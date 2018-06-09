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 Политика Украины, Общество
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Все про:измена (209) омбудсмен (345) Москалькова (28) Одинцов Максим (5) Баранов Александр (4) Вышинский (45)

 Москалькова планирует посетить в Украине обвиняемых в госизмене Вышинского, Одновол, Баранова и Одинцова

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что планирует посетить четверых россиян, обвиняемых в Украине в госизмене.

Об этом она заявила в комментарии РБК, передает Цензор.НЕТ.

По словам Москальковой, в ходе согласованного президентами Украины и РФ визита, она намерена посетить руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, бывших военнослужащих РФ Александра Баранова и Максима Одинцова и активистку общественной организации "Волонтеры Победы" Елену Одновол.

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При этом, отметила Москалькова, что этот список пока неполный.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поручил Уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой посетить украинских политзаключенных в Российской Федерации.

15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена". 17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

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1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ.

20 ноября 2016 года в Службе безопасности Украины заявили о задержании на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после оккупации полуострова перешли служить в российскую армию. По словам украинских правоохранителей, Одинцова и Баранова задержали при попытке пересечь пункт пропуска на границе с оккупированным Крымом. Задержанные ранее служили в украинской армии: против них было открыто уголовное производство о дезертирстве. Суд приговорил к 14 годам тюрьмы Максима Одинцова за дезертирство и госизмену. Также суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы Александра Баранова за государственную измену и дезертирство из украинской армии в аннексированном Россией Крыму.

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На админгранице с оккупированным Крымом 23 апреля была задержана руководитель отделения ОО "Волонтеры Победы", так называемое доверенное лицо Путина на оккупированном Россией полуострове Елена Одновол. Прокуратура АРК вручила ей подозрение в совершении государственной измены. Согласно данным ведомства, задержанная незаконно организовала и проводила в оккупированном Крыму и Севастополе сбор подписей в поддержку выдвижения Путина кандидатом на пост президента России на выборах 2018 года. 25 апреля суд в Херсоне арестовал Одновол на 60 суток без права залога.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070672
 
 
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Взагалі то Москалькова повинна працювати для своїх громадян, а не українських (Вишинський та інші).
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"Стоять, Зорька!" Не знаю, что там с Одновол, Барановым и Одинцовым, но Вышинский - гражданин Украины! И пусть Москалькова хоть "на британский флаг жопу порвёт", что он - гражданин России, хрен что докажет - в России, как и в Украине, двойное гражданство запрещено, и, прежде, чем дать ему российское гражданство, Россия должна была убедиться, что он отказался от гражданства Украины... А если не проверяла, то предоставление ему российского гражданства - "липа", "фейк"... А раз так, то какое отношение российский омбудсмен имеет к защите прав гражданина Украины?...
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А наших консулов к нашим гражданам, суки, пускать не хотят
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Ещё скажите что москалькова славянинка. Посмотрите на её мокшанскую рожу.
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Лошадь заявила, что Пидароссия никогда не просилась назад, в Большую восьмерку Москалькова планирует посетить в Украине обвиняемых в госизмене Вышинского, Одновол, Баранова и Одинцова - Цензор.НЕТ 2429

Москалькова планирует посетить в Украине обвиняемых в госизмене Вышинского, Одновол, Баранова и Одинцова - Цензор.НЕТ 22
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Москалькова їде клопотати за москальских шпигунів. Два в одному.
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Ну и страшные любители рускаго мира...................хуйло урод ботоксный, тимошенко старая ботоксная тварь, маскалькова больше на задницу похожа......мрак.
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Красивая славяночка. За мозги не будем говорить. Москалькова планирует посетить в Украине обвиняемых в госизмене Вышинского, Одновол, Баранова и Одинцова - Цензор.НЕТ 1494
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Угомонись. Она в соседней школе училась. Я её во дворе тысячи раз видел. Славяночка.
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Хочется верить, что это татуировка хной... Москалькова планирует посетить в Украине обвиняемых в госизмене Вышинского, Одновол, Баранова и Одинцова - Цензор.НЕТ 491
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Тут вопрос другой, как она в принтер влезла?
Теперь понятно почему козломордые пидарашки все время мечтают о мужском члене и жопе Москалькова планирует посетить в Украине обвиняемых в госизмене Вышинского, Одновол, Баранова и Одинцова - Цензор.НЕТ 1465
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Порохоботы - это разновидность ватников, только с гражданством Украины.

😛
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подкинуть тетке герача, ствол и на нары Москалькова планирует посетить в Украине обвиняемых в госизмене Вышинского, Одновол, Баранова и Одинцова - Цензор.НЕТ 9987 . На Сенцова обменяем
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Она не боится приезжать в Украину, здесь же фашисты, хунта... могут отправосечить...
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Обычно мне пофиг, сегодня как обычно…
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подождите, что то недопонел, она якобы будет инспецировать (да серовно что) в не зависимом государстве, стоп - она международная организация или всё таки представитель страны агресора!!! да да, это не вопрос, а воскликние - что у вас произходит!
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0..9..8..7..6..5..4..3..2..1..0..фас!
Міжнародна організація "Гондони без кордонів", Гамнiсті інтернашенал та НСЖУ глубоко стурбовані діями ГПУ та СБУ щодо журналіста Євгена Мураєва та звинувачення його у державній зраді і вважає,що це наступ на свободу слова !
"РадіоСВОЛОТА" 😀👍
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Якась мордовська Батори по правам человека приезжает.Струнко всiм
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМоскалькова планирует посетить в Украине обвиняемых в госизмене Вышинского, Одновол, Баранова и Одинцова
 
 
 
 
 
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