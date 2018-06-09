 Страны G7 договорились создать "механизм быстрого реагирования" на "враждебную деятельность" иностранных государств, в первую очередь, России, - британское правительство

Об этом говорится на сайте британского правительства, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии. Инициатором соглашения выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Согласно документу, отныне союзники согласованно и стремительно будут отвечать на целый спектр агрессивных действий, в частности, кибернетические и химические атаки.

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"Этот шаг заставит враждебные государства публично нести ответственность за их вопиющее поведение", - сказано в официальном заявлении. Выступая на саммите G7 в канадском Квебеке, премьер-министр напомнила о "безрассудном применении вируса-вымогателя NotPetya" и покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери. Вину за эти события Лондон и ряд его союзников возлагают на Кремль.

В рамках создаваемого механизма предполагается задействовать обмен разведывательной информацией, поддерживать независимые институты, совершенствовать цифровую инфраструктуру. Все это, как утверждается, поможет дать "координированный ответ на иностранную агрессию".

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Специально для сдерживания Москвы, пытающейся, по словам Мэй, "подорвать международную систему", британский премьер предложила принять дополнительные меры, в том числе: пресечь потоки "грязных денег" из России, добиться глобального запрета на химоружие, а также полностью изгнать из западных стран и их союзников российских разведчиков, которые ранее уже скомпрометировали себя.

Напомним, лидеры европейских стран, входящих в "Группу семи", пришли к единому мнению о том, что Россия не может быть возвращена в формат. По словам Ангелы Меркель, для этого должен быть достигнут "существенный прогресс" в украинском конфликте, который, по мнению западных стран, спонсируется и подогревается Москвой.