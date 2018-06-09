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 Политика Украины, Экономика
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Все про:приватизация (856) Гройсман (4109) Prozorro (71)

 В июне стартует малая приватизация через систему ProZorro, - Гройсман

В июне в Украине стартует приватизация небольших активов, которые не представляют стратегического значения для экономики - через систему ProZorro, а значит - открыто и без злоупотреблений.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"Я считаю, что приватизация - это привлечение инвестиций в промышленность. В этом месяце стартует новая формула продажи небольших предприятий - через ProZorro - открыто, публично, без злоупотреблений", - сказал глава правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 51% "Турбоатома" при приватизации сохранится в собственности государства, - Гройсман

Он отметил, что крупные активы, стратегически важные, будут сохранены в собственности государства. А те, где можно привлечь капитал для обновления технологий и приумножения рабочих мест, пройдут подготовку с привлечением известных мировых советников.

"Эту практику прошли страны с высоким уровнем жизни. А мы, к сожалению, оставались с кучей проблем, которые сейчас надо урегулировать", - добавил Владимир Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3070646
 
 
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Потрібно писать так : стартує деребан України зажравшимися баригами
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Или просто, "последний хапок перед выборами" В июне стартует малая приватизация через систему ProZorro, - Гройсман - Цензор.НЕТ 359
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Про це нам щоразу каже кожна нова влада.
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надо еще открыть офисы мелких плательщиков...
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синагога дожирает Украину.. украинцы молчат..
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Наша песня хороша, начинай сначала. Молочные реки, кисельные берега. Ананасы несутся, бананы колосятся, жирафы доятся. Бла-бла-бла, фанфары и салюты.

🤣🤣
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Приватбанк тоже пойдет через малую приватизацию?
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Кацапы..? Гуляй, стецёк..по меньшей мере двоих я давно знаю, а тебя тут впервые вижу..
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Только безмозглый кацап как ты мог запостить такую картинку.
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Вылез свежесозданный свинобот Парашенки и давай называть всех кацапами.
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нет, этот тип работать не может, не умеет и не будет, он может только что-то распродавать с выгодой для себя, и все.
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Особенно интересно, что выставляться объекты теперь будут без оценки, по балансовой ст-ти. А эти ст-ти зачастую совсем смешные. Посмотрим, как оно пойдет.
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Начинается очередная компания по грабежу Украины. Премьер - министр В.Гройсман
непосредственно отвечает за работу государственных предприятий.И за то, что они
умышленно доведены до критического состояния уголовную ответственность должен
понести В.Гройсман. Нужно чтобы опозиционные силы должны предупредить покупа-
телей о том, что купленные ими предприятия будут у них забраны и возвращены в собст-
венность государства, а чиновники, которые будут организовывать продажу украденных
у государства предприятий будут привлечены новой властью к уголовной ответственности.
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Была бы Украина бедной страной ни о какой приватизации в ней речь бы не шла. Требуйте зарплату в 2000 евро и пенсию в 1000 евро у правительства Гройсмана. Время уже пришло.
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это ты у частника требуй = грося не косыгин
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Забастовки подкрепленные законными демонстрациями. Как иначе?
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а завтра окажется что ваши хаты продали))) У червні стартує мала приватизація через систему ProZorro, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1280
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ июне стартует малая приватизация через систему ProZorro, - Гройсман
 
 
 
 
 
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