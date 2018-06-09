 200 тыс. детей ходят в школу в зоне боевых действий, - Госдеп США призвал Россию прекратить конфликт на Донбассе

Соответствующее сообщение разместила в Твиттере пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт, сообщает Цензор.НЕТ.
"В 2018 году 200 тысяч украинских детей ходят в школу ежедневно в зоне боевых действий. Мы призываем Россию прекратить этот конфликт прямо сейчас", - подчеркнула пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США.
они все равно выберут тех, кого они "видют в тиливизире", и которые ждут, что кто-то придет за них в окопы, или шведы будет выгонять коррупционеров.
...грят, шо это всё из-за иностранцев... ...а я верю! -- бо сам тут двух дочек вырастил. Одна, правда, Универ закончила, а вторая в Медицину Катастроф подалась -- так мы в немецкую статистику трошки не попали...*)
Ты что, ебанутый?
https://www.tagesspiegel.de/wissen/funktionale-analphabeten-in-deutschland-7-5-millionen-menschen-koennen-nicht-richtig-lesen-und-schreiben/14904662.html
В понедельник, 11 июня в ходе встречи глав МИД стран "нормандской четверки" Франция и Германия намерены представить свои инициативы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Об этом в пятницу, 7 июня сообщил официальный представитель МИД Франции, подтверждая участие министра по делам Европы и иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана во встрече, передает ТАСС. Как подчеркивается в заявлении, эти предложения могут также поспособствовать "восстановлению, на основе осуществления локальной автономии, суверенитета Украины над территориями, находящимися в настоящее время под контролем сепаратистов".
Начало нового витка сепаратизма. На старте вылкул, труханов и кернес Завтра потребуют своих автономий.
Скиньте з рота це.