 Осужденный в оккупированном Крыму по "делу украинских диверсантов" Захтей этапирован в колонию Симферополя, - жена

Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщила 9 июня супруга Захтея Оксана, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, об этом стало известно накануне.

"Андрея перевели из СИЗО в колонию, которая находится в Симферополе. Для меня это очень хорошая новость, поскольку Андрей останется отбывать наказание в Крыму. Еще когда он находился в Симферополе и решался вопрос, куда его этапировать, я писала всевозможные запросы и прошения во ФСИН с просьбой оставить моего мужа отбывать наказание в Крыму. Это связано с его состоянием здоровья и тем, что у нас есть малолетняя дочь, и мне легче будет ездить к Андрею, если он останется в Крыму. Честно скажу, я рада, что мою просьбу услышали", - рассказала Оксана Захтей.

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Напомним, 16 февраля Верховный суд Крыма приговорил фигуранта "дела украинских диверсантов" Андрея Захтея к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).

10 августа 2016 года Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.

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Следователи квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).



Еще один задержанный по этому "делу" - Андрей Захтей - подписал досудебное соглашение со следствием. Одним из условий подписания соглашения со стороны следствия был отказ от адвоката по соглашению. 16 февраля Верховный суд Крыма приговорил фигуранта "дела украинских диверсантов" Андрея Захтея к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).