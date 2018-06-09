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 С начала суток наемники РФ 6 раз прицельно обстреляли позиции сил ООС, - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу осуществили 6 прицельных обстрелов позиций объединенных сил, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"С полуночи в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 6 прицельных обстрелов наших опорных пунктов. На Луганском направлении ночью в течение часа враг в очередной раз обстрелял из минометов калибра 120 мм наши позиции в районе Новотошковского. Пять обстрелов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксированы на Донецком направлении, почти все они произошли в течение ночи. Наши военные вели огонь 4 раза. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070654
 
 
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Совинформбюро.
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У берегов Крыма видели немецкий бомбардировщик.
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Петя вчора казав, що ООС кардинально відрізняється від АТО.. Щось несхоже.. Але це може поки що "Стугни", згідно петіного доручення, туди не дійшли.. Наснаги та стійкості воїнам ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами та прихвостнями "русскаго міра"..
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Пресс-служба МО Украины только жаловаться и стонать может??!!! А сообщить что *Российские войска и наемники 6 раз обстреляли наши позиции - потерь у наших нет! В ответ ЗСУ уничтожили.....живой силы ......техники......боеприпасов ........ГСМ ........инфраструктцры врага!!* ВОТ ТАК НИКАК НЕЛЬЗЯ ПОДАВАТЬ ИНФУ ИЛИ ХУЙЛО КАК ОБЫЧНО НАПАДЕТ???!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС начала суток наемники РФ 6 раз прицельно обстреляли позиции сил ООС, - Минобороны
 
 
 
 
 
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