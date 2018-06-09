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 Один украинский воин ранен, зафиксировано 10 обстрелов наемниками РФ позиций ВСУ, - пресс-центр ООС

В течение текущих суток, 9 июня, противник 10 раз нарушал режим прекращения огня, из них 2 раза из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Российско-террористические войска вели провокационные обстрелы преимущественно на Луганском и Донецком направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Стрелковое оружие и гранатометы применялись в районах населенных пунктов Новозвановка, Крымское, Марьинка, Пески, Опытное и Гнутово. Огонь из 120-мм минометов открывался по защитникам Новотошковского, что на Луганщине и Новоселовка Вторая на Донецком направлении. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операция Объединенных сил намного эффективнее АТО, - Порошенко

"В течении суток в ходе боевых действий один наш защитник получил ранения. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3070673
 
 
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А донецкий говорит , о трех трупах, которые бросили ВСУ... А двух раненых забрали в плен.... КОМУ ВРЕМ ???
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твой даунецкий может и больше цифры писать...
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Дауны, читайте не только , что вам втирают.... А мы очень счастливо живем. И денег много, а тарифов совсем нет... Только чуть чуть...... СЛАВА ПОРОСЕНКУ
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А вот и поросеновское чмо приперлось, которое верит , что ему ГЛАВНЫЙ СВИН ТОЛКУЕТ.
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таких как ты кацапов четыре штуки сидит на одной табуретке - а ты на персональной бутылке...)))
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ну хватает там кому вас кацапов козлить...)))
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Ты хоть гривну дало, для ребят в АТО.. Падаль. Спрячь свой рот, и не звизди.. ПАДАЛЬ.
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Побед нет, а поражениями Путин не хвастается
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ты так переживаешь, что аж ягель не можешь есть кацап...?)))
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Хуесос... диванный. Только бля издали. кудахчет.... Тварь , иди послужи РОДИНЕ. Все прячешЬся... МРАЗЬ.
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Захар Прилепин все не может понять, почему его свинособакой называют.
https://pbs.twimg.com/media/DdlMYgSWkAAEkfp.jpg
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Мне твой захар, до куя. как и ты, пиздящий, что некому Украину защитить. Все ноете, на диване, а толку от вас, мразей нет.
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Ванюша трахнул свинью,обычное рсеянское развлечение:
https://youtu.be/f8uqfhJNfDw
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Еще скажи что ты в одном отряде с Моторолой воевал.
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ты воэн херой наваросс, пишешь сидя на бутыльке, по рузькому по православному?
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Воин... херов, приди и Родину защити , падаль. Воен, воен, ТЫ ЧМО.
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зверек мордовский кто тебе команду "голос" давал?
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От ополченцев., были уплочены огромные деньги. Инфа- 146%!
Удалось сбить 170 штурмовиков Су-125 и 41 антиграв хунты. Мы также подбили несколько сотен летающих тарелок и 140 трансформеров силовиков. Потери со стороны ополчения, по моим данным, составляют одного раненого, герой натер палец о спусковой крючек. Сколько потеряли украинские силовики - пока неизвестно, по предварительным данным- около 1000 киборгов и 12000 тяжелой пехоты, вооруженных Гатлинг-лазерами. Сейчас над поселком Лос-Анжелес кружат восемьдесят космических эсминцев Правого Сектора, один из них свирепствует над штабом ДНР в деревне Вашингтон . Доблестные ополченцы отстреливаются из дальнобойных лазерных винтовок «ИЖ-12».
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Каждый день потерь НЕТ. Но потом почему то хороним , и хороним... Ебни пеньку по лбу... Он скажет , это БОЖЕНЬКА. Глупые.... Да пес с вами..
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Поранені теж помирають. І не кожно дня ми бійців ховаємо, не плутайте з рашкою і лугандоном.
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Это не наш. Я за ним весь день наблюдаю. Еще похоже и на грудь принял.
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Тебя падаль, до ВОЕНКОМА ползти не заставить.
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А побэда над НАТО,Пендосами и Гейропой уже произошла?
Продолжают все Расеи завидовать
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вот что с удмуртом делает стекломой.
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Сегодня видел по Макшоссе бусик с табличкой «груз 200», значит еще одна обезьяна отправилась на встречу с Моторолой.
ибо гражданских хоронят машинами ритуальных услуг и без таких надписей.
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МНЕ НАСРАТЬ НА ВСЕХ вас НОЮЩИХ, И ПИЗДЯЩИХ... ЕСЛИ НЕ вы, ТО КТО... МНЕ ЭТО НАДОЕЛО, ... ГАВНЮКИ, СПАСАЙТЕ СВОЮ РОДИНУ САМИ,,.
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КацаПсинскую падаль уже не хоронят,сжигают нахер походном Крематории.Нахрен их хоронить после 2 Чеченских.Денег нет,Норд Оста и Беслана...но вы дрочите.. Одного українського воїна поранено, зафіксовано 10 обстрілів найманцями РФ позицій ЗСУ, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 1508
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин украинский воин ранен, зафиксировано 10 обстрелов наемниками РФ позиций ВСУ, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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