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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Денисова (154) Крым (20148) омбудсмен (345) Россия (69566) политзаключенные (788)

 Уже с 11 июня я готова выезжать в Россию и оккупированный Крым, чтобы увидеть, как содержатся наши политзаключенные, - Денисова

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова по поручению Президента Украины Петра Порошенко в ближайшее время планирует посетить украинских политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму.

По словам Людмилы Денисовой, согласно договоренностям между Президентом Украины и Президентом РФ сейчас готовится список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу уполномоченного.

"Мы уже говорили с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой. Сейчас согласовываем дату, когда я поеду в РФ, а она, в свою очередь, приедет в Украину. Поездки будет две. Сначала я поеду в Россию. Затем я посещу Симферопольское СИЗО на временно оккупированных территориях Крыма", - комментирует Людмила Денисова.

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Омбудсмен отмечает, что во время визитов планирует проверить условия содержания наших граждан, обеспечение их юридической и медицинской помощью. А также соблюдение Россией своего законодательства при заключении украинцев и выполнения ею ратифицированных международных конвенций, регулирующих права ограниченных в свободе.

В свою очередь, уполномоченный РФ на данный момент выразила желание посетить только задержанного главного редактора агентства "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, но пока она также формирует свой список.

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"Мой визит состоится обязательно в ближайшее время. Уже с 11 июня я готова выезжать в Россию и Крым, чтобы собственными глазами увидеть, как содержатся наши политзаключенные. Петр Порошенко также пообещал, что мой визит поддержат все консульские службы", - подытожила Людмила Денисова.

Напомним, президент Украины поручил уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой посетить украинских политзаключенных в Российской Федерации. Это произошло по итогам телефонного разговора Петра Порошенко и Владимира Путина.

Источник: https://censor.net.ua/n3070685
 
 
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согласно договоренностям между Президентом Украины и Президентом РФ хуйлом Источник: https://censor.net.ua/n3070685
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перед футбольным чемпионатом параша немного покрутит задом,потом будет как всегда
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Андрей Тесленко- не говорят, а точно.... И имущество....

Вроде бы открыли расследование, но потом заглохло все как обычно......
Наверное потому что это кандидатура Пети согласованная с Сурковым...., а может и с вовой путиным во время очередной обнимашки по телефону....
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тогда она хорошую "крышу" получила с таким назначением...
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Прям как ждала возможности посетить расию и крысм, как пионэрка, усегда готова
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"Если вы не делаете ничего, что может их (убийц) остановить, вы точно такие".
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канэшно, и не факт, что будет смотреть на условия содержания, а не любоваться собственными условиями проживания
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Время выбрала специально чтобы еще на ЧМ по футболу потусить.
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Это тоже важно. Права украинских болельщиков не должны нарушаться.
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Цеж треба громадскість такі змусила тупу козу поїхати....ганбіще-тітка...
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На крысм можно выезжать только на танках ВСУ в сопровождении айнзацгупп патриотов. Заодно и денатурализацию руских свинособак проводить.
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Никак нельзя эту Динисаву на Балуха поменять??????!!!!!
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думаю можно если сявку гадченку ей в нагрузку дать и вону конечно.
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ну, то вона неодмінно права простих людей в Україні буде захищати.... Уже с 11 июня я готова выезжать в Россию и оккупированный Крым, чтобы увидеть, как содержатся наши политзаключенные, - Денисова - Цензор.НЕТ 4254
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Говорят что с началом ЧМ в кацапии "политзаключенных" или просто военнопленных по собственному недоразумению всвязи с отсутствия у них мозгов будет на порядок выше...

Так что выезжай, снимай жилье, работы будет много....
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Езжай и не возвращайся, дура с рускоязычной челюстью.
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Діло, звісно, потрібне, захищати українців в Росії необхідно....Але, коли ви, пані Денісова, з Росії вернетеся, то будьте такі ласкаві і по Україні поїздіть, подивіться як пенсіонери на 1500 грн. лікуються, як люди маму чиюсь згадують при виході з приміщень суду чи прийомних прокуратур та поліції, які люди веселі при вигляді цінників в магазинах та при сплаті комунальних...Може і до українців в Україні своє лице обернете, милостива пані.....
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Давай выезжай на Рашку вместе с шестью тысячами хохлов которые добровольно едут к врагу на развлечение на ЧМ по хвутболу. Маразм продолжается.
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ага, це точно, самі туди лізуть до ворога, а потім в жилетку плачуть.....
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...Гнусность от Мураева - совсем не по неосторожности. По-видимому, сказал о Сенцове то, что думал. Сенцов - в далеком российском лагере, а Мураев - в благополучном Киеве, богат и красноречив.
https://antikor.com.ua/articles/242014-muraev_i_linchevskij_ne_ujdut._a_my_ukrainskoe_bydlo_opjatj_promolchim__gluzman

...
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...Дійсно, Олег Сенцов, проживаючи в Криму, після окупації півострова намагався на знак протесту чинити опір і навіть підпалив двері в якійсь окупаційній установі. Дійсно, в Україні є люди, які вважають його вчинок геройським. Але є й такі люди, для яких Сенцов - це терорист, що перешкоджав веденню бізнесу з окупаційною владою. Назву цих людей поіменно: президент Порошенко, генеральний, прости господи, прокурор Луценко, екс-генеральний прокурор України Ярема та віце-прем'єр Зубко.Ці люди в грудні 2014 року організували постачання російської електроенергії в окупований Крим через територію материкової України, для чого Україна уклала з Росією відповідний договір, у якому визнала АР Крим «Кримським федеральним округом Російської Федерації». Оскільки директор «Укрінтеренерго» Володимир Зиневич відмовлявся цей договір підписувати, за вказівкою Порошенка він був затриманий 5 грудня 2014 року слідчим Генпрокуратури та відсторонений від посади, після чого договір був підписаний переляканим наступником Зиневича. Впродовж року, доки Росія не облаштувала «енергетичний міст» у Крим з Кубані, електроенергію окупантам з Росії через материкову Україну постачала підконтрольна Порошенку енергокомпанія Григоришина. Зрозуміло, що для цих людей Сенцов є терористом.А що стосується генерального, прости господи, прокурора, то було б непогано, щоби він, коли проспиться, прокоментував кримінальне провадження, яке торік було зареєстроване прокуратурою Автономної Республіки Крим (в екзилі) за моєю заявою відносно народного депутата України Антона Геращенка якраз за ознаками державної зради. Нагадаю, що підставою для реєстрації кримінального провадження став публічний виступ Антона Юрійовича в якому Геращенко запропонував укласти з Росією договір про передачу Україною в оренду окупованих територій, передусім Севастополя, з метою допомогти Путіну «зберегти обличчя» та зняття з Росії санкцій, запроваджених через окупацію Криму. І я, як заявник, і народний депутат Геращенко були допитані в прокуратурі, але досі Антон Юрійович не тільки перебуває на свободі, але ще й має нахабство вести на своєму сайті «Миротворець» перелік людей, яких він вважає неблагонадійними.https://antikor.com.ua/articles/242015-volodimir_bojko_jurij_vitalijovich_ne_usvidomljuje_shcho_same_pidpisuje
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так соевые шныри и сейчас электрику на крысм поставляют. В чем секрет?
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посмотри кто подписан на этого бойку...... пабам. конченая гнида монтянша. После этого на бойке можно ставить +
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Денисова готова ехать в Крым, потому что там ее родители.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУже с 11 июня я готова выезжать в Россию и оккупированный Крым, чтобы увидеть, как содержатся наши политзаключенные, - Денисова
 
 
 
 
 
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