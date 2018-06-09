EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 За рубежом
  2124  34
Материалы по теме:
Все про:G7 (222) G8 (53) Маккейн (258) Россия (69566) США (13785) Трамп (1825) Сенат США (59)

 Он превращает внешнюю политику США в международную шутку, - сенаторы раскритиковали Трампа за призыв вернуть Россию в G7

Американские сенаторы-республиканцы Джефф Флейк, Бен Сасс и Джон Маккейн в пятницу раскритиковали президента США Дональда Трампа за то, что он предложил вернуть Россию в состав "Группы семи". аналогичные возражения против идеи Трампа высказал и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

"Нет, Россию нельзя добавить (в состав. - Ред.) G7", - заявил Дж.Флейк, комментируя заявление президента США Трампа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В свою очередь Б.Сасс заявил, что Москва "ведет теневую войну против Америки, и (американское. - Ред.) руководство должно действовать соответствующе".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оснований возвращать Россию в G7 нет, - Фриланд

При этом сенатор Дж.Маккейн заявил, что "Россия недостойна быть членом G8 из-за вмешательства на Украине и присоединения Крыма".

В свою очередь американская газета Hill отметила, что Дж.Флейк и Б.Сасс являются самыми непримиримыми критиками Д.Трампа в Республиканской партии США.

Члены Демократической партии также высказались против предложения президента.

Так, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что "президент Трамп превращает внешнюю политику США в международную шутку и беспричинно наносит стране долговременный урон".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возвращение РФ в формат G8 не может произойти, пока не будет достигнут существенный прогресс с точки зрения проблем с Украиной, - Меркель

"Поддержка идеи возвращения России в состав G7 со стороны президента (Трампа. - Ред.), сразу после того, как они (российская сторона. - Ред.) вмешались в наши выборы с целью поддержки его кампании, вызовет у миллионов американцев серьезные вопросы и сомнения", - заявил Ч.Шумер.

Напомним, американский президент Дональд Трамп высказался за возобновление членства России в Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В рамках саммит глав государств и правительств стран-членов G7, который начался 8 июня в канадской провинции Квебек, европейские страны-участницы "Группы семи" - Франция, Германия, Италия, Великобритания - единогласно высказались против призыва президента США восстановить Россию в этом формате.

Россию исключили из Большой восьмерки после оккупации Крыма в 2014 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3070645
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Американский сенатор Джон Маккейн подверг критике предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в формат G7. Об этом говорится в сообщении на сайте сенатора-республиканца.

"[Президент РФ] Владимир Путин решил сделать Россию недостойной членства в G8, вторгнувшись в Украину и аннексировав Крым.
Ничто из того, что он сделал с тех пор, не изменило этого самого очевидного факта.
Каждый день российские сепаратистские силы убивают украинцев на Донбассе. Каждый день силы Путина помогают режиму [сирийского президента Башара] Асада убивать сирийский народ.
И каждый день посредством убийств, кибератак и враждебного влияния Россия нападает на демократические институты во всем мире", - отметил Маккейн.
По его мнению, Трамп "оказал противнику уважение и почтение, которое должно быть оставлено для наших союзников".
Маккейн убежден, что позиция Трампа - "верный путь к ослаблению лидерства Америки в мире".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Та то этот Трамп пробивает россию . он типа хитрый .Пускай лучше вернёт ФРС американскому народу .
 показать весь комментарий
 
Пока жители Крыма ежедневно изливают тонны сообщений о катастрофической жизни в Крыму после начала оккупации, ватники из-за поребрика, насмотревшись животворящего зомбоящика, пишут, что "россия начинает завидовать Крыму", и пакуют чемоданы для понаезда на остров-404. И что самое интересное, приезжая в Крым, многие из них остаются вполне довольны текущим положением дел. Остается только догадываться об ужасах среднестатистических российских городов.
 показать весь комментарий
 
 
Так Якутську взимку температура мінус 50 град цельсію, там природні жахи не тільки комунальні, а як живуть расеяне на далекому сході взагалі жахи, каналізації нема у дерев'яних двоповерхових бараках.
 показать весь комментарий
 
н-да, и это верховный главнокомандующий армией США, теперь понятно почему путя борзеет.
 показать весь комментарий
 
 
Ну йобнутый Трамп, ну и что? В параше 86% таких во главе с Хуйлом.
Он превращает внешнюю политику США в международную шутку, - сенаторы раскритиковали Трампа за призыв вернуть Россию в G7 - Цензор.НЕТ 1588
 показать весь комментарий
 
