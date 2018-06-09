 В связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация, - МинВОТ

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня. Все остальные объекты газо- водо- и электроснабжения в Донецкой и Луганской областях работают в штатном режиме", - сказано в сообщении.
С 6 июня Донецкая фильтровальная станция обесточена из-за обстрелов. Вчера из Донецкой фильтровальной станции решили вывезти 4 тонны хлора и эвакуировать работников.
Извини, что перебиваю твою мысль - ты уже выяснил за какие средства построить водопровод к Авдеевке и сколько он прослужит или ждёшь, пока украинцы разберутся?
За місяць можна провести підготовку. За другий зібрати уми. За третій знайти три оптимальних варіанти. За четвертий знайти інвестиції і ще за 8 довести до кінця й вкластися в рік.
По крайней мере, для тех, кто торгует фильтрами для воды и бутилированной водой...
Сдавайте по одному города и села рашке до тех пор, пока жители не начнут выходить на улицу и бросаться под украинские танки, что бы те не уходили. Вот там будет первая линия обороны. Пусть эти твари, живущие на территории Украины поживут при оккупантах.