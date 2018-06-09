 Парубий в конце июня посетит Вашингтон для обсуждения вопроса недопущения реализации проекта "Северный поток-2"

"В конце этого месяца... я буду в Вашингтоне, у нас будет встреча со спикером Райаном (спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан (Paul Davis Ryan). - Ред.), со спикерами Грузии, Молдовы, Литвы, надеюсь, Польши. Одной из тем нашего обсуждения будет вопрос недопущения реализации проекта "Северный поток-2", - сообщил А.Парубий в ходе II межпарламентской конференции "Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского компонента регионального и сотрудничества по безопасности и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО" в субботу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он заявил, что с партнерами в Вашингтоне намерен также поднять вопрос создания регионального центра, который отвечал бы и прорабатывал концепцию в ответ на вызовы и угрозы, которые стоят перед Украиной и другими странами региона.
"Строительство "Северного потока - 2" - это не экономический проект, а исключительно политический агрессивный проект России", - цитирует Парубия "Укринформ", уточняя, что встреча спикера ВР со спикером Палаты представителей Конгресса США запланирована на 27 июня.
Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.
Первойстраной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток-2". Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.
Парубий не допустит - решала ))
Активи "Газпрому" заарештують в чотирьох країнах - президент
Президент України Петро Порошенко назвав країни, в яких буде заарештовано активи "Газпрому", для отримання 2,6 млрд доларів, які, згідно з судовим рішенням, має отримати Україна.
Про це сказав президент на зустрічі зі студентами-юристами в Київському національному університеті ім.Т.Шевченка у п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".
"Для того, щоб отримати 2,6 млрд доларів, які "Газпром" відмовляється нам платити, найкращі юристи світу, які представляють Україну зараз, заарештували активи в Британії, Нідерландах, Сполучених Штатах Америки найближчим часом (заарештують), у Швейцарії. Ми нікому не дозволимо грабувати Україну", - заявив президент.
Раніше повідомлялося, що в Швейцарії судові виконавці проводять дії для арешту акцій проектних компаній морських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" - Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG.
Нагадаємо, 30 травня президент Порошенко заявив, що у низці європейських країн почали стягувати активи російського "Газпрому" на користь "Нафтогазу" на виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо контракту на транзит газу.
Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж присудив виплату "Газпромом" "Нафтогазу" штрафу в розмірі 4,7 млрд доларів.
За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" зобов'язаний виплатити НАК 2,56 млрд доларів.
"Газпром" направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасуваннярішення.
Головний комерційний директор НАК компанії Юрій Вітренко наприкінці березня зазначав, що процес стягнення може тривати до півроку.
Він, зокрема, не виключив можливості арешту газу російської компанії в підземних сховищах Європи або акцій оператора "Північний потік" у швейцарському суді для стягнення боргу.
А проклятый «укроп» инициирует аресты акций «Северного потока - 2» и имущества «Газпрома» в Нидерландах, включая региональный офис и 7 дочерних компаний, за невыполнение Стокгольмского арбитража (2,6 млрд долларов плюс пеня с 1 марта 2018 года) - голландский суд признаёт его юрисдикцию, в отличие от российского монополиста. И телодвижения на Кипре с блокированием офшорных компаний и последующим обязательным раскрытием их бенефициаров. И поспешное бегство Абрамовича в Израиль после отказа Британии продлевать его гражданство. И арест счетов Вексельберга на миллиард долларов в Швейцарии - это всё громкие звоночки. Звоночки о том, что Россия создала себе вполне реальные проблемы своей политикой слона в посудной лавке в Украине и покушениями на граждан Соединённого Королевства.
Плюс происходят глобальные события - подготовка к переделу европейского газового рынка. Игра идёт насколько серьёзно, что Госдеп озвучивает санкции против европейских компаний в случае продолжения сотрудничества с РФ по «Северному потоку - 2» - немецких, британских и австрийских. В самой РФ жёсткие проблемы: доля компаний, несущих убытки, достигла 34%, треть субъектов в экономике работают в минус (вот и вернулись цифры времён нефти по 32 доллара за баррель, когда рынок впал в рецессию на фоне первых жёстких пакетов от Минфина США). Хотя тот же попавший под каток санкций Вексельберг - это ведь не только акции «РУСАЛа» и химическая промышленность, что уже само по себе достаточно болезненно. Это швейцарская корпорация Sulzer, производящая оборудование для нефтяной промышленности, это компания «РЭМКО», которая задействована в строительстве более чем 30 блоков АЭС в РФ. Давление идёт на системных игроков и вызовет системные проблемы. Судя по частоте «прилётов», шутить с РФ давно закончили, а воздействие идёт на стратегические для россиян вещи: энергетику, технологии добычи и разведки углеводородов, ВПК. Посыл тот же: хотите действовать методами начала ХХ века - будете в вечной стагнации.ронин
"Доклад наводит на мысль, что Германия наслаждается сделкой на льготных условиях с "Газпромом", получая конкурентные преимущества в области издержек на газ в ущерб экономикам других стран ЕС и оставляя прифронтовые государства на милость московской тактике выкручивания рук", - пишет автор.
"Сотни страниц, просочившихся из Еврокомиссии, рисуют экстраординарную картину хищнического поведения, причем "Газпром" действовал как "полицейская служба" российской внешней политики. С Болгарией обращались чуть ли не как с колонией, а Польшу принуждали оплачивать по непомерным ценам импортный газ, поступавший по газопроводам из Сибири", - говорится в статье.
"Этот свод документов, тайно переданный депутатам Европарламента (при редкостном нарушении правил секретности), равносилен "взрыву политической бомбы". Он ставит хваленый директорат ЕС по делам конкуренции в крайне неудобное положение. Бумаги намекают на то, что Брюссель узнал всю правду, но все равно закрывает на нее глаза, готовясь достичь закулисной договоренности с Москвой и не считаясь с фундаментальными принципами законодательства ЕС", - утверждает Эванс-Причард.
"Ключевой доклад (он называется "Изложение целей") - это конфиденциальное обвинительное заключение или обвинительный акт директората по делам конкуренции. Он был составлен в 2015 году после расследования, которое длилось четыре года; это последовало за самыми впечатляющими "рейдами на рассвете", которые когда-либо осуществлялись элитной "группой спецназа" Комиссии", - говорится в статье.
"В нем сказано, что "Газпром" нарушил множество законов ЕС и практиковал "насильственное поведение", устанавливая "несправедливые цены" и извлекая выгоду из своего "господствующего положения". Комиссия призвала наложить штрафы в размере 30% соответствующих продаж или до 10% оборота в целом", - передает журналист. "Комиссия считает, что нарушение было совершено намеренно. "Газпром" полностью сознает незаконный характер как минимум некоторых из различных контрактных и неконтрактных мер", - сказано в документе.
"С тех пор "Газпром" частично изменил политику, но многое остается неизменным", - пишет Эванс-Причард.
Вышеупомянутый доклад Еврокомиссии наводит на мысль, что проект газопровода "Северный поток-2" "вряд ли отвечает интересам всех членов ЕС и целям ЕС в энергетике", заключает автор статьи.
Источник: Эмброз Эванс-Причард | Daily Telegraph
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