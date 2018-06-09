EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, За рубежом
  363  29
Материалы по теме:
Все про:Госдепартамент США (811) Россия (69566) Донбасс (16357) Нойерт (56)

 200 тыс. детей ходят в школу в зоне боевых действий, - Госдеп США призвал Россию прекратить конфликт на Донбассе

Государственный департамент США призвал Россию прекратить войну на Донбассе из-за опасности для тысяч детей, которые ежедневно ходят в школу в зоне боевых действий.

Соответствующее сообщение разместила в Твиттере пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт, сообщает Цензор.НЕТ.

"В 2018 году 200 тысяч украинских детей ходят в школу ежедневно в зоне боевых действий. Мы призываем Россию прекратить этот конфликт прямо сейчас", - подчеркнула пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США призывают немедленно освободить Романа Сущенко и всех украинских политзаключенных, - Нойерт

200 тыс. детей ходят в школу в зоне боевых действий, - Госдеп США призвал Россию прекратить конфликт на Донбассе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3070682
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Крым Петя сливает. Барыга продажный.
 показать весь комментарий
 
 
Кацапі только обрадовались, что Трамп их пригласил взад и тут опять
 показать весь комментарий
 
 
Трамп вінтарогих нікуди не запрошував, це був тест на вошивість Європи і шоколадобариг в першу чергу. Європа відреагувала адекватно. Барижня як води, перепрошую шоколаду, в рот набрала, мовчить, визначається, що сказати... 200 тыс. детей ходят в школу в зоне боевых действий, - Госдеп США призвал Россию прекратить конфликт на Донбассе - Цензор.НЕТ 2004
 показать весь комментарий
 
 
Добре хоч стурбованість не висловлюють, як Європа.
 показать весь комментарий
 
 
Хоч в чомусь Росія наслідує нас - ми вже давно це зробили, піднявши страховий стаж 200 тыс. детей ходят в школу в зоне боевых действий, - Госдеп США призвал Россию прекратить конфликт на Донбассе - Цензор.НЕТ 2783
 показать весь комментарий
 
 
Чи то мені тільки так здається, чи в дійсності так? - Всі заклики США по факту Росії до дупи (це культурно на польській)......Тут або миротворців ООН потрібно вводити, або воєнну техніку дати та корупціонерів з України українському народу допомогти вигнати.
 показать весь комментарий
 
 
Пока украинцы не перестанут избирать мразей типа тимошенко, ляшко, бойко, гриценко, мураева, рабиновича и пр...., то ничего в стране не изменится.
 показать весь комментарий
 
 
Вася, а кого ж вибирати - один краще другого, пики так і сунуть з плакатів та екранів, а по суті - вибирати ні з кого. Нормальна людина, принципова, виборчу компанію на зарплату в 3-4 тис. грн. не потяне.....
 показать весь комментарий
 
Может стоить избирать молодых, не замазанных в кучмовской коррупции?
 показать весь комментарий
 
Вася, я ж тобі людською мовою написав - нормальна людина, принципова, виборчу компанію на зарплату в 3-4 тис. грн. не потяне.....І тут чи молодий, чи старий - вік ролі не грає......
 показать весь комментарий
 
Не пиши глупости, есть закон о финансировании партий, а мы должны лишь контролировать финансирование, чтобы партии не использовали "черные деньги", как это делает сегодня Тимошенко, увешав всю Украину своей ботоксной рожей. Всё в наших руках.
 показать весь комментарий
 
Вася, як казав батько Шевченка: з тебе вийде або велика людина, або велике ледащо... Закон то є, а хто фінансує партії, той заказує і танці та співи партії. Чи ти по наявності думаєш, що партії на членських внесках живуть. Крім цього, дещо фінансуються державою тільки......парламентські партії, всім іншим - дуля...є така фігура з 3 пальців. Право на получение средств из бюджета Украины имеют шесть партий: «Народный фронт» (на выборах получил 22,14% голосов), «Блок Петра Порошенко» (21,82%), «Самопомич» (10,97%), «Оппозиционный блок» (9,43%), Радикальная партия (7,44%) и «Батькивщина» (5,68%). - ru.slovoidilo.ua/2018/02/08/infografika/politika/skolko-byudzhetnyx-sredstv-poluchat-politicheskie-partii-2018-godu
 показать весь комментарий
 
