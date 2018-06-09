 К утру в Авдеевку планируют подать воду, - Жебривский

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"К утру Авдеевка будет с водой. Как доложил мне Павел Малыхин, председатель Авдеевской ВГА, электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Сейчас запускают насосы. К утру, если сохранится режим тишины, Авдеевка и окрестные поселки Ясиноватского района будут с водой", - заявил Жебривский.

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Напомним, в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация.