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 Политика Украины, Экономика
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Все про:НБУ (4359) Смолий (32)

 Монетарная политика НБУ будет жесткой: жить успешно и зажиточно можно только за счет реальных доходов, - Смолий

У Украины есть накопленные долги и ежегодный госбюджет, и если ежегодно принимать бюджет с дефицитом и не уменьшать его, то проблема никогда не исчезнет.

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий в интервью для ZN.UA заявил, что монетарная политика НБУ будет жесткой. Также не существует альтернативы сотрудничеству с Международным валютным фондом, передает Цензор.НЕТ.

"Повышение социальных стандартов — это, конечно, хорошо, но жить на самом деле успешно и зажиточно можно только за счет реальных доходов, которые создает экономика. Если же вместо создания условий для развития экономики, которые повысили бы доходы и населения, и государства, рассчитывать лишь прийти к Национальному банку, чтобы он закрыл недостаток средств, то здесь мы не найдем общий язык. А в результате таких действий инфляционные давления усилятся и появятся угрозы, что инфляция превысит наши целевые показатели, поэтому однозначно наша монетарная политика будет жесткой, — сказал Смолий. — Но если мы говорим о структурных мерах, то вынуждены возвращаться к вопросу сотрудничества с Международным валютным фондом, ведь лучшей комплексной программы реформирования экономики у нас, к сожалению, нет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина может получить пятый транш МВФ к осени, - Смолий

По его словам, у Украины есть накопленные долги и ежегодный госбюджет, и если ежегодно принимать бюджет с дефицитом и не уменьшать его, то проблема никогда не исчезнет.

"Чтобы перекрывать дефицит бюджета, придется снова и снова прибегать к заимствованиям, лишь наращивая государственный долг, — подчеркнул глава НБУ. — У нас бюджет утверждает парламент, и именно депутатов необходимо убеждать, что на все их прихоти средств точно никогда не хватит".

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Источник: https://censor.net.ua/n3070665
 
 
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Это он о премиях в Нафтогазе? Там по нескольку миллионов баксов на рыло. А ведь денег еще нет. Есть только решение суда.
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Монетарная политика НБУ будет жесткой. Но не ко всем.
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это он о восьмом поясе, который нам надо потуже затянуть... на нашей же шее.
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вотимена,француз Монетарна політика НБУ буде жорсткою: жити успішно і заможно можна лише за рахунок реальних доходів, - Смолій - Цензор.НЕТ 7109
жить успешно и зажиточно можно только за счет реальных доходов, - Смолий.

у нафтогаза за прошедший год реальные доходы.
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У Украины есть накопленные долги и ежегодный госбюджет, Источник: https://censor.net.ua/n3070665

У Украины есть 25 лет разворовывания и ограбления. Верните все, что было украдено и сможете погасить все долги на 40 лет вперед и финансировать МВФ.
--
Смолий опять хочет все переложить на самых нищих, пальцем не тронув олигархов!
Олигархи воровали, а народ за них должны отдавать??
Оригинальная логика! Монетарная политика НБУ будет жесткой: жить успешно и зажиточно можно только за счет реальных доходов, - Смолий - Цензор.НЕТ 7375
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Молчит о просадке бюджета в этом году. Нет доходов - а барыгам кушать хочется. Значит будут резать защищенные статьи. Начнут, как всегда, с медицины.
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Ну так какая им разница - есть деньги, нет денег. Премии то есть. Гопнички, только в галстуках.
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Успешно жидь мона толька за счет лохов и воровства...

Названы десять олигархов, которые «подмяли» под себя практически всю экономику Украины.

Способны ли они получать прибыль, не паразитируя на политических связях? Нужно отделить бизнес от политики, тогда и посмотрим.

Журнал Новое Время проанализировал рейтинги самых состоятельных украинцев за последние 11 лет, начиная с 2007 года. Редакцию интересовало, как часто определенные люди попадают в топ-20 самых обес­печенных соотечественников по размеру активов.

Десятка богатейших и ВВП Украины
Оказалось, есть десять бизнесменов, которых можно назвать завсегдатаями этой великолепной двадцатки.

Суперчемпионами, ни разу не покидавшими вершины, оказались бывший "глава" Донбасса Ринат Ахметов, трое "приватовцев" (Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Алексей Мартынов), а также зять экс-президента Леонида Кучмы Виктор Пинчук и собственник Ferrexpo Константин Жеваго.

Не расставались с топ-20 и владелец МХП Юрий Косюк в паре с харьковчанином Александром Ярославским. Дважды оказывался вне списка богатейших ныне беглый газовый посредник Дмитрий Фирташ и трижды - нынешний президент Петр Порошенко.

Если с размером состояния этих людей с 2007 года что‑то и происходило, то лишь под влиянием макроэкономических факторов, которые сказывались и на всей экономике государства. То есть активы десяти богатейших росли вместе с ВВП Украины и падали вместе с ним же.

Подобная синхронность неудивительна: самые финансово успешные соотечественники контролируют заметную долю валового внутреннего продукта.

Сегодня десятка богатейших сосредоточила в своих руках активов на $14,4 млрд. Это соответствует 13 % ВВП Украины: невиданная для демократического мира концентрация богатств, характерная для отсталых и коррумпированных стран. Для сравнения - в США активы первой десятки богачей соответствуют лишь 3,3 % ВВП самой мощной экономики планеты.

Срастание бизнеса и политики
Как теперь деньги олигархов дают им власть, а власть помогает им делать деньги? Ответ на этот вопрос знает Андрей Герус, эксперт по энергетике.

Проанализировав список самых постоянных в своем богатстве украинцев, он обращает внимание на такую деталь: почти все его участники активны в политических процессах. И речь не о депутатских мандатах или прочих регалиях олигархов, а о контроле - на уровне как политических партий, так и парламента в целом.

Помогают миллиардерам в этом не только финансовые вливания в фонды различных политиков и партий, но и более существенный ресурс - масс-медиа. С помощью СМИ, по словам медиаэксперта Наталии Лигачевой, отечественные мегабогачи влияют на электорат.

У каждого олигарха, говорит она, есть свое ТВ: у Коломойского - 1+1, у Пинчука - ICTV, СТБ и Новый, у Ахметова - ТРК Украина, пара Фирташ-Левочкин контролирует Интер. "ТВ - это мощный инструмент, против которого мало что сделаешь", - уверена Лигачева.

Медиа помогают политикам, а те в свою очередь помогают их владельцам.

Владимир Федорин, глава Центра Бендукидзе, отмечает: в первой десятке самых богатых украинцев нет ни одного бизнесмена, который не зарабатывал бы на связях с политиками или чиновниками.

Способны ли они получать прибыль, не паразитируя на политических связях? "Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести деолигархизацию: отделить бизнес от политики, - говорит Федорин. - Тогда и посмотрим, кто выживет".

http://ua24ua.net/vot-eti-desyat-chelovek-kotorie-podmyali-pod-sebya-vsyu-ekonomiku-ukraini/
🤑
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Есть доказательства воровства?Неси их бегом соевым,они их ждут не дождутся
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есть несоответствие расходов и заявленных доходов.именно об этом говорит смолий. Монетарна політика НБУ буде жорсткою: жити успішно і заможно можна лише за рахунок реальних доходів, - Смолій - Цензор.НЕТ 4034
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Честно заработанные деньги вносят в декларацию, а украденные нет, или ты настолько слаб на голову, чтобы этого не понимать?
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Подтянуть пояса народу....на шее.Хватит баловатся. А то давят , давят, а он все выживает.
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зараз диванні економісти розкажуть нам в чому цей барига не правий
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даже с дивана видно, что при учетной ставке 17% ни одна экономика не поднимется(((
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юля пакет гречки дасть, нах тобі облікова ставка?
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весомый аргумент... вопрос - при чем тут Юля и гречка, которую она не раздавала? и которую я и сам себе могу позволить... при такой ставке в Европе тоже была бы жопа полная... под такие проценты кредиты "на развитие" может брать только спекулятивный однодневный бизнес либо тот, который не собирается их отдавать...
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Жити по-новому, українці, ми не будемо, а вони - вже й так живуть..
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Какой инвестор придёт в страну, где огромная коррупция и нет гарантий сохранности его средств? Весь успешных бизнес стараются монополизировать и по дешёвке продать своим.
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в переводе: жырные нистячки распилены в приватные карманы, жыр уйдет на виллы яхты а терпилам по честному достались минуса, терпилы теперь сами должны заботиться о минусах, если минуса будут сокращаться, мы "быдлоылита" будем контролировать это и не допускать, такого безобразия
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это шо за гэбняво-кацапский язык,переводчиком которого ты яляешься?
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и кто же это будет так жить? пеця с бандой?
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Он депутатам это уже сказал? Ну завтра будет заказуха))))
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Все жалуются на отсутствие денег, а на отсутствие ума - никто...

