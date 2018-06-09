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Все про:G7 (222) Великобритания (1873) Мэй Тереза (98) кибербезопасность (272)

 Страны G7 договорились создать "механизм быстрого реагирования" на "враждебную деятельность" иностранных государств, в первую очередь, России, - британское правительство

Лидеры стран "Большой семерки" договорились о создании "механизма быстрого реагирования" для противодействия "враждебной деятельности" иностранных государств, в первую очередь, России.

Об этом говорится на сайте британского правительства, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии. Инициатором соглашения выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Согласно документу, отныне союзники согласованно и стремительно будут отвечать на целый спектр агрессивных действий, в частности, кибернетические и химические атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп снова высказался за возвращение России в G8 и назвал оккупацию Крыма "упущением" администрации Обамы

"Этот шаг заставит враждебные государства публично нести ответственность за их вопиющее поведение", - сказано в официальном заявлении. Выступая на саммите G7 в канадском Квебеке, премьер-министр напомнила о "безрассудном применении вируса-вымогателя NotPetya" и покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери. Вину за эти события Лондон и ряд его союзников возлагают на Кремль.

В рамках создаваемого механизма предполагается задействовать обмен разведывательной информацией, поддерживать независимые институты, совершенствовать цифровую инфраструктуру. Все это, как утверждается, поможет дать "координированный ответ на иностранную агрессию".

Также читайте: Трюдо и Мэй в ходе встречи "на полях" саммита G7 обсудили ситуацию вокруг Украины

Специально для сдерживания Москвы, пытающейся, по словам Мэй, "подорвать международную систему", британский премьер предложила принять дополнительные меры, в том числе: пресечь потоки "грязных денег" из России, добиться глобального запрета на химоружие, а также полностью изгнать из западных стран и их союзников российских разведчиков, которые ранее уже скомпрометировали себя.

Напомним, лидеры европейских стран, входящих в "Группу семи", пришли к единому мнению о том, что Россия не может быть возвращена в формат. По словам Ангелы Меркель, для этого должен быть достигнут "существенный прогресс" в украинском конфликте, который, по мнению западных стран, спонсируется и подогревается Москвой.

Источник: https://censor.net.ua/n3070681
 
   
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хуйло действительно всех переиграло
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порошенко досиживает последние месяцы
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Мы надеемся, что ботоферма и любимый "пидрахуй" не помогут.)))
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вся шыкаладная петушня сбежит от лолиты маланской уже в конце этого года, да еще и гадить на нее будут больше всех.
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запасаемся поп корном....а кацапня вазелином
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Это очень быстро,просто молниеносно,выражать обеспокоенность? .
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Потом они их озабоченностью. И как крайней обеспокоенностью шарахнут!
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Тюрьма народа
УКРАИНСКИЕ УЗНИКИ КРЕМЛЯ

09.06.2018

Страны G7 договорились создать "механизм быстрого реагирования" на "враждебную деятельность" иностранных государств, в первую очередь, России, - британское правительство - Цензор.НЕТ 5746
Требование бессрочной голодовки Олега Сенцова
- освобождение всех украинских политзаключенных России. Ни у кого нет
полного списка украинцев, отправленных Москвой за решетку по политически
мотивированным делам. В открытых источниках мы нашли информацию о 75
заложниках Кремля - украинских и крымскотатарских активистах, верующих, а
также "террористах", "экстремистах", "диверсантах" и "шпионах".

Дело "крымских террористов"

1. Олег Сенцов - 20 лет строгого режима. ИК-8 в Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ.

2. Александр Кольченко - 10 строгого режима. ИК-6 в Копейске, Челябинская область.

3. Алексей Чирний - 7 лет строгого режима (в особом порядке). ИК-9 в Шахтах, Ростовская область.

Крымские дела евромайдановцев

4. Николай Шиптур - 9 лет строгого режима. ИК-1 в Симферополе (1, 2).

5. Александр Костенко - 3 с половиной года общего режима. ИК-5 в Кирово-Чепецке, Кировская область.

6. Андрей Коломиец - 6 лет 8 месяцев строгого режима. ИК-14 в Краснодаре.

Дела против украинского активиста в Крыму

7. Владимир Балух - 3 года 5 месяцев колонии-поселения по делу о хранении боеприпасов, под судом по делу о нападении на силовика. СИЗО-1 в Симферополе.

Дело УНА-УНСО

8. Николай Карпюк - 22 с половиной года с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в колонии строгого режима. Тюрьма № 2 во Владимире (Владимирский централ).

9. Станислав Клых - 20 лет 1 месяц с отбыванием первых 9 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в колонии строгого режима. Тюрьма в Верхнеуральске, Челябинская область.

