EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, За рубежом
  1487  87
Все про:Елизавета II (25) поздравление (651) Порошенко (14931)

 "Long live the queen", - Порошенко поздравил королеву Елизавету II с днем рождения

Президент Украины Петр Порошенко поздравил королеву Елизавету II с днем рождения.

Соответсвующие поздравление Порошенко опубликовал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю народ Великобритании и Северной Ирландии по случаю Дня рождения Королевы Елизаветы II. Искренне желаю крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, а дружественному британскому народу - мира, согласия и благополучия. С Днем рождения, Ваше Величество!" – говорится в поздравлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Королева Великобритании Елизавета II поздравила украинцев с Днем Независимости

Long live the queen, - Порошенко поздравил королеву Елизавету II с днем рождения 01

В 2018 году королеве Елизавете II исполнилось 92 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3070642
 
 
VEhrdlVXeGtRemN3VEdwUmREbERkekJNVEZGMFpFZERNRXhCWjFOVmJEZ3dTaTlSZG5SSFFUQk1OMUpwVGtNeE1Fd3pVWFYwUXl0TWVTOVJkamxES3pCTVpsRjBUa2RCTUV4RVVYTjBRemN3VEZoUmRtUkROREJNVlQwPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Единственное что отличает порошенко от других "кандыдатов " на президентский пост в 2019 году, так это знание английского языка. А так ворье-ворьем,брэхло-брэхлом
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И это всё, что ты знаешь о Порошенко и об его проделанной работе?
 показать весь комментарий
 
 
Нет ещё то что своим без альтернативным Минском он каждый день забирает у Украины будущее.
 показать весь комментарий
 
 
Не ну почему же! Я знаю о проделаной работе Порошенко! Например я знаю что он вместе со своей бизнес-партнершой Гонтаревой ОБРУШИЛ НАЦ ВАЛЮТУ в ТРИ РАЗА! ЗДЕЛАВ НИЩИМ ВЕСЬ НАРОД! ГРИВНЯ БЫЛА ИСКУСТВЕННО ДЕВАЛЬВИРОВАНА! И как говорил Остап Бэндэ "За это морду бить надо"
 показать весь комментарий
 
 
Но больше всего вы ненавидите Порошенка за то что, что он не дал вам реализовать проект «Новороссия».
 показать весь комментарий
 
 
Можно услышать поподробней про то, что гривна до 2013 года была стабильной и кредиты, за которые сейчас тоже необходимо расплачиваться, на эту цель не проедались?
 показать весь комментарий
 
 
Гривну искусственно держали на низком курсе, чтобы можно было конвертировать гигантские массы гривни в доллары по самому выгодному курсу. Проффесссор признавал толтко наличку.
 показать весь комментарий
 
 
Профессор, спрятал свои деньги в евробонды, которые правительство будет выкупать выплачивая вознаграждение. Поэтому деньги так и не нашли. А то, что конфисковали по суду в Краматорске - оборотный капитал компаний работавших с Януковичами.
 показать весь комментарий
 
Порошенко свободно разговаривает на пяти языках.
 показать весь комментарий
 
Я сказал правду.
Теперь докажи, что ты не соврал.
 показать весь комментарий
 
ты тоже разговариваешь на пяти языках,если нет,то как ты можешь утверждать,ты их не понимаешь,ты обычный не очень умный лгун
 показать весь комментарий
 
А ти, опудало, навіть державну не осилило.)))
 показать весь комментарий
 
 
Кремлеботе, українською не «осіліло», а «подужало».
Так чьто севодня апять будєшь на Лахтє - 2 чістіть сартіри зубной щєточкой.
"Long live the queen", - Порошенко привітав королеву Єлизавету II з днем народження - Цензор.НЕТ 1222
 показать весь комментарий
 
 
То ти знаєш українську? Не такий ти вже і кончений, як здаєшся на перший погляд.)))
 показать весь комментарий
 
 
?
А я тут при чому?
Перечитай свої пости.
 показать весь комментарий
 
Ти ніби і ні при чому, просто не люблю педерастів. Вибач.
 показать весь комментарий
 
 
Вывод - нужно выбирать ворье без знания английского языка!
 показать весь комментарий
 
 
И выбрать того или ту, кто отменит всё, что сделал Порошенко...
 показать весь комментарий
 
 
Да Путин согласен на любого, лишь толко бы не Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
Вы смешны, как лихо у нас начали процветать заперебриковые штампы: "Путин нападет", "если не Порох, то кто?", самим не смешно.
 показать весь комментарий
 
 
Ознакомьтесь со словами путина о Порошенко (да и в целом об Украине и ее народе), сказанными им на прямой линии.
 показать весь комментарий
 
О, так вы еще до сих пор солнцеликому на слово верите, та еще на прямой линии. Соболезную. Но все же гляну что там солнцеликий о нашем гаранте говорил, а то за державу обидно.
 показать весь комментарий
 
Это рукожопое только страну может разворовывать и позорить. Уж лучше бы поздравил от народа Израиля это было бы по крайней мере понятно. Представлять это падло народ Украины он явно не может.
 показать весь комментарий
 
 
Солидарен с Президентом.
Дай Бог Её Величеству еще долгих лет жизни.
И продолжать дальше так же успешно чмырить мокшанскую бензоколонку.