🤑
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Жить успешно и зажиточно ,это ты о ком ? о сволочах у корыта? и о Нацбанке в том числе? А мы не против ,урежьте все свои аппетиты до минималки ,и гарцуйте с кондитером в темпе вальса
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Ублюдок Смолий начинай с себя =урезай свою зарплату своей жены праститутки и своих ублюдочных тварей детей .Ублюдочные чиновники Нафтогаза сами себе поначисляли 40 миллионов долларов премий ,корупционные твари судьи сами себе премии по 300 тысяч гривен нарисовывают ,министры юстиции по семь миллионов гривен в месяц премии выписывают ..
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Завидуешь чужому горю и его миллионам? Монетарна політика НБУ буде жорсткою: жити успішно і заможно можна лише за рахунок реальних доходів, - Смолій - Цензор.НЕТ 4076
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А разве в стране с убитой (как нам внушают) экономикой, может быть столько долларовых миллиардеров???
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может... если получать их не от ее роста))) а от перераспределения того, что имелось и еще осталось...
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Дед Щукарь в Поднятой целине мечиал иметь такую должность.чтобы ничего не делать при сцуветскай власти,а бабло капало на Башку Тупую...,а Макар Нагульнов его послал куда подальше...
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Товаристч Сралин ваще нихера не платил..дал карточек на пахлнбку ГУЛАГовскую и гуляй Матрена Пафнутьевна блокадница чЛенинградская несчастная... Монетарная политика НБУ будет жесткой: жить успешно и зажиточно можно только за счет реальных доходов, - Смолий - Цензор.НЕТ 4707 Монетарная политика НБУ будет жесткой: жить успешно и зажиточно можно только за счет реальных доходов, - Смолий - Цензор.НЕТ 4707
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... а ЧОМУ НЕ зменшити РОЗМІР КРАДІЖОК .. ?...

https://www.facebook.com/100014040378932/videos/391368674674475/

https://www.facebook.com/100014040378932/videos/365101937301149/
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Если у вас есть пистолет, возможно, вы можете ограбить банк.
Но если у вас есть банк, вы можете ограбить ВСЕХ!!!
😎🔫🗡😎
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Как все видят ,повышение зарплат чиновникам не повлияло на уменьшение коррупции в Украине .А давайте теперь попробуем корупционерам отрубывать головы .Может такой способ уменьшит коррупцию.
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Так не съезжай тихарем в кусты! Взял топор побольше и пошел рубить бошки коррупционерам!
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бариги живуть зажиточно тому що при кориті і красти вміють не те що ми лохи і тєрпіли з їхньої точки зору а їх справжня країна - земля абітаванная израїль тут вони роблять гешефти...
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150 миллиардов гривен ухнули в Приватбанк.
800 миллионов подарили Косюку.
Теперь почти полтора миллиарда тянут себе менеджеры Нафтогаза.
А нам нужно затягивать пояса...
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Количество миллионеров Царской РАБссии до 1917 года было несметное количество...,от Барона Врангеля до адмирала Колчака не говоря о Баринах РАБссии... Монетарна політика НБУ буде жорсткою: жити успішно і заможно можна лише за рахунок реальних доходів, - Смолій - Цензор.НЕТ 4102Мой дед по отцу имел лошадей Табун более 100 ,имел коров более 300 голов и тд...,а в 1929 году дед уже ничего не имел,а колхоз Грабле-Гигант подох смертью храбрых...всё это уже было гоффно Красножопое..
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Анэкдот пачты в тэму:

