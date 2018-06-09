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 Политика Украины
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Все про:Генштаб ВС (870) Львов (3209) НАТО (5853) самолет (2042) США (13792) учения (1758)

 5 американских самолетов для заправки стратегических бомбардировщиков прилетели во Львов

Во Львов для участия в международных военных учениях прибыли пять самолетов Воздушных сил США – авиационных заправщиков KC-135 Stratotanker.

Об этом сообщает сайт Воздушных сил США в Европе и Африке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Развертывание KC-135 в Украине является частью американской стратегии защиты европейских союзников, повышения безопасности в Восточной Европе и повышения уровня военного взаимодействия между странами-членами НАТО и партнерами", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что самолеты из нескольких авиабаз в США и Великобритании прибыли 1-2, а также 7 июня. Также в Украину прилетели около 150 человек, которые их обслуживают.

В Генштабе подтвердили данную информацию, но отметили, что сами учения проходят на территории и в воздушном пространстве Польши, и Украина в них не участвует, пишет УП.

"Действительно, на территории международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого с 1 по 17 июня временно базируется 5 самолетов-топливозаправщиков Воздушных сил ВС США, которые будут осуществлять заправку в воздухе самолетов стран-участниц учения "Saber Strike-2018", которое проходят на территории и в воздушном пространстве Республики Польша", - сказал начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

Он отметил, что эти самолеты "непосредственно участия в учениях не принимают, но является неотъемлемой частью для надлежащего логистического обеспечения хода данных учений".

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"Эти учения проводят с 2010 года. В 2018 году в учениях принимают участие более 18 тысяч военнослужащих из 19 стран-членов альянса и союзников. Украина в них не участвует. Мы только принимаем самолеты, которые также не участвуют в учениях. Они являются частью логистического обеспечения", - пояснил Сеник.

Источник: https://censor.net.ua/n3070664
 
   
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Надо вступать в Соединенные Штаты... эти ребята давно мне нравятся...
Только вместо Трампа пусть будет Порошеко президентом США+Украина... )))
Усрались зрадойобы )))
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Неужели прилетели Порошенко свергать?
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Иначе ты и не смог бы объяснить того, чего не понимаешь...
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припугнуть шастающих возле кордонов "ихтамнетов"..

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Аббревиатуру даже не надо менять - USA, Ukrainian States of America
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Треба терміново перебазувати у ЛЬвів всі ті літаки, яких вони будуть заправляти.
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Ласкаво просимо в Україну.. Щиро вітаємо військово-повітряні сили США на теренах України! 5 американских самолетов для заправки стратегических бомбардировщиков прилетели во Львов - Цензор.НЕТ 3095
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Йой.... що ж це діється? Американські бомбардувальники у Львові... Це скільки інфарктів у придуркуватих сусідів сьогодні буде?
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Дозаправщики на пути следования стратегических бомбардировщиков...
Т.е. бомбардировщики дальше полетят...
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У стратегічних бомбардувальників і так велика дальність біля 15 000 км, то випробовують майданчик, логістику українську на майбутнє..
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Но им ещё необходимо возвращаться и нам неизвестен наиболее безопасный путь, потому 15 000 это только по прямой...
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на рашку вистачить 7000 в один бік, там різні напрямки і з Аляски можуть летіти і з півночі і з Европи і навіть з баз американських на близькому сході.
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Возможные непредвиденные потери в том числе и перерасход топлива не надо учитывать?
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Ну, ми про це знаємо, а придурковатий сусід слів "для заправки" просто не помітить.
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Ватани закукурікають, що "кованый сапог американского бомбардировщика будет топтать русскую землю Украины, насиловать девушек и жечь избы в украинских деревнях, отбирая у карпатского крестьянина последние лапти!" 5 американських літаків для заправки стратегічних бомбардувальників прилетіли до Львова - Цензор.НЕТ 2135
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Залюбки подивився б на літаки ВПС США в Дніпрі та над Дніпром.. Прилітайте й до нас..
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"- Это тебе за за Крым и за Севастополь!"

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там один кричал, чтобы петуха побили, вот и побили петуха
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офф топ

Аркадий Бабченко

Украина - не Россия.
У российских либералов новая беда. Служба безопасности Украины. Мол, СБУ - это такая же гэбуха, как и ФСБ, и сотрудничать ни с теми, ни с теми нельзя.

Такая же, такая же. Успокойтесь.

Как всем известно, СБУ проводит учения с гексогеном, убивает политических оппонентов на мосту, избивает людей на митингах и в автозаках, сажает оппозиционеров, берет в заложники брата лидера оппозиции, устраивает кибератаки по всему миру, разгоняет СМИ, убивает журналистов, меняет баночки с мочой, травит газом и полонием людей в Лондоне, вторгается в соседнюю страну, аннексирует территории, спонсирует терроризм, вскрывает на подвалах животы, создает частные армии из полоумных алкоголиков и фашистов, отправляет их на Донбасс и в Сирию, поддерживает диктатуру.

Такая же, да не такая же.

Украина - не Россия.
Вы вообще уже не понимаете происходящих в Украине процессов. Вы вообще уже не понимаете, насколько Украина и Россия - разные. Вам хочется думать, что и тут такое же дерьмо. Нет. Не такое же.

