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Все про:банки (1590) Днепропетровщина (1179) мошенничество (658) СБУ (12583)

 На Днепропетровщине сотрудники отделения одного из госбанков украли у клиентов более полумиллиона гривен, - СБУ

На Днепропетровщине сотрудники СБУ совместно с полицией разоблачили руководителей отделения одного из государственных банков Украины, которые присвоили полмиллиона гривен клиентов учреждения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что и. о. управляющего отделением банка и ее подчиненная разработали противоправный механизм. Злоумышленницы "пользовались" оформленными, но не выданным картам клиентов из числа вынужденных переселенцев. Они самостоятельно устанавливали ПИН-коды и через банкоматы снимали деньги. Когда клиенты банка обращались с заявлением о пропаже денег со счета, то мошенницы выдавали наличные, которые снимали с карточного счета других клиентов банка.

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Сотрудники спецслужбы задокументировали, что должностные лица банка успели незаконно присвоить более полумиллиона гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, продолжается комплекс следственных мероприятий для установления других возможно причастных к сделке лиц и дополнительных эпизодов противоправной деятельности. Обвинительный акт в отношении руководителя отделения уже направлен в суд.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070688
 
 
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І після цього дивуються, чого люди не довіряють банкам в Україні На Днепропетровщине сотрудники отделения одного из госбанков украли у клиентов более полумиллиона гривен, - СБУ - Цензор.НЕТ 6013
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Я верю в
честность Президента

И в неподкупность постовых ,

В заботу банка о клиентах…

В русалок верю, в домовых.


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Я пенсії, льготи, виплати, тощо - так вони державні службовці.

А як вкрали пів мільйона, так вони співробітники одного з державних банків.

Можем їм ще доплатити по півмільона кожному та підвищити по службі, щоб в них більше не виникало бажання красти?
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Приват був таким ще при Бібіпкі. Традиції не проп"єш.
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-- херня всё это!
Есть в Германии такой, почти госбанк -- Шпаркассе. -- понатыкано из везде и народ, почти весь там -- бо лохи.
...нормальные считают, шо Шпаркасса не банк. -- згодэн!

Ладно... ...там Главный Чиновник! -- у него зряплата под лимон в месяц! И очень серьёзное Общественное Положение... ... так он, суко, уклонялся от налогов.... ...причём, так тупо, шо даже я бы так не смог...*) -- не подавал налоговые декларации 3 года... ...можэ, в матрасы всё паковал?
Хлопнули его -- ...врядли посодют надолго -- это ж Германия -- страна Чудес...*) -- но ограбят на судах -- точно! *)
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Я сам сьогодні вранці стикнувся з ситуацією, коли розплачуватися карткою в маркеті і один із охоронців дивився як я ввожу пінкод. Потім прибіг інший і одразу після мене сунув свою картку в цей прилад, але в інший вхід...Прийшлося одразу міняти в банкоматі пінкод.
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І охоронець на своїй карті ввів ваш пін код? Ужас!!! )))
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Це не так робиться. Поцікавтеся як копіюються карта, а потім робиться така же точно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Днепропетровщине сотрудники отделения одного из госбанков украли у клиентов более полумиллиона гривен, - СБУ
 
 
 
 
 
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