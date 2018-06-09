 В закон об Институте нацпамяти Польши надо вносить коррективы, - глава МИД Чапутович

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Министр заявил, что присоединяется к позиции вице-премьера Польши Говина, который настаивает на необходимости немедленной коррекции закона.
"Я думаю, что да, с этим мнением надо согласиться. Вице-премьер Ярослав Говин встречается с политиками в США и Израиле и понимает, что это решение необходимо, чтобы мы здесь обозначили наше положение, потому что, как и раньше, существует некоторое недоверие и беспокойство по поводу этой ситуации", - заявил Чапутович. Дипломат отметил, что закон является проблемой для отношений Польши с США и Израилем.
Напоминаем, в Польше 1 марта вступил в силу закон об Институте национальной памяти. Этот документ предусматривает уголовное преследование тех, кто будет "приписывать полякам преступления нацистов, в частности будет употреблять словосочетание "польские лагеря смерти", а также тех, кто будет отрицать "преступления украинских националистов, совершенные в отношении граждан Польши в период 1925-1950 годов.
Принятие этого закона вызвало критику со стороны Украины, США, Израиля.
Украину польский шовинист даже не упомянул. Они до сих пор рассматривают Украину как свою вотчину - точно как кацапы.
А тк поляки ребята не слишком толерантные, то из всех желающих предпочли брать на работу именно украинцев, тк альтернатива - это негры и арабы, которые для поляков и вовсе неприемлемы.
Американцы и израилитяне очевидно не поедут в Польшу работать.
а хлеб соль-то такэ...про локотскую республику слыхал?а виноваты во всем кърымтатары да чечены....
А поляки, действительно, очень напоминают "москалей". Тот самый "имперский геморрой" спать мешает... После того, как Австрия, Пруссия и Россия разделили Польшу, поляки это восприняли как "национальную катастрофу" (хотя сами же к ней страну и привели своим "не пазвалям" и "сеймиками" в каждом городке). Поднимали восстания, бросая лозунг "За нашу и вашу свободу"... Однако, как только они получали, хотя-бы, временно, "нашу свободу", они о "вашей" свободе забывали, и тиранили беларусов и украинцев многократно сильнее, чем это делали "рассеяне"... Точно так же, как "русского" Ваньку убеждали в "старшебратстве", так и "Юзека" убеждали, что он лучше, чем украинский "кабан-схизматик"... Почитайте Нечуя-Левицкого, "Старосветские батюшки и матушки"... Там эта тема "краешком проскальзывает"...
как гласит народная фашистская поговорка - НА 72 ЧЕЛОВЕКА, ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ ОДИН ПИДАР!
Даша, мы тобой гордимся!
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