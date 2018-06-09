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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:история (1458) память (763) Польша (4367) Харьков (3878) Розенко (577) Глинский (3)

 Между украинским и польским народами нет проблемных вопросов, которые невозможно урегулировать путем диалога: нашим врагам рано открывать шампанское, - Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко констатирует, что между Украиной и Польшей действует стратегические партнерство, все проблемные вопросы, связанные с исторической памятью, можно урегулировать посредством диалога.

"Сегодня мы можем с уверенностью констатировать, что стратегические партнерство между Украиной и Польшей действует и ему нет альтернативы. Между нашими народами нет никаких проблемных вопросов, которые мы не были бы способны и обязаны урегулировать путем диалога в духе дружбы и добрососедства", - сказал П.Розенко, выступая у Мемориала жертв тоталитаризма в Харькове в субботу, где присутствует вице-премьер Польши Петр Глинский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам украинского вице-премьера, в последнее время "усмирены ростки негативных эмоций", украинская и польская стороны проявили открытость к дальнейшему конструктивному сотрудничеству, в частности, в вопросах сохранения мест памяти и захоронения жертв войн и политических репрессий.

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"Нашим общим указателем пути должна быть христианская мораль и стремление жить в мире и согласии, строить наши отношения на том, что объединяет нас, а не разъединяет", - отметил он.

П.Розенко подчеркнул, что общий враг Украины и Польши – "путинский режим России" – хочет, чтобы "мы никогда не нашли понимания в чувствительных вопросах нашего исторического прошлого". "Но я убежден, что нашим врагам рано открывать шампанское, потому что в отличие от них наши народы умеют делать правильные выводы из истории. Самый главный вывод сегодня один - в единстве наша сила", - добавил он.

Вице-премьер Украины констатировал, что нельзя изменить историю, но можно "творить настоящее и будущее".

"Мудрость народов в том, чтобы даже самые спорные моменты и вызовы мы могли превратить в новые возможности и перспективы сотрудничества. Думаю, именно сегодня в условиях вызовов и угроз нашей общей безопасности мы способны открыть новый этап конструктивных отношений и сотрудничества, в частности, в вопросах исторической памяти, и это станет нашим общим оружием в противостоянии российской агрессии", - подытожил П.Розенко.

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Как передает издание, на церемонии чествования памяти жертв тоталитаризма присутствуют члены катынских семей (родственники расстрелянных поляков). Присутствующие возложили к мемориалу венки в цветовой гамме украинского и польского флагов и почтили память минутой молчания. Кроме того, был салют, сейчас идет богослужение.

Около 4 тыс. польских офицеров и более полутысячи мирных польских граждан были расстреляны и похоронены в шестом квартале Лесопарка в Харькове. Здесь также похоронены тысячи украинцев, евреев, россиян и представителей других национальностей.

Всего жертвами "польской операции" НКВД стали около 140 тыс. поляков. После окончания советско-польской войны в сентябре 1939 года военнопленные офицеры польской армии были этапированы в специальные лагеря НКВД, одним из которых был Старобельский лагерь в Луганской области. Оттуда весной 1940 года отправили в тюрьму НКВД в Харькове, где расстреливали их без полноценного суда и следствия. Расстрелы шли на протяжении нескольких недель. Хоронили на окраине, там, где раньше были захоронены украинцы, ставшие жертвами репрессий.

Источник: https://censor.net.ua/n3070658
 
   
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Просто Польша должна перестать ворошить и перебирать с наслаждением своих мертвецов и жить не прошлым а настоящим!
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Розенко - просто мудак. Польский закон об Институте национальной памяти. Про него забыл? Какой диалог, дебил???
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Хоть кто-то есть во власти Украины - не мудак?
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Не больший чем Вятрович, тот ваще гигант.
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Когда политики влазят ревизией исторического прошлого - это всегда заканчивается куйней. Оставте все проблемы истории - ИСТОРИКАМ и не лезте со своими тупыми рожами в эту тему..
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Може хоч це з коматоза виведе мінстець
Жемчугов став радником міністра інформполітики https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2477520-zemcugov-stav-radnikom-ministra-informpolitiki.html …

Между украинским и польским народами нет проблемных вопросов, которые невозможно урегулировать путем диалога: нашим врагам рано открывать шампанское, - Розенко - Цензор.НЕТ 5659
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Хотели знать, за что Си Цзиньпин назвал Путина самым хорошим другом и вручил ему высшую государственную награду КНР - орден Дружбы? Крым пока что всё ещё ваш, россияне, а вот Сибирь и Дальний Восток уже нет...
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Плохо вы Китай, да и Азию знаете. "Да" не означает согласие. Культура такая, менталитет.
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Розенко это который внук председателя госплана УССР7 А почему его не люстрировали?
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Польша продолжает расследование взрыва самолёта Качинского под Смоленском.Пинкертоны всег мира помогают полякам как это на борту самолета оказалось 2 бонбы и они разорвали лайнер на куски в воздухе...,а выживших остальных достреливали на земле...
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В прошлом году торговый оборот Польши и Украины вырос до 2 миллиардов долларов...,каждый украинец сегодня может по Вайберу купить карту поляка... Между украинским и польским народами нет проблемных вопросов, которые невозможно урегулировать путем диалога: нашим врагам рано открывать шампанское, - Розенко - Цензор.НЕТ 5391
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Розенко,ты враг народа Украины и сначала надо избавиться от вашей шайки а потом уже решать все остальные вопросы ..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМежду украинским и польским народами нет проблемных вопросов, которые невозможно урегулировать путем диалога: нашим врагам рано открывать шампанское, - Розенко
 
 
 
 
 
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