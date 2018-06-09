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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Конгресс США (336) Парубий (1650) Россия (69566) США (13792) Северный поток (273) Райан Пол (1)

 Парубий в конце июня посетит Вашингтон для обсуждения вопроса недопущения реализации проекта "Северный поток-2"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий посетит Вашингтон, где со своими коллегами из США, Грузии, Литвы и Молдовы обсудит вопрос недопущения реализации проекта "Северный поток-2".

"В конце этого месяца... я буду в Вашингтоне, у нас будет встреча со спикером Райаном (спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан (Paul Davis Ryan). - Ред.), со спикерами Грузии, Молдовы, Литвы, надеюсь, Польши. Одной из тем нашего обсуждения будет вопрос недопущения реализации проекта "Северный поток-2", - сообщил А.Парубий в ходе II межпарламентской конференции "Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского компонента регионального и сотрудничества по безопасности и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО" в субботу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он заявил, что с партнерами в Вашингтоне намерен также поднять вопрос создания регионального центра, который отвечал бы и прорабатывал концепцию в ответ на вызовы и угрозы, которые стоят перед Украиной и другими странами региона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток-2"

"Строительство "Северного потока - 2" - это не экономический проект, а исключительно политический агрессивный проект России", - цитирует Парубия "Укринформ", уточняя, что встреча спикера ВР со спикером Палаты представителей Конгресса США запланирована на 27 июня.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первойстраной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток-2". Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.

Источник: https://censor.net.ua/n3070653
 
 
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Очікуймо на результат.. Парубок сказав, парубок - зробив..
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Ну честно говоря это смешно ...
Парубий не допустит - решала ))
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смешно-не смешно,а еще четыре года назад ты мог себе представить,шоб Украина решала,разрешить рахе трубопровод или нет именно поэтому кацапня ненавидит пороха и хунту.отож...
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"решала,разрешить рахе трубопровод или нет " - круто ты завернул )
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тут круче заворачивается Парубій наприкінці червня відвідає Вашингтон для обговорення питання недопущення реалізації проекту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 6922управлять сп-2 будем

Активи "Газпрому" заарештують в чотирьох країнах - президент

Президент України Петро Порошенко назвав країни, в яких буде заарештовано активи "Газпрому", для отримання 2,6 млрд доларів, які, згідно з судовим рішенням, має отримати Україна.
Про це сказав президент на зустрічі зі студентами-юристами в Київському національному університеті ім.Т.Шевченка у п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".
"Для того, щоб отримати 2,6 млрд доларів, які "Газпром" відмовляється нам платити, найкращі юристи світу, які представляють Україну зараз, заарештували активи в Британії, Нідерландах, Сполучених Штатах Америки найближчим часом (заарештують), у Швейцарії. Ми нікому не дозволимо грабувати Україну", - заявив президент.
Раніше повідомлялося, що в Швейцарії судові виконавці проводять дії для арешту акцій проектних компаній морських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" - Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG.
Нагадаємо, 30 травня президент Порошенко заявив, що у низці європейських країн почали стягувати активи російського "Газпрому" на користь "Нафтогазу" на виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо контракту на транзит газу.
Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж присудив виплату "Газпромом" "Нафтогазу" штрафу в розмірі 4,7 млрд доларів.
За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" зобов'язаний виплатити НАК 2,56 млрд доларів.
"Газпром" направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасуваннярішення.

