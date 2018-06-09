 Порошенко и Путин обсудили по телефону вопрос политзаключенных: договорились о посещении заключенных омбудсменами, - АП (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья. Было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, в пресс-службе Кремля сообщили, что по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Украины Петром Порошенко.

"Обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины и ход реализации минского "Комплекса мер", в том числе с учётом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств "нормандского формата". Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине. Достигнута договорённость о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских – в России", - сообщили в Кремле.