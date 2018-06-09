 Порошенко поручил омбудсмену Денисовой посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России, Крыму и ОРДЛО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Глава государства поручил Денисовой в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России и в оккупированных Крыму и Донбассе. Для этого президент поставил задачу Министерству иностранных дел способствовать Уполномоченному в ее работе на территории РФ", - говорится в сообщении.
Порошенко также проинформировал Денисову о результатах вчерашней встречи с семьями украинских узников Кремля.
Попробуй окропить клавиатуру святой водой, небораче.
Попробуй еще раз написать - тебя опять из спама не видно. ))) Не пропускает шото.
С молитвой давай.
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
Конституція США - 1787 рік
Конституція Франції - 1791 рік
Конституція підарахі - спроба 1825 рік
xx.10.02 Филимоновка моск.обл: сгорело 6 детей интерната
06.02.05 Лодейное Лен.обл: сгорело 6 престарелых/инвалида
07.03.05 Самара: сгорело 7 пациентов диспансера
11.07.05 Ухта Коми: сгорело 25 в магазине
29.12.05 Дмитровский Моск.обл: сгорело 9 жительниц интерната
16.01.06 Владивосток: сгорело 9 сотрудниц Сбербанка
08.12.06 Москва, сгорело 46 пациентов больницы17
09.12.06 Тайга Кемеровской: сгорело 10 в псих.интернате
20.03.07 Камышеватская Красн.край: сгорело 62 в доме престарелых
xx.05.07 Дарагановка Рост.обл: сгорело 3 в клинике
21.06.07 Екатерининское Омской обл: 10 сгоревших в интернате
04.11.07 Вельке-Ник Тульской обл: сгорело 32 пенсионера в интернате
15.08.08 Шебекино Белг.обл: сгорело 7 пожилых в интернате
05.12.09 Пермь: 156 подростков сгорело на дискотеке
31.12.09 Подъельск Коми: сгорело 23 пенсионера в интернате
30.08.10 Волчок Тверск.обл: сгорело 9 престарелых в интернате
06.05.11 Самара: сгорело 6 в магазине
09.10.11 Тихон Костром.обл: сгорело 4 престарелых/инвалида.
26.04.13 Раменское Моск.обл: 38 сгоревших больных (были привязаны к кроватям)
17.05.13 Энгельс Сарат.обл: 4 сгорело в поликлинике
13.09.13 Лука Новгор.обл: 37 сгоревших жителей интерната
11.03.15 Казань: сгорело 17 при пожаре магазина
13.12.15 Воронеж: сгорело 23 больных интерната (были закрыты)
30.01.16 Москва: 12 сгорело в закрытом цеху, из них - трое детей
15.03.16 Стерлитамак: 15 сгорело за решетками реабилитационного центра
27.08.16 Москва: 17 человек погибло в пожаре на складе
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":
https://www.dialog.ua/ukraine/153462_1528450642
Денисова предала Тимошенко и переметнулась к тем,
кто сейчас обманом прорвался к власти...
Каждый публичный человек должен знать, что любое предательство не будет забыто...
-мине далажили што ви товарищ Блюхер пльохо кушаете,ето правда?
-что вы товарищ Сралин,жру что перед расстрелом...
-харашё таварищ Блюхер, ми вас завтра застрелим,кушяйте на здаровьи..
А те що вчора родичі затриманих у раші ідіотів просили Президента зробити все що можна і не можна?
Я від Йулеботів просто фігєю...
Робиш - погано. Не робиш - погано. Прислухаєшся до вимог громадськості - погано, не прислухаєшся - погано.
Мельник На ослике Ехал Верхом.
Мальчик За мельником Плелся Пешком.
- Глянь-ка, - Толкует Досужий народ,
Дедушка Едет, А мальчик Идет!
Где это Видано? Где это Слыхано?
- Дедушка Едет, А мальчик Идет!
Дедушка Быстро Слезает С седла,
Внука Сажает Верхом На осла.
- Ишь ты! - Вдогонку Кричит Пешеход.
- Маленький Едет, А старый Идет!
Где это Видано? Где это Слыхано?
- Маленький Едет, А старый Идет!
Мельник И мальчик Садятся Вдвоем
- Оба На ослике Едут Верхом.
Фу ты! Смеется Другой Пешеход.
- Деда И внука Скотина Везет!
Где это Видано? Где это Слыхано?
Деда И внука Скотина Везет!
Дедушка С внуком Плетутся Пешком,
Ослик На дедушке Едет Верхом.
- Тьфу ты! - Хохочет Народ у ворот.
- Старый Осел Молодого Везет!
Где это Видано? Где это Слыхано?
- Старый Осел Молодого Везет!
Це все що вам слід знати про нашу патрідіотичну громадськість!
Не много ли одеяла потянул на себя?... давать поручения кому вздумается...
Такого не было и в абсолютных монархиях!...