоящем "КиевПрайде", - написали депутаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН призывает правительство Украины расследовать и публично осудить все нападения на меньшинства, - Фрейзер

Они также призвали власти Украины завершить работу по защите прав представителей ЛГБТ-сообщества. Евродепутаты напомнили, что Украина остается одной из последних в Европе стран, в которой представителей ЛГБТ-сообщества не защищают никакие законы. "Большие изменения часто начинаются с символических жестов. Мы призываем украинских лидеров и власти присоединятся к своим гражданам на "КиевПрайде" 17 июня. Сделайте историю и станьте вместе с украинцами, которые идут к демократии в нашей европейской семье", - написали евродепутаты.

Напомним, 17 июня в центре Киева пройдет Марш равенства. Планируется, что в нем примут участие 5 тыс. человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3070691
 
 
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От щороку та сама дискусія. Я так розумію, Ви - чоловік.
Чи від їхніх парадів та пропаганди Ви станете геєм ? Ні, правда ? Як і я не стану =рожевою=.
Мені не подобається їхній парад, я не дивлюся і, тим більше - не йду.
(Знайома приїжджала, в Оттаві випадково опинилася серед перехожих під час цього дійства. Потім сміялася, розказувала, що прикольно. Казала: прикидаєш, там і пожежники йшли і ніби поліцейські).
Я вважаю, що в Україні занадто багато уваги (не потрібної зовсім) приділяють цій події.
+ накачують атмосферу агресивністю.
ІМХО
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Вот-вот, об этом я и говорю...

А ещё больший пиздец - что вы уже не понимаете, насколько это ненормально, и чем это для вас аукнется за пару поколений - вырождением и замещением теми, кто устойчив к этой заразе.
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Вони не можуть стати більшістю.
Вибачте, я не буду читати лекцію про гомосексуальність. Ви - доросла людина.
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Ведана,вы льстите мордовцувасе. что он таки человек, как правило это малограмотный люмпен- пролетариат ,прочитавший только *колобка*- украинскую народную сказку...
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_Это спланированный и злонамеренный удар по институту семьи. Удар по институту семьи - увеличение разводов, несчастные дети из неполных семей, уменьшение рождаемости, увеличение напряжённости в обществе и ослабление жизнеспособности нации. И эту бомбу вам подложили безумные псевдолибералы с феминистками.
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Я йду з теми, щороку одне й те ж саме, перепрошую - мені не цікаво. Я нікого не збираюся переконувати і сперечатися до хрипоти. Ну, скажу я Вам, що Ви утрируєте, Ви все одно залишитися при своєму. Без проблем.
Люди одружуються, народжують дітей (у багатьох - по троє), живуть якось.
Збільшення розлучень і зменшення народжуваності насправді викликані іншими причинами (ми говоримо про розвинені країни).
Бажаю Вам усього доброго. Не нервуйтеся так через геїв і майте гарні вихідні ! 35 європарламентарів закликали українську владу гарантувати безпеку на Марші рівності та вийти на "КиївПрайд" - Цензор.НЕТ 7979
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_Из-за этого безумия, внедряемого нам с Запада, наше министерство образования уже хочет убрать слово "родители" из школьных учебников! И это совершенно антинормально!
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Люба канадійочка, то хто кому має дати спокій? Це що, кияни під вікнами будинків у збоченців влаштовують паради за право жити в традиційних сім*ях, чи педики лізуть зі своїми невиліковними уявами та бажаннями до нормальних людей?
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І як вони до Вас лізуть ? Виламують двері і вікна ?

Я там вище відповіла.
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Этот парад - позор и унижение для украинцев. Зачем этот, по-христианским законам смертный грех так нагло и так громко культивировать в нашей стране. Ганьба!
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а христианство тут каким боком? Украина светское или религиозное государство?
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Знаем мы что из себя представляют все эти Марши равенства. Мой знакомый - член фракции БПП в Н-ском горсовете - поделился со мной вот такой интересной информацией. В связи с тем, что руководство ЕС, подписывая Украине безвиз, поставило его получение в жесткую зависимость от торжества в Украине европейских ценностей, в том числе, свободных проведений парадов сексменьшинств, а реальные члены украинского ЛГБТ-сообщества не горят желанием принимать участие в этих парадах из-за угрозы их безопасности со стороны украинских патриотов, уже три года подряд в региональные осэрэдки порошенковской "Солидарности" из Киева приходит разнарядка, согласно которой каждой территориальной партийной организации предписывается отправить на Марш равенства энное количество человек. Будущим участникам Марша равенства вменяется в обязанность прибыть в Киев и не позже 8 часов утра воскресенья - дня проведения мероприятия - явиться по адресу: Лаврская, 16 для получения необходимой для Марша атрибутики: транспарантов и флагов ЛГБТ-сообщества, кожаных плетей, розовых и голубых париков, накладных грудей, пристежных пенисов и проч.
Отакэ от.
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да не переживай так - знаем мы эту разнарядку...
потом эти осэрэдки дают заявку в погран службу - погранцы обязывают кацапов прибыть на этот Гейпарад\те привычные...\ после парада ставят тавро на жопу кацапам...
и те могут немного попутишествовать...)))
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А ці "35 европарламентариев " не хочуть замість того щоб звиздіти самим прийти і яйцями потрусити в цьому підарозбіговиську?
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Тут ходять.
Ще й тішаться.
https://fakty.ictv.ua/ru/svit/20170626-dzhastin-tryudo-pryjshov-z-ditmy-na-gej-parad/

