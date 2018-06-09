 Порошенко поручил омбудсмену Денисовой посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России, Крыму и ОРДЛО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Глава государства поручил Денисовой в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России и в оккупированных Крыму и Донбассе. Для этого президент поставил задачу Министерству иностранных дел способствовать Уполномоченному в ее работе на территории РФ", - говорится в сообщении.

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Порошенко также проинформировал Денисову о результатах вчерашней встречи с семьями украинских узников Кремля.