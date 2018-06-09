 Россия нарушила большое количество суверенных прав Украины в Азовском море и Керченском проливе, - Зеркаль

Россия нарушила большое количество суверенных прав Украины в Азовском море и Керченском проливе. Поэтому у Украины есть правовой спор относительно использования суверенных прав в Азовском море и Керченском проливе. Об этом в комментариях для ZN.UA заявила Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, статья 301 Конвенции требует от сторон воздержаться от угрозы применения силы или ее применения, а статья 300 требует от сторон действовать добросовестно и не злоупотреблять своими правами.
"Право досмотра гражданского судна военным кораблем является одним из классических институтов морского права. Этим правом пользуется также и украинский военно-морской флот. Вместе с тем действия РФ в Азове - это попытка с помощью силы злоупотреблять правами, которые к тому же узурпированы. Наша позиция заключается в том, чтобы настолько, насколько это возможно, урегулировать спор при помощи международного права", — подчеркнула заместитель министра.
По данным мониторинговой группы Фонда "Майдан иностранных дел"и издания BlackSeaNews, с 17 мая кораблями и катерами Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России были остановлены и осмотрены по меньшей мере 26 судов, следовавших в/из Бердянска и Мариуполя. Несколько судов задерживали по 2-3 раза. Поэтому общее количество задержаний составляет не менее 38, говорят эксперты.
Прямые убытки Украины от ограничения судоходства в связи со строительством Керченского моста министр инфраструктуры Владимир Омелян ориентировочно оценил в полмиллиарда гривен в год. "Это – прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов на заход в наши два порта на Азовском море", – сказал Омелян, отмечая, что косвенные убытки достигают миллиардных сумм.
Що треба негайно робити Україні у зв'язку із ситуацією в Азовському морі (підсумуємо пропозиції "Майдану Закордонних Справ" та наших друзів -експертів з морського права та військових - за останні дні)...
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1526021780860363&id=100003576664760&hc_location=ufi
1. МЗС України видати ноту що дій РФ в Азовському морі по закриттю морського району поблизу Бердянська є актом агресії та розглядаються Україною як такі, що не потребують виконання. Поінформувати про це міжнародні (в тому числі морські) організації.
2. Звернутися до РБ ООН з пропозицією негайно скликати засідання Ради Безпеки у зв'язку із підготовкою РФ нової військової операції в районі Бердянська-Маріуполя (даних про це - аж через край).
3. Негайно денонсувати Договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 24.12.2003 (поки він є, в України офіційно немає 12-мильної зони (територіальних вод), а військові кораблі та катери РФ, використовуючи цю угоду пройдуть куди хочуть, формально використовуючи право мирного проходу).
4. Паралельно оголосити в Азові територіальне море, внутрішні води та виключну морську економічну зону та повідомити про це міжнародні організації.
5.Надати наказ ДПСУ, ЗСУ взяти під охорону територіальні води України в Азовському морі (тобто 12-мильну зону), в тому числі забезпечити морське патрулювання силами Маріупольского загону Морської охорони.
6. Розірвати всі угоди з РФ, що стосуються використання Азовського моря (в тому числі про рибальство - за ним РФ може вести "дослідження рибних запасів" - тобто розвідку - у 100 м. від берегу Геніческа та Бердянська).
7. Опрацювати з країнами-партнерами запровадження санкцій проти усіх портів РФ в Чорному та Азовському морях у зв'язку з їх участю в постачанні товарів та військ до окупованого Криму а також в схемах обходу міжнародних санкцій щодо Криму.
8. Опрацювати план кризових заходів по мінімізації негативних наслідків втрати можливості використовувати українські порти на Азовському морі для здійснення експортно-імпортних операцій (в тому числі перебудову і розвиток компенсаційної інфраструктури - залізниця, автошляхи, авіація), програми зайнятості для працівників портової галузі, що втратять роботу тощо.
9. Запропонувати партнерам створення міжнародного військово-морського з'єднання (Україна-Грузія, Україна-Румунія, Україна-Грузія-Румунія, можливо, за участю Туреччини) спеціального призначення (захист морської та прибережної інфраструктури).
10. Зробити аналіз та забезпечити приєднання (ратифікація) України до повного списку міжнародних морських конвенцій та угод (наприклад - Конвенція про працю в морському судноплавстві 2006 р. та ін, наприклад Паризький Меморандум)
11. Створити у найкоротші терміни військово-морські корабельні угруповання адекватно до існуючих загроз на обох операційних напрямках - Азовське та Чорне море
Россия самая злобная и мерзотная страна в мире
В России строят много и всего.заводы ,больницы, школы,дороги,мосты,аэс........ и многе другое. На украине даже в столице 20 лет немогут мост достроить.
Звучит как декларация.