 ФИФА показала неуважение к правам человека, выбрав Россию страной, принимающей ЧМ по футболу, но приехавшие туда фаны смогут узнать о забытых заключенных в российском ГУЛАГе, - Хармс

"Я думаю, ФИФА показала неуважение к правам человека, выбрав Россию и Катар как страны, принимающие чемпионаты мира по футболу", - сказала Р.Хармс журналистам на полях Второй межпарламентской конференции "Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского компонента регионального и сотрудничества по безопасности и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО" в субботу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, в этом контексте вместе с организацией по правам человека российского "Мемориала" был презентован список политических заключённых, находящихся в России. "В этом списке 158 фамилий, и мы опубликовали этот список, чтобы показать, какая ужасная ситуация с правами человека сегодня в России. Мы надеемся, что те люди, которые любят футбол, фаны из Европы, которые поедут на этот Чемпионат мира в Россию, используют возможность узнать о плохой ситуации с правами человека и забытых заключённых в российском ГУЛАГе", - подчеркнула Р.Хармс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ущерб, нанесенный FIFA, 378 тысяч. В Цюрихе посчитано", - полиция российской Казани заказала ростовые куклы символа ЧМ-2018 Забиваки и обвинила швею в подделке. ВИДЕО

Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдёт в России, а в 2022 - в Катаре.