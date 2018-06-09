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 Политика Украины
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Все про:Денисова (154) заложник (1278) Порошенко (14931) политзаключенные (784)

 Порошенко поручил омбудсмену Денисовой посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России, Крыму и ОРДЛО

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Глава государства поручил Денисовой в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России и в оккупированных Крыму и Донбассе. Для этого президент поставил задачу Министерству иностранных дел способствовать Уполномоченному в ее работе на территории РФ", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Путин обсудили по телефону вопрос политзаключенных: договорились о посещении заключенных омбудсменами, - АП (обновлено)

Порошенко также проинформировал Денисову о результатах вчерашней встречи с семьями украинских узников Кремля.

Источник: https://censor.net.ua/n3070668
 
   
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Януковський омбудсмен буде піклуватись про українських політв'язнів ?
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Это та , которая со ....., на фото.... Низ Авакова...
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В цих двох наркоманів буде по вертольоту, а ви всі ЛОХИ

Порошенко поручил омбудсмену Денисовой посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России, Крыму и ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5701
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Рада дозволила Авакову взяти на наш з вами рахунок кредит за кордоном на €555.000.000 (це більше 17 мільярдів грн.) під 4,3% річних на купівлю французьких гелікоптерів. Один потрібен Арі, аби літатити на роботу. Інші розіб'ють протягом року.
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Поляки отказались от этих вертолетов,т.к винты бракованы,а нам в самыйй раз
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Потужно.. Якби петя не доручив - то Денісова б і не переймалась долею заручників хуйла.. Все - тільки завдяки доручень петі.. Піар, рейтинг та наступні вибори - тут ні до чого..
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Каждый раз проигрываю с подливой при виде этой матрёшки
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Верно..Пусть дома сидят, эти пидарашки... А не ездят туда.
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А що взагалі зробила Дєнісова для українських політв'язнів?
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та для будь-кого, дарма чималеньку зарплатню отримує.
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Вона постійно стурбована. Вам цього мало? )))
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Ну це мабуть нормально для карамелькіна з бізнесом в кацапії відсилати омбудсмена (ще та кандидатура) в караїну-ворога.
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Мне нравится, когда кацапы заползают сюда на четвереньках под пологом, как в шатер ордынского хана.
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Это потому что ты тупая мокшня, вот тебе и непонятно.

Попробуй окропить клавиатуру святой водой, небораче.

Попробуй еще раз написать - тебя опять из спама не видно. ))) Не пропускает шото.

С молитвой давай. Порошенко доручив омбудсмену Денісовій відвідати українських політв'язнів, що утримуються у Росії, Криму і ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7752
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Пидарашка, косоглазый, ты чего молчишь? Присел на бутылку?
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Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови. Порошенко доручив омбудсмену Денісовій відвідати українських політв'язнів, що утримуються у Росії, Криму і ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4085
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Конституція Пилипа Орлика (Україна) - 1710 рік
Конституція США - 1787 рік
Конституція Франції - 1791 рік
Конституція підарахі - спроба 1825 рік
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Ай донт андестенд ю, піг-дог. Андестенд мі?xx.03.99 Михайловское волог.обл: сгорело 21 пациентов
xx.10.02 Филимоновка моск.обл: сгорело 6 детей интерната
06.02.05 Лодейное Лен.обл: сгорело 6 престарелых/инвалида
07.03.05 Самара: сгорело 7 пациентов диспансера
11.07.05 Ухта Коми: сгорело 25 в магазине
29.12.05 Дмитровский Моск.обл: сгорело 9 жительниц интерната
16.01.06 Владивосток: сгорело 9 сотрудниц Сбербанка
08.12.06 Москва, сгорело 46 пациентов больницы17
09.12.06 Тайга Кемеровской: сгорело 10 в псих.интернате
20.03.07 Камышеватская Красн.край: сгорело 62 в доме престарелых
xx.05.07 Дарагановка Рост.обл: сгорело 3 в клинике
21.06.07 Екатерининское Омской обл: 10 сгоревших в интернате
04.11.07 Вельке-Ник Тульской обл: сгорело 32 пенсионера в интернате
15.08.08 Шебекино Белг.обл: сгорело 7 пожилых в интернате
05.12.09 Пермь: 156 подростков сгорело на дискотеке
31.12.09 Подъельск Коми: сгорело 23 пенсионера в интернате
30.08.10 Волчок Тверск.обл: сгорело 9 престарелых в интернате
06.05.11 Самара: сгорело 6 в магазине
09.10.11 Тихон Костром.обл: сгорело 4 престарелых/инвалида.
26.04.13 Раменское Моск.обл: 38 сгоревших больных (были привязаны к кроватям)
17.05.13 Энгельс Сарат.обл: 4 сгорело в поликлинике
13.09.13 Лука Новгор.обл: 37 сгоревших жителей интерната
11.03.15 Казань: сгорело 17 при пожаре магазина
13.12.15 Воронеж: сгорело 23 больных интерната (были закрыты)
30.01.16 Москва: 12 сгорело в закрытом цеху, из них - трое детей
15.03.16 Стерлитамак: 15 сгорело за решетками реабилитационного центра
27.08.16 Москва: 17 человек погибло в пожаре на складе
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Туда где его говном бесплатно накормят, свинособака перейдет минное поле и через колючую проволоку переберется. Порошенко доручив омбудсмену Денісовій відвідати українських політв'язнів, що утримуються у Росії, Криму і ОРДЛО - Цензор.НЕТ 2275
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Ну блин и кадр ,он прекрасно знает ,что обмен уже на 100% состоится и безбожно на этом пиарится а потом получится,как с Савченко ....
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Когда обмен состоится, пошлёт за ними президентский самолёт, лично встретит в аэропорту ну и т.д с приёмами и депутатством. Или это уже было ?
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"Мы потеряли Донбасс, потеряем и Одессу", - заявление народных депутатов

