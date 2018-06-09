 35 европарламентариев призвали украинскую власть обеспечить безопасность на Марше равенства и выйти на "КиевПрайд"

Об этом говорится в открытом письме к президенту Петру Порошенко, Кабинету министров и Верховной Раде, размещенном на сайте евродепутата Ребекки Хармс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Также украинскую власть призвали обеспечить безопасность участников Марша. В документе отмечается, что "КиевПрайды" прошлых двух лет продемонстрировали приверженность страны защищать права граждан на мирные собрания. "Мы призываем украинские власти сохранить мир в этом году 17 июня и обеспечить безопасность на предстоящем "КиевПрайде", - написали депутаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН призывает правительство Украины расследовать и публично осудить все нападения на меньшинства, - Фрейзер

Они также призвали власти Украины завершить работу по защите прав представителей ЛГБТ-сообщества. Евродепутаты напомнили, что Украина остается одной из последних в Европе стран, в которой представителей ЛГБТ-сообщества не защищают никакие законы. "Большие изменения часто начинаются с символических жестов. Мы призываем украинских лидеров и власти присоединятся к своим гражданам на "КиевПрайде" 17 июня. Сделайте историю и станьте вместе с украинцами, которые идут к демократии в нашей европейской семье", - написали евродепутаты.

Напомним, 17 июня в центре Киева пройдет Марш равенства. Планируется, что в нем примут участие 5 тыс. человек.