 200 тыс. детей ходят в школу в зоне боевых действий, - Госдеп США призвал Россию прекратить конфликт на Донбассе

Соответствующее сообщение разместила в Твиттере пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт, сообщает Цензор.НЕТ.

"В 2018 году 200 тысяч украинских детей ходят в школу ежедневно в зоне боевых действий. Мы призываем Россию прекратить этот конфликт прямо сейчас", - подчеркнула пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США призывают немедленно освободить Романа Сущенко и всех украинских политзаключенных, - Нойерт