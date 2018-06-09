 Россия нарушила большое количество суверенных прав Украины в Азовском море и Керченском проливе, - Зеркаль

Россия нарушила большое количество суверенных прав Украины в Азовском море и Керченском проливе. Поэтому у Украины есть правовой спор относительно использования суверенных прав в Азовском море и Керченском проливе. Об этом в комментариях для ZN.UA заявила Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, статья 301 Конвенции требует от сторон воздержаться от угрозы применения силы или ее применения, а статья 300 требует от сторон действовать добросовестно и не злоупотреблять своими правами.

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"Право досмотра гражданского судна военным кораблем является одним из классических институтов морского права. Этим правом пользуется также и украинский военно-морской флот. Вместе с тем действия РФ в Азове - это попытка с помощью силы злоупотреблять правами, которые к тому же узурпированы. Наша позиция заключается в том, чтобы настолько, насколько это возможно, урегулировать спор при помощи международного права", — подчеркнула заместитель министра.

По данным мониторинговой группы Фонда "Майдан иностранных дел"и издания BlackSeaNews, с 17 мая кораблями и катерами Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России были остановлены и осмотрены по меньшей мере 26 судов, следовавших в/из Бердянска и Мариуполя. Несколько судов задерживали по 2-3 раза. Поэтому общее количество задержаний составляет не менее 38, говорят эксперты.

Прямые убытки Украины от ограничения судоходства в связи со строительством Керченского моста министр инфраструктуры Владимир Омелян ориентировочно оценил в полмиллиарда гривен в год. "Это – прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов на заход в наши два порта на Азовском море", – сказал Омелян, отмечая, что косвенные убытки достигают миллиардных сумм.

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