 
та не...то была проверка трампом на вшивость европы .зафиксировать-кто поддержит сие предложение
 показать весь комментарий
 
 
Именно поэтому он заявил:
Russia should be reinstated in the G8?
 показать весь комментарий
 
должна быть-понятие растяжимое...от нескольких дней-до нескольких веков Він перетворює зовнішню політику США в міжнародний жарт, - сенатори розкритикували Трампа за заклик повернути Росію у G7 - Цензор.НЕТ 3974
 показать весь комментарий
 
Автор: сэрГей xozyainматрасович прикруткинНовость:

Кстати кацапчеги!поздравляем вас с правильным выбором! Хуйлоподнялстранусколенипоставилраком!хуйлолучшийутилизаторпедерации!хуйлододела

етработумеченого! Браво кацапчеги!так держать! ИХТАМНЕБЫЛО!!!
 показать весь комментарий
 
 
Трамп - лежалая консерва - начинает всдуваться.
 показать весь комментарий
 
 
Трамп обдурив Путіна? З президентом Росії так вже можна робити?

Американське видання "The Wall Street Journal" випитало в одного з високопоставлених європейських чиновників, що президент Росії Путін під час офіційного візиту до Відня 5 червня попросив канцлера Австрії Себастьяна Курца допомогти організувати влітку зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Канцлер пообіцяв звернутися до президента США, і в Білому домі вже вивчають цю пропозицію.

"The Wall Street Journal" пише, що Курц може обговорити це питання з послом США у Німеччині Річардом Гренеллом під час візиту до Берліна наступного тижня. За інформацією газети, Путін сказав Курцу, що готовий зустрітися з Трампом у Відні під час запланованої на липень поїздки голови Білого дому в Європу на саміт НАТО.

Буде чи не буде зустріч Трамп - Путін у липні, про що там домовлятимуться, якщо вона буде, чому Путін так активно напрошується на зустріч, тощо - це окремо і згодом. Наразі з інформації "The Wall Street Journal" варто зауважити кілька не дуже помітних, але дуже суттєвих моментів.

Перше. Відколи це для організації зустрічі між лідерами США та Росії став потрібен посередник? Ще з далекого 1943 року, коли Йосип Сталін на Тегеранській конференції встановив особистий контакт з президентом Рузвельтом, Москва і Вашингтон про такі речі домовлялися напряму. Інша справа, що дуже часто стосунки між країнами були настільки напружені, що про зустріч лідерів не могло бути й мови, але якщо було взаємне бажання зустрітися, то обходилися без посередників. І Хрущов, і Брежнєв, і Горбачов, і Єльцин, і Путін завжди мали можливість звернутися до американського лідера прямо. Міністр закордонних справ Росії завжди міг (та й сьогодні може) у принципі в будь-який час поговорити телефоном з держсекретарем США. Навіщо тепер посередник? До речі, сам Путін напередодні візиту до Австрії, казав в інтерв'ю австрійському телеканалу ORF, що регулярно спілкується з Трампом по телефону. Ось і запропонуй Трампу зустріч! Чому про це має говорити канцлер Курц з послом США у Німеччині? З Києва до Москви через Бердичів?

Далі, друге. Зустрічі лідерів двох країн завжди були самодостатні. Сталін і Рузвельт, Хрущов і Ейзенхауер, Брежнєв і Ніксон, Горбачов і Рейган, Єльцин і Клінтон, Путін (Медвєдєв) і Обама спеціально приїжджали на зустрічі одне з одним. Тепер же Путін просить зустрічі з Трампом тоді, коли той буде у Відні під час саміту НАТО. Тобто, виходить якась зустріч "за сумісництвом", "щоб Трампу два рази не їхати" - буде президент США щось вирішувати з колегами по НАТО, а в обідню перерву, чи увечері перемовиться з Путіним.

Ще один цікавий момент. Прес-секретар Путіна Пєсков заявив минулого понеділка, що Кремль не отримав жодного повідомлення з Вашингтона щодо організації саміту між президентом США і президентом Росії після того, як два лідери говорили по телефону в березні. Це що ж виходить? Виходить, що Трамп телефоном щось таке сказав про можливу зустріч: "згоден", "треба подумати", "почнемо підготовку" - у будь-якому випадку у Путіна була тверда надія, що процес підготовки до зустрічі запущений. Тепер виявляється, що з березня, відколи Трамп щось обнадійливе сказав Путіну про зустріч, "Кремль не отримав жодного повідомлення". Тобто, обдурив Трамп Путіна? Тепер з президентом Росії так можна робити?

