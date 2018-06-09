 Он превращает внешнюю политику США в международную шутку, - сенаторы раскритиковали Трампа за призыв вернуть Россию в G7

"Нет, Россию нельзя добавить (в состав. - Ред.) G7", - заявил Дж.Флейк, комментируя заявление президента США Трампа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В свою очередь Б.Сасс заявил, что Москва "ведет теневую войну против Америки, и (американское. - Ред.) руководство должно действовать соответствующе".
При этом сенатор Дж.Маккейн заявил, что "Россия недостойна быть членом G8 из-за вмешательства на Украине и присоединения Крыма".
В свою очередь американская газета Hill отметила, что Дж.Флейк и Б.Сасс являются самыми непримиримыми критиками Д.Трампа в Республиканской партии США.
Члены Демократической партии также высказались против предложения президента.
Так, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что "президент Трамп превращает внешнюю политику США в международную шутку и беспричинно наносит стране долговременный урон".
"Поддержка идеи возвращения России в состав G7 со стороны президента (Трампа. - Ред.), сразу после того, как они (российская сторона. - Ред.) вмешались в наши выборы с целью поддержки его кампании, вызовет у миллионов американцев серьезные вопросы и сомнения", - заявил Ч.Шумер.
Напомним, американский президент Дональд Трамп высказался за возобновление членства России в Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
В рамках саммит глав государств и правительств стран-членов G7, который начался 8 июня в канадской провинции Квебек, европейские страны-участницы "Группы семи" - Франция, Германия, Италия, Великобритания - единогласно высказались против призыва президента США восстановить Россию в этом формате.
Россию исключили из Большой восьмерки после оккупации Крыма в 2014 году.
"[Президент РФ] Владимир Путин решил сделать Россию недостойной членства в G8, вторгнувшись в Украину и аннексировав Крым.
Ничто из того, что он сделал с тех пор, не изменило этого самого очевидного факта.
Каждый день российские сепаратистские силы убивают украинцев на Донбассе. Каждый день силы Путина помогают режиму [сирийского президента Башара] Асада убивать сирийский народ.
И каждый день посредством убийств, кибератак и враждебного влияния Россия нападает на демократические институты во всем мире", - отметил Маккейн.
По его мнению, Трамп "оказал противнику уважение и почтение, которое должно быть оставлено для наших союзников".
Маккейн убежден, что позиция Трампа - "верный путь к ослаблению лидерства Америки в мире".
https://www.youtube.com/watch?v=IA_evL-1F0w
Russia should be reinstated in the G8?
Кстати кацапчеги!поздравляем вас с правильным выбором! Хуйлоподнялстранусколенипоставилраком!хуйлолучшийутилизаторпедерации!хуйлододела
етработумеченого! Браво кацапчеги!так держать! ИХТАМНЕБЫЛО!!!
Американське видання "The Wall Street Journal" випитало в одного з високопоставлених європейських чиновників, що президент Росії Путін під час офіційного візиту до Відня 5 червня попросив канцлера Австрії Себастьяна Курца допомогти організувати влітку зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Канцлер пообіцяв звернутися до президента США, і в Білому домі вже вивчають цю пропозицію.
"The Wall Street Journal" пише, що Курц може обговорити це питання з послом США у Німеччині Річардом Гренеллом під час візиту до Берліна наступного тижня. За інформацією газети, Путін сказав Курцу, що готовий зустрітися з Трампом у Відні під час запланованої на липень поїздки голови Білого дому в Європу на саміт НАТО.
Буде чи не буде зустріч Трамп - Путін у липні, про що там домовлятимуться, якщо вона буде, чому Путін так активно напрошується на зустріч, тощо - це окремо і згодом. Наразі з інформації "The Wall Street Journal" варто зауважити кілька не дуже помітних, але дуже суттєвих моментів.
