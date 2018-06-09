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 Политика Украины
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Все про:ВР (22052) избирательный закон (98) Парубий (1650)

 Рада рассмотрит проект Избирательного кодекса во втором чтении осенью, - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует, что парламент осенью рассмотрит во втором чтении проект Избирательного кодекса.

"У нас, очевидно, осенью, будет стоять этот вопрос (принятия Избирательного кодекса. - Ред.) в повестке дня", - сказал он на совместном брифинге со спикерами парламентов Грузии Ираклием Кобахидзе и Молдовы Андрианом Канду в субботу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

А.Парубий отметил, что в Грузии и Молдове была изменена концепция избирательного законодательства.

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Спикер украинского парламента сообщил, что намерен организовать встречу рабочей группы по подготовке проекта Избирательного кодекса ко второму чтению в Верховной Раде с депутатами парламентов Молдовы и Грузии, чтобы украинские парламентарии изучили опыт коллег.

"Различные направления реформирования. Для меня как для председателя ВР - это концепция Избирательного кодекса, которая была за последний период изменена и в Грузии, и в Молдове. Фактически каждая из стран пошла своим путем. ... Этот опыт очень важен. Я организую нашей рабочей группе встречу с депутатами от парламентов Грузии и Молдовы, чтобы мы изучили этот опыт. Поэтому назвать какое-то одно направление сложно. Проходя программу Восточного Партнерства, мы встаем перед одинаковыми вызовами и вопросами", -цитирует Парубия Укринформ.

При этом спикер отметил, что сейчас Украина занимает первенство по созданию Антикоррупционного суда.

"Мы первыми приняли такую институцию, но по многим другим направлениям Молдова и Грузия уже прошли этот путь - и теперь мы можем приобретать опыт. Поэтому речь идет не о каком-то одном или наборе из трех-пяти законов - речь идет о целых направлениях реформирования, в том числе о реформировании парламента, которое проходит и в Украине, и в Грузии, и в Молдове",- добавил глава ВР.

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7 ноября 2017 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3112-1 "Проект Избирательного кодекса Украины" авторства группы народных депутатов во главе со спикером парламента А.Парубием.

Документ предусматривает систему региональных открытых списков на выборах народных депутатов.

Кроме того, законопроект предусматривает 4% проходной барьер в парламент.

Источник: https://censor.net.ua/n3070655
 
 
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Да зачем так торопиться, мы ещё 4 года подождем
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Приберіть мажоритарку - саме там найбільше порушень, та засівань "гречкою" виборця.. Відстороніть орденоносця охендовського .. Мені не потрібні ваші слова - мені потрібен результат ваших дій, хоч і запізнілий на чотири роки, але саме результат.. А результату немає, одне струшування повітря палкими промовами..
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Что-то его сегодня много. Больше чем Порошенко с Гройсманом вместе взятых.
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Замечено, что люди, неспособные навести порядок в собственной башке и работе, безупречно разбираются в управлении государством.
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Лукавым 5 лет не хватило. Да и примут непременно лукавое.
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Супрун попередила українців про небезпеку під час спеки.
http://uainfo.org/blognews/1528541319-suprun-poperedila-ukrayintsiv-pro-nebezpeku-pid-chas-speki.html

Ктонибудь поблизости, срачно дайте ей сельодки, мля!!
🤣🤣
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