EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия, Общество
  571  5
Все про:обстрел (6946) Нацполиция (7575) ранение (1817) Донбасс (16357) наемники РФ (481)

 Наемники РФ обстреляли Зализное на Донетчине: ранена женщина, - полиция

Вчера в результате обстрела наемниками РФ Зализного вблизи Торецка Донецкой области была ранена местная жительница.

Об этом сообщает Ценззор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции Донетчины.

"Происшествие произошло вчера в 12.20. Вследствие попадания пули через окно женщина получила телесные повреждения. Она доставлена ​​в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. На момент обстрела жительница с. Зализное 1938 года рождения находилась у себя в частном доме. Пострадавшая госпитализирована в больницу с пулевым ранением лопатки. Полиция открыла уголовное производство по факту теракта. Полные обстоятельства происшествия выясняются. Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ 38 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в боях ранены шестеро украинских воинов, - ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3070652
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Крым - Симферополь ЖД вокзал. За время оккупации Крыма пидароссией, там появились новые города: Симферь, Евпатооль, Джанкоополь, Севастй и приехали - грамотные русские специалисты.

Наемники РФ обстреляли Зализное на Донетчине: ранена женщина, - полиция - Цензор.НЕТ 3445
 показать весь комментарий
 
 
Крым развивается не по деЦки: за 4 года оккупации сколеновстаном столько новых городов появилось...Расеянцы мАгЁтЕ...
 показать весь комментарий
 
Текст набирав якийсь Аблулла чи Махмуд.
 показать весь комментарий
 
Текси набирав Мокша чи приїхавша чудь.

ІСТОРІЯ ПЛЕМЕН МОСКОВІЇ ТА РУСІВ
Історія все добре знає
Своє коріння точно має.
Візьмем походження народів
З племен та їх родів.

Візьмемо таке плем'я меря
Жили як дикі до царя.
Та й повелося, що не знають міри
Бо дужче знищували все за звіра.

А було плем'я весь чи вязь
Лізли в болота бо їх грязь.
Жили як на деревах мавпи
Не мили зовсім свої лапи.

А де взялося плем'я чудь?
Про культуру там забудь.
Прозвали так, бо ті мудили
Добряче тоді начудили.

Найбільша їх народність мокша
Оселя на болоті, тож промокша.
З них ліліпут як гнида- воші
Несуть свої розбійні ноші.

А найбрудніші московити
Завжди Ордою були биті.
Мета завжди їх кочувати
Насилувати та вбивати.

А своїм плем'ям я горжусь,
Бо українці це все Русь.
Такі народи, як поляни
Київ звели, а в ньому храми.

В лісах жили розвинуті древляни
Звели міста й фортеці дерев'яні.
А ще могутні, славні северяни
Богатирі Русів преславні.

Другі народності слов'яни
Зі Сходу, Півдня, та кияни.
Ось такі різні ми народи
Мирні слов'яни та уроди.

08.06.2018
Анатолій Березенський
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреляли Зализное на Донетчине: ранена женщина, - полиция
 
 
 
 
 
 вверх