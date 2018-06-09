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 ООС опровергает информацию о захвате наемниками РФ Травневого и Гладосово

В пресс-центре Объединенных сил опровергли сообщения о захвате сел Травневое и Гладосово в Донецкой области, распространенные террористами.

"После тщательной проверки, информация не подтвердилась. Это информационный вброс со стороны противника", - рассказали в ООС Громадському радіо, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин ранен, зафиксировано 10 обстрелов наемниками РФ позиций ВСУ, - пресс-центр ООС

В ведомстве заверили, что ситуация в Травневом и Гладосово пока спокойная.

Как передает издание, подконтрольный оккупантам ресурс ранее "ДАН" сообщил, что украинская армия якобы оставила населенные пункты Гладосово и Травневое, что под Горловкой. Также сообщалось, что контроль над населенными пунктами взяли наемники РФ.

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Напомним, 25 ноября прошлого года украинские военные освободили сразу два села - Майское и Гладосово. В декабре Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщала об осложнении ситуации в районе Травневого и Гладосово на линии разграничения. В то же время, 28 декабря работники ДТЭК Донецкоблэнерго и ГСЧС Украины окончательно подключили прифронтовые населенные пункты Травневое и Гладосово к электроснабжению.

Источник: https://censor.net.ua/n3070687
 
 
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Так отдали-смалодушничали или нет?
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Нет. Лишнехромосомным тварям верят такие же лишнехромосомные твари.
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військові непокинулиб ті села а про бої там нічого нечути тому скоріше всього вкид !
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Диагноз не подскажете?или от вас пока скрывают?

ООС опровергает информацию о захвате наемниками РФ Травневого и Гладосово - Цензор.НЕТ 360
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после ВСЕГО , что было на войне за 4 года , уже х.... удивляюсь ВСЕМУ !!! знаю ОДНО : если АРМИЯ сильная , то она ПОБЕЖДАЕТ !!!!
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навіть порохоботи вже сумніваються в довідках держ-органів, молодець барига. Дай Боже тобі кінець як держслужбовцю назавжди.
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методичку скурил? Покращання было при Януковиче.
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Порохоботы это гнилой народ, Петя вас за быдло считает, а вы его благотворите. Тьфу на вас.
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иди в жопу. Вот сообщение сепаров
"По словам Безсонова, на сегодняшний день в населенных пунктах пребывают до четырех силовиков, которые ведут наблюдение за позициями республиканской армии".
НИКТО ОТТУДА НЕ УШЕЛ, не радуйся.
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Жопа твоя на Банковой, то иди туда и лижи.
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ты здесь на форуме воняешь, фейковая новость - надуваешься зрадою. Короче, в спам без рассусоливаний.
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а вот зато Петя не может как ты выиграть машину по телефону и оплатить первый взнос...
времени у него нет...)))
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Знаешь прикол, я тоже раньше над такими смеялся, не говори гоп. Кто его знает, что с тобой произойдет. Один тоже смеялся, пока у него кто то с карточки 70 тыс без его ведома сняли, так и ненашли.
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ну я же не такой лох чтобы по телефону машины выигрывать...)))
быть таким лохом - нужно иметь талантище...)))
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Земля круглая. ООС опровергает информацию о захвате наемниками РФ Травневого и Гладосово - Цензор.НЕТ 9525
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лолу только на гилляку, на длинную веревку чтобы дохла она очень долго и мучительно.
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с его весом это будет декапитация..
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После Изварино, Иловайска, Дебальцево уже ничему нельзя верить, а через неделю выяснится что это был "планомерный отход"
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правильно кацапа,никому не верь...верь только хуйлу,шо он у вас не более 2-х сроков подряд ООС опровергает информацию о захвате наемниками РФ Травневого и Гладосово - Цензор.НЕТ 8906
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В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 8 июня 2018 года, ликвидировано 3 террориста РФ, еще 16 ранены.

Об этом заявил представитель пресс-центра ООС Виктор Шубец, передает РБК-Україна.
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Захарченко каждый день звонит и отчитываться.
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будь осторожен, шванц вырос к вечеру до 30 сантиметров. С утра был 24.
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то мабуть черговий глюк наркомана Едіка Басуріна)
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скоро и на чегемском парадроме вас пиздить будут.
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Це мабуть ті кого путєнская раша під соусом "моя зємля, уєзжай домой" виперли з рашки.
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"сотрясение мозга " - мозг у кацапа небольшой , повезло ему .
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Для чого взагалі реагувати на заяви окупантських марионеток? Нехай розповсюджують все, що завгодно. Це така сама як і їх покровітелі, вони задавлять кількістю.
Діскавері зніме цікавий фільм, а орки загадять ютуб сотнями поганих копій цього фільму. Так що вже ніхто не знайде оригінал.
На цьому ж форумі можуть втопити тему своєю кількістю.

Так само і з "розповсюдженнями" загарбників - ні в кого часу не вистачить відповідати на їх "розповсюдження", коли на них найде наснага.
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#Бородай: сейчас у #роа в среднем за день есть, как правило, 2-3 200х, из них где-то 1-2 #груз200 в неделю мы вывозим в РФ

https://www.youtube.com/watch?v=eWzTVchjcDU&feature=youtu.be&t=849
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Они е... гм, утратили последние связи с реальностью. Это уже делирий на фоне деменции. Проще говоря: мягкие стены, смирительная рубашка, добрые санитары.

)))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияООС опровергает информацию о захвате наемниками РФ Травневого и Гладосово
 
 
 
 
 
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