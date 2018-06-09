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Все про:билеты (241) Россия (69566) украинцы (2855) футбол (2933) ЧМ-2018 (145)

 Украинские болельщики приобрели около 6 тыс. билетов на ЧМ-2018 в России, - ФИФА

Около 6 тыс. украинцев приобрели на данный момент билеты на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы можем подтвердить, что около 6 тыс. билетов были распределены для украинских болельщиков на сегодняшний день", - сообщили в пресс-службе ФИФА.

В середине мая это количество составляло 5,2 тыс. билетов.

При этом в ФИФА не уточняют, из каких конкретно регионов Украины приобретались билеты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пока вы будете смотреть футбольные матчи, Россия продолжит убивать украинцев на Донбассе, - командир 128-й ОГШБр Собко обратился к болельщикам в преддверии ЧМ-2018. ВИДЕО

Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 продолжается. Она стартовала в сентябре 2017 года.

По состоянию на 7 июня, было продано более 2,4 млн билетов на матчи чемпионата. Почти 872 тыс. билетов приобрели болельщики из России, 88,8 тыс. – из США, 72,5 тыс. – из Бразилии, 65,2 тыс. – из Колумбии, 62,5 тыс. – из Германии, 60,3 тыс. - из Мексики, 54 тыс. – из Аргентины, 43,6 тыс. – из Перу, 40,2 тыс. – из Китая, 36,3 тыс. – из Австралии, 32,3 тыс. – из Англии.

Также читайте: Парубий призвал все страны бойкотировать ЧМ-2018 в РФ: "Есть реальная опасность быть захваченными в плен российских террористов". ВИДЕО

Согласно подсчетам ФИФА, 54% билетов на матчи ЧМ-2018 в России куплены иностранцами.

