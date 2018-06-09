 К утру в Авдеевку планируют подать воду, - Жебривский

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"К утру Авдеевка будет с водой. Как доложил мне Павел Малыхин, председатель Авдеевской ВГА, электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Сейчас запускают насосы. К утру, если сохранится режим тишины, Авдеевка и окрестные поселки Ясиноватского района будут с водой", - заявил Жебривский.
Напомним, в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация.
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Глава ДНР Александр Захарченко в интервью RT сформулировал общую цель республик Донбасса. По его словам, и для Донецка, и для Луганска одинаково актуален вопрос возвращения территорий, которые они считают своими. То есть речь идёт обо всём Донбассе, а не только той части, которую ополченцы кОтправитьонтролируют сейчас