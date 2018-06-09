 Он превращает внешнюю политику США в международную шутку, - сенаторы раскритиковали Трампа за призыв вернуть Россию в G7

"Нет, Россию нельзя добавить (в состав. - Ред.) G7", - заявил Дж.Флейк, комментируя заявление президента США Трампа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В свою очередь Б.Сасс заявил, что Москва "ведет теневую войну против Америки, и (американское. - Ред.) руководство должно действовать соответствующе".

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При этом сенатор Дж.Маккейн заявил, что "Россия недостойна быть членом G8 из-за вмешательства на Украине и присоединения Крыма".

В свою очередь американская газета Hill отметила, что Дж.Флейк и Б.Сасс являются самыми непримиримыми критиками Д.Трампа в Республиканской партии США.

Члены Демократической партии также высказались против предложения президента.

Так, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что "президент Трамп превращает внешнюю политику США в международную шутку и беспричинно наносит стране долговременный урон".

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"Поддержка идеи возвращения России в состав G7 со стороны президента (Трампа. - Ред.), сразу после того, как они (российская сторона. - Ред.) вмешались в наши выборы с целью поддержки его кампании, вызовет у миллионов американцев серьезные вопросы и сомнения", - заявил Ч.Шумер.

Напомним, американский президент Дональд Трамп высказался за возобновление членства России в Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В рамках саммит глав государств и правительств стран-членов G7, который начался 8 июня в канадской провинции Квебек, европейские страны-участницы "Группы семи" - Франция, Германия, Италия, Великобритания - единогласно высказались против призыва президента США восстановить Россию в этом формате.

Россию исключили из Большой восьмерки после оккупации Крыма в 2014 году.