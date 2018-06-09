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 Политика Украины
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Все про:МВФ (2542) НБУ (4359) Смолий (32) Тарифы на газ (62) Антикоррупционный суд (251)

 Украина может получить пятый транш МВФ к осени, - Смолий

Национальный банк Украины рассчитывает, что Международный валютный фонд выделит Украине пятый транш по кредитной программе Extended Fund Facility до осени этого года.

Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий в интервью ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Четвертый пересмотр программы и получение пятого транша МВФ мы ожидаем к осени. Украина брала на себя определенные обязательства. Более года мы ждем пересмотра по ряду причин. Первая — формирование цены на газ по принципу импортного паритета. Под это обязательство финансирование уже поступило. Но мы его до сих пор не выполнили. Причины понятные — поднимать тарифы на газ перед выборами никто не соглашается. Весной в Вашингтоне глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев представлял МВФ другую концепцию газового рынка, объясняя им, что поднятие тарифов не решит проблемы закрытости рынка газа. НАК "Нафтогаз Украины" предложила МВФ вариант, при котором по рыночной цене газ будет отпускаться потребителям, населению и промышленности, но правительство будет компенсировать затраты тем гражданам, которые не способны заплатить полную стоимость. Кроме того, они предложили уменьшить норму потребления газа, что позволит часть средств экономить и с этих денег выплачивать компенсации малообеспеченным. Такая модель не сразу была одобрительно воспринята МВФ, но в конце концов ее признали приемлемой для продолжения переговоров.Вторая причина — Антикоррупционный суд. На этой неделе Верховная Рада наконец одобрила законопроект, и мы надеемся, что это даст зеленый свет для дальнейших переговоров с МВФ", - сказал Смолий.

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Глава НБУ заявил, что для прохождения всех процедур от направления миссии МВФ до заседания совета директоров Фонда необходимо около двух месяцев. Поэтому получение пятого транша возможно до осени этого года.

"Давайте считать вместе. После согласования всех вопросов и принятия решения обычно приблизительно через неделю-две в Киев прибывает миссия Фонда. Она здесь работает около двух недель, после чего едет в Вашингтон и готовит документы на заседание совета директоров. Это еще около двух недель. После принятия решения советом директоров нужны еще несколько недель для его оформления и перечисления средств. Таким образом, сугубо для прохождения всех процедур необходимо около двух месяцев. То есть да, к осени это возможно", - отметил Смолий.

"Смотрите, у нас есть действующая программа, она заканчивается в первом квартале 2019-го. Насколько я понимаю, в период выборов МВФ никаких программ подписывать не будет, т.е. в следующем году подписание вряд ли состоится. И сугубо технически новая программа возможна только в 2020 году, а вот будет ли она — это отдельный вопрос", - прокомментировал глава НБУ возможность подписания нового договора с МВФ.

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Напомним, действующая программа МВФ по кредитованию экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) началась в марте 2015 года и будет длиться до марта 2019 года. Общий объем программы составил 17,5 млрд долларов, тогда как Украина пока привлекла только 8,7 млрд долларов из всей суммы (первый транш на 5 млрд долларов - в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года).

Источник: https://censor.net.ua/n3070660
 
 
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Досить годувати цих бариг подачками, МВФ зупинілься, ніхто не поверне вам надані кошти.
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Если средняя зарплата в Украине будет 2000 евро, а средняя пенсия 1000 евро в месяц лично я согласен на любого президента. При условии что он будет хоть чуть чуть отличатся от Пол пота в лучшую сторону. Президент Порошенко совсем не похож на Пол Пота, а добиться зарплат и пенсий с человеческим лицом в наших силах. Поэтому мы выбираем Порошенко. Коней на переправе не меняют.
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Ми в стойлі поряд з свинособаками, а не на переправі.
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Ещё пять лет ужаса без конца, это не оптимизм, это мазохизм.
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Жара, попей чегота халодненького и компрессик на балдень!!
🤕
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Да, можешь и топор к балдени пррриложить...)))
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Можете поехать в Парашу,оттуда по их ТВ там платят ,то что вы хотите. Только резкость наведите Украина может получить пятый транш МВФ к осени, - Смолий - Цензор.НЕТ 2691
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Деньги везде нужно зарабатывать,а вот на России деньги на деревьях растут,их там зовут деревянными Украина может получить пятый транш МВФ к осени, - Смолий - Цензор.НЕТ 1811
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Не надо мне указывать, куда мне ехать. Человек, который никуда не идет, никогда и не заблудится.
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а где ты коней увидел?У корыта одни свиньи офшорные
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Президент Порошенко заслонил своей широкой грудью Украину в самый тяжелый для неё момент. И вынес её из огня. Образно конечно. Но можно сравнить его с конем.
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то ржевский ревнует к конюшне мид рф-лаврухе и той лошади с немытой гривой Україна може отримати п'ятий транш МВФ до осені, - Смолій - Цензор.НЕТ 4170.говорит-не сметь сравнивать
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какой ты догадливый , ну не тянет офшорный кабан на сивого мерина Україна може отримати п'ятий транш МВФ до осені, - Смолій - Цензор.НЕТ 8654
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За все заплатят рабсияне потому что они выбрали хуйло.
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Самое время потребовать зарплаты в 2000 евро и пенсии в 1000 евро в месяц. Чего ждать?
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Может на полдня зарплаты и пенсии поднять?
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Каждая большая дорога начинается с первого шага. Вы что то имеете против зарплат и пенсий с человеческим лицом? Ваша фамилия на пропеллер не похожа? Украина может получить пятый транш МВФ к осени, - Смолий - Цензор.НЕТ 7027
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Правильно, когда на Лахте обеденный перерыв или фиеста, достаточно кого-то одного, самого умного среди них, чтобы публику подогревать, а пропеллер, вот неудача, охлаждает...
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Вот и я о том же. Вы внебрачный ребенок Рокфеллера?
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Да ладно ты, я тебе комплимент отпустил, давно уже всем понятно, что ты разогреваешь определённый контингент, а потом наслаждаешься, дирижируя ими.
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Я говорю правду. А правду никто не любит. Но я по другому не могу.
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Бедный, никто правды не любит... Возьми топор и всех заруби.
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Так чьих твоя ферма будет? Никак не вкурю.
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А не краще почекати МВФ результатів виборів 31 березня 2019 року? Незрозуміло куди пішли попередні транші, надані петі..
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ну, так это НБУ расчитывает, а не МВФ)))
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Все информпространство забито полным идиотизмом..