Источник: https://censor.net.ua/n3070666
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Це ти який народ вважаєш неповноцінним, дмитрику?
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той який їздить на фудбол в країну яка знищила 10 тищ громадян їх країни !!!!! який народ така і країна ! і нетреба тут пихтіти полякиб ніколи непоїхали ! а це ненарод стадо і те як це стадо живе це абсолютно заслужана ! шкода тільки що звідси все нормальне втікає
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Навіщо ти ображаєш весь народ України, через якихось 6- ти тисяч, котрі придбали квитки?Некоректно це дмитрику, як до всього народу України так і до тебе.. Вгамуйся трішки, охолонь, подихай свіжим повітрям ..
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вчора пішов в наш садок бувший садок радгоспу зараз нічий я там охренів садок гектарів30 і десь третина заваляний мусором я виріс в тому садку ми там в дитинстві днювали ночували і це притому що комунальний смітник десь на кілометер далі від садка в старому глинняному карєрі !а ця недохудоба звозить туди мусор господи я чуть неплакав аж комок в горлі я щоб вчора там зловив когось то замочивбе ! в понеділок піду піднімати кіпіш кончані недолюдки ! ото таке воно
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А прибрати те сміття не намагався? Хоч трішки.. Тільки сльози та кіпіш?
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куди прибрати ? туди возами звозять мусор з обісця там тони мусора ! перед тим засрали тварі річку яка обміліла закидали мусором но бог покара вода в криницях пропала ! все що цим папуасам треба то це нємчика з автоматом
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Подай заяву до прокуратури.. Вчора була новина, що якихось курятників дуже жорстко переслідує прокуратура в Київській області.. Навіть олігарха прикрили.. Спробуй - може й вдасться..
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ой боже куди ти подасиш і накого ? туди цей мусор звозили як в нас кажуть загребельні там десь 100 дворів !кончані просто кончані
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На сільську раду подавай.. Почнуть розкручувати не тільки теперішнього голову, а й всіх попередників.. Почнуть ідентифікувати чиє то сміття, навіть львівське по чеках майже під кордоном кацапів на харківщині ідентифікувала прокуратура з рік тому.. Вони специ - розберуться.. Ти не мовчи, а пиши заяву..
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Тобто нелюди роками звалювали там сміття, а людина повинна прибирати
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Це ті "патріоти" які "люблять" Україну "но нєнавідят єйо правітєльство"...
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Сам ти неповноцінний. Це дуже мало , на 72 матчі 6000 квитків ,це меньше 100 квитків на матч в середньому.
Впевнений ,що 90% з них живуть на Росії.
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квитки це мала капля я вцілому сужу ! і непереконуй себе в зворотньому якак країна такий і народ перетворили країну в рівень уганди
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Якщо вони не вважають Росію агресором треба позбавити їх громадянства.
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Всі вони потенційні шпигуни та зрадники України.
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6 Тисяч до*л*о*бів це не так і багато
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Тебе билетик не достался или грошей няма ?
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Хотят зырить Финал типа Аргентина-РАБссия 5 : 0 Украинские болельщики приобрели около 6 тыс. билетов на ЧМ-2018 в России, - ФИФА - Цензор.НЕТ 2325 Украинские болельщики приобрели около 6 тыс. билетов на ЧМ-2018 в России, - ФИФА - Цензор.НЕТ 2325
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Финал?))))
Да Раша сольет ,что Уругваю ,что Египту))
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Искренне пожелаем им оказатся на месте "болельщика" с картинки....
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Если у кого то есть такие знакомые...
Не забудьте отправить им СМСку по их прилету в Мордор...
"Взрывчатку получишь у связного на месте...Привет тебе от ДМИТРА Я"
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Лишить всех гражданства и обратно не пускать .
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Когда хуйло этих клоунов садить начнёт, то пусть не обижаются, и не просят помощи у Украины.
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Тут нужно четко на государственном уровне сделать заявление, что Украина не несет никакой отвественности за лиц, добровольно поехавших на расию, на крыс или в Беларусь и выручать не будет. Пусть едут.
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Будуть проблеми з поверненням в Україну - за власний рахунок вболівальників.. Голову потрібно мати на плечах..
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ППЦ, хотя я думаю большой процент хитропопых крымчан, заказавших по-интернету.
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В Украине есть всякие и это необходимо учитывать, чтобы потом не удивлять - как это такое у нас может быть...
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Да тут, как минимум, человек десять, т.к. никто не может знать больше и/или быть умнее любого форумчанина...
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Да судя по тому, что стиль общения и изложения у ВКЛ_это_мы_01 каждый день другой, так оно и есть. Да и 7/24 кому бы торчать нужно было? Удачи на нелегком поприще!
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Я же так и сказал, что никто не может знать и быть умнее любого из форумчан. Даже самый глупый (с точки зрения других. умнее его/её форумчан) из форумчан без моей подсказки догадается...
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А у инсультщика сегодня выходной или отгул? Українські вболівальники придбали близько 6 тис. квитків на ЧС-2018 у Росії, - ФІФА - Цензор.НЕТ 8119
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Да который дня 4 назад был с несвязной речью.
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Так тут три с несвязной речью, один - рассчитывал полёт снаряд и время прихода звука после выстрела, другой про ботулизм говорил, а третий - сейчас.
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В курсе, что выпускник школы знает больше, чем первоклассник?
К окончанию школы это поймёшь.
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Боженька сделай так чтоб половину пересажало ФСБ а вторую половину избили и ограбили руснявые нацики!
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Братская Плешивому педофилу Германия будет в Финале...,Северный Ветер типа поток гонит немчуру в Финал... Украинские болельщики приобрели около 6 тыс. билетов на ЧМ-2018 в России, - ФИФА - Цензор.НЕТ 253 Украинские болельщики приобрели около 6 тыс. билетов на ЧМ-2018 в России, - ФИФА - Цензор.НЕТ 253
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И отхватит песты. Українські вболівальники придбали близько 6 тис. квитків на ЧС-2018 у Росії, - ФІФА - Цензор.НЕТ 2553 Во всяком случае, хочется, чтобы отхватила.
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По состоянию на 7 июня, было продано более 2,4 млн билетов на матчи чемпионата. Почти 872 тыс. билетов приобрели болельщики из России. Согласно подсчетам ФИФА, 54% билетов на матчи ЧМ-2018 в России куплены иностранцами.С математикой у них точно проблемы.
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Зайвий раз пересвідчився, що "Житель України", "український" та "УКРАЇНЕЦЬ" - це різні речі!
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Там всі квитки прив'язані до покупця, щоб не було спекуляції. Вимагати від ФІФИ списки, а потім тих хто поїхав назад не пускати!!! Украинские болельщики приобрели около 6 тыс. билетов на ЧМ-2018 в России, - ФИФА - Цензор.НЕТ 3306
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какие на хрен украинские болельщики? Это купили билеты, что бы съездить на свою родину правнуки, внуки и сыновья тех палачей которых завезли на Украину когда то.....

