 С начала суток наемники РФ 6 раз прицельно обстреляли позиции сил ООС, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"С полуночи в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 6 прицельных обстрелов наших опорных пунктов. На Луганском направлении ночью в течение часа враг в очередной раз обстрелял из минометов калибра 120 мм наши позиции в районе Новотошковского. Пять обстрелов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксированы на Донецком направлении, почти все они произошли в течение ночи. Наши военные вели огонь 4 раза. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

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