Рабинович в регистратуре поликлиники просит записать его в врачу ухо-глаз.
Ему объясняют, что есть окулист, есть отоларинголог, а врачей ухо-глаз не бывает.
- Но мне нужно! - настаивает Рабинович.
- А на что вы, собственно, жалуетесь?
- Я слышу одно, а вижу другое!!
🤣
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Надо жестко потребовать зарплату в 2000 евро и пенсию в 1000 евро в месяц уже сегодня. Даешь всеобщую предупредительную забастовку.
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Сначала наточи топор своего ума...)))
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Сдрысни в половую щель, кацапский светильник разума.
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Аггааа, на одного шакаладника больше стало..
И за сколька прродался барыге?
Держи исчо- 🍫🍫🍫!
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Да-да ,только есть один нюанс Монетарна політика НБУ буде жорсткою: жити успішно і заможно можна лише за рахунок реальних доходів, - Смолій - Цензор.НЕТ 7660вы гниды,хорошо жили и живёте ,за счёт ограбленного вами народа Украины !!!
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Спасибо КЭП. Это очевидно. Другой вопрос что делать, и куда девать этих гнид?? Это уже проблема будет поболее.
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Завод в Сралинграде "Красный Октябрь" вчера объявил Путлеру забастовку.Нет зарплаты 4 месяца...Бедная РАБссии я а чемпионат мира через 5 дней...
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Вот словаки по умному подошли к вопросу- 1. Перешли на евро. 2. Пустили в страну автопроизводителей- самый большой завод КИА в Жилино, входящий в пятерку крупных завод Фольсваген, строится ренджровер и еще два автозавода. И жто при населении 5 млн . При ЭТОМ НИКТО НЕ ВВОДИЛ БЕШЕННЫХ НАЛОГОВ ПО РАСТОМОДКЕ ИМПОРТНЫХ МАШИН - 100-200 евро максимум.
А в Украине создали лафу авто спекулянтам и бездарю Васадзе. Результат - обдирают украинцев как могут за всякое дерьмо
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Процент кредита при покупке авто 3-6 годовых .
ВОПРОС К СМОЛИЮ- а какого хера СУМАШЕДШИе проценты в украинских банках? Спекулянты!
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За 25 дет можно было у Васадзе забрать завод и запустить там Фольсваген. Так нет, везут из Китая пластиковые корпуса и делают сборку. А потом втри дорога грузят украинцев . А в рашу продают в два раза дешевле.
А ДЕПУТАТЫ МОЛЧАТ
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У них небыло президентов Кучмы, Кравчука, ЯнкОвоща, Ющенка, а также премьер министров ЯнукОвоща с Тимошенкой............эти уроды разворовали всю Украину.
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Прикольно-а какой реальный доход принес нафтогаз,посредник,что имеют миллионные зарплаты и миллиардные премии?Или любой чиновник,который имеет по много сотен тысяч зарплаты и премий,при этом думает только о своем кармане?
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Они живут на налоги бедных украинцев. Проблема в том, что общая масса не понимает структуры движения налогов . Иначе выкинули бы паразитов
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Цены как в Европе, зарплаты как в Африке.
Кто-то помнит последний протест против нищенских зарплат?
Молчим и пашем дальше. Быдло.
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какими могут быть реальные доходы в условиях, когда шобла идиотов промышленность уничтожает, а не развивает? Стричь их надо, за заднюю ногу и об забор, настолько это вредное животное
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опять не того назначили...не хочет у богатых отбрать и раздать поровну.да зрада? Монетарна політика НБУ буде жорсткою: жити успішно і заможно можна лише за рахунок реальних доходів, - Смолій - Цензор.НЕТ 7944
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смолий=гонтарева... с последующими выводами... судить всех полным скопом - от педрошенки-барыги до голопеда-падгубия...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМонетарная политика НБУ будет жесткой: жить успешно и зажиточно можно только за счет реальных доходов, - Смолий
 
 
 
 
 
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