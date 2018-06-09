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Все про:закон (2454) Институт нацпамяти (140) Польша (4367) Чапутович (26)

 В закон об Институте нацпамяти Польши надо вносить коррективы, - глава МИД Чапутович

Министр иностранных дел Польши выступил за коррекцию скандального закона о Институт национальной памяти, который предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов и штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Министр заявил, что присоединяется к позиции вице-премьера Польши Говина, который настаивает на необходимости немедленной коррекции закона.

"Я думаю, что да, с этим мнением надо согласиться. Вице-премьер Ярослав Говин встречается с политиками в США и Израиле и понимает, что это решение необходимо, чтобы мы здесь обозначили наше положение, потому что, как и раньше, существует некоторое недоверие и беспокойство по поводу этой ситуации", - заявил Чапутович. Дипломат отметил, что закон является проблемой для отношений Польши с США и Израилем.

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Напоминаем, в Польше 1 марта вступил в силу закон об Институте национальной памяти. Этот документ предусматривает уголовное преследование тех, кто будет "приписывать полякам преступления нацистов, в частности будет употреблять словосочетание "польские лагеря смерти", а также тех, кто будет отрицать "преступления украинских националистов, совершенные в отношении граждан Польши в период 1925-1950 годов.

Также читайте: Между украинским и польским народами нет проблемных вопросов, которые невозможно урегулировать путем диалога: нашим врагам рано открывать шампанское, - Розенко

Принятие этого закона вызвало критику со стороны Украины, США, Израиля.

Источник: https://censor.net.ua/n3070670
 
 
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"Дипломат отметил, что закон является проблемой для отношений Польши с США и Израилем."

Украину польский шовинист даже не упомянул. Они до сих пор рассматривают Украину как свою вотчину - точно как кацапы.
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работал у них так они нас как рабов видят(не все конечно)
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Что бы Украину воспринимали в мире как США и Израиль,нужно быть как эти страны,а не как Украина,которая миллионами в Польшу на заработки ездит
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Дело не про мир, а про то, что мы ближайшие соседи.
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Польша разрешила работать у них,считая украинцев близким народом,выдает рабочие и студенческие визы,дешевой рабочей силы в мире много,а вот работы мало
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Работы не мало - в Польше нехватка рабочих рук в связи с эмиграцией поляков в страны ЕС и Великобританию.
А тк поляки ребята не слишком толерантные, то из всех желающих предпочли брать на работу именно украинцев, тк альтернатива - это негры и арабы, которые для поляков и вовсе неприемлемы.
Американцы и израилитяне очевидно не поедут в Польшу работать.
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Не нужно волноваться за Польшу,рабочую силу найти не проблема,куча нищих народов,готовых работать за мизерную зарплату,из юго восточной Азии можно набрать миллионы еще дешевле,будут улыбаться и работать ,на счет толерантности,так украинские работодатели намного хитрожопей и хамовитей,поляки как раз дела ведут нормально и учат студентов несравнимо лучше,чем в Украине,если бы этого не было,вся эта масса людей просто бы бедствовала или поехала в РФ
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Национальным институтам памяти надо отбить память, чтоб было поменьше склок как внутри государств, так и между народами.
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Гляди как заверещали антисемитствующие курвы после того как им немножко прищемили яйца. То ли еще будет, ой, ой, вей.
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А чому не взагалі про ксенофобію говорити?
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ваще то чапутович,если достоловно перевести на украинский будет еврейченко В закон об Институте нацпамяти Польши надо вносить коррективы, - глава МИД Чапутович - Цензор.НЕТ 6826
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не получається ні з ляхів, ні з кацапів вялікіх імперців, як не перекручуй історію
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А чому не визнати, що комунізм був гірший за гітлерізм?
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та ладно...ты лучше расскажи,кто больше всего пополнил во время 2 мировой ряды сс,вермахта и полиции.эти данные не закрытые,разве что в рашке. У закон про Інститут нацпам'яті Польщі треба вносити корективи, - глава МЗС Чапутович - Цензор.НЕТ 7459
а хлеб соль-то такэ...про локотскую республику слыхал?а виноваты во всем кърымтатары да чечены....
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Польский парламент напоминает китайских комсомольцев, "хунвейбинов", времён Мао-цзе-Дуна: "Сначала создают себе трудности, а потом стойко их преодолевают...".
А поляки, действительно, очень напоминают "москалей". Тот самый "имперский геморрой" спать мешает... После того, как Австрия, Пруссия и Россия разделили Польшу, поляки это восприняли как "национальную катастрофу" (хотя сами же к ней страну и привели своим "не пазвалям" и "сеймиками" в каждом городке). Поднимали восстания, бросая лозунг "За нашу и вашу свободу"... Однако, как только они получали, хотя-бы, временно, "нашу свободу", они о "вашей" свободе забывали, и тиранили беларусов и украинцев многократно сильнее, чем это делали "рассеяне"... Точно так же, как "русского" Ваньку убеждали в "старшебратстве", так и "Юзека" убеждали, что он лучше, чем украинский "кабан-схизматик"... Почитайте Нечуя-Левицкого, "Старосветские батюшки и матушки"... Там эта тема "краешком проскальзывает"...
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бред не пиши,когда это поляки украинцев расстреливали сотнями тысяч,как красные?когда морили голодом миллионы или как жуков безоружных украинских детей посылали сотнями тысяч на немецкие пулеметы?Проблема Украины не в Польше,а в ом что не может построить полноценное государство,хотя бы как поляки
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ніякай тыраніі з боку палякаў да беларусаў (літвінаў) ніколі не было - не распаўсюджвай РУСКІЯ КАЗКІ. палякі заўсёды былі проста СУСЕДЗЯМІ, так - двадцать гадоў акупавалі беларускую (літвінскую) зямлю, але ж потым ХТО (русня) аддаў той і павярнуў нам нашую зямлю. а вось ЗАРАЗ ў дачыненні да украінцаў палякі паводзяць сябе вельмі дрэнна.
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У закон про Інститут нацпам'яті Польщі треба вносити корективи, - глава МЗС Чапутович - Цензор.НЕТ 6025Владимир Рудольфович Ябы‏ @trubogonov 7 ч.7 часов назад
как гласит народная фашистская поговорка - НА 72 ЧЕЛОВЕКА, ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ ОДИН ПИДАР!

У закон про Інститут нацпам'яті Польщі треба вносити корективи, - глава МЗС Чапутович - Цензор.НЕТ 277
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Город Пясечно - на THOMSON POLKOLORе. Там раньше кинескопы делали для теликов...
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Она стала первой теннисисткой 2003 года рождения, которая сыграет в финале профессионального турнира У закон про Інститут нацпам'яті Польщі треба вносити корективи, - глава МЗС Чапутович - Цензор.НЕТ 1445

Даша, мы тобой гордимся!

https://ua.tribuna.com/tennis/1063951060.html?utm_source=twitter&utm_medium=alex
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ закон об Институте нацпамяти Польши надо вносить коррективы, - глава МИД Чапутович
 
 
 
 
 
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