 Москалькова планирует посетить в Украине обвиняемых в госизмене Вышинского, Одновол, Баранова и Одинцова

Об этом она заявила в комментарии РБК, передает Цензор.НЕТ.
По словам Москальковой, в ходе согласованного президентами Украины и РФ визита, она намерена посетить руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, бывших военнослужащих РФ Александра Баранова и Максима Одинцова и активистку общественной организации "Волонтеры Победы" Елену Одновол.
При этом, отметила Москалькова, что этот список пока неполный.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко поручил Уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой посетить украинских политзаключенных в Российской Федерации.
15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена". 17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.
1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ.
20 ноября 2016 года в Службе безопасности Украины заявили о задержании на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после оккупации полуострова перешли служить в российскую армию. По словам украинских правоохранителей, Одинцова и Баранова задержали при попытке пересечь пункт пропуска на границе с оккупированным Крымом. Задержанные ранее служили в украинской армии: против них было открыто уголовное производство о дезертирстве. Суд приговорил к 14 годам тюрьмы Максима Одинцова за дезертирство и госизмену. Также суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы Александра Баранова за государственную измену и дезертирство из украинской армии в аннексированном Россией Крыму.
На админгранице с оккупированным Крымом 23 апреля была задержана руководитель отделения ОО "Волонтеры Победы", так называемое доверенное лицо Путина на оккупированном Россией полуострове Елена Одновол. Прокуратура АРК вручила ей подозрение в совершении государственной измены. Согласно данным ведомства, задержанная незаконно организовала и проводила в оккупированном Крыму и Севастополе сбор подписей в поддержку выдвижения Путина кандидатом на пост президента России на выборах 2018 года. 25 апреля суд в Херсоне арестовал Одновол на 60 суток без права залога.
Что то общее, явно есть...
Теперь понятно почему козломордые пидарашки все время мечтают о мужском члене и жопе
😛
Міжнародна організація "Гондони без кордонів", Гамнiсті інтернашенал та НСЖУ глубоко стурбовані діями ГПУ та СБУ щодо журналіста Євгена Мураєва та звинувачення його у державній зраді і вважає,що це наступ на свободу слова !
"РадіоСВОЛОТА" 😀👍