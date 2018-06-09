 В июне стартует малая приватизация через систему ProZorro, - Гройсман

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.
"Я считаю, что приватизация - это привлечение инвестиций в промышленность. В этом месяце стартует новая формула продажи небольших предприятий - через ProZorro - открыто, публично, без злоупотреблений", - сказал глава правительства.
Он отметил, что крупные активы, стратегически важные, будут сохранены в собственности государства. А те, где можно привлечь капитал для обновления технологий и приумножения рабочих мест, пройдут подготовку с привлечением известных мировых советников.
"Эту практику прошли страны с высоким уровнем жизни. А мы, к сожалению, оставались с кучей проблем, которые сейчас надо урегулировать", - добавил Владимир Гройсман.
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непосредственно отвечает за работу государственных предприятий.И за то, что они
умышленно доведены до критического состояния уголовную ответственность должен
понести В.Гройсман. Нужно чтобы опозиционные силы должны предупредить покупа-
телей о том, что купленные ими предприятия будут у них забраны и возвращены в собст-
венность государства, а чиновники, которые будут организовывать продажу украденных
у государства предприятий будут привлечены новой властью к уголовной ответственности.