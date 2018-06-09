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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (141) Керченский пролив (203) МИД (4577) Россия (69566) Омелян (431) Зеркаль (120)

 Россия нарушила большое количество суверенных прав Украины в Азовском море и Керченском проливе, - Зеркаль

Действия РФ в Азове - это попытка с помощью силы злоупотреблять правами, которые к тому же узурпированы.

Россия нарушила большое количество суверенных прав Украины в Азовском море и Керченском проливе. Поэтому у Украины есть правовой спор относительно использования суверенных прав в Азовском море и Керченском проливе. Об этом в комментариях для ZN.UA заявила Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, статья 301 Конвенции требует от сторон воздержаться от угрозы применения силы или ее применения, а статья 300 требует от сторон действовать добросовестно и не злоупотреблять своими правами.

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"Право досмотра гражданского судна военным кораблем является одним из классических институтов морского права. Этим правом пользуется также и украинский военно-морской флот. Вместе с тем действия РФ в Азове - это попытка с помощью силы злоупотреблять правами, которые к тому же узурпированы. Наша позиция заключается в том, чтобы настолько, насколько это возможно, урегулировать спор при помощи международного права", — подчеркнула заместитель министра.

По данным мониторинговой группы Фонда "Майдан иностранных дел"и издания BlackSeaNews, с 17 мая кораблями и катерами Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России были остановлены и осмотрены по меньшей мере 26 судов, следовавших в/из Бердянска и Мариуполя. Несколько судов задерживали по 2-3 раза. Поэтому общее количество задержаний составляет не менее 38, говорят эксперты.

Прямые убытки Украины от ограничения судоходства в связи со строительством Керченского моста министр инфраструктуры Владимир Омелян ориентировочно оценил в полмиллиарда гривен в год. "Это – прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов на заход в наши два порта на Азовском море", – сказал Омелян, отмечая, что косвенные убытки достигают миллиардных сумм.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070647
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
и шо,в суд уже подали ,а компенсацию потребовали?
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Куда?Если до сих пор не разорвано соглашение с Рашкой по Азовскому морю
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И?Очередное бла-бла-бла,никого ни к чему не обязывающее.Соглашение с Рашкой разорвано?
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Друже адмірал Россия нарушила большое количество суверенных прав Украины в Азовском море и Керченском проливе, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9719

Що треба негайно робити Україні у зв'язку із ситуацією в Азовському морі (підсумуємо пропозиції "Майдану Закордонних Справ" та наших друзів -експертів з морського права та військових - за останні дні)...

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1526021780860363&id=100003576664760&hc_location=ufi

1. МЗС України видати ноту що дій РФ в Азовському морі по закриттю морського району поблизу Бердянська є актом агресії та розглядаються Україною як такі, що не потребують виконання. Поінформувати про це міжнародні (в тому числі морські) організації.
2. Звернутися до РБ ООН з пропозицією негайно скликати засідання Ради Безпеки у зв'язку із підготовкою РФ нової військової операції в районі Бердянська-Маріуполя (даних про це - аж через край).
3. Негайно денонсувати Договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 24.12.2003 (поки він є, в України офіційно немає 12-мильної зони (територіальних вод), а військові кораблі та катери РФ, використовуючи цю угоду пройдуть куди хочуть, формально використовуючи право мирного проходу).
4. Паралельно оголосити в Азові територіальне море, внутрішні води та виключну морську економічну зону та повідомити про це міжнародні організації.
5.Надати наказ ДПСУ, ЗСУ взяти під охорону територіальні води України в Азовському морі (тобто 12-мильну зону), в тому числі забезпечити морське патрулювання силами Маріупольского загону Морської охорони.
6. Розірвати всі угоди з РФ, що стосуються використання Азовського моря (в тому числі про рибальство - за ним РФ може вести "дослідження рибних запасів" - тобто розвідку - у 100 м. від берегу Геніческа та Бердянська).
7. Опрацювати з країнами-партнерами запровадження санкцій проти усіх портів РФ в Чорному та Азовському морях у зв'язку з їх участю в постачанні товарів та військ до окупованого Криму а також в схемах обходу міжнародних санкцій щодо Криму.
8. Опрацювати план кризових заходів по мінімізації негативних наслідків втрати можливості використовувати українські порти на Азовському морі для здійснення експортно-імпортних операцій (в тому числі перебудову і розвиток компенсаційної інфраструктури - залізниця, автошляхи, авіація), програми зайнятості для працівників портової галузі, що втратять роботу тощо.
9. Запропонувати партнерам створення міжнародного військово-морського з'єднання (Україна-Грузія, Україна-Румунія, Україна-Грузія-Румунія, можливо, за участю Туреччини) спеціального призначення (захист морської та прибережної інфраструктури).
10. Зробити аналіз та забезпечити приєднання (ратифікація) України до повного списку міжнародних морських конвенцій та угод (наприклад - Конвенція про працю в морському судноплавстві 2006 р. та ін, наприклад Паризький Меморандум)
11. Створити у найкоротші терміни військово-морські корабельні угруповання адекватно до існуючих загроз на обох операційних напрямках - Азовське та Чорне море
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какой порядок,из крыма каждый день валят толпы крымчан,голосовавших за сепаратизм и путина в херсон за паспортами,350 грн из симферополя маршрутка
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Они не только за паспортами валят, жрать то хочется качественные продукты, а не свиноруские помои. У свинорусов даже хлеб делают из корма для скота.
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Абсолютное большинство людей забывают историю очень быстро. Не только факты полувековой давности, но и события, произошедшие несколько лет назад или даже месяцев, выветриваются из памяти, словно у новорожденных.
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а ведь это серьезное основание для того, чтобы в Мариуполе натовскую базу морского базирования организовать.
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Толку от нее ноль, если кацапы контролируют Керченский пролив, да и не станут за нас в НАТО вписываться, судя по тому как развивается ситуация не уверен, что они и за Прибалтику впишутся (все зависит от того, кто в США президент, на еврошлюшек вообще никакой надежды).
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контроль и кацап вещи взаимоисключающие, иначе бы не было сегодня кораблей НАТО в Черном море
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По твоему кацапы будут пропускать корабли НАТО через Керченский пролив? Или Босфорский они тоже контролируют? Да и никто в здравом уме туда не станет загонять флотилию, разве что катера, которые можно в случае чего перевезти по суше.
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А когда арестовововали норд это не было понятно
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Как долго Кремль будет всем мстить ради сохранения своего влияния в соседних странах и наворованных капиталов, мы не знаем, но "как веревочке ни виться", ей придет конец.
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И поскольку на этом попиариться нельзя,то Соевому ушлепку оно не интересно
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Автор: 777Новость:

Россия самая злобная и мерзотная страна в мире
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и так как весь мир это вполне устраивает Украине только то и остается, чтобы этим пользоваться
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У России звр более 500 миллиардов долларов. А у Украины 15 миллиардов миллиардов долларов. В россии запад в этом году инвестировал 50 миллиардов миллиардов долларов. А Украина даже кредит на один милиард выпросить не оже
В России строят много и всего.заводы ,больницы, школы,дороги,мосты,аэс........ и многе другое. На украине даже в столице 20 лет немогут мост достроить.
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Та ты шо????Это тебе все СикельТВ рассказало?Врут,как всегда,но лохи верят.Напомни-сколько там долга на Рашке?
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А шо там с опорами Керченского моста движутся на разломе земной коры? Россия нарушила большое количество суверенных прав Украины в Азовском море и Керченском проливе, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8788
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у крысчан спроси, они этот мост больше всех проклинают
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Нужен толчок извне для ускорения движения, вот только сомневаюсь, что лолита липецкая на это пойдет.
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Легше перечислити що казляндія не порушувала.
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Спасибо, Цензор-очевидность за политинформацию, а то все гадают, кто перекрыл нам выход из моря...я грешил на злобных трансформеров.
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Ты считаешь, что об этом не нужно говорить и думаешь на том же западе простые бюргеры в курсе что происходит в Украине и Азовском море?
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пока россия контролирует пролив в Азовское море,за него можно забыть,его больше Украина не контролирует,кроме прибрежной полосы
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Так что про это не нужно говорить, чтобы не расстраивать наших западных "друзей"? У них , что лимит на глубокие озабоченности есть?
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нужно меньше говорить,а подавать в суд и требовать компенсации
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Перед тем как подавать в суды, нужен международный резонанс (он всегда важен, как бы там не рассказывали про беспристрастность судов), кроме того важно знать, а как исполнить решение суда, если кацапы его не собираются выполнять (как это произошло с ЮКОСом или с газовым спором), и тут так же нужна поддержка международной общественности.
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Статья 301Использование морей в мирных целях При осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей согласно настоящей Конвенции государства-участники воздерживаются от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства или каким-либо иным образом, не совместимым с принципами международного права, воплощенными в Уставе Организации Объединенных Наций.Статья 300Добросовестность и незлоупотребление правами Государства-участники добросовестно выполняют принятые на себя по настоящей Конвенции обязательства и осуществляют права и юрисдикцию и пользуются свободами, признанными в настоящей Конвенции, таким образом, чтобы не допускать злоупотребления правами.
Звучит как декларация.
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Ну, шо тут сказать? Захотели обострить? Обострили, арестом "Норда". Ведь до этого- ничего подобного не происходило. Теперь, я тока одно могу сказать: хорошо, что я не рыбак, бо наши уже воют, как и бердянские, которых поболее. Ну и, соответственно,- хорошо, что заход в Мариуполь- мне не светит.
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Да не городи чепухи, кацапам для захвата Азовского моря не нужен был никакой повод, просто они закончили строительство моста и решили что пора уже пиратствовать, тем более еврошлюшки демонстрируют максимальный уровень лояльности к хуйлу.
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Твой бред- неинтересен, бо это просто твои домыслы. А я говорю о фактах. Потому, можешь молоть шо угодно...
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А там затмения никакого не было, может это все связано? Факты как говорится на лицо.
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Было затмение. У отдавшего приказ на задержание "Норда". Полное затмение.
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Мост надувной. Надо хорошенько подуть, и он улетит.

Россия нарушила большое количество суверенных прав Украины в Азовском море и Керченском проливе, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9925
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гитлеровский мост простоял 10 месяцев,посмотрим какие анжынеры рукожопы
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технически нет разницы,опоры в илистое дно простояли не долго,так что порадуйся пока
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Там мост был деревянный, временный, и его снесло льдом, а тут капитальный и технологии строительства получше стали. Так что без внешнего воздействия ему скорее всего ничего не грозит. Тут как говорится на Бога надейся, а сам не плошай.
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и тогда в Азовское море уже долго ваще ничего на войдет, если арка нае..ся и перекроет фарватер. Шах и мат. мост стоит - плохо, мост упал - плохо
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Россия уже нарушила все что можно было нарушить. Только вот с нее как с гуся вода. Никто ее не накажет и даже не пытаются. А санкции это всего лишь детский лепет.
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Чья про-те-же женщина с декольте до пояса? Ответ на все вопросы, могу, конечно, ошибаться
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия нарушила большое количество суверенных прав Украины в Азовском море и Керченском проливе, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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