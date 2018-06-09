 Уже с 11 июня я готова выезжать в Россию и оккупированный Крым, чтобы увидеть, как содержатся наши политзаключенные, - Денисова

По словам Людмилы Денисовой, согласно договоренностям между Президентом Украины и Президентом РФ сейчас готовится список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу уполномоченного.
"Мы уже говорили с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой. Сейчас согласовываем дату, когда я поеду в РФ, а она, в свою очередь, приедет в Украину. Поездки будет две. Сначала я поеду в Россию. Затем я посещу Симферопольское СИЗО на временно оккупированных территориях Крыма", - комментирует Людмила Денисова.
Омбудсмен отмечает, что во время визитов планирует проверить условия содержания наших граждан, обеспечение их юридической и медицинской помощью. А также соблюдение Россией своего законодательства при заключении украинцев и выполнения ею ратифицированных международных конвенций, регулирующих права ограниченных в свободе.
В свою очередь, уполномоченный РФ на данный момент выразила желание посетить только задержанного главного редактора агентства "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, но пока она также формирует свой список.
"Мой визит состоится обязательно в ближайшее время. Уже с 11 июня я готова выезжать в Россию и Крым, чтобы собственными глазами увидеть, как содержатся наши политзаключенные. Петр Порошенко также пообещал, что мой визит поддержат все консульские службы", - подытожила Людмила Денисова.
Напомним, президент Украины поручил уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой посетить украинских политзаключенных в Российской Федерации. Это произошло по итогам телефонного разговора Петра Порошенко и Владимира Путина.
Президентом РФхуйлом
Вроде бы открыли расследование, но потом заглохло все как обычно......
Наверное потому что это кандидатура Пети согласованная с Сурковым...., а может и с вовой путиным во время очередной обнимашки по телефону....
Так что выезжай, снимай жилье, работы будет много....
https://antikor.com.ua/articles/242014-muraev_i_linchevskij_ne_ujdut._a_my_ukrainskoe_bydlo_opjatj_promolchim__gluzman
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