 Уже с 11 июня я готова выезжать в Россию и оккупированный Крым, чтобы увидеть, как содержатся наши политзаключенные, - Денисова

По словам Людмилы Денисовой, согласно договоренностям между Президентом Украины и Президентом РФ сейчас готовится список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу уполномоченного.

"Мы уже говорили с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой. Сейчас согласовываем дату, когда я поеду в РФ, а она, в свою очередь, приедет в Украину. Поездки будет две. Сначала я поеду в Россию. Затем я посещу Симферопольское СИЗО на временно оккупированных территориях Крыма", - комментирует Людмила Денисова.

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Омбудсмен отмечает, что во время визитов планирует проверить условия содержания наших граждан, обеспечение их юридической и медицинской помощью. А также соблюдение Россией своего законодательства при заключении украинцев и выполнения ею ратифицированных международных конвенций, регулирующих права ограниченных в свободе.

В свою очередь, уполномоченный РФ на данный момент выразила желание посетить только задержанного главного редактора агентства "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, но пока она также формирует свой список.

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"Мой визит состоится обязательно в ближайшее время. Уже с 11 июня я готова выезжать в Россию и Крым, чтобы собственными глазами увидеть, как содержатся наши политзаключенные. Петр Порошенко также пообещал, что мой визит поддержат все консульские службы", - подытожила Людмила Денисова.

Напомним, президент Украины поручил уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой посетить украинских политзаключенных в Российской Федерации. Это произошло по итогам телефонного разговора Петра Порошенко и Владимира Путина.