Джастин Трюдо пришел с детьми на гей-парад

Джастин Трюдо стал первым премьер-министром Канады, который посетил гей-парад. Глава правительства пришел на парад в Торонто вместе с семьей.

Харпер принципово не ходив.
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_Ещё и с детьми пришёл... пиздец! А ещё больший пиздец - что вы уже не понимаете, насколько это ненормально, и чем аукнется за пару поколений - вырождением и замещением теми, кто устойчив к этой заразе. Например, мусульманами.
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Чи я десь написала, що підтримую ?
А Трюдо взагалі по фіг, де і з ким іти.
Серед моїх знайомих ніхто про це не говорить і не згадує, у всіх - родини-діти, в школах нав*язування нема, знаємо - що то меншість, яка хоче раз на рік вийти і показати, що вона є.
А політикам (особливо таким, як Трюдо) аби на чомусь попіаритися.
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До речі, мене, наприклад, більше хвилює легалізація маріхуани, яку, він, власне, протиснув. А гей-парад - то таке.
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Ведана, вы мне напомнили анекдот, что-то типа:
-Боже, неужели ваша Анечка курит??
-Да нет, что вы! Только когда выпьет и в карты проиграет))
так и ваш Трюдо. Мало того что ходит на гей парады, так вы еще и подкинули инфу, что с детьми, и еще марихуану легализировал.
Писец, согласитесь. Это абсолютно ненормально.
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Жень, а я його ніколи не підтримувала взагалі. Він ще своїми =обєщалкамі= не слабо збільшив дефіцит. Дуже любить увагу, грає на камери, тріпається.
У нас тут всі говорять так: ліберали діри пороблять, порозтринькують гроші, а консерватори потім мусять все поправляти.
Так що вигрібати прийдеться. Нам тільки податки збільшують.
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когда про вашего Трюдо пошла инфа с носками, я еще тогда засомневался: все ли у него в порядке с ориентацией? После вашего поста, сомнения меня теперь терзают не по детски! 35 європарламентарів закликали українську владу гарантувати безпеку на Марші рівності та вийти на "КиївПрайд" - Цензор.НЕТ 5785
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Меня больше волнуют сборища байкеров и лисапедистов.После них воровство,жертвы,наркотики,изнасилования.
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С парада-прррямиком на фронт!!!
Ню а че?
)))
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"призвали украинскую власть обеспечить безопасность на Марше равенства и выйти на "КиевПрайд" а не призывали в жопу подолбиться привселюдно?
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после победы Евромайдана, Украина уже 4 года как свободная европейская страна. Небесная сотня погибла не зря! В Европе гей-парады - обыденность, так что надо привыкать к ним. Толерантность - это часть менталитета европейца, гражданина свободного мира. А вот ненависть к секс-меньшинствам - это Орда-рашка и азиаты.
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С тех пор как буратин убедили, что Толерантность - это часть менталитета европейца, часть европейского населения в мировом сократилась в 5 раз. Дегенерация.
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Найбільше нетрадиційних орієнтації у вас в росії.
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в принцыпе почти поголовно - инценст, педофилия, питарасия или зоофилия - обычное дело. панин и в друзья сцарью выбился с любовью к собакам
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Андрій, якого дідька ця збочена шелупонь виставляє на показ свої вади? Трахайтесь собі тихенько хоч в дупло старого дерева, всі з брезгливістю проходитимуть повз. Ну а якщо отаке смердюче спермою змішаною з гімном буде скакати тобі в очі, то як не вклепати в розмальовану харю?
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А моя теща сказала что это этим пида... сы . Кому я должен верить,каким то непонятным пида... сам из Европы ,или реальному человеку-любимой теще?

