 5 американских самолетов для заправки стратегических бомбардировщиков прилетели во Львов

Об этом сообщает сайт Воздушных сил США в Европе и Африке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Развертывание KC-135 в Украине является частью американской стратегии защиты европейских союзников, повышения безопасности в Восточной Европе и повышения уровня военного взаимодействия между странами-членами НАТО и партнерами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самолеты из нескольких авиабаз в США и Великобритании прибыли 1-2, а также 7 июня. Также в Украину прилетели около 150 человек, которые их обслуживают.
В Генштабе подтвердили данную информацию, но отметили, что сами учения проходят на территории и в воздушном пространстве Польши, и Украина в них не участвует, пишет УП.
"Действительно, на территории международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого с 1 по 17 июня временно базируется 5 самолетов-топливозаправщиков Воздушных сил ВС США, которые будут осуществлять заправку в воздухе самолетов стран-участниц учения "Saber Strike-2018", которое проходят на территории и в воздушном пространстве Республики Польша", - сказал начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.
Он отметил, что эти самолеты "непосредственно участия в учениях не принимают, но является неотъемлемой частью для надлежащего логистического обеспечения хода данных учений".
"Эти учения проводят с 2010 года. В 2018 году в учениях принимают участие более 18 тысяч военнослужащих из 19 стран-членов альянса и союзников. Украина в них не участвует. Мы только принимаем самолеты, которые также не участвуют в учениях. Они являются частью логистического обеспечения", - пояснил Сеник.
Только вместо Трампа пусть будет Порошеко президентом США+Украина... )))
Усрались зрадойобы )))
Т.е. бомбардировщики дальше полетят...
Аркадий Бабченко
Украина - не Россия.
У российских либералов новая беда. Служба безопасности Украины. Мол, СБУ - это такая же гэбуха, как и ФСБ, и сотрудничать ни с теми, ни с теми нельзя.
Такая же, такая же. Успокойтесь.
Как всем известно, СБУ проводит учения с гексогеном, убивает политических оппонентов на мосту, избивает людей на митингах и в автозаках, сажает оппозиционеров, берет в заложники брата лидера оппозиции, устраивает кибератаки по всему миру, разгоняет СМИ, убивает журналистов, меняет баночки с мочой, травит газом и полонием людей в Лондоне, вторгается в соседнюю страну, аннексирует территории, спонсирует терроризм, вскрывает на подвалах животы, создает частные армии из полоумных алкоголиков и фашистов, отправляет их на Донбасс и в Сирию, поддерживает диктатуру.
Такая же, да не такая же.
Украина - не Россия.
Вы вообще уже не понимаете происходящих в Украине процессов. Вы вообще уже не понимаете, насколько Украина и Россия - разные. Вам хочется думать, что и тут такое же дерьмо. Нет. Не такое же.
И чтобы так оставалось и дальше и чтобы вышвырнуть Россию к чертовой матери с территории Украины со всеми её танками, «Буками», гэбухами, казаками и алкашней, я буду сотрудничать и с СБУ, и с Моссадом, и с ЦРУ, и с Ми-5, и с чертом в пекле, и с кем угодно еще.
А вы продолжайте там высокоморально философствовать, ахать, охать, и заламывать руки.
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Военные тайны у военных
совпадение?
А они там не развалятся над селюками?