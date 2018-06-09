 Порошенко и Путин обсудили по телефону вопрос политзаключенных: договорились о посещении заключенных омбудсменами, - АП (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
"Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья. Было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, в пресс-службе Кремля сообщили, что по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Украины Петром Порошенко.
"Обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины и ход реализации минского "Комплекса мер", в том числе с учётом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств "нормандского формата". Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине. Достигнута договорённость о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских – в России", - сообщили в Кремле.
Героя дал потому что общественность просила...
Да, и за всех украинцев не нужно
В Украине,плешивый! Безграмотное чмо! Интересно почему Порошенко говорит в РФ,а не НА рф? Нам нужно наверное всем говорить на рф.Достали эти уроды кацапские,нужно показывмть им место откуда они вышли недомонголы,недорусские!
16 декабря, 2014 17.38 Глава Администрации Президента Украины Борис Ложкин заявил, что президент Украины Петр Порошенко регулярно общается со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
02.03.2017 Президент Украины Петр Порошенко и глава Кремля Владимир Путин регулярно проводят телефонные переговоры.
2018 В понедельник,12 февраля, состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным.
09.06.2018 Порошенко и Путин обсудили по телефону вопрос политзаключенных: договорились о посещении заключенных омбудсменами, - АП
А те що вчора родичі затриманих у раші ідіотів просили Президента зробити все що можна і не можна?
Я від Йулеботів просто фігєю...
Робиш - погано. Не робиш - погано. Прислухаєшся до вимог громадськості - погано, не прислухаєшся - погано.
Мельник На ослике Ехал Верхом.
Мальчик За мельником Плелся Пешком.
- Глянь-ка, - Толкует Досужий народ,
Дедушка Едет, А мальчик Идет!
Где это Видано? Где это Слыхано?
- Дедушка Едет, А мальчик Идет!
Дедушка Быстро Слезает С седла,
Внука Сажает Верхом На осла.
- Ишь ты! - Вдогонку Кричит Пешеход.
- Маленький Едет, А старый Идет!
Где это Видано? Где это Слыхано?
- Маленький Едет, А старый Идет!
Мельник И мальчик Садятся Вдвоем
- Оба На ослике Едут Верхом.
Фу ты! Смеется Другой Пешеход.
- Деда И внука Скотина Везет!
Где это Видано? Где это Слыхано?
Деда И внука Скотина Везет!
Дедушка С внуком Плетутся Пешком,
Ослик На дедушке Едет Верхом.
- Тьфу ты! - Хохочет Народ у ворот.
- Старый Осел Молодого Везет!
Где это Видано? Где это Слыхано?
- Старый Осел Молодого Везет!
Це все що вам слід знати про нашу патрідіотичну громадськість!