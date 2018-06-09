 Врачи осмотрели голодающего Сенцова, - ФСИН России

Об этом сообщили в пресс-бюро регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вчера проведен очередной консилиум врачей-специалистов Лабытнангской городской больницы. Сенцову О.Г. проведен ряд клинико-инструментальных исследований. Даны рекомендации по дальнейшему ведению пациента", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что Сенцов, добровольно отказавшийся от приема пищи, "постоянно находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание".
Вместе с тем, в пресс-бюро ФСИН не уточнили состояния здоровья голодающего 27-й день Сенцова и сути врачебных рекомендаций.
Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.
Голодовку мог бы и Европарламент объявить , и Меркель с Трампом.
Хватит драть устриц !!!!
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