 Монетарная политика НБУ будет жесткой: жить успешно и зажиточно можно только за счет реальных доходов, - Смолий

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий в интервью для ZN.UA заявил, что монетарная политика НБУ будет жесткой. Также не существует альтернативы сотрудничеству с Международным валютным фондом, передает Цензор.НЕТ.
"Повышение социальных стандартов — это, конечно, хорошо, но жить на самом деле успешно и зажиточно можно только за счет реальных доходов, которые создает экономика. Если же вместо создания условий для развития экономики, которые повысили бы доходы и населения, и государства, рассчитывать лишь прийти к Национальному банку, чтобы он закрыл недостаток средств, то здесь мы не найдем общий язык. А в результате таких действий инфляционные давления усилятся и появятся угрозы, что инфляция превысит наши целевые показатели, поэтому однозначно наша монетарная политика будет жесткой, — сказал Смолий. — Но если мы говорим о структурных мерах, то вынуждены возвращаться к вопросу сотрудничества с Международным валютным фондом, ведь лучшей комплексной программы реформирования экономики у нас, к сожалению, нет".
По его словам, у Украины есть накопленные долги и ежегодный госбюджет, и если ежегодно принимать бюджет с дефицитом и не уменьшать его, то проблема никогда не исчезнет.
"Чтобы перекрывать дефицит бюджета, придется снова и снова прибегать к заимствованиям, лишь наращивая государственный долг, — подчеркнул глава НБУ. — У нас бюджет утверждает парламент, и именно депутатов необходимо убеждать, что на все их прихоти средств точно никогда не хватит".
жить успешно и зажиточно можно только за счет реальных доходов, - Смолий.
у нафтогаза за прошедший год реальные доходы.
У Украины есть 25 лет разворовывания и ограбления. Верните все, что было украдено и сможете погасить все долги на 40 лет вперед и финансировать МВФ.
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Смолий опять хочет все переложить на самых нищих, пальцем не тронув олигархов!
Олигархи воровали, а народ за них должны отдавать??
Оригинальная логика!
Названы десять олигархов, которые «подмяли» под себя практически всю экономику Украины.
Способны ли они получать прибыль, не паразитируя на политических связях? Нужно отделить бизнес от политики, тогда и посмотрим.
Журнал Новое Время проанализировал рейтинги самых состоятельных украинцев за последние 11 лет, начиная с 2007 года. Редакцию интересовало, как часто определенные люди попадают в топ-20 самых обеспеченных соотечественников по размеру активов.
Десятка богатейших и ВВП Украины
Оказалось, есть десять бизнесменов, которых можно назвать завсегдатаями этой великолепной двадцатки.
Суперчемпионами, ни разу не покидавшими вершины, оказались бывший "глава" Донбасса Ринат Ахметов, трое "приватовцев" (Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Алексей Мартынов), а также зять экс-президента Леонида Кучмы Виктор Пинчук и собственник Ferrexpo Константин Жеваго.
Не расставались с топ-20 и владелец МХП Юрий Косюк в паре с харьковчанином Александром Ярославским. Дважды оказывался вне списка богатейших ныне беглый газовый посредник Дмитрий Фирташ и трижды - нынешний президент Петр Порошенко.
Если с размером состояния этих людей с 2007 года что‑то и происходило, то лишь под влиянием макроэкономических факторов, которые сказывались и на всей экономике государства. То есть активы десяти богатейших росли вместе с ВВП Украины и падали вместе с ним же.
Подобная синхронность неудивительна: самые финансово успешные соотечественники контролируют заметную долю валового внутреннего продукта.
Сегодня десятка богатейших сосредоточила в своих руках активов на $14,4 млрд. Это соответствует 13 % ВВП Украины: невиданная для демократического мира концентрация богатств, характерная для отсталых и коррумпированных стран. Для сравнения - в США активы первой десятки богачей соответствуют лишь 3,3 % ВВП самой мощной экономики планеты.
Срастание бизнеса и политики
Как теперь деньги олигархов дают им власть, а власть помогает им делать деньги? Ответ на этот вопрос знает Андрей Герус, эксперт по энергетике.
Проанализировав список самых постоянных в своем богатстве украинцев, он обращает внимание на такую деталь: почти все его участники активны в политических процессах. И речь не о депутатских мандатах или прочих регалиях олигархов, а о контроле - на уровне как политических партий, так и парламента в целом.
Помогают миллиардерам в этом не только финансовые вливания в фонды различных политиков и партий, но и более существенный ресурс - масс-медиа. С помощью СМИ, по словам медиаэксперта Наталии Лигачевой, отечественные мегабогачи влияют на электорат.
У каждого олигарха, говорит она, есть свое ТВ: у Коломойского - 1+1, у Пинчука - ICTV, СТБ и Новый, у Ахметова - ТРК Украина, пара Фирташ-Левочкин контролирует Интер. "ТВ - это мощный инструмент, против которого мало что сделаешь", - уверена Лигачева.
Медиа помогают политикам, а те в свою очередь помогают их владельцам.
Владимир Федорин, глава Центра Бендукидзе, отмечает: в первой десятке самых богатых украинцев нет ни одного бизнесмена, который не зарабатывал бы на связях с политиками или чиновниками.
Способны ли они получать прибыль, не паразитируя на политических связях? "Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести деолигархизацию: отделить бизнес от политики, - говорит Федорин. - Тогда и посмотрим, кто выживет".
http://ua24ua.net/vot-eti-desyat-chelovek-kotorie-podmyali-pod-sebya-vsyu-ekonomiku-ukraini/
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https://www.facebook.com/100014040378932/videos/391368674674475/
https://www.facebook.com/100014040378932/videos/365101937301149/
Но если у вас есть банк, вы можете ограбить ВСЕХ!!!
😎🔫🗡😎
800 миллионов подарили Косюку.
Теперь почти полтора миллиарда тянут себе менеджеры Нафтогаза.
А нам нужно затягивать пояса...
Рабинович в регистратуре поликлиники просит записать его в врачу ухо-глаз.
Ему объясняют, что есть окулист, есть отоларинголог, а врачей ухо-глаз не бывает.
- Но мне нужно! - настаивает Рабинович.
- А на что вы, собственно, жалуетесь?
- Я слышу одно, а вижу другое!!
🤣
И за сколька прродался барыге?
Держи исчо- 🍫🍫🍫!
А в Украине создали лафу авто спекулянтам и бездарю Васадзе. Результат - обдирают украинцев как могут за всякое дерьмо
ВОПРОС К СМОЛИЮ- а какого хера СУМАШЕДШИе проценты в украинских банках? Спекулянты!
А ДЕПУТАТЫ МОЛЧАТ
Кто-то помнит последний протест против нищенских зарплат?
Молчим и пашем дальше. Быдло.