Партии вне парламента должны финансировать избиратели, а не олигархи, или ты с этим не согласен?
 показать весь комментарий
 
І де ти бачив хоч одну партію, яку фінансують прості люди? Візьмемо партію пенсіонерів, де вже більш народнішу партію знайдеш, - кожен четвертий пенсіонер живе на пенсію в розмірі до 1500 грн., якраз пенсіонери побіжать платити членські внески......
 показать весь комментарий
 
вы же понимаете, что говорите с владимиром ильичем апологетом мирового интернационала?
они все равно выберут тех, кого они "видют в тиливизире", и которые ждут, что кто-то придет за них в окопы, или шведы будет выгонять коррупционеров.
 показать весь комментарий
 
А то можна подумати, що не тих вибирають, кому олігархи підсовують...Якраз чесний чолов'яга на зарплату в 4 тис. грн зараз ринеться у виборчу компанію президента...... 200 тыс. детей ходят в школу в зоне боевых действий, - Госдеп США призвал Россию прекратить конфликт на Донбассе - Цензор.НЕТ 3480
 показать весь комментарий
 
Однозначно, но со временем совковое быдло вымирает, а молодежь давно уже не смотрит телевизор, так что всё будет хорошо в будущем.
 показать весь комментарий
 
пока грабят страну инынешние гопники и барыги мальдийские и сейшельские. опустили страну ниже порога нищеты.
 показать весь комментарий
 
 
Це просто політична заява, бо замість своїх слів треба робити необхідні вчинки супроти росії.
 показать весь комментарий
 
 
...йех ма... ...а в Германии 100 000 школьных выпускников -- каждый год -- ни писать, ни читать не умеют...
...грят, шо это всё из-за иностранцев... ...а я верю! -- бо сам тут двух дочек вырастил. Одна, правда, Универ закончила, а вторая в Медицину Катастроф подалась -- так мы в немецкую статистику трошки не попали...*)
 показать весь комментарий
 
 
(с) "...в Германии 100 000 школьных выпускников -- каждый год -- ни писать, ни читать не умеют..."
Ты что, ебанутый?
 показать весь комментарий
 
 
Какие молодцы госдеп, да ? Не щадя себя, в который раз призывают !
 показать весь комментарий
 
Всё равно шо гермашку бы в 1943м призвали прекратить конфликт...
 показать весь комментарий
 
"Локальная автономия". Франция и Германия готовят предложения по Донбассу на основе путинского-порошенковского договорняка в Минске.
В понедельник, 11 июня в ходе встречи глав МИД стран "нормандской четверки" Франция и Германия намерены представить свои инициативы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Об этом в пятницу, 7 июня сообщил официальный представитель МИД Франции, подтверждая участие министра по делам Европы и иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана во встрече, передает ТАСС. Как подчеркивается в заявлении, эти предложения могут также поспособствовать "восстановлению, на основе осуществления локальной автономии, суверенитета Украины над территориями, находящимися в настоящее время под контролем сепаратистов".
Начало нового витка сепаратизма. На старте вылкул, труханов и кернес Завтра потребуют своих автономий.
 показать весь комментарий
 
Юлия Тимошенко заменит Александра Захарченко на посту главы ДНР
 показать весь комментарий
 
Знаєте, люди. Коли чую кацапське НАРЄЧІЄ. - ТОШНИТЬ.
Скиньте з рота це.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины200 тыс. детей ходят в школу в зоне боевых действий, - Госдеп США призвал Россию прекратить конфликт на Донбассе
 
 
 
 
 
 вверх