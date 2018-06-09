 Один украинский воин ранен, зафиксировано 10 обстрелов наемниками РФ позиций ВСУ, - пресс-центр ООС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Стрелковое оружие и гранатометы применялись в районах населенных пунктов Новозвановка, Крымское, Марьинка, Пески, Опытное и Гнутово. Огонь из 120-мм минометов открывался по защитникам Новотошковского, что на Луганщине и Новоселовка Вторая на Донецком направлении. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ.

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"В течении суток в ходе боевых действий один наш защитник получил ранения. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.