С тещи, если что, потом и спросить можно,. вот она... рядом.., а с этих что возьмешь? -)
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И много ты спросил с тещи, после того как она и ее соседки-пенсионерки привели к власти Петю и Боксера?
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Ти гадаєш, що в нас важливіших проблем немає? Нам забутися війну, економічну кризу, смертність, що перебільшує народжуваність? Може в )(ейропі й заведено виставляти свою дурість на показ. Що ж - більшість пробем у них вирішено. А, як відомо, коли собаці нічого робити - вона яйця лиже. Але ж у нас є свої цінності, свої потреби. Хулі нас убаюкувати різними підарськими тусовками? Набіса нам переймати в придурків їхні гріховні звички та хвороби? Хотілося б почути думку прихильників таких шабашів членососів - навіщо в такому разі притісняти права педофілів, ананістів чи ексгібіціоністів. Невже збочення рукоблудів, дітолюбів чи любителів потрусити прилюдно оголеним членом або цицьками менше хвилюють еуропейців, ніж проблеми педиків та лезбійок? Що скаже хейропська толерастія на вимогу цих покидьків любити їх не менше від інших (геїв - прости господи)?
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В Китае официальных Геев 70 миллионов и никому в башку тупую не приходит их Осуждам-с
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А покажи ка хоть одну фотку гей-прайда в Китае.
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...ну наконец-то нашим депутатам не то шобы предложили., а можно сказать что обязали занять достойное место среди достойных..... вперед и с песней Элтона Джона....
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Джастин Трюдо премьер-министр Канады кстати незаконнорожденный сын бывшего начальника Кубы Фиделя Кастро...,быстренько осуждам-с его ....
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35 геев из европы призвали в Украине одних присоединиться к другим. Хотя эти одни не воспринимают этих других. У них там у европах что , принято насиловать свое понимание этого явления и молчать, не высказывая своего мнения?
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Вот нет в Украине большей проблемы. Дайте инфо сколько гордых геев сражается на фронте, защищает родину.
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они в стрингах лучше в тылу на параде промаршируют
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Вспомнилось видео где крутые парни из ПС или Нац.Корпуса, отмахивались от полиции... Розовым вибратором! Интересно, зачем он им был нужен в машине, где они ехали вдвоем?)
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а шо не так? По-твоему геи не могут быть патриотами и сражаться в АТО ?
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От в Древней Греции, всё бы было наоборот! -- и если бы Древние Греки тогда не победили... ...то Совок наступил бы на 2000 лет раньше...*)
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удивляюсь срускими, если принудительно и особо в роле активного - то почётно, странно но факт и что ещё, они ненавидит тех, кто делает то же самое, только добровольно из за злой шутки природы или потому, что природа создала такими и предназначила для других целей.
Лично мне обсолютно фиалетого что они делает у себя в кровати, если это добровольно - вот и разница между свободным человеком и срускими рабами.
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Петр Лексеевич должен возглавить Гей-парад...... как главный евро-интегратор...
Наши Европартнеры попросили....- отказать не вежливо....
В месте с Гройсманом....
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Кстати, а вы пошили новый костюм из ремней с кольцом ,как на встрече хрюсских байкеров с пукиным и вшили ,сломавшуюся молнию ,в стринги сзади ?
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це тільки активних.... а пасивні теж є, вони не проявились
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разве они увлечены в насильственных сексуальных деиствиях, вроди они не руске.
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Сделайте историю и станьте вместе с украинцами, которые идут к демократии в нашей европейской семье"
европейская семья это конечно хорошо..но на первом месте у украинцев всё таки стоит традиционная УКРАИНСКАЯ семья где ОН это действительно мужчина а ОНА это действительно женщина , всё остальное от Лукавого .
Вот непонятно ..панки например почему то парадами не ходят - это их образ жизни , это их дело и они никому не навязывают свои жизненные принципы . Но почему я сцуко должен смотреть на улицах Киева на пидарские голые жопы ???
