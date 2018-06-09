 "Justice for MH17", - перед посольством РФ в Гааге семьи жертв катастрофы малайзийского "Боинга" установили 298 пустых кресел в память о погибших. ВИДЕО+ФОТО

Семьи погибших установили 298 пустых кресел в парке напротив посольства России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".
Родственники жертв также обратились к президенту России Владимиру Путину, правительству и всем россиянам. В обращении сказано, что 12 июня в России отмечается день независимости, но, по мнению авторов обращения, праздновать ей нечего, так как власти страны не принимают общепринятых ценностей.
"298 человек, 80 из них дети ничего не будут праздновать сегодня. Их места остаются пустыми. Те, кто, запечатал их судьбу, молчат и отводят взгляд", — говорится в обращении.
298 lege stoelen, één voor elke passagier in vlucht MH17. Die zijn vandaag neergezet voor de Russische ambassade in Den Haag, door nabestaanden van slachtoffers. Zij vinden dat Rusland het onderzoek naar de vliegramp traineert. → https://t.co/e3jZmvNGxP pic.twitter.com/VqjNHENkNf— NOS (@NOS) 8 июня 2018 г.
Утром 25 мая Bellingcat опубликовала материал, из которого следовало, что поставками оружия через российско-украинскую границу (в том числе и на момент катастрофы MH17) занимался человек, известный под псевдонимом Орион. Авторы расследования идентифицировали, что это Олег Иванников, который до сентября 2017 года служил в ГРУ.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.
А по железнодорожной части запретят езить товарнякам.
Дрезинам разрешат.
"Родственники жертв также обратились к президенту России Владимиру Путину, правительству и всем россиянам. В обращении сказано, что 12 июня в России отмечается день независимости, но, по мнению авторов обращения, праздновать ей нечего, так как власти страны не принимают общепринятых ценностей. Источник: https://censor.net.ua/p3070644 "
Перевод стрелок на Порошенко.
25 тысяч раненых.
1.Перед отлетом сдали билеты 106 человек(80% америкосские дипломалы из Москвы),
а таже агентФБР и разведки США,делегация ЮАР.
2.Шотландской журналистке Луис Адамс удалось узнать:
Министерство юстиции США заплатило главным"свидетелям"Полу и Тони Гучо (владельци магазина ,где покупал одежду якобы терорист) болшие деньги.(2 ляма $)
3.Агент полиции Германии,следивший за погрузкой багажа,сообщил в управление ЦРУ в Висбадене,шо один из чемоданов "спезгруза"управления США по борьбе с наркотой
отличается от остальных и похож на указаных в "ориентировке".
Ответ был такой:" Не безпокойтесь,груз не задержуйте..."
До них доходит только пустой желудок (холодильник).
Путин уже ниже ниже ростом, уже без жены, уже старее,
уже никогда не получит образование и тем более не станет джентльменом.
Когда проложат этот "Поток", использовать газ будут только токсикоманы и пироманьяки.
https://www.youtube.com/watch?v=Dkvawf2-tOk
ФСБ вмешалась в конфликт между управляющей компанией и пенсионеркой, которая завещала квартиру Трампу.
58-летняя жительница Красноярска решила оставить жилплощадь президенту США из-за того, что ей перестало хватать на еду из-за слишком высоких тарифов ЖКХ
Вслед за ней свои квартиры начнут дарить Трампу и другие россияне,
и у всех подымется настроение (кроме путина).
Донбас палає у війні
Від окупантських дій Росії.
Але стандарти йдуть двійні
Що це місцеві шахтарі та гречкосії.
Стріляють із Російських баз,
Кордони перейшли танкісти.
В Донбас зайшов русні спецназ,
Та найманці рецидивісти.
В дві тисячі чотирнадцятому році
За Первомайськом у полях,
Привезли БУК темної ночі
Здолавши із Росії довгий шлях.
Цей Бук сімнадцятого липня днем
Стрільнув по літаку, що пролітав.
Стрелков сказав, що це їхня мішень,
Із знищенням АН 26 всіх привітав.
Ось «орки» збили Боїнг 777
З Малайзії та людьми з Європи.
І зрозуміли, що за це їм всім
Порозривають і роти і жопи.
І тут не знайдеш в цілім світі
Майстрів фальсифікацій і брехні,
Кацапів, що завжди цим оповиті.
Що не побачили б ви навіть у вісні.
Їх перше твердження було
Укроповський СУ двадцять чотири,
Бо бачили, як те летіло та гуло,
І цілились й вбивали пасажирів.
По телевізору кричали що й ЦРУ
На борт занесли вибухівку.
Проводили тут операцію свою
Та мертвих запустили у мандрівку.
Та знову перейшли на ВСУ
Побачили СУ двадцять п'ять.
Що він ракету випустив свою,
Щоб на Росію все зарахувать.
Що не літає високо так СУ?
Якість експерти підказали?
Переписали вікіпедію свою,
Щоб так ж думку з нами мали.
Що Боїнг збивав не літак?
Збивали із ракети БУКа?
То він зазнав укроповських атак.
Сказала так «Антей- Алмаз» наука.
Ось все, ракета прилетіла з БУКа,
Із території, що під контролем ВСУ.
Російських слідчих повідомила наука.
«Хохли» показують агресію свою.
А ще двадцять дев'ятий МІГ,
Що посилали злі «укропи».
Що в небі мирного звичайно переміг,
Це кращий доказ для Європи.
А, хоче трибунал якась ООН?
Зібрати все для розгляду в судах?
Беріть Російські дані, ваші вон,
А ми поставим «вето» для невдах.
Це все ж «укропські» літаки,
Як вияснив з Іспанії диспетчер.
Бо він узнав як їхні мудаки
Вернулись без ракет під вечір.
Що не підходять літаки?
Що з БУКа вбили пассажирів?
В нас доказ знов найшовсь-таки-
Робота українських командирів.
Що БУК привезли з міста Курська?
Солдати із Росії в вироках судів?
53 бригада ракетна королівська.
Ні. Цей БУК не із наших рядів.
Вина повинна бути на хохлах,
Це ж вони небо не закрили.
Не зачіпайте стрілявших бідолах
Не ми і все, ми вам вже говорили.
Не признає «параша» рішення судів.
Мов не приймали участі у слідстві.
Хоч маса в ділі доказів й слідів,
Не ми і все, шукайте по сусідстві.
А знають точно москалі
Що залучають в діло з тих країн,
Де є теракт, чий літак та пасажири взагалі.
А не того, що всім завдав таких руїн.
Така сьогодні Рашки суть
Така солянка із племен Росії.
Навіть ІДІЛовці за скоєне беруть
Відповідальність, тільки не РУСОПОВІЇ.
06.06.2018
Анатолій Березенський