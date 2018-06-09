 Рада рассмотрит проект Избирательного кодекса во втором чтении осенью, - Парубий

"У нас, очевидно, осенью, будет стоять этот вопрос (принятия Избирательного кодекса. - Ред.) в повестке дня", - сказал он на совместном брифинге со спикерами парламентов Грузии Ираклием Кобахидзе и Молдовы Андрианом Канду в субботу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

А.Парубий отметил, что в Грузии и Молдове была изменена концепция избирательного законодательства.

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Спикер украинского парламента сообщил, что намерен организовать встречу рабочей группы по подготовке проекта Избирательного кодекса ко второму чтению в Верховной Раде с депутатами парламентов Молдовы и Грузии, чтобы украинские парламентарии изучили опыт коллег.

"Различные направления реформирования. Для меня как для председателя ВР - это концепция Избирательного кодекса, которая была за последний период изменена и в Грузии, и в Молдове. Фактически каждая из стран пошла своим путем. ... Этот опыт очень важен. Я организую нашей рабочей группе встречу с депутатами от парламентов Грузии и Молдовы, чтобы мы изучили этот опыт. Поэтому назвать какое-то одно направление сложно. Проходя программу Восточного Партнерства, мы встаем перед одинаковыми вызовами и вопросами", -цитирует Парубия Укринформ.

При этом спикер отметил, что сейчас Украина занимает первенство по созданию Антикоррупционного суда.

"Мы первыми приняли такую институцию, но по многим другим направлениям Молдова и Грузия уже прошли этот путь - и теперь мы можем приобретать опыт. Поэтому речь идет не о каком-то одном или наборе из трех-пяти законов - речь идет о целых направлениях реформирования, в том числе о реформировании парламента, которое проходит и в Украине, и в Грузии, и в Молдове",- добавил глава ВР.

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7 ноября 2017 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3112-1 "Проект Избирательного кодекса Украины" авторства группы народных депутатов во главе со спикером парламента А.Парубием.

Документ предусматривает систему региональных открытых списков на выборах народных депутатов.

Кроме того, законопроект предусматривает 4% проходной барьер в парламент.