 В июне стартует малая приватизация через систему ProZorro, - Гройсман

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"Я считаю, что приватизация - это привлечение инвестиций в промышленность. В этом месяце стартует новая формула продажи небольших предприятий - через ProZorro - открыто, публично, без злоупотреблений", - сказал глава правительства.

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Он отметил, что крупные активы, стратегически важные, будут сохранены в собственности государства. А те, где можно привлечь капитал для обновления технологий и приумножения рабочих мест, пройдут подготовку с привлечением известных мировых советников.

"Эту практику прошли страны с высоким уровнем жизни. А мы, к сожалению, оставались с кучей проблем, которые сейчас надо урегулировать", - добавил Владимир Гройсман.