 На Днепропетровщине сотрудники отделения одного из госбанков украли у клиентов более полумиллиона гривен, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что и. о. управляющего отделением банка и ее подчиненная разработали противоправный механизм. Злоумышленницы "пользовались" оформленными, но не выданным картам клиентов из числа вынужденных переселенцев. Они самостоятельно устанавливали ПИН-коды и через банкоматы снимали деньги. Когда клиенты банка обращались с заявлением о пропаже денег со счета, то мошенницы выдавали наличные, которые снимали с карточного счета других клиентов банка.

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Сотрудники спецслужбы задокументировали, что должностные лица банка успели незаконно присвоить более полумиллиона гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, продолжается комплекс следственных мероприятий для установления других возможно причастных к сделке лиц и дополнительных эпизодов противоправной деятельности. Обвинительный акт в отношении руководителя отделения уже направлен в суд.

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