Висновок очевидний: рівень стосунків між Росією та США опустився до критично низького рівня, якого не було навіть під час "холодної війни". Зникла не просто довіра американців до росіян, зникла повага! І справа не лише у агресивних діях Кремля на міжнародній арені, хоча це й головне. США і Росія завжди були ворогами, навіть коли обоє говорили про "стратегічне партнерство", але так само завжди американці ставилися до лідерів з Кремля з належною повагою, як до серйозних відповідальних людей, слову яких, на відміну від штатних пропагандистів, можна довіряти. Тепер, схоже, і таке ставлення кардинально змінюється. Тепер головний у Кремлі - такий самий, як і телепропагандист Кисельов: бреше, як дихає! І це дуже добре. Цивілізований світ, нарешті, має усвідомити: Росія - не та держава, з якою можна вибудувати стратегічне партнерство. А її керманичі - не ті люди, які заслуговують бути в пристойному товаристві світових лідерів.
Юрій Сандул
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
G-7, это мертвая тусовка, давно надо ликвидировать. Смешно сказать, Канада с 30 миллионами там есть а Китая с полтора миллиардом челов, нет
 показать весь комментарий
 
Дурочка, кончай постить в потёмках с йоттафона, у Канады ВВП 2 триллиона баксов с 30 млн жителей. У твоей расеи уже и триллиона нет с 90 млн рабов.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так же выглядит, как СБУшное покушение на Бабченко.
 показать весь комментарий
 
Трампу путлер потрібен як "опудало" щоб не турбували його запитаннями про американськи мита на сталь та алюміній, бо пересварився він і з Макроном і Трюдо і Мей по цьому питанню.
 показать весь комментарий
 
Лохматое, обоссанное русскими шлюхами чмо, руководящее сверхдержавой - это очень плохая, оченеь тупая и опасная шутка (((
 показать весь комментарий
 
 
Ситуация напоминает розыгрышь, плохого и хорошго полицейского, что бы засадить преступника в тюрягу.
 показать весь комментарий
 
Что вы накинулись на товарища Трампа? Ну есть у ФСБ на него компромат, ну пошалил с переодетыми шлюхами сотрудницами ФСБ... Ну надо отрабатывать. Пришлось брякнуть очередной бред чтобы отмазаться. Эффекта с того бряканья ноль, но отработал чуток.
 показать весь комментарий
 
 
анекдот,може старый,мне понравился...………..
- Выходит мужик на лед,начинает сверлить лунку....Вдруг голос...Мужик,здесь рыбы нет!!!!….мужик переходит чуть подальше,опять сверлит лед...…..Опять голос......Мужик,здесь рыбы нет!.....Мужик поднимает голову к небу - А кто говорит?????.....ему в ответ....Директор катка.
 показать весь комментарий
 
это очень болезненно для Украины, но есть в этом и польза - приходит понимание, что не должно быть кумиров, поводырей, гарантов....
Все мы простые смертные - и люди и страны...
Все ничтожны и велики одинаково перед Историей (кроме рашки - там всегда жопа)...

Хорошо что США обосрались с таким президентом, если коротко..... - для многих умер кумир и образец для подражания в Украине в лице США..... - это полезно для будущего Он превращает внешнюю политику США в международную шутку, - сенаторы раскритиковали Трампа за призыв вернуть Россию в G7 - Цензор.НЕТ 5705

А большая война будет....

Он превращает внешнюю политику США в международную шутку, - сенаторы раскритиковали Трампа за призыв вернуть Россию в G7 - Цензор.НЕТ 3413 Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS 14 ч.14 часов назад
Трамп показал Шо даже Президент США Может быть на побегушках у мокшанского фюрера
И что бабло важнее чести и достоинства самой великой страны в мире
Пресмыкание перед диктатором Президента США- это кошмарный сон
Но он реален...
 показать весь комментарий
 
 
В них є така гра "хороший та злий коп",можливо Трамп зі своїми європейськими друзями як раз грає в цю гру,а поганець це звичайно -путін.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОн превращает внешнюю политику США в международную шутку, - сенаторы раскритиковали Трампа за призыв вернуть Россию в G7
 
 
 
 
 
 вверх