Туда также ездят хохлы-малоросы на заработки....

Украинцы, даже с русскими фамилиями туда бы в жизнь не поехали бы.... - они же не животные...
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По поверненню рвати випадково їм пашпорти? І потім варити воду роками, щоб бігали-поновлювали? "Громадяни" хренови....
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5 тысяч потенциальных заложников. Премию Дарвина им выдадут?
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Наверняка это было сделано через интернет.И не факт, что все купившие - это украинцы.
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Глупый мотылёк,
Догорал на свечке,
Жаркий уголёк,
Дымные колечки...
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Fashik Donetskiy‏
Уявімо ситуацію: я приходжу до вас додому, віджимаю квартиру, дачу розбиваю в хлам та ставлю там алкоголіків зі зброєю на зарплаті. А потім запрошую вас на вечірку до себе додому, ми ж типу сусіди та не маємо чого сваритися.Я ... його знає, як треба себе не поважати, щоб прийняти запрошення на вечірку.
Самоповаги в людей тупо нуль відсотків. Футбол без політики? Ви серйозно? Ви уявляєте собі матч між Германією та Францією у році десь так 1943-му у Штутгарті? А 5000 вболівальників з Поліщі на матчі між Бразилією та Англією у Дрездені у 1942-му? Я чомусь не можу цього уявити.
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їх ліпєцкій барига заставив купити, у ігаря луценко з партії "Вона-батьківщина" є неспростовні докази цього!
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один вопрос: зачем туда ехать и деньги тратить в мордоре? кто эти люди?
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какие "украинские болельщики"? написали бы прямо сраные хохлы ...лучше бы мозги себе купили
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И что? Туда ездят миллионы каждый год и ничего, стоит только глянуть на поезда Львов-Москва битком.
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Миллиарды ездят)) как почитаешь,диву даешься ,сколько жителей Украины) наверное скоро шапками закидаем кацапов,поляков,да вообще всю европу))
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Какой позор! Какой ппц! Оставайтесь там уроды навсегда!
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Так Украина на ЧМ не прошла, смысл ехать туда украинскому болельщику?
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А потім будуть плакатись що тарифи великі і грошей немає..
Краще би на армію віддали чи в притулки
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Для такого случая СБУ должно было подготовить документ, в котором было бы указано, что я такой-то такой, в случае моего ареста на терр. РФ, по не понятным для меня причинам, обязуюсь любые проблемы по возвращению меня в Украину решать самостоятельно.
Пересекаешь границу с РФ - подпиши сей документ и гуляй, дорогой, где хочешь...
Українські вболівальники придбали близько 6 тис. квитків на ЧС-2018 у Росії, - ФІФА - Цензор.НЕТ 8065
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Да как то не по европейскому получается,а с другой стороны,пусть едут и не возвращаются.
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При чём здесь "не по европейскому"?
Назовите мне хоть одну европейскую страну, которая оккупировала украинские территории и ведёт боевые действия против ВСУ?
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Да и без такого документа - крутись сам дорогой раз с радостью полез в пасть шакала!
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Задля чого ми тут ламаємо списи? Є 6 тис. придбпних квитків громадянами України ( сподіваюсь, саме так проходить ідентифікація національності в ФІФА).. Нас зараз в Україні десь біля 30 млн., це навіть без криму та ордло.. Виведіть відсоток.. В тепер запитайте дядька Гугла про відсоток розумово неповноцінних або в середньому по світу, або по Україні.. Українець зі здоровим глуздом до кацапів не поїде..
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Та там ще рашка може прикластися до цієї "покупки "українцями"" для того, щоб було про що поговорити.
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6 тыс "иуд "для 36 миллионного населения Украины-не такой уж большой показатель.тем более,если учесть,что только в одной Одессе "скрытых сепаров" куда больше. (А есть ещё проблемные Харьков,Херсон,Запорожье..)..Вот бы ещё адресочки этих "болельщиков"...Ну,чтоб поболели до конца...)
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Что там делать украинским болельщикам? Сборная Украины отбор не прошла,и на чемпионате ее не будет. На чужих смотреть и облизываться? Правда латиносы конечно феерично играют. Может, просто хотят посмотреть на них в живую? Энергетика, так сказать...
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Это сторонники Шапкокрада недобитки анальной партии с опоблоком...
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Це не українські вболівальники це ХОХЛИ надіюсь їх там і оставлять накуй....
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луг@ндон и Крым - это тоже Украина, поэтому ничего странного я не вижу, что жители из этих регионов Украины поедут на футбол в россию.
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ничего странного я не вижу, что жители из этих регионов Украины поедут на футбол в россию

