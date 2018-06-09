 Парубий в конце июня посетит Вашингтон для обсуждения вопроса недопущения реализации проекта "Северный поток-2"

"В конце этого месяца... я буду в Вашингтоне, у нас будет встреча со спикером Райаном (спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан (Paul Davis Ryan). - Ред.), со спикерами Грузии, Молдовы, Литвы, надеюсь, Польши. Одной из тем нашего обсуждения будет вопрос недопущения реализации проекта "Северный поток-2", - сообщил А.Парубий в ходе II межпарламентской конференции "Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского компонента регионального и сотрудничества по безопасности и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО" в субботу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он заявил, что с партнерами в Вашингтоне намерен также поднять вопрос создания регионального центра, который отвечал бы и прорабатывал концепцию в ответ на вызовы и угрозы, которые стоят перед Украиной и другими странами региона.

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"Строительство "Северного потока - 2" - это не экономический проект, а исключительно политический агрессивный проект России", - цитирует Парубия "Укринформ", уточняя, что встреча спикера ВР со спикером Палаты представителей Конгресса США запланирована на 27 июня.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первойстраной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток-2". Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.