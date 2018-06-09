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 Политика Украины
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 Десять травмированных участников боевых действий на Донбассе при поддержке НАТО направлены на реабилитацию в Болгарию, - Минобороны

Сегодня, 9 июня, в рамках Трастового Фонда НАТО по медицинской реабилитации в Болгарию направлена группа из 10 травмированных участников боевых действий на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерсва обороны.

Реабилитация будет длиться 2 недели.

Болгария является ведущей страной в рамках проекта трастового фонда НАТО в сфере медицинской реабилитации в Украине и планирует принять около 300 травмированных участников боевых действий на востоке Украины на реабилитацию в течение двух лет.

Каждого 9 числа месяца новая группа наших соотечественников будет направляться в военно-медицинскую больницу "Калероя" - г. Хисар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Болгарии прошли реабилитацию 75 украинских воинов, - Порошенко

Данная инициатива реализуется на основе соглашения между Министерством обороны Республики Болгария и Министерством социальной политики Украины в рамках проекта трастового фонда НАТО в сфере медицинской реабилитации в Украине, которое было подписано в октябре 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3070679
 
   
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Коли буде проведена реформа військової медицини, щоб підвищити рівень медичної допомоги та реабілітації пораненим ветеранам? Ми маємо чудові місця для реабілітації та відновлення ветеранів, узбережжя Чорного та Азовського морів, Карпати, соляні шахти, гарячі джерела, озера, а відправляємо ветеранів лікуватись за кордон!
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Ви хочете сказати - мали.....бо щось мало віриться, що наші олігархи не наклали свої брудні лапи на чудові місця на узбережжі Чорного та Азовського морів, Карпат, соляні шахти, гарячі джерела, озера......все ж для народу....
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Десять травмированных участников боевых действий на Донбассе при поддержке НАТО направлены на реабилитацию в Болгарию
...а запятые где? ...или тире-любой длины, хотя бы -- как у меня...*)
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А Петя че не помог, не поддержал, да откуда у него деньги. После Мальдив наверное еле сводит концы с концами.
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наверное денюжки собирает на выигранную машину. и на штраф за электричество...)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДесять травмированных участников боевых действий на Донбассе при поддержке НАТО направлены на реабилитацию в Болгарию, - Минобороны
 
 
 
 
 
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