Дела "украинских террористов" в России

10. Алексей Сизонович - 12 лет строгого режима (в особом порядке). ИК-19 в рабочем поселке Маркова, Иркутский район Иркутской области.

11. Артур Панов - 8 лет общего режима. По состоянию на начало апреля - СИЗО-1 в Ростове-на-Дону.

12. Павел Гриб - под следствием. СИЗО-5 центрального главка ФСИН в Краснодаре.

Первое крымское дело "украинских диверсантов"

13. Евгений Панов - под судом. СИЗО-1 в Симферополе.

14. Андрей Захтей - 6 с половиной лет строгого режима (в особом порядке). По состоянию на начало мая - СИЗО-1 в Симферополе.

15. Владимир Присич - 3 года общего режима. ИК-1 в поселке Каменка, Чегемский район Кабардино-Балкарии (1, 2).

Второе крымское дело "украинских диверсантов"

16. Владимир Дудка - материалы возвращены судом в прокуратуру. СИЗО-1 в Симферополе.

17. Алексей Бессарабов - материалы возвращены судом в прокуратуру. СИЗО-1 в Симферополе.

18. Дмитрий Штыбликов - 5 лет строгого режима (в особом порядке). ИК-6 в Омске.

Третье крымское дело "украинских диверсантов"

19. Алексей Стогний - 3 с половиной года общего режима. Местонахождение неизвестно.

20. Глеб Шаблий - 5 лет колонии; режим неизвестен. Местонахождение неизвестно.

Четвертое крымское дело "украинских диверсантов"

21. Геннадий Лимешко - 8 лет общего режима (в особом порядке). По состоянию на начало мая - СИЗО-1 в Симферополе.

"Шпионские" дела

22. Валентин Выговский - 11 лет строгого режима (в особом порядке). ИК-11 в Кирово-Чепецке, Кировская область.

23. Виктор Шур (гражданин России) - 12 лет строгого режима. ИК-1 в Брянске (1, 2).

24. Роман Сущенко - 12 лет строгого режима. СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово" в Москве.

25. Леонид Пархоменко (гражданин России и предположительно Украины). Информации о ходе дела и местонахождении фигуранта не поступало.

26. Константин Давыденко - под следствием. СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово" в Москве.

Дело об участии в АТО (позже переквалифицировано на статью о грабеже)

27. Сергей Литвинов - 8 с половиной лет строгого режима. ИК-4 в поселке Уптар в черте Магадана (1, 2).

Дела "Правого сектора"

28. Николай Дадеу - полтора года колонии-поселения. СИЗО-3 в Новороссийске, Краснодарский край.

29. Александр Шумков - в ожидании суда. СИЗО-1 в Брянске.

30. Роман Терновский - в ожидании суда. По состоянию на начало июня - СИЗО-5 "Водник" в Москве.

"Дело Веджие Кашка" (против активистов крымскотатарского национального движения)

Фигуранты под следствием. СИЗО-1 в Симферополе (1, 2).

31. Асан Чапух.

32. Кязим Аметов.

33. Бекир Дегерменджи.

34. Руслан Трубач.

Дело "Крымопта" (против крымскотатарских бизнесменов)

Фигуранты под следствием. СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово" в Москве.

35. Ресуль Велиляев.

36. Али Бариев.

Дело мнимого сторонника Меджлиса

37. Александр Стешенко - под следствием. Местонахождение неизвестно.

Дело активиста крымскотатарской "поляны протеста"

38. Фазыл Ибраимов (признал аннексию Крыма, имеет гражданство России) - под следствием. СИЗО-1 в Симферополе (1, 2).

Первое крымское (первое севастопольское) дело "Хизб ут-тахрир"

39. Руслан Зейтуллаев (основной фигурант) - 15 лет строгого режима. ИК-2 в Салавате, Башкирия.

40. Рустем Ваитов - 5 лет общего режима. ИК-1 в Кургане.

41. Юрий (Нури) Примов - 5 лет общего режима. ИК-5 в поселке Ясный, Советский район Марий Эл.

42. Ферат
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42. Ферат Сайфуллаев - 5 лет общего режима. ИК-17 в Омутнинске, Кировская область.

Второе крымское (ялтинско-алуштинское) дело "Хизб ут-тахрир"

Фигуранты под судом. Алиев и Куку - в СИЗО-4 центрального главка ФСИН в Ростове-на-Дону, прочие - в СИЗО-1 областного УФСИН в этом же городе.

43. Муслим Алиев (основной фигурант).

44. Эмир-Усеин Куку.

45. Вадим Сирук.

46. Инвер Бекиров.

47. Рефат Алимов.

48. Арсен Джеппаров.

Третье крымское (первое бахчисарайское) дело "Хизб ут-тахрир"

Фигуранты под судом. Предположительно все в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону (1, 2).

49. Энвер Мамутов (основной фигурант).

50. Ремзи Меметов.

51. Зеври Абсеитов.

52. Рустем Абильтаров.

Четвертое крымское (второе севастопольское) дело "Хизб ут-тахрир"

53. Акрамджон Абдуллаев (гражданин Киргизии, в Крыму поселился еще до аннексии) - под судом. Предположительно - СИЗО-1 в Ростове-на-Дону.

Вместе с Абдуллаевым в Ростове судят второго фигуранта дела - Нематджона Исроилова, также гражданина Киргизии. Однако о нем не известно, прибыл ли он в Крым еще до аннексии или уже после.

Пятое крымское (симферопольское) дело "Хизб ут-тахрир"

Фигуранты под следствием. СИЗО-1 в Симферополе (1, 2).

54. Теймур Абдуллаев (основной фигурант).

55. Узеир Абдуллаев.

56. Айдер Салединов.

57. Рустем Исмаилов.

58. Эмиль Джемаденов.

Шестое крымское (второе бахчисарайское) дело "Хизб ут-тахрир"

Фигуранты под следствием. СИЗО-1 в Симферополе.

59. Марлен (Сулейман) Асанов (основной фигурант).

60. Сейран Салиев.

61. Мемет Белялов.

62. Эрнес Аметов.

63. Сервер Зекирьяев.

64. Тимур Ибрагимов.

65. Сервер Мустафаев.

66. Эдем Смаилов.

Седьмое крымское (третье севастопольское) дело "Хизб ут-тахрир"

67. Энвер Сейтосманов - под следствием. СИЗО-1 в Симферополе.

Крымское дело "Таблиги джамаат"

Фигуранты под следствием.

68. Ренат Сулейманов (основной фигурант). СИЗО-1 в Симферополе.

69. Талят Абдурахманов. СИЗО-1 в Симферополе.

Кроме того, под домашним арестом находится Сейран Мустафаев, а под подпиской о невыезде - Арсен Кубединов.

Дела о публикациях в интернете

70. Эмиль Минасов - 1 год 3 месяца колонии-поселения. Предположительно - КП-1 в Керчи.

71. Игорь Мовенко - 2 года общего режима. СИЗО-1 в Симферополе.

72. Исмаил Рамазанов - под следствием. СИЗО-1 в Симферополе.

73. Евгений Каракашев - под следствием. СИЗО-1 в Симферополе (1, 2).

74. Нариман Мемедеминов - под следствием. СИЗО-1 в Симферополе.

Дело против родственника активиста

75. Муэдин Аливапов - 4 с половиной года колонии-поселения. Предположительно - КП-1 в Керчи.

В проверке нуждается информация о некоем Г. из Севастополя. По состоянию на ноябрь 2017 года гражданин Украины Г. находился под следствием по "шпионскому" делу в СИЗО-3 центрального главка ФСИН "Шпалерная" в Петербурге.

Неизвестны подробности дела Андрея Гашенко, в конце мая отправленного в СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово" в Москве по подозрению в приготовлении к контрабанде деталей военной техники.

Под домашним арестом остаются находящиеся под судом фигуранты "дела 26 февраля" Али Асанов и Мустафа Дегерменджи. Испытательные сроки после условного осуждения отбывают фигуранты дел о сепаратизме Николай Семена и Сулейман Кадыров и обвиненная в экстремизме Лариса Китайская. Они не могут выехать из Крыма. Возможно, испытательный срок еще не истек и у Талята Юнусова, осужденного в особом порядке по "делу 26 февраля".

Под поручительством находятся обвиняемые по "делу 26 февраля" Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев и Арсен Юнусов.

Четвертый фигурант первого дела "украинских диверсантов" Редван Сулейманов уже освободился из колонии по отбытии срока, однако не может выехать из Крыма на континентальную Украину, пока не выплатит несколько миллионов рублей по гражданским искам "потерпевших".
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После предложения Трампа взять Рашу в G8?
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вся эта шваль типа G7 и прочая приблуда срали с высокой горки на Украину!!!
главное, что их волнует, лишь бы нас не трогали!!!
и то что в Украине ежедневно погибают пацаны-им до этого глубоко насрать и все пох!!!
короче мудаки они все!!! и все это прекрасно понимают, но делают вид что все супер!!! типа запад нам поможет...)))
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Если вы сами срёте на себя, то чем они должны быть лучше?
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дрыщатик, ты под каким ником не прячся-тебя все равно узнать!!!)))
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Да ладно, я под этим ником с 2014-го года. А Сашу Крещатика (он же "Крест", он же "Миротворец"...) я тоже знаю, не всегда с ним согласен, но должен отдать должное его порядочности в целом...
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ржу нимагу!!! задай вопрос типа Саше,:почему он в своем родном Хрещатике боится появляться???
ответ прост-порвут ссуку как тузик грелку за его возношение шакалдного идола!!!)))
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был там неделю назад-так говорят местные-дай хоть за его глотку подержаться!!!)))
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Кстати, да, он немного чудаковатый - одно время каждое утро начинал с текста вашего гимна... Страны G7 договорились создать "механизм быстрого реагирования" на "враждебную деятельность" иностранных государств, в первую очередь, России, - британское правительство - Цензор.НЕТ 4538 Но это же ведь патриотично, да?
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Его заменил заробитчанин из рахи - гыга.
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Да мне это как то фиолетово... Просто с ним можно вести диалог, в отличие от большинства здесь, которые сразу переходят на оскорбления.
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а уж ка мне фиолетово-бан, не бан...
как читаю коменты цензора-рыгать хочется от засилия пропарашенковских идиотов!!!
а по сему -цензор для меня отныне очередгая прошакаладная умозабивалка и мне насрать на мнеие всех цензоровских порохоотсосов!!!
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Тяжко тут щось сказати, "озабоченность" - велика штука.....
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"всяка шваль типа G7")) бери червоний прапор з серпом та молотом та голоси на антимайдані) "ні фашизму та капіталізму")
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"существенный прогресс" , по мнению фрау Меркель, - это когда х@йло окончательно добьет Украину. они же его журят не за наши людские жертвы, а за свои неудобства и дискомфорт - растянул вандализм на 5 лет, бестолочь.
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так поки Росія добиває Україну, ми все далі лізимо в борги до Заходу, а розплата за борги - вимога продавати наші землі. Явна вигода для Заходу: нашими руками ослабляє Росію і при цьому ще й матиме доступ до заволодіння нашими землями.... Що тут незрозуміло?!!!!!
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а вообще-цензор превратился в натуральную помойку прошакаладных пид@ров!!!
или Бутусов тупо слился и его нагнули, или модеров набрал из минстецьсраця полный комплект!!!
хотите пари? спорим этот пост не продержится и 3 часов...-забанят сразу!!!)))
и так прошакаладные подчтилки-ату меня!!!)))
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ну да, матюків понаписував і ще жаліється
а за них бани, між іншим.
самі винні.
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Да НЕТ! Мы, кацапы, совсем другие. Нас никто НЕ понимает!
Розуміємо ми вас,КАЦАПИ. Як ніхто інший.
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Лучше бы они начали расследовать, сколько взяток и иных услуг получили от путина высокопоставленные европейские чиновники. Они бы сильно удивились...
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да не , боцманишка, я свой профиль привязал к ФБ и не от кого не прячусь!!! а ты пропидпрок рошеновский!!! и тут даже обсуждать нечего!!!
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Мдааа, а .. грустно! Реально G7 не понимают всей картины угроз для цивилизации. ... .... Ну что ж - така наша доля.
Это же мы их выбирали!!!! Нам и локти кусать.
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похоже на Трампа у ху"ла очно компромат таки есть... Поигрался с"лучшими в мире российскими проститутками"... Видимо тайны выдал какие-то в процессе ..бли и теперь на крючке. Так же как жулька с косой... Дела по контрабанде, взятках, неуплатах на паРаше-то не ЗАкрыты, а так, слегка ПРИкрыты...
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буде ще одна організація, яка буде виражать глубокую обєспокоєнность по поводу дій терориста путіна
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Да куда еще быстрее,вот Крым оккупировали а они даже не заметили,пятый год война в Украине а они еще сомневаются что хуйло и кацапия в ней принимает непосредственное участие.
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Створять чат-бота, який буде оперативно постити в соцмережі про надглибоку занепокоєність?
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"Механизм быстрого реагирования",- Так чей Крым? (С приставленным к виску дулом пистолета)
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в першу чергу знайдіть, як закинути зашморг на фейкові дані з ретрансляторів і вплив на свідомість людей через інтернет (інтернет боти).
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Верните в G7 Путина. Если что - можно будет по-быстрому на месте рыло начистить
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСтраны G7 договорились создать "механизм быстрого реагирования" на "враждебную деятельность" иностранных государств, в первую очередь, России, - британское правительство
 
 
 
 
 
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