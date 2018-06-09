 В связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация, - МинВОТ

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня. Все остальные объекты газо- водо- и электроснабжения в Донецкой и Луганской областях работают в штатном режиме", - сказано в сообщении.

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С 6 июня Донецкая фильтровальная станция обесточена из-за обстрелов. Вчера из Донецкой фильтровальной станции решили вывезти 4 тонны хлора и эвакуировать работников.