 показать весь комментарий
 
 
А шо, у королеви теж є якийсь бізнес на расєє? )))
 показать весь комментарий
 
 
Я так не вважаю, але у порівнянні з тобою, мабудь так воно і є.
 показать весь комментарий
 
Да, уж... Эпоха. И не одна. Моя бабуля ушла на 92-м.
 показать весь комментарий
 
"Long live the queen", - Порошенко привітав королеву Єлизавету II з днем народження - Цензор.НЕТ 1211Ahmad‏ @AlAhmediya 3 ч.3 часа назад
У Башкирії родина поколіннями передавала у спадок Коран - виявилося, це переклад радянського Кримінального кодексу 1926 року на арабській мові

"Long live the queen", - Порошенко привітав королеву Єлизавету II з днем народження - Цензор.НЕТ 9131
 показать весь комментарий
 
 
Да, да. Подкладывали под голову ребенку и он стал ментом.
Только при чем здесь это ?
 показать весь комментарий
 
 
королева так ждала пока ее поздравит этот местечковый жлоб с манерами кучера
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко прошел по конкурсу в Одесское Высшее мореходное училище.
Кандидат в мастера спорта по дзюдо СССР. Окончил Киевский Госуниверситет. Владеет пятью языками. Президент самой большой страны Европы.

А теперь, скажи пару слов о себе.
 показать весь комментарий
 
 
Ще самий багатий президент в самій бідній європейській країні.
 показать весь комментарий
 
 
За роки його президенства, статки Порошенка ЗМЕНШИЛИСЬ з 1,6 мільярдів долларів до 600 мільйонів. Кошти пішли на відновлення системи протиповітряної оборони Києва, закупівлю озброєння для ЗСУ, допомогу на лікування та реабілітацію українських воїнів.
 показать весь комментарий
 
Не ковтай ті сині таблетки, бо ми тебе втратимо.)
 показать весь комментарий
 
Grnd Str конечно,порошенко так рвался в президенты,что бы его состояние уменьшилось,ты выздоравливай,а лучше постельный режим
 показать весь комментарий
 
 
https://beztabu.net/rejting-milliarderov-forbes-ukraina---po-prezhnemu-strana-oligarhov_n39773
 показать весь комментарий
 
А еще, проходя службу по призыву в 1984-1986 в Казахстане, принимал участие в боевых действиях ( с его же слов).
 показать весь комментарий
 
ПВО находится на боевом дежурстве круглосуточно.
 показать весь комментарий
 
«Я провел два года в советской армии, в том числе принимал участие в боевых действиях. Был призван со второго курса, через два года вернулся на третий. Был призван в 1984, а вернулся в 1986. Могу сказать, что после армии совершенно другое восприятие мира. Формирует мужчину», - сказал Порошенко.
https://www.unian.net/society/1558742-poroshenko-rasskazal-pro-svoy-boevoy-opyit-vo-vremya-slujbyi-v-sovetskoy-armii.html
========================

Даже я, сугубо штатский "пинжак" "Long live the queen", - Порошенко привітав королеву Єлизавету II з днем народження - Цензор.НЕТ 4904 , четко понимаю разницу между "боевыми действиями" и "боевым дежурством"...
 показать весь комментарий
 
Любой эпизод работы ПВО с присутствием иностранного летающего объекта, нарушившего воздушное пространство страны, подпадает под категорию боевых действий.
 показать весь комментарий
 
Из 5-ти украинских президентов, 2 служили срочную службу в Армии - Ющенко и Порошенко, один был партийным боссом -Кравчук, еще один инженером ракетостроителем - Кучма.
Все 4 сейчас живут в Украине, за исключением 5-го, енакиевского дважды не сидевшего завгара-проффессора, избранного жителями Донюбасса, и впоследствии, неудачного президента «новороссии», кторый в 2014 сбежал к хозяевам.
 показать весь комментарий
 
Обратитесь в главархив МО РФ город Подольск, Московская область.
 показать весь комментарий
 
я в отличии от него не ворую у своей страны и не брешу на людях,а по конкурсу в мореходное училище не только прошел,но и закончил его,про пять языков это ты преувеличил, я слышал как он говорит на английском,уровень школьника и произношение и грамматика,не говоря уже про местечковую манеру изложения и дзюдоиста мы знаем по фамилии хуйло,так что не показатель,жлоб обыкновенный,который платит интернет проституткам,что бы его хвалили
 показать весь комментарий
 
 
Хотел попросить тебя обосновать сказанное тобою.
Но, что? Твою словесную диаррею?
 показать весь комментарий
 
Тебе ,люмпен- пролетарий ,до его манер, как до Киева рачки...
 показать весь комментарий
 
 
Поздравляй, не поздравляй, а:

"Великобритания с 2017 года не менее 6 раз отказывала Украине в переговорах об изменении действия визового режима между странами. И, как вишенка на торте, Великобритания признала свой отказ вести с Украиной переговоры об отмене виз даже для владельцев дипломатических паспортов".

https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2018/06/7/7082735/
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко тоже благородных кровей и знает как разговаривать с такими людьми. А Тимошенко шавка подзаборная на волне популизма.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко тоже благородных кровей
====
Князь, граф, герцог или виконт захудалый?
А то я шо та в его титулах путаюсь... "Long live the queen", - Порошенко привітав королеву Єлизавету II з днем народження - Цензор.НЕТ 6442
 показать весь комментарий
 
 
Не заважайте Костіку фантазувати, бо інакше він злиться і лізе в сервант по сокиру.)))
 показать весь комментарий
 
 
Это пока тайна. Но простых людей на иконах редко прописывают. А у семьи Порошенко такая икона есть.
 показать весь комментарий
 
Помните пост Касьянова про икону Порошенко:https://lime.apostrophe.ua/article/scