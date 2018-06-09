 ООС опровергает информацию о захвате наемниками РФ Травневого и Гладосово

"После тщательной проверки, информация не подтвердилась. Это информационный вброс со стороны противника", - рассказали в ООС Громадському радіо, информирует Цензор.НЕТ.

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В ведомстве заверили, что ситуация в Травневом и Гладосово пока спокойная.

Как передает издание, подконтрольный оккупантам ресурс ранее "ДАН" сообщил, что украинская армия якобы оставила населенные пункты Гладосово и Травневое, что под Горловкой. Также сообщалось, что контроль над населенными пунктами взяли наемники РФ.

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Напомним, 25 ноября прошлого года украинские военные освободили сразу два села - Майское и Гладосово. В декабре Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщала об осложнении ситуации в районе Травневого и Гладосово на линии разграничения. В то же время, 28 декабря работники ДТЭК Донецкоблэнерго и ГСЧС Украины окончательно подключили прифронтовые населенные пункты Травневое и Гладосово к электроснабжению.