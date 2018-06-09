 Трамп снова высказался за возвращение России в G8 и назвал оккупацию Крыма "упущением" администрации Обамы

Об этом он заявил на пресс-конференции в субботу по итогам своего участия в саммите в канадском Квебеке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, возобновление "Большой восьмерки" было бы лучше, думаю, возвращение России было бы положительным фактором. Мы хотим мира в мире, мы не хотим играть в игры", - отметил президент США.

На вопрос журналистов, когда он в последний раз общался с Путиным, Трамп ответил, что это было "достаточно давно". Вместе с тем, он вновь подчеркнул, что участие РФ за столом переговоров было бы преимуществом.

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"Думаю, это было бы хорошо для мира, это было бы хорошо для России, это было бы хорошо для Соединенных Штатов, это было бы хорошо для всех стран нынешней "Большой семерки", - подчеркнул президент США.

Реагируя на вопрос об оккупации РФ Крыма, Трамп обвинил в этом "упущении" предыдущую администрацию. "Крым был захвачен во время администрации Обамы, и Обама может говорить все, что захочет, но он позволил России забрать Крым", - отметил нынешний глава Белого дома.

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Напоминаем, 8 июня Дональд Трамп высказался за возобновление членства Россиив Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Россию исключили из Большой восьмерки после оккупации Крыма в 2014 году.