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":
https://www.dialog.ua/ukraine/153462_1528450642
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Денисова предала Тимошенко и переметнулась к тем,
кто сейчас обманом прорвался к власти...

Каждый публичный человек должен знать, что любое предательство не будет забыто...
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1937.карцер на Лубянке.маршал Блюхер сидит за сотрудничество с японской разведкой.Входит товарищ Сралин.
-мине далажили што ви товарищ Блюхер пльохо кушаете,ето правда?
-что вы товарищ Сралин,жру что перед расстрелом...
-харашё таварищ Блюхер, ми вас завтра застрелим,кушяйте на здаровьи..
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АПЯТЬ ЗРАДА???
А те що вчора родичі затриманих у раші ідіотів просили Президента зробити все що можна і не можна?
Я від Йулеботів просто фігєю... Порошенко доручив омбудсмену Денісовій відвідати українських політв'язнів, що утримуються у Росії, Криму і ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3239
Робиш - погано. Не робиш - погано. Прислухаєшся до вимог громадськості - погано, не прислухаєшся - погано.

Мельник На ослике Ехал Верхом.
Мальчик За мельником Плелся Пешком.
- Глянь-ка, - Толкует Досужий народ,
Дедушка Едет, А мальчик Идет!

Где это Видано? Где это Слыхано?
- Дедушка Едет, А мальчик Идет!

Дедушка Быстро Слезает С седла,
Внука Сажает Верхом На осла.
- Ишь ты! - Вдогонку Кричит Пешеход.
- Маленький Едет, А старый Идет!

Где это Видано? Где это Слыхано?
- Маленький Едет, А старый Идет!

Мельник И мальчик Садятся Вдвоем
- Оба На ослике Едут Верхом.
Фу ты! Смеется Другой Пешеход.
- Деда И внука Скотина Везет!

Где это Видано? Где это Слыхано?
Деда И внука Скотина Везет!

Дедушка С внуком Плетутся Пешком,
Ослик На дедушке Едет Верхом.
- Тьфу ты! - Хохочет Народ у ворот.
- Старый Осел Молодого Везет!

Где это Видано? Где это Слыхано?
- Старый Осел Молодого Везет!

Це все що вам слід знати про нашу патрідіотичну громадськість!
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С таким же понтом он мог поручить ей посетить узников инопланетян на Марсе. Показуха,а на выходе-пшик...
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КацаПсинские Хмыри врагов РАБссии не отпускают....что там плешивый говорил?ах да...,вспомнил...Лучшего Полигона чем Донбасс и Сирия, трудно найти...
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А президент имеет право давать поручения тому, кто должен защищать граждан Украины, в том числе и от президента?...
Не много ли одеяла потянул на себя?... давать поручения кому вздумается...
Такого не было и в абсолютных монархиях!...
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После подачи антикора вин задрал нос
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Бывший Омбудсмен РАБссии адвокат Паша Астахов приехав в Карелию где утонули дети.подошел к спасеному пацану и спросил ? ну что,покатались...,.поддержал типа...,пацан переживший шок и ледяной воды душ...не смог сказать НИ СЛОВА...поддержал очень и очень..
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Правильно сделал. Порошенко вполне адекватный президент, от добра добра не ищут.
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Справа, звісно, добра і конче необхідна. Разом з тим, коли пан гарант вже доручить омбудсмену Денисовой відвідати простих людей у селах та містах України, спитати як вони виживають, як до них ставляться органи влади.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поручил омбудсмену Денисовой посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России, Крыму и ОРДЛО
 
 
 
 
 
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