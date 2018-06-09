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 Спорт, За рубежом
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Все про:болельщики (259) Россия (69566) футбол (2931) ЧМ-2018 (145) фанаты (375) политзаключенные (784) Хармс Ребекка (94)

 ФИФА показала неуважение к правам человека, выбрав Россию страной, принимающей ЧМ по футболу, но приехавшие туда фаны смогут узнать о забытых заключенных в российском ГУЛАГе, - Хармс

Депутат Европарламента, сопредседатель парламентской ассамблеи "ЕВРОНЕСТ" Ребекка Хармс считает, что фанаты футбола, которые все-таки поедут в Российскую Федерацию на Чемпионат мира, смогут использовать такую возможность для ознакомления с неблагополучной ситуацией с правами человека в этой стране.

"Я думаю, ФИФА показала неуважение к правам человека, выбрав Россию и Катар как страны, принимающие чемпионаты мира по футболу", - сказала Р.Хармс журналистам на полях Второй межпарламентской конференции "Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского компонента регионального и сотрудничества по безопасности и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО" в субботу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, в этом контексте вместе с организацией по правам человека российского "Мемориала" был презентован список политических заключённых, находящихся в России. "В этом списке 158 фамилий, и мы опубликовали этот список, чтобы показать, какая ужасная ситуация с правами человека сегодня в России. Мы надеемся, что те люди, которые любят футбол, фаны из Европы, которые поедут на этот Чемпионат мира в Россию, используют возможность узнать о плохой ситуации с правами человека и забытых заключённых в российском ГУЛАГе", - подчеркнула Р.Хармс.

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Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдёт в России, а в 2022 - в Катаре.

Источник: https://censor.net.ua/n3070651
 
 
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Жаль что разговоры про перенос чемпионата из раши, а потом про бойкот чемпионата так и остались разговорами. Теперь уже придумали новое, мол пьяным и орущим фанатам будет интересны заключенные, ага.
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да ладно, согласие европы на праздник в гостях у убийц и воров означает то, что она не годится на лидирующие позиции в деле отстаивания ценностей, которые взялась озвучивать. Европа - престарелая шлюшка орды, готовая за полкопейки дать любому путе
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зато ФИФА неизменно демонстрирует искренний интерес к бабосам..., а вот фанатов, увы, будут больше интересовать пиво и леди...
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Шариков Псина-забивалов ФИФА показала неуважение к правам человека, выбрав Россию страной, принимающей ЧМ по футболу, но приехавшие туда фаны смогут узнать о забытых заключенных в российском ГУЛАГе, - Хармс - Цензор.НЕТ 1299Талицман ЧыМы
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиСпортФИФА показала неуважение к правам человека, выбрав Россию страной, принимающей ЧМ по футболу, но приехавшие туда фаны смогут узнать о забытых заключенных в российском ГУЛАГе, - Хармс
 
 
 
 
 
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