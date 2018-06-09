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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:голодовка (602) заключение (113) омбудсмен (345) освобождение (210) переговоры (3472) Порошенко (14931) Путин (23898) пленные (307)

 Порошенко и Путин обсудили по телефону вопрос политзаключенных: договорились о посещении заключенных омбудсменами, - АП (обновлено)

Президент Украины провел телефонный разговор с Президентом РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья. Было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, в пресс-службе Кремля сообщили, что по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Украины Петром Порошенко.

"Обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины и ход реализации минского "Комплекса мер", в том числе с учётом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств "нормандского формата". Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине. Достигнута договорённость о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских – в России", - сообщили в Кремле.

Источник: https://censor.net.ua/n3070661
 
   
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Сенцова и других, что только вчера посадили ? Почему порошенко только сейчас позвонил ? Ответ один офшорный президент начинает предвыборную кампанию, надеясь что народ схавает это и переизберет его.
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Так у нас война с расеей или нет? Какие могут быть переговоры барыги с фюрером?
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Путин сообщил, что он ничего не знает о своем сегодняшнем телефонном разговоре с Порошенко!
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Да он поначалу и свои войска в Крыму не узнавал.

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А кто ругается? Путин -это хуйло,весь мир об этом знает и ты тоже)
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И когда росийский омбудсмен проведает Надю Савченко?
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Можете ее забирать взад,после суда)а вообще-то ей грозит пожизненное.
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И что там в методичках порохоботов написано?.Вытянули гадю,которой карамель сам героя давал.А теперь сам хуйлу звонит??.Виноваты Украинцы ,не хотят в соеве перемоги верить)))
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О методичках ничего не знаю, а вот о пригожинских обсосах наслышан
Героя дал потому что общественность просила...
Да, и за всех украинцев не нужно
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А что там в методичках любителей престарелых бабушек? А кто украинцам подсунул эту надю? Кто ее всунул в ВР,и везде куда только можно? А кто ее пиарил и повесил плакат в ВР? Украинцы конечно не верят прошмандовке путинской)
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Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3070661
В Украине,плешивый! Безграмотное чмо! Интересно почему Порошенко говорит в РФ,а не НА рф? Нам нужно наверное всем говорить на рф.Достали эти уроды кацапские,нужно показывмть им место откуда они вышли недомонголы,недорусские!
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а это фото "петра похмурого" сделано перед разговором или после?
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Интересно, где он себе застолбил "запасной аэродром", в Липецке или соблюдает традиции и просит резиденцию в Ростове ?
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Он будет в Украине! Так шо смени методичку.
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В Испании, он там себе виллу купил, которую не указал в декларации.
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" и просит резиденцию" в лузєра молі? Навіть Асад не буде в лузєра молі просити резиденції.
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А вишенькою на торт будут переговори по обміну мертветчука,косатої на Крим.
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АПЯТЬ ЗРАДА???
А те що вчора родичі затриманих у раші ідіотів просили Президента зробити все що можна і не можна?
Я від Йулеботів просто фігєю... Порошенко і Путін обговорили телефоном питання політв'язнів: домовилися про відвідування ув'язнених омбудсменами, - АП (оновлено) - Цензор.НЕТ 6288
Робиш - погано. Не робиш - погано. Прислухаєшся до вимог громадськості - погано, не прислухаєшся - погано.

Мельник На ослике Ехал Верхом.
Мальчик За мельником Плелся Пешком.
- Глянь-ка, - Толкует Досужий народ,
Дедушка Едет, А мальчик Идет!

Где это Видано? Где это Слыхано?
- Дедушка Едет, А мальчик Идет!

Дедушка Быстро Слезает С седла,
Внука Сажает Верхом На осла.
- Ишь ты! - Вдогонку Кричит Пешеход.
- Маленький Едет, А старый Идет!

Где это Видано? Где это Слыхано?
- Маленький Едет, А старый Идет!

Мельник И мальчик Садятся Вдвоем
- Оба На ослике Едут Верхом.
Фу ты! Смеется Другой Пешеход.
- Деда И внука Скотина Везет!

Где это Видано? Где это Слыхано?
Деда И внука Скотина Везет!

Дедушка С внуком Плетутся Пешком,
Ослик На дедушке Едет Верхом.
- Тьфу ты! - Хохочет Народ у ворот.
- Старый Осел Молодого Везет!

Где это Видано? Где это Слыхано?
- Старый Осел Молодого Везет!

Це все що вам слід знати про нашу патрідіотичну громадськість!
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а что, сралин с Гитлером тоже по телефону обсуждали обмен? пипец... СМЕРТЬ ФАШИСТСКИМ ОККУПАНТАМ! (барыжным)...
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После разговора с Путиным на сайте "Миротворец" появилась ещё одна фамилия - Порошенко.
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вальцман, когда ты уже оставишь Украину в покое?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Путин обсудили по телефону вопрос политзаключенных: договорились о посещении заключенных омбудсменами, - АП (обновлено)
 
 
 
 
 
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