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 Политика Украины
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Все про:Жебривский (623) водоснабжение (381) Авдеевка (1510) вода (98)

 К утру в Авдеевку планируют подать воду, - Жебривский

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что на данный момент электроснабжение Донецкой фильтровальной станции (ДФС) восстановлено, к утру в Авдеевку планируют подать воду.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ

"К утру Авдеевка будет с водой. Как доложил мне Павел Малыхин, председатель Авдеевской ВГА, электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Сейчас запускают насосы. К утру, если сохранится режим тишины, Авдеевка и окрестные поселки Ясиноватского района будут с водой", - заявил Жебривский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация, - МинВОТ

К утру в Авдеевку планируют подать воду, - Жебривский 01

Напомним, в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация

Источник: https://censor.net.ua/n3070659
 
 
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Потужно.. І як довго триватиме цей цирк навколо ДФС? Скільки там мільйонів з бюджету України розпиляно? А може треба побудувати альтернативу цій ДФС? Негоже гордим даунбасітам пити дніпровську воду..
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...В Одессе неизвестные избили журналиста местного телеканала "Репортер" Константина Гречаного. По словам пострадавшего, инцидент произошел 8 июня в районе улице Армейской, о чем он написал в своем Facebook.
https://antikor.com.ua/articles/241947-v_odesse_izbili_proukrainskogo_hurnalista

...
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это этого избили...?)))\ручки на животике - и такой радостный кивалову)...\
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Что горят "Репортёры без границ"? Экстренное заседание совбеза ООН во сколько?
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Жебривский крайне мутный тип. Лично я ему не верю.
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Такое впечатление что вся страна продолжает работать на Донбасс .
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От Захарченки спрасибки за воду. Он отблагодарит:
Глава ДНР Александр Захарченко в интервью RT сформулировал общую цель республик Донбасса. По его словам, и для Донецка, и для Луганска одинаково актуален вопрос возвращения территорий, которые они считают своими. То есть речь идёт обо всём Донбассе, а не только той части, которую ополченцы кОтправитьонтролируют сейчас
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Заматюкали уже с Ахметкиной Авдеевкой, пусть рыжий за свое бабло которое натырил содержит До ранку в Авдіївку планують подати воду, - Жебрівський - Цензор.НЕТ 4658
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныК утру в Авдеевку планируют подать воду, - Жебривский
 
 
 
 
 
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