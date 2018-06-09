 Рада может принять закон о нацбезопасности 21 июня, - Парубий

"Я верю, что через одну неделю, когда будет пленарная неделя, 21 июня я смогу поставить на голосование и получить положительно решение по законопроекту о национальной безопасности", - сказал он, выступая в ходе II межпарламентской конференции между Грузией, Молдовой и Украиной в субботу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно календарному плану, следующая пленарная неделя Верховной Рады - 19-22 июня.

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Напомним, Верховная Рада Украины утвердила в первом чтении президентский проект закона (№8068) о национальной безопасности 5 апреля. Документом предлагается определить механизмы руководства в сфере национальной безопасности и обороны, нормировать структуру и состав сектора безопасности и обороны, систему управления, координации и взаимодействия его органов, ввести комплексный подход к планированию в сфере национальной безопасности и обороны для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны.

Проект также предусматривает отмену трех законов, объединяя их. Это законы "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования"