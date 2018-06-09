 Десять травмированных участников боевых действий на Донбассе при поддержке НАТО направлены на реабилитацию в Болгарию, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерсва обороны.

Реабилитация будет длиться 2 недели.

Болгария является ведущей страной в рамках проекта трастового фонда НАТО в сфере медицинской реабилитации в Украине и планирует принять около 300 травмированных участников боевых действий на востоке Украины на реабилитацию в течение двух лет.

Каждого 9 числа месяца новая группа наших соотечественников будет направляться в военно-медицинскую больницу "Калероя" - г. Хисар.

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Данная инициатива реализуется на основе соглашения между Министерством обороны Республики Болгария и Министерством социальной политики Украины в рамках проекта трастового фонда НАТО в сфере медицинской реабилитации в Украине, которое было подписано в октябре 2017 года.