 Украинские болельщики приобрели около 6 тыс. билетов на ЧМ-2018 в России, - ФИФА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы можем подтвердить, что около 6 тыс. билетов были распределены для украинских болельщиков на сегодняшний день", - сообщили в пресс-службе ФИФА.
В середине мая это количество составляло 5,2 тыс. билетов.
При этом в ФИФА не уточняют, из каких конкретно регионов Украины приобретались билеты.
Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 продолжается. Она стартовала в сентябре 2017 года.
По состоянию на 7 июня, было продано более 2,4 млн билетов на матчи чемпионата. Почти 872 тыс. билетов приобрели болельщики из России, 88,8 тыс. – из США, 72,5 тыс. – из Бразилии, 65,2 тыс. – из Колумбии, 62,5 тыс. – из Германии, 60,3 тыс. - из Мексики, 54 тыс. – из Аргентины, 43,6 тыс. – из Перу, 40,2 тыс. – из Китая, 36,3 тыс. – из Австралии, 32,3 тыс. – из Англии.
Согласно подсчетам ФИФА, 54% билетов на матчи ЧМ-2018 в России куплены иностранцами.
Впевнений ,що 90% з них живуть на Росії.
Да Раша сольет ,что Уругваю ,что Египту))
Не забудьте отправить им СМСку по их прилету в Мордор...
"Взрывчатку получишь у связного на месте...Привет тебе от ДМИТРА Я"
К окончанию школы это поймёшь.
Туда также ездят хохлы-малоросы на заработки....
Украинцы, даже с русскими фамилиями туда бы в жизнь не поехали бы.... - они же не животные...
Догорал на свечке,
Жаркий уголёк,
Дымные колечки...
Уявімо ситуацію: я приходжу до вас додому, віджимаю квартиру, дачу розбиваю в хлам та ставлю там алкоголіків зі зброєю на зарплаті. А потім запрошую вас на вечірку до себе додому, ми ж типу сусіди та не маємо чого сваритися.Я ... його знає, як треба себе не поважати, щоб прийняти запрошення на вечірку.
Самоповаги в людей тупо нуль відсотків. Футбол без політики? Ви серйозно? Ви уявляєте собі матч між Германією та Францією у році десь так 1943-му у Штутгарті? А 5000 вболівальників з Поліщі на матчі між Бразилією та Англією у Дрездені у 1942-му? Я чомусь не можу цього уявити.
Краще би на армію віддали чи в притулки
Пересекаешь границу с РФ - подпиши сей документ и гуляй, дорогой, где хочешь...
Назовите мне хоть одну европейскую страну, которая оккупировала украинские территории и ведёт боевые действия против ВСУ?
--------------------------------------------------------------------------------------------
А с кем воюет Украина?
Поэтому следует выдать нашим пограничникам специальную памятку, чтобы они, под роспись, вручали её всем гражданам Украины, выезжающим в Россию, что они предупреждены об наличествующей опасности и не лили слёзы, умоляя их освободить...
Серед 6 000 є декілька тисяч наших агентів з ВО Свободи, Правого Сектора, Національних Дружин, С14 Раді будемо працювати в тилу ворога для перемоги України ! Слава Україні !!!!!!!!!