И чтобы так оставалось и дальше и чтобы вышвырнуть Россию к чертовой матери с территории Украины со всеми её танками, «Буками», гэбухами, казаками и алкашней, я буду сотрудничать и с СБУ, и с Моссадом, и с ЦРУ, и с Ми-5, и с чертом в пекле, и с кем угодно еще.

А вы продолжайте там высокоморально философствовать, ахать, охать, и заламывать руки.
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аэродром подскока.... ну а после и абрамсы на красной площяди.....
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Это так называется аэродром, с которого взлетают заправщики?
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Не "красная площадь", а красный эпицентр. Площадь поражения у термоядерного взрыва значительно обширнее 5 американських літаків для заправки стратегічних бомбардувальників прилетіли до Львова - Цензор.НЕТ 6371
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В Генштабе подтвердили данную информацию, но отметили, что сами учения проходят на территории и в воздушном пространстве Польши, и Украина в них не участвует Источник: https://censor.net.ua/n3070664 Кёнигсберг - город в россии и столица одноименной области. Он расположен между Польшей и Литвой на побережье Балтийского моря.загрустили искандеры, приуныли тополя.- многие забывают а НАТО учения или Афганистан

Трамп заявил, что решил не выводить американские войска из Афганистана

08.06.2018 Украина готова увеличить количество военнослужащих в миссии НАТО в Афганистане

Военные тайны у военных
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Это на момент чемпионата по футболу в рашке? Типа в учениях в Польше не принимают.. но пусть постоят в Украине.. логично)) мало ли.. вдруг прийдётся что-то дозаправлять в этом направлении..
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Да путину пришлось очень постараться чтобьі добиться такого результата. Дело в том, что такие заправщики, а также авиа топливо имеют стратегическое значение и поетому без развертьівания в Украине войск США стратегической защитьі туда они бьі ни за что не перебазировались. Єто зрада, єто все Порох сделал по заданию путина, а может еще и того хуже - кремлеботские паскудьі, звиздят что порох их обворовал - может он и єти самолетьі из США свистнул для Украиньі?
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Рашисти у крим навезли військової техніки,розмістили ядерну зброю,військові контингенти. Це є загроза реальна вільному світу і Україні. Треба шукати союзників від рашистської погані.
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Ну да, они типа " и не нужны, но хай стоять, ибо так красиво и по фэн-шую". За здорово живешь гнать эти стратобаржи просто так???
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Всё намного проще... "Стратеги" взлетают с территории США, базы в Гренландии (недаром наши туда авиатопливо постоянно завозят). Идут через Атлантику. Над Западной Европой их встречают взлетевшие со Львова танкеры. Производят дозапавку и "стратеги" летят дальше, на восток... А сейчас это - тренировка, так сказать, ознакомление экипажей с условиями посадки и взлёта со Львова... "Напросились", кацапы... Как "заказывали" - НАТО - на пороге... А говорили же умные люди "Вофке" - "Не засівай, чоловіче, бурю - жнивам не зрадієш...".
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Всё намного проще... "Стратеги" взлетают с территории США, базы в Гренландии (недаром наши туда авиатопливо постоянно завозят). Идут через Атлантику. Над Западной Европой их встречают взлетевшие со Львова танкеры. Производят дозапавку и "стратеги" летят дальше, на восток... А сейчас это - тренировка, так сказать, ознакомление экипажей с условиями посадки и взлёта со Львова... "Напросились", кацапы... Как "заказывали" - НАТО - на пороге... А говорили же умные люди "Вофке" - "Не засівай, чоловіче, бурю - жнивам не зрадієш...".
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Стоило бы дубль удалить - я не желаю два раза лайкать...
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что интересно, одновременно в Израиль прибыл отряд авиазаправщиков США КС-46
совпадение?
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Ой-вэй, я вас умоляю. И вы таки нам думаете, шо даже биндюжник на Дерибасовской настолько шлимазл, шоб от это взять и поверить об такое совпадение? 5 американських літаків для заправки стратегічних бомбардувальників прилетіли до Львова - Цензор.НЕТ 7584
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Жителям Львова ништяк - случ войны они - одна из primary target...
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ви всі як з інкубатора, рашанє. мóцква це не primary target тіпа. Ви, лохи, не забувайте, що від вас Львів надійно прикритий прородньою кривизною Землі.
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Вау! Краще б як у 1944р у Вінницю,.але і тка добре!
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KC-135 Stratotanker. Первый полет 1956-й год.

А они там не развалятся над селюками?
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Кацап, а те що Ту-95 це Б-29 з турбогвинтовими двигунами це нічого?
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В США каждую неделю падает военный самолет.


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Учения под кодовым названием "Порваный пукан"
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У кого то волосы на очке зашивелились!
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Да там скорее загудели струи метана и сероводорода.
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Путлер в нещодавному інтерв'ю визнав, що найбільше небезпечне для рф це розгортання системи американської протиракетної оборони в Україні. Бо це значно знизить ядерний потенціал рф аж до уральского хребт, бо передчасне перехоплення на початковій траектрії польоту МБР значно ефективніше ніж перехоплення БЧ коли вони розділяться на фінішній траекторії.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины5 американских самолетов для заправки стратегических бомбардировщиков прилетели во Львов
 
 
 
 
 
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