Перше. Відколи це для організації зустрічі між лідерами США та Росії став потрібен посередник? Ще з далекого 1943 року, коли Йосип Сталін на Тегеранській конференції встановив особистий контакт з президентом Рузвельтом, Москва і Вашингтон про такі речі домовлялися напряму. Інша справа, що дуже часто стосунки між країнами були настільки напружені, що про зустріч лідерів не могло бути й мови, але якщо було взаємне бажання зустрітися, то обходилися без посередників. І Хрущов, і Брежнєв, і Горбачов, і Єльцин, і Путін завжди мали можливість звернутися до американського лідера прямо. Міністр закордонних справ Росії завжди міг (та й сьогодні може) у принципі в будь-який час поговорити телефоном з держсекретарем США. Навіщо тепер посередник? До речі, сам Путін напередодні візиту до Австрії, казав в інтерв'ю австрійському телеканалу ORF, що регулярно спілкується з Трампом по телефону. Ось і запропонуй Трампу зустріч! Чому про це має говорити канцлер Курц з послом США у Німеччині? З Києва до Москви через Бердичів?
Далі, друге. Зустрічі лідерів двох країн завжди були самодостатні. Сталін і Рузвельт, Хрущов і Ейзенхауер, Брежнєв і Ніксон, Горбачов і Рейган, Єльцин і Клінтон, Путін (Медвєдєв) і Обама спеціально приїжджали на зустрічі одне з одним. Тепер же Путін просить зустрічі з Трампом тоді, коли той буде у Відні під час саміту НАТО. Тобто, виходить якась зустріч "за сумісництвом", "щоб Трампу два рази не їхати" - буде президент США щось вирішувати з колегами по НАТО, а в обідню перерву, чи увечері перемовиться з Путіним.
Ще один цікавий момент. Прес-секретар Путіна Пєсков заявив минулого понеділка, що Кремль не отримав жодного повідомлення з Вашингтона щодо організації саміту між президентом США і президентом Росії після того, як два лідери говорили по телефону в березні. Це що ж виходить? Виходить, що Трамп телефоном щось таке сказав про можливу зустріч: "згоден", "треба подумати", "почнемо підготовку" - у будь-якому випадку у Путіна була тверда надія, що процес підготовки до зустрічі запущений. Тепер виявляється, що з березня, відколи Трамп щось обнадійливе сказав Путіну про зустріч, "Кремль не отримав жодного повідомлення". Тобто, обдурив Трамп Путіна? Тепер з президентом Росії так можна робити?
Висновок очевидний: рівень стосунків між Росією та США опустився до критично низького рівня, якого не було навіть під час "холодної війни". Зникла не просто довіра американців до росіян, зникла повага! І справа не лише у агресивних діях Кремля на міжнародній арені, хоча це й головне. США і Росія завжди були ворогами, навіть коли обоє говорили про "стратегічне партнерство", але так само завжди американці ставилися до лідерів з Кремля з належною повагою, як до серйозних відповідальних людей, слову яких, на відміну від штатних пропагандистів, можна довіряти. Тепер, схоже, і таке ставлення кардинально змінюється. Тепер головний у Кремлі - такий самий, як і телепропагандист Кисельов: бреше, як дихає! І це дуже добре. Цивілізований світ, нарешті, має усвідомити: Росія - не та держава, з якою можна вибудувати стратегічне партнерство. А її керманичі - не ті люди, які заслуговують бути в пристойному товаристві світових лідерів.
Юрій Сандул
- Выходит мужик на лед,начинает сверлить лунку....Вдруг голос...Мужик,здесь рыбы нет!!!!….мужик переходит чуть подальше,опять сверлит лед...…..Опять голос......Мужик,здесь рыбы нет!.....Мужик поднимает голову к небу - А кто говорит?????.....ему в ответ....Директор катка.
Все мы простые смертные - и люди и страны...
Все ничтожны и велики одинаково перед Историей (кроме рашки - там всегда жопа)...
Хорошо что США обосрались с таким президентом, если коротко..... - для многих умер кумир и образец для подражания в Украине в лице США..... - это полезно для будущего
А большая война будет....
Ледокоин Гетьмана @YevhenS 14 ч.14 часов назад
Трамп показал Шо даже Президент США Может быть на побегушках у мокшанского фюрера
И что бабло важнее чести и достоинства самой великой страны в мире
Пресмыкание перед диктатором Президента США- это кошмарный сон
Но он реален...