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а как твоя семья - уникальная в своём роде или обычная - традиционная Европеиская, ну особенно если под флажком Даучланд.
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та потрібно, щоб ідеї збоченців на практиці наша політична еліта, яка підтримує такі "цінності", на практиці показала на Хрещатику - ото б народ збігся подивитись..... 35 європарламентарів закликали українську владу гарантувати безпеку на Марші рівності і вийти на "КиївПрайд" - Цензор.НЕТ 1654
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Ну так не смотри ,вася,если мне что то неприятно,то я это не смотрю,тебя тоже никто не заставляет. Тебя всего лишь призывают к толерантности ...
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Ну вот и отлично, после парада сразу на фронт, защищать свои европейские ценности.
Прав был БисмаркРеволюции готовят гении, делают романтики, а пользуются плодами - негодяи
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та тут не "негодяи" , а з палати № 6 екземпляри 35 европарламентариев призвали украинскую власть обеспечить безопасность на Марше равенства и выйти на "КиевПрайд" - Цензор.НЕТ 8798
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Евролиберасты это новые комунисты на идеологическом и финансовом допинге каббалистов иудоглобализаторов. Иудоглобализация требует сохранения системы потребления, как основы управления людьми, при том, что экология и ресурсы на планете закончились. Поэтому народам предписано пройти процедуру дегенератизации и сокращения численности.
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В первую очередь дегенератизации и депопуляции подлежат православные и католические народы Болгария, Украина, Италия, Испания. Поэтому мы увидим титанические усилия иудомасонерии и их бешеных буратин в политике по отравлению ядом содома украинского народа.
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гм, щось я при комуністах, які вони не були, а паради збоченців ніколи не бачив..... 35 европарламентариев призвали украинскую власть обеспечить безопасность на Марше равенства и выйти на "КиевПрайд" - Цензор.НЕТ 8007
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Треба дивитись не на форму, а на суть - експлуатація для створення засобів комунікації, уніфікація, сатанізація, знищення. Є сербський плакат jевреjин држи конце у руци.
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щось ти дуже завумно сказав, попростому не можна?
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Звичайно,що не бачив,червонодупий,бо за це саджали у в*язницю,але ж це не значить,що такого явища не було і ти міг таємно зустрічатись з своім другом
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небольшой анализ тем новостей и предпочтений форрумчян
позволяет сделать вывод, шо новости о голубцах интересуют
форрумчян гораздо больше чем все остальные новости:
о политике, економике или там еще о чем нибудь...
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Немного истории.
Всесоюзный Староста СССр Михаил Иваныч Калинин очень любил шастать налево,особенно с Балеринами Большого Театра ССРа дохлого,певичками и музыкантшами,это было модно еще с царских времен крутить романы с известными Шутами Шоу-бизнеса.Михал Иваныч дедушка Калинин прельщал теток иностранными шмотками и нижним бельём,которого на РАБссии не выпускали от слова СОВСЕМ.ГПУ СССра собрало компромат на Калинина очень нехилый... В 1938 году выяснилось что жена Калинина Екатерина ярая Троцкистка.Михал Иваныч не задумаясь сдал её НКДистам...Бабе дали 15 лет ГУЛАГа из которых она отсидела 7...
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Хай приїдуть ті 35, і покажуть приклад... Мені однаково, хто як розпоряджається своїм задом, аби тільки мені не заважали розпоряджатися своїм. Я, наприклад, його лише для двох цілей використовую - сиджу на ньому і випорожняюсь... Однак, цим на вулицях не вихваляюсь... Чому тоді ці "звихнуті", це собі дозволяють? Це, як в анекдоті: "Спиняє дівка маршрутку. Сіла поряд з водієм. Автомобіль рушив з місця, дівка виклала ноги на "торпеду". Водій каже:
- Прибери копита...
- Це не копита, а ноги...
- Я сказав - копита прибери!
- Якби ти знав, які люди ці ніжки цілують!
- Мені до сраки твої ніжки... У мене півміста смокче - мені що, його на руль викласти?
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не реклама, вот фото из Балтииского праида, который был сегодня в Риге - людям нет агресии и семьями участвует без осуждения, меня тоже удивляет то, что общество от злои совковой превратилась в лояльную к всем миролюбивым людям.

