 Москалькова планирует посетить в Украине обвиняемых в госизмене Вышинского, Одновол, Баранова и Одинцова

Об этом она заявила в комментарии РБК, передает Цензор.НЕТ.

По словам Москальковой, в ходе согласованного президентами Украины и РФ визита, она намерена посетить руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, бывших военнослужащих РФ Александра Баранова и Максима Одинцова и активистку общественной организации "Волонтеры Победы" Елену Одновол.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В банковской ячейке пропагандиста Вышинского обнаружены 200 тыс. долл., пистолет и договор с "Россия Сегодня", - СБУ. ФОТОрепортаж

При этом, отметила Москалькова, что этот список пока неполный.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поручил Уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой посетить украинских политзаключенных в Российской Федерации.

15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена". 17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

Также читайте: Пропагандист Вышинский не может выйти из украинского гражданства, - Госмиграция

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ.

20 ноября 2016 года в Службе безопасности Украины заявили о задержании на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после оккупации полуострова перешли служить в российскую армию. По словам украинских правоохранителей, Одинцова и Баранова задержали при попытке пересечь пункт пропуска на границе с оккупированным Крымом. Задержанные ранее служили в украинской армии: против них было открыто уголовное производство о дезертирстве. Суд приговорил к 14 годам тюрьмы Максима Одинцова за дезертирство и госизмену. Также суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы Александра Баранова за государственную измену и дезертирство из украинской армии в аннексированном Россией Крыму.

Читайте: Заявления про обмен политзаключенных Сенцова и Сущенко на дезертиров Баранова и Одинцова являются дезинформацией, - Ирина Геращенко

На админгранице с оккупированным Крымом 23 апреля была задержана руководитель отделения ОО "Волонтеры Победы", так называемое доверенное лицо Путина на оккупированном Россией полуострове Елена Одновол. Прокуратура АРК вручила ей подозрение в совершении государственной измены. Согласно данным ведомства, задержанная незаконно организовала и проводила в оккупированном Крыму и Севастополе сбор подписей в поддержку выдвижения Путина кандидатом на пост президента России на выборах 2018 года. 25 апреля суд в Херсоне арестовал Одновол на 60 суток без права залога.

Читайте также: Суд в Херсоне оставил в СИЗО "доверенное лицо" Путина крымчанку Одновол