 Наемники РФ обстреляли Зализное на Донетчине: ранена женщина, - полиция

Об этом сообщает Ценззор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции Донетчины.

"Происшествие произошло вчера в 12.20. Вследствие попадания пули через окно женщина получила телесные повреждения. Она доставлена ​​в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. На момент обстрела жительница с. Зализное 1938 года рождения находилась у себя в частном доме. Пострадавшая госпитализирована в больницу с пулевым ранением лопатки. Полиция открыла уголовное производство по факту теракта. Полные обстоятельства происшествия выясняются. Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование", - сказано в сообщении.

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