 Один украинский воин ранен, зафиксировано 10 обстрелов наемниками РФ позиций ВСУ, - пресс-центр ООС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
Стрелковое оружие и гранатометы применялись в районах населенных пунктов Новозвановка, Крымское, Марьинка, Пески, Опытное и Гнутово. Огонь из 120-мм минометов открывался по защитникам Новотошковского, что на Луганщине и Новоселовка Вторая на Донецком направлении. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ.
"В течении суток в ходе боевых действий один наш защитник получил ранения. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
https://pbs.twimg.com/media/DdlMYgSWkAAEkfp.jpg
https://youtu.be/f8uqfhJNfDw
http://dlm13.meta.ua/pic/0/117/127/9vdocG5UnQ.gif
Удалось сбить 170 штурмовиков Су-125 и 41 антиграв хунты. Мы также подбили несколько сотен летающих тарелок и 140 трансформеров силовиков. Потери со стороны ополчения, по моим данным, составляют одного раненого, герой натер палец о спусковой крючек. Сколько потеряли украинские силовики - пока неизвестно, по предварительным данным- около 1000 киборгов и 12000 тяжелой пехоты, вооруженных Гатлинг-лазерами. Сейчас над поселком Лос-Анжелес кружат восемьдесят космических эсминцев Правого Сектора, один из них свирепствует над штабом ДНР в деревне Вашингтон . Доблестные ополченцы отстреливаются из дальнобойных лазерных винтовок «ИЖ-12».
Продолжают все Расеи завидовать
ибо гражданских хоронят машинами ритуальных услуг и без таких надписей.