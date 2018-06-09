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 Политика Украины
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Все про:обстрел (6946) Донбасс (16357) водоснабжение (381) чрезвычайное положение (109) Авдеевка (1510) Министерство по вопросам оккупированных територий (270) вода (98) наемники РФ (481)

 В связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация, - МинВОТ

В связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня. Все остальные объекты газо- водо- и электроснабжения в Донецкой и Луганской областях работают в штатном режиме", - сказано в сообщении.

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В связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация, - МинВОТ 01

С 6 июня Донецкая фильтровальная станция обесточена из-за обстрелов. Вчера из Донецкой фильтровальной станции решили вывезти 4 тонны хлора и эвакуировать работников.

Источник: https://censor.net.ua/n3070657
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
рашка мститься за пересохші кримські канали. Спотворене місцевими обставинами дегенаритичне дітище дикої орди.
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Невже за чотри роки війни ніяк не можна знайти якоїсь альтернативи ДФС?
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На всё нужны ресурсы, а если нет их избытка, то надо в чём-то себе отказывать...
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Переймайся ресурсами союзного государства росії і білорусії.. Про свої ресурси, та про розпорядження цими ресурсами - у влади України запитають українці..
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2х2 у тебя, как истинного украинца, не равно 4, как во всём мире?
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Оцінку моїх математичних здібностей зроблять громадяни України, а не мешканці однієї з губєрній союзного государства расіі і білорусії.. Відпочинь..
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Придётся мне выслушать горькую правду, что бюджет Украины - бездонный, черпай сколько хочешь...
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Переймайся бюджетом союзного государства росії і білорусії..
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Тема бульбы и белосрашки недостаточно раскрыта...
Извини, что перебиваю твою мысль - ты уже выяснил за какие средства построить водопровод к Авдеевке и сколько он прослужит или ждёшь, пока украинцы разберутся?
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Переймайся проблемами водопостачання союзного государства росії і білорусії.. Ми тут і без тебе розберемось..
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ВКЛ, подожди, вот Жириновский своё обещание выполнит - перекроет на Смоленщине Днепр и сбросит воду в Десну - я посмотрю, в чём вы себе отказывать будете...
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Например, от ВСУ оторвём кусочек, откажемся от субсидий, ведь это не так важно для Украины, как строительство нового Днепра к Авдеевке, который тоже можно перекрыть...
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Звичайно можна. Але в Україні дуже низький КПД. А в чиновників він ніякий. Через деякий час, коли буде велика маса людей з малого та середнього бізнесу, то такі варінати тіпа луценка - я подав стільки то справ, але вони лежать в суді. Проходити не будуть. луценки які не можуть довести справу до кінця, навіть якщо для цього треба зробити винахід або відкриття, країні не потрібні. Але це пізніше. Зараз ще не вийшли на цей рівень.
За місяць можна провести підготовку. За другий зібрати уми. За третій знайти три оптимальних варіанти. За четвертий знайти інвестиції і ще за 8 довести до кінця й вкластися в рік.
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НАШИ РЕХВОРМАТОРЫ БАБЛО МЫЛИ А ТЕПЕРЬ СОПЛИ ПУСКАЮТ.ПАРАША ЗА ЭТО ВРЕМЯ МОСТ ПОСТРОИЛА ШАКАЛЫ
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Теперь в Донецке наступает полная лафа!
По крайней мере, для тех, кто торгует фильтрами для воды и бутилированной водой...

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да заипали уже!
Сдавайте по одному города и села рашке до тех пор, пока жители не начнут выходить на улицу и бросаться под украинские танки, что бы те не уходили. Вот там будет первая линия обороны. Пусть эти твари, живущие на территории Украины поживут при оккупантах.
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ДФс забезбечує водою великий Донецьк окупований та маленьку Авдіївку під українським контролем, чому Україна за Авдіївку снабжає окупований Донецьк раз в 20 більше. А там шарові комунальні послуги, тлму що укри за все платять.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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