 На Днепропетровщине сотрудники отделения одного из госбанков украли у клиентов более полумиллиона гривен, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что и. о. управляющего отделением банка и ее подчиненная разработали противоправный механизм. Злоумышленницы "пользовались" оформленными, но не выданным картам клиентов из числа вынужденных переселенцев. Они самостоятельно устанавливали ПИН-коды и через банкоматы снимали деньги. Когда клиенты банка обращались с заявлением о пропаже денег со счета, то мошенницы выдавали наличные, которые снимали с карточного счета других клиентов банка.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что должностные лица банка успели незаконно присвоить более полумиллиона гривен.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, продолжается комплекс следственных мероприятий для установления других возможно причастных к сделке лиц и дополнительных эпизодов противоправной деятельности. Обвинительный акт в отношении руководителя отделения уже направлен в суд.
честность Президента
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
А як вкрали пів мільйона, так вони співробітники одного з державних банків.
Можем їм ще доплатити по півмільона кожному та підвищити по службі, щоб в них більше не виникало бажання красти?
Есть в Германии такой, почти госбанк -- Шпаркассе. -- понатыкано из везде и народ, почти весь там -- бо лохи.
...нормальные считают, шо Шпаркасса не банк. -- згодэн!
Ладно... ...там Главный Чиновник! -- у него зряплата под лимон в месяц! И очень серьёзное Общественное Положение... ... так он, суко, уклонялся от налогов.... ...причём, так тупо, шо даже я бы так не смог...*) -- не подавал налоговые декларации 3 года... ...можэ, в матрасы всё паковал?
Хлопнули его -- ...врядли посодют надолго -- это ж Германия -- страна Чудес...*) -- но ограбят на судах -- точно! *)