http://www.delfi.lv/news/national/politics/foto-vermanes-darza-nosledzies-baltijas-praida-gajiens-policija-aizturejusi-vienu-personu.d?id=50106095


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та йди ти з такими моральними цінностями....во-во туди саме......
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не "каким" , а куди.....саме туди, звідки "каким" вилазить......
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сам хоть ты понел что написал и что хотел сказать?
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Весь РАБссиянский шоу-бизнес сплошные Геи...Дима Билан бракосочетался даже с латышским пацаном Ревенсом Притулой,о котором сообщили Латвийские СМИ. 35 европарламентариев призвали украинскую власть обеспечить безопасность на Марше равенства и выйти на "КиевПрайд" - Цензор.НЕТ 2489Геями были всемирноизвестные РАБссиянцы танцоры балета Михаил Барышников,Рудольф Нуриев,композитор Чайковский и прочие прочие нетрадиционные деятели Исскуссствввв 35 европарламентариев призвали украинскую власть обеспечить безопасность на Марше равенства и выйти на "КиевПрайд" - Цензор.НЕТ 2489 Не говоря о КацаПсинской ДурьДуме,где Геев 50%..... 35 европарламентариев призвали украинскую власть обеспечить безопасность на Марше равенства и выйти на "КиевПрайд" - Цензор.НЕТ 2489Скоро Китай догонят...
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О чем речь,если перзідент ху№ло и медвед открытые геи,а кремблядские рабы ненавидят их ,но только в других странах ?
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Не могу понять это действо вообще. Что эти особи собираются демонстрировать! Свой образ жизни? Да и хрен с ними! Трахайтесь как хотите, нам то какое дело! Свечку держать нет желания. Так нет! Их ещё и охранять надо. Зачем? Шо, у полиции больше дел нет как охранять мутантов? Шо в них такого ценного? Хай себе гуляют.
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Так если бы всякие дебилы не атаковали их, то и не пришлось бы никого охранять. Ну прошлись бы 50-100 человек по улице и хрен с ними, через день забыли бы про них. Но нет... Некоторым идиотам надо попиарится, сделать красивое шоу с нападением. Причем я не удивлюсь если организаторы нападений это одни и те же люди которые и организовали этот "марш", что бы показать что их бедных и несчастных обижают.
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если б извращенные придурки не устраивали шоу и пропаганду своих грехов, у нормальных людей не появилось бы естественного желания их потузить.
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Фу, не дивно, що в Європу північ Африки сунеться - геї ж дітей не мають, так інші народи чисельність населення підтримують 35 европарламентариев призвали украинскую власть обеспечить безопасность на Марше равенства и выйти на "КиевПрайд" - Цензор.НЕТ 4131
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Целовать Пупки деточкам это чисто Кремлевская Забава для Рекламы...иначе бы так часто это не показывали по кацаПсинскому ТВ... 35 европарламентариев призвали украинскую власть обеспечить безопасность на Марше равенства и выйти на "КиевПрайд" - Цензор.НЕТ 476 35 европарламентариев призвали украинскую власть обеспечить безопасность на Марше равенства и выйти на "КиевПрайд" - Цензор.НЕТ 476
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интересно кто из них эти евродепутаты?


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А представителям власти выходить на парад в каком виде... Можно без фраков?...
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Пусть пройдут клоуны - тебе то какое дело? Думаешь, переманят тебя в свои ряды? 35 європарламентарів закликали українську владу гарантувати безпеку на Марші рівності та вийти на "КиївПрайд" - Цензор.НЕТ 18
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Проститутки,лецбиянки и Геи это представители древнейшей Прафессии... 35 європарламентарів закликали українську владу гарантувати безпеку на Марші рівності і вийти на "КиївПрайд" - Цензор.НЕТ 3542
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проплаченная кремлем акция для дискредитации украинской власти и картинки для внутреннего потребителя
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та ні, кажуть з Європи вітер цінності приносить.....краще би борги нам списали, а з цінностями ми якось і самі розберемось...
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Скоріше деякі наші "єврооптимісти" відпрацьовують гранти і потрібен скандал і причитання про те,що у нас геїв дискримінують.Бо як не буде скандалу,то більше не дадуть грошей на "порятунок" ЛГБТ.І начхати їм на країну,і на тих геїв,до яких у нас нікому діла нема,головне галасу побільше,щоб грошенят підкинули.
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Сюр якийсь.Я ще розумію,що закликають забезпечити безпеку(аж смішно) того дійства.Але як можна призивати вийти туди.Це вже насильство над особистістю.Чого людина.яка не поділяє таке явище повинна себе насильно заставляти бути там?Дикунство.
Ходять собі ЛГБТ,та й нехай ходять,але нема чого чіплятися до людей з дурними закликами.Так би Європа за наших поранених,загиблих,сиріт,переселенців переймалася,як про гейпарад
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Музыка Виа-Гра, 50 оттенков серого и содомит парад это все фрагменты одного либерастичекого концлагеря, в который иудоглобализаторы загоняют народы для истребления.
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Столько возмущенных! Лично мне геи никак по жизни не мешали. В отличии от разного рода бандитствующих грузин-азеров-турков-чеченов. Вы бы против них так возмущались. Или геи вам по жизни досадили больше?
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Какое единодушие в комментах "рабов" из Раши и "европейцев" из Украины!
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Ну да, Порошенку осталось только радужную ленточку перерезать для комплекта.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости35 европарламентариев призвали украинскую власть обеспечить безопасность на Марше равенства и выйти на "КиевПрайд"
 
 
 
 
 
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