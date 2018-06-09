 ООС опровергает информацию о захвате наемниками РФ Травневого и Гладосово

"После тщательной проверки, информация не подтвердилась. Это информационный вброс со стороны противника", - рассказали в ООС Громадському радіо, информирует Цензор.НЕТ.
В ведомстве заверили, что ситуация в Травневом и Гладосово пока спокойная.
Как передает издание, подконтрольный оккупантам ресурс ранее "ДАН" сообщил, что украинская армия якобы оставила населенные пункты Гладосово и Травневое, что под Горловкой. Также сообщалось, что контроль над населенными пунктами взяли наемники РФ.
Напомним, 25 ноября прошлого года украинские военные освободили сразу два села - Майское и Гладосово. В декабре Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщала об осложнении ситуации в районе Травневого и Гладосово на линии разграничения. В то же время, 28 декабря работники ДТЭК Донецкоблэнерго и ГСЧС Украины окончательно подключили прифронтовые населенные пункты Травневое и Гладосово к электроснабжению.
https://nagg.in.ua/news/1453336/V-Rossii-snova-zagorelsya-TTs
"По словам Безсонова, на сегодняшний день в населенных пунктах пребывают до четырех силовиков, которые ведут наблюдение за позициями республиканской армии".
НИКТО ОТТУДА НЕ УШЕЛ, не радуйся.
времени у него нет...)))
быть таким лохом - нужно иметь талантище...)))
Об этом заявил представитель пресс-центра ООС Виктор Шубец, передает РБК-Україна.
https://twitter.com/i/status/1005403363150848000
Діскавері зніме цікавий фільм, а орки загадять ютуб сотнями поганих копій цього фільму. Так що вже ніхто не знайде оригінал.
На цьому ж форумі можуть втопити тему своєю кількістю.
Так само і з "розповсюдженнями" загарбників - ні в кого часу не вистачить відповідати на їх "розповсюдження", коли на них найде наснага.
#Бородай: сейчас у #роа в среднем за день есть, как правило, 2-3 200х, из них где-то 1-2 #груз200 в неделю мы вывозим в РФ
https://www.youtube.com/watch?v=eWzTVchjcDU&feature=youtu.be&t=849
)))