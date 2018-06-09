 Наемники РФ обстреляли Зализное на Донетчине: ранена женщина, - полиция

Об этом сообщает Ценззор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции Донетчины.
"Происшествие произошло вчера в 12.20. Вследствие попадания пули через окно женщина получила телесные повреждения. Она доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. На момент обстрела жительница с. Зализное 1938 года рождения находилась у себя в частном доме. Пострадавшая госпитализирована в больницу с пулевым ранением лопатки. Полиция открыла уголовное производство по факту теракта. Полные обстоятельства происшествия выясняются. Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование", - сказано в сообщении.
ІСТОРІЯ ПЛЕМЕН МОСКОВІЇ ТА РУСІВ
Історія все добре знає
Своє коріння точно має.
Візьмем походження народів
З племен та їх родів.
Візьмемо таке плем'я меря
Жили як дикі до царя.
Та й повелося, що не знають міри
Бо дужче знищували все за звіра.
А було плем'я весь чи вязь
Лізли в болота бо їх грязь.
Жили як на деревах мавпи
Не мили зовсім свої лапи.
А де взялося плем'я чудь?
Про культуру там забудь.
Прозвали так, бо ті мудили
Добряче тоді начудили.
Найбільша їх народність мокша
Оселя на болоті, тож промокша.
З них ліліпут як гнида- воші
Несуть свої розбійні ноші.
А найбрудніші московити
Завжди Ордою були биті.
Мета завжди їх кочувати
Насилувати та вбивати.
А своїм плем'ям я горжусь,
Бо українці це все Русь.
Такі народи, як поляни
Київ звели, а в ньому храми.
В лісах жили розвинуті древляни
Звели міста й фортеці дерев'яні.
А ще могутні, славні северяни
Богатирі Русів преславні.
Другі народності слов'яни
Зі Сходу, Півдня, та кияни.
Ось такі різні ми народи
Мирні слов'яни та уроди.
08.06.2018
Анатолій Березенський