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А с кем воюет Украина?
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По возвращении этих "болельщиков" - в батальоны и на фронт.
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Рисую сценарий - где-нибудь в общественном месте, желательно, в присутствии болельщиков из Западной Европы, (и, обязательно, Украины), гремит взрыв. (Небольшой - ФСБ нужен повод, а не серьёзное кровопролитие). Тут же граждан Украины хватают, обвиняют в принадлежности к "Правому Сектору", ГРУ, СБУ, и предъявив обвинение в терроризме, сажают. Тут же "киселисты" и их "агенты влияния" в Западной Европе и США поднимают вой об "Украине, стране-террористе...". Родичи арестованных, размазывая сопли, бросаются к СМИ и начинают обвинять Порошенко, Турчинова, Парубия, Климкина в бездействии и равнодушии к судьбам своих граждан...
Поэтому следует выдать нашим пограничникам специальную памятку, чтобы они, под роспись, вручали её всем гражданам Украины, выезжающим в Россию, что они предупреждены об наличествующей опасности и не лили слёзы, умоляя их освободить...
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Всех выпускать - никого обратно не впускать. На границе пусть заполняют не миграционную карту, а отказ от гражданства.
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Почему все считают что едет 6000 болельщиков, куплено 6000 билетов, а купить их могут всего лишь 1-2тыс."украинцев".
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Увага !!!!!!!!!!!! Інформація для ФСБ !!!!!!!!!!!

Серед 6 000 є декілька тисяч наших агентів з ВО Свободи, Правого Сектора, Національних Дружин, С14 Українські вболівальники придбали близько 6 тис. квитків на ЧС-2018 у Росії, - ФІФА - Цензор.НЕТ 3057 Раді будемо працювати в тилу ворога для перемоги України ! Слава Україні !!!!!!!!! Українські вболівальники придбали близько 6 тис. квитків на ЧС-2018 у Росії, - ФІФА - Цензор.НЕТ 3057 Українські вболівальники придбали близько 6 тис. квитків на ЧС-2018 у Росії, - ФІФА - Цензор.НЕТ 3619
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинские болельщики приобрели около 6 тыс. билетов на ЧМ-2018 в России, - ФИФА
 
 
 
 
 
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