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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:голодовка (602) здоровье (1163) Россия (69566) Сенцов (522)

 Врачи осмотрели голодающего Сенцова, - ФСИН России

Консилиум медиков Лабытнанги в Ямало-Ненецком округе РФ провел обследование украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку 26 дней назад в колонии.

Об этом сообщили в пресс-бюро регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вчера проведен очередной консилиум врачей-специалистов Лабытнангской городской больницы. Сенцову О.Г. проведен ряд клинико-инструментальных исследований. Даны рекомендации по дальнейшему ведению пациента", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Сенцов, добровольно отказавшийся от приема пищи, "постоянно находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание".

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Вместе с тем, в пресс-бюро ФСИН не уточнили состояния здоровья голодающего 27-й день Сенцова и сути врачебных рекомендаций.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

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16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070667
 
 
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то кацапські лікарі, віри їм немає.
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Ну , шо депутаты- ПОРА ОБЪЯВЛЯТЬ ГОЛОДОВКУ- иначе граждан Украины из когтей хуйла не вытащить.
Голодовку мог бы и Европарламент объявить , и Меркель с Трампом.
Хватит драть устриц !!!!
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Хіба ненажери будуть голодувати ? Ніколи в житті.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВрачи осмотрели голодающего Сенцова, - ФСИН России
 
 
 
 
 
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