Идиоты что-то делают и говорят. Другие идиоты их комментируют...

Все информпространство забито полным идиотизмом.
Идиоты что-то делают и говорят. Другие идиоты их комментируют.

Потоки пустой болтовни со всех сторон льются в наши уши.
Чтобы вызвать у нас отторжение от политики и безнадегу.
Чтобы отвлечь нас от важных вещей. Чтобы создавать постоянный шум, который уничтожает наш мозг и нашу адекватность.
Чтобы сталкивать нас лбами.
Чтобы создать нам иллюзию жизни.

Потоки и потоки слов. Имитация за имитацией.

Пустота за пустотой...

🤑
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+1000 И никто них. ничего не делает. И по делу все молчат
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Ви, пане Baks13, нагадали про банер, що стояв на кільцевій недалеко від повороту на Вишневе - "всі говорять, а Вона працює". Біля нього стояли дівчата "дальнобойщиці"
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ну надо же...на чужой рекламе капусту строгали Україна може отримати п'ятий транш МВФ до осені, - Смолій - Цензор.НЕТ 5479
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Вы такие красивые вещи говорите. Вам, наверное, очень трахаться хочется?
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вы, блядь, доложите народу, сколько газа РЕАЛЬНО потребляет житель
вы уже заебали вашими "усреднёнными" показателями
и пощли вы нахуй
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слюший,ти такой злой,патамуша у тибя счетик нету...купи счетчик,а?
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Вы уж нам объясните, кто именно расчитывает получить транш, поименно, пожалуйста. Этих людей немного, если делить будет Коболев.
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Деньги получили - но условия не выполнили. Надеемся получить новые к осени. Украина может получить пятый транш МВФ к осени, - Смолий - Цензор.НЕТ 9275 Украина может получить пятый транш МВФ к осени, - Смолий - Цензор.НЕТ 9275 Запад не будет бесконечно вестись на хотелки барыг.
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Будет. Западу выгодно - олигархи рассчитываются сполна - украинцами, их землей, их детьми, их будущим.
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Западу выгодно создавать взрывоопасную Украину под боком у неадекватного кацапстана? Думаешь деньги на Западе решают всё? Сомневаюсь. Запад хочет западных правил в Украине, а не феодальных практик применения вроде бы нормальных законов. Как иллюстрация - борьба за контроль над наблюдательным советом создаваемого антикоррупционного суда. Или нам больше подходит кацапская византийщина? Україна може отримати п'ятий транш МВФ до осені, - Смолій - Цензор.НЕТ 5500
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Даже если взрывоопасную, что страшного? Знаете термин - "направленный взрыв"? Мнекаццо, метка this side to the enemy уже направлена куда надо.
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У меня балкон выходит на супермаркет - десятки пенсионеров ежедневно сидят с самого утра в ожидании выброшенной просрочки. Этим и питаются. Раньше, до Майдана, такого никогда не было.
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Шо, и в англии??? А если серьезно - подтверждаю, видел.
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Не у вас одного є вид на супермаркет. І ніколи жодних пенсів не бачила.
Може ви вна росії живете?
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Какие там десятки лгун!! Сотни!!! 5 бачков и сотни пенсионеров вокруг сидят и ждут просрочку!!
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Не юродствуйте, на их месте можете оказаться и вы.
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чого раптом, він же не у вашій росії
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сильно сомневаюсь, уж больно лаптями от вас смердит.
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то вам свої аромати пахтять Україна може отримати п'ятий транш МВФ до осені, - Смолій - Цензор.НЕТ 8924
води не маєте чи бажання ?
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кацапе, ти не знаєш відмінків )))
про що з тобою ще говорити...
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гострий у тебе язичок, попу мені поголишся?
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Кто говорил, шо смешно?? Я это видел в Днепродзержинске( он же камянське), левый берег, 9-й мкрн. Это я уточнил для леди Оксана ВБ.
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ну так чего им не ждать просрочку,если ты в украине-под английским прокси... Україна може отримати п'ятий транш МВФ до осені, - Смолій - Цензор.НЕТ 5667
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Там такой закон про Антикорсуд приняли, что только в следующем году заработает и большинство его членов назначаются нашей "честной" властью. Вето обходится большинством голосов, а если хотя бы один из членов не пришёл - голосование считается недействительным Життя по-новому!
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а хто і коли ці гроші повертати буде?
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Смолий забыл сказать,что может - но не получит, до выборов никто никому не даст, а после и подавно, с такими кандидатами и народом, который за все годы выбирают одно и тоже непотопляемое гофно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина может получить пятый транш МВФ к осени, - Смолий
 
 
 
 
 
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