Головний комерційний директор НАК компанії Юрій Вітренко наприкінці березня зазначав, що процес стягнення може тривати до півроку.
Він, зокрема, не виключив можливості арешту газу російської компанії в підземних сховищах Європи або акцій оператора "Північний потік" у швейцарському суді для стягнення боргу.
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Ти чого прізвище свого ідола з малої літери написало,соєве опудало?
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Я думал для этого надо ехать в Европу, а не США.
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европа уже сказала решительное "да" потоку, хуле туда ехать
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скорее всего будут даны "гарантии", которые будут преподнесены как перемоги. Эти гарантии рашка сразу же испробует - нарушит и будет ждать реакции, реакция будет вялой (традиционная озабоченность... и так далее по списку). а потом все забьют х.. на эти гарантии
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а зачем ей запрещать? Парубий в конце июня посетит Вашингтон для обсуждения вопроса недопущения реализации проекта "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 1285она просто введет санкции против тех,кто участвует в строительстве.этого будет достаточно.да заодно и вложенные уже бабосы накроются медным тазом.
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А за штатами санкции введут Германия, Швеция и Финляндия. Затем Дания.
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Партия Зеленых Германии подала Иск в Суд в связи со строительством Северное гоффно-2.
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Сирийские террористы заполонили Нямеччину... Парубий в конце июня посетит Вашингтон для обсуждения вопроса недопущения реализации проекта "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 2257
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Пеня от долга ГрязьПрома Нафтогазу в сутки растет на 500 000 долларов,несмотря на аппеляцию.. Парубий в конце июня посетит Вашингтон для обсуждения вопроса недопущения реализации проекта "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 1847
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Бля! Нашли "гонца за бутылочкой винца"! Парубия послали в Вашингтон! А ПОСОЛИДНЕЙ НЕТ ПАРЛАМЕНТЕРОВ-ПЕРЕГОВОРЩИКОВ?? Парубий все уши американскому эстебелшменту прожжужит про Степана Бандеру и героев КРУТ , вместо того что б коннкретно экономсическими вопросами заниматса , в том числе и евопейский газопровод.
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Палата Представителей Законодательный орган США,Верховная Рада Украины тоже.В чём проблема? Парубий в конце июня посетит Вашингтон для обсуждения вопроса недопущения реализации проекта "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 4862
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Проблема в твоей платной брехне, законодательный орган США - Конгресс и Северный поток не лежит в юрисдикции Конгресса США, и тем более Грузии.
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все равно трубы и этого потока придется выкапывать.
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Палата Представителей Конгресса США и её Спикер Пол Райан Ржут с тебя ДЯТЛА... Парубий в конце июня посетит Вашингтон для обсуждения вопроса недопущения реализации проекта "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 965
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ему парубий поперех горла...впрочем,как и вся хунта
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Очень серьёзные проблемы с «Газпромом» - там долг за год вырос на четверть, достигнув максимума за всю историю компании - до 3,2 трлн рублей. Так случается, если закапываешь в землю миллиарды на «Южный поток», потом - на «Турецкий», потом вырезаешь трубы из земли и демонтируешь компрессорные станции на ветках, которые никуда не ведут, снова укладываешь их под «Силу Сибири» и «Северный поток - 2», чтобы нанести ущерб украинскому транзиту и компенсировать потери объёмов в ЕС. Когда политические решения и откаты бенефициарам из окружения Путина превалируют перед экономикой, получается вот такой радующий нас результат.
А проклятый «укроп» инициирует аресты акций «Северного потока - 2» и имущества «Газпрома» в Нидерландах, включая региональный офис и 7 дочерних компаний, за невыполнение Стокгольмского арбитража (2,6 млрд долларов плюс пеня с 1 марта 2018 года) - голландский суд признаёт его юрисдикцию, в отличие от российского монополиста. И телодвижения на Кипре с блокированием офшорных компаний и последующим обязательным раскрытием их бенефициаров. И поспешное бегство Абрамовича в Израиль после отказа Британии продлевать его гражданство. И арест счетов Вексельберга на миллиард долларов в Швейцарии - это всё громкие звоночки. Звоночки о том, что Россия создала себе вполне реальные проблемы своей политикой слона в посудной лавке в Украине и покушениями на граждан Соединённого Королевства.
Плюс происходят глобальные события - подготовка к переделу европейского газового рынка. Игра идёт насколько серьёзно, что Госдеп озвучивает санкции против европейских компаний в случае продолжения сотрудничества с РФ по «Северному потоку - 2» - немецких, британских и австрийских. В самой РФ жёсткие проблемы: доля компаний, несущих убытки, достигла 34%, треть субъектов в экономике работают в минус (вот и вернулись цифры времён нефти по 32 доллара за баррель, когда рынок впал в рецессию на фоне первых жёстких пакетов от Минфина США). Хотя тот же попавший под каток санкций Вексельберг - это ведь не только акции «РУСАЛа» и химическая промышленность, что уже само по себе достаточно болезненно. Это швейцарская корпорация Sulzer, производящая оборудование для нефтяной промышленности, это компания «РЭМКО», которая задействована в строительстве более чем 30 блоков АЭС в РФ. Давление идёт на системных игроков и вызовет системные проблемы. Судя по частоте «прилётов», шутить с РФ давно закончили, а воздействие идёт на стратегические для россиян вещи: энергетику, технологии добычи и разведки углеводородов, ВПК. Посыл тот же: хотите действовать методами начала ХХ века - будете в вечной стагнации.ронин
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Уже четко в европе дали понять, что проект будет реалезован. А они все решают, и бля@ь где??? В США, поехать поплакатся большому начальнику!!! Ну идиоты полнейшие. Лучше бы решали как сейчас газ для населения не поднять на 60%, за поднятие которого требует МВФ.
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Однотуровым этого заявления достаточно, у однотуровых мозгов ровно столько, сколько у кацапов, то есть ноль.
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Да наздоровье, хоть в мавритании, мне в Украине от этого легче не станет, или ты человека по флажкам определяешь.
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не, просто из тебя матрешки со свистками сыпятся.
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придется самим за ним заметать. А оно помчалось на казахский форум гадить.
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Ну вот к чему твой непонятный выхлоп! Да в стране нужно сейчас решать проблемы, потому что ей пи@да пришла!!! А не ездить по миру и плакатся. Ты сейчас со своими матрешками хорошо себя чувствуешь, или все таки лицо мокрой тряпкой протираешь, от того что твврится в стране. А я забыл, матрешки колекционируешь.
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китайцы тоже сказали-тяните свою силу сибири до границы-а мы посмотрим,чего нам выгоднее Парубий в конце июня посетит Вашингтон для обсуждения вопроса недопущения реализации проекта "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 6267.и даже кредит дали...денюжки уже кончились-а китай не покупает газа.отака фигня,северо-восточные малята
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СССр должен Гитлеру миллиарды долларов,вот РАБссия и лезет из кожи вон в Нямеччину,Договор Молотов-Риббентроп РАБОТАЕТ...
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почему такие ущербные- поток -2 будет, потому, как этого хочет европа и главное- германия
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Шо то за гачечок у тебе замість прапора? 404?
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это флаг Союза Подпольных Акушерок.
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Така країна не знайдена (помилка 404), бо це територія, а не країна.
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Сдача нового Газогона в ЕС "TANAP"откроется по графику 12 июня 2018 года,Эрдоган и Алинв приготовили Ленточку и Торженственную речь.12 июня 1990 года это день Незалежнасти РАБссии от СССра дохлого и Украины особенно.Праздничек у плешивого Педофила...
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С такой властью как сейчас в Украине, то на 101% я уверен , что северному потоку-2 быть ! Если бы в Украине была Украинская власть , то сказала бы немцам , мы теряем 3 миллиарда , и мы вам с Украины подкинем тогда беженцов , сколько хотите , потому что у нас нет денег содержать этих людей , а вот вы у нас своровали 3 миллиарда , вот вам беженцы и содержите их за эти деньги . Надо быть жостким, в как сегодня власть думает как у народа последние забрать
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у тебя в уссурийске херня с лесом происходит. Не отвлекайся.
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Оооо,новость...РАБссия готовит новый проект Северное Гоффно-3. Парубий в конце июня посетит Вашингтон для обсуждения вопроса недопущения реализации проекта "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 9839кацаПсины вы Супер... Парубий в конце июня посетит Вашингтон для обсуждения вопроса недопущения реализации проекта "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 9839
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"Сенсационные документы ЕС, открывающие общественности намеренные нарушения законов ЕС и систематическое политическое запугивание в течение почти 10 лет, обнажают жестокий удушающий контроль Владимира Путина над поставками газа в Европу", - пишет The Telegraph. "В результате самого длительного в истории ЕС расследования был сделан вывод, что энергетический гигант "Газпром", контрольный пакет которого принадлежит Кремлю, пользовался своим колоссальным могуществом, чтобы давить на уязвимые государства Восточной Европы и дробить объединенный рынок энергоносителей ЕС с помощью политики принудительного ценообразования", - утверждает журналист Эмброз Эванс-Причард.
"Доклад наводит на мысль, что Германия наслаждается сделкой на льготных условиях с "Газпромом", получая конкурентные преимущества в области издержек на газ в ущерб экономикам других стран ЕС и оставляя прифронтовые государства на милость московской тактике выкручивания рук", - пишет автор.

"Сотни страниц, просочившихся из Еврокомиссии, рисуют экстраординарную картину хищнического поведения, причем "Газпром" действовал как "полицейская служба" российской внешней политики. С Болгарией обращались чуть ли не как с колонией, а Польшу принуждали оплачивать по непомерным ценам импортный газ, поступавший по газопроводам из Сибири", - говорится в статье.


"Этот свод документов, тайно переданный депутатам Европарламента (при редкостном нарушении правил секретности), равносилен "взрыву политической бомбы". Он ставит хваленый директорат ЕС по делам конкуренции в крайне неудобное положение. Бумаги намекают на то, что Брюссель узнал всю правду, но все равно закрывает на нее глаза, готовясь достичь закулисной договоренности с Москвой и не считаясь с фундаментальными принципами законодательства ЕС", - утверждает Эванс-Причард.

"Ключевой доклад (он называется "Изложение целей") - это конфиденциальное обвинительное заключение или обвинительный акт директората по делам конкуренции. Он был составлен в 2015 году после расследования, которое длилось четыре года; это последовало за самыми впечатляющими "рейдами на рассвете", которые когда-либо осуществлялись элитной "группой спецназа" Комиссии", - говорится в статье.

"В нем сказано, что "Газпром" нарушил множество законов ЕС и практиковал "насильственное поведение", устанавливая "несправедливые цены" и извлекая выгоду из своего "господствующего положения". Комиссия призвала наложить штрафы в размере 30% соответствующих продаж или до 10% оборота в целом", - передает журналист. "Комиссия считает, что нарушение было совершено намеренно. "Газпром" полностью сознает незаконный характер как минимум некоторых из различных контрактных и неконтрактных мер", - сказано в документе.

"С тех пор "Газпром" частично изменил политику, но многое остается неизменным", - пишет Эванс-Причард.

Вышеупомянутый доклад Еврокомиссии наводит на мысль, что проект газопровода "Северный поток-2" "вряд ли отвечает интересам всех членов ЕС и целям ЕС в энергетике", заключает автор статьи.

Источник: Эмброз Эванс-Причард | Daily Telegraph
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Тем временем в городе Томск газифицировано всего 8% населения города,денег нет,но вы дрочите Парубий в конце июня посетит Вашингтон для обсуждения вопроса недопущения реализации проекта "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 8587
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нашли кого послать в качестве самого сильного переговорщика да ещё и в Штаты! Ни языка не знает, ни связать два слов вместе ! Такое впечатление, что все делается специально
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наем неплохо так чешет, можно было его послать, а то опять челюсть сломают, и снова некому будет переговоры вести.
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Нічо, все продумано. Недоумкуватого дауна відправили щоб на жалість тиснув
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Так политика вообще- то это умение договариваться, убеждать, давить, если нужно. Кого может убедить Парубий? Наоборот подумают, если такого к нам прислали в качестве фронтмена, то кто там дома остался?
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Если бы Америкой сейчас правил предшественник Обамы - Джордж Буш младший педофил Путин сидел бы на *опе ровно, а Обама и Трамп это слабые лидеры и никаких уступок от него не по Украине не по Сирии добиться не могут, даже по вопросу Северного потока-2 уже сама Европа послала штаты в далёкое эротическое путешествие во преки желанию обидателей этого сайта "свидетелей развала рашки" так отчаянно пытавшихся намертво вцепиться в агрессорскую трубу)))
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самые интересные серии "Северный поток-3" и "Северный поток возвращается" еще впереди. Ну, а потом как обычно - серии про выкапывание трубы уже смотреть никому не интересно.
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Пройдёт ровно три года и газ странам НАТО не будет нужен.Альтернативные источники поставят РАБссию на Колени,поскольку рынок сбыта газа потеряет смысл режима окупаемости и рентабельности,заявил лучший РАБссинский специалист по нефтегазовому комплексу Михаил Крутихин.
Дядя Миша не врёт никогда.Реальный Дед. Парубий в конце июня посетит Вашингтон для обсуждения вопроса недопущения реализации проекта "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 27
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С его дикцией, как бы наоборот не поняли...
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Кривоязике посміховисько з довідкою про олігофренію поїде на пелеговоли на високому рівні )))))))) Це все одно, що уалц-ман спробує стрибнути з парашутом на День десантно-штурмових військ
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Угу...без'язикийий недоумок відвідає сша, обговорить і заборонить північний потік
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Денюшки начинают течь в другую сторону Парубій наприкінці червня відвідає Вашингтон для обговорення питання недопущення реалізації проекту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 8904
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Как там ваш Роскомнадзор вмєстє с анонімайзєрамі паживаєт, рашкаван?
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Звязда кацаПсинскага Шансона Татьяна Буланова не выговаривает 7 букав кацаПсинскага Алфавиту,Зато звязда... Парубій наприкінці червня відвідає Вашингтон для обговорення питання недопущення реалізації проекту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 2782 Парубій наприкінці червня відвідає Вашингтон для обговорення питання недопущення реалізації проекту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 2782
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В отличии от тебя, она пишет граммотно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий в конце июня посетит Вашингтон для обсуждения вопроса недопущения реализации проекта "Северный поток-2"
 
 
 
 
 
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