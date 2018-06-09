 В закон об Институте нацпамяти Польши надо вносить коррективы, - глава МИД Чапутович

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Министр заявил, что присоединяется к позиции вице-премьера Польши Говина, который настаивает на необходимости немедленной коррекции закона.

"Я думаю, что да, с этим мнением надо согласиться. Вице-премьер Ярослав Говин встречается с политиками в США и Израиле и понимает, что это решение необходимо, чтобы мы здесь обозначили наше положение, потому что, как и раньше, существует некоторое недоверие и беспокойство по поводу этой ситуации", - заявил Чапутович. Дипломат отметил, что закон является проблемой для отношений Польши с США и Израилем.

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Напоминаем, в Польше 1 марта вступил в силу закон об Институте национальной памяти. Этот документ предусматривает уголовное преследование тех, кто будет "приписывать полякам преступления нацистов, в частности будет употреблять словосочетание "польские лагеря смерти", а также тех, кто будет отрицать "преступления украинских националистов, совершенные в отношении граждан Польши в период 1925-1950 годов.

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Принятие этого закона вызвало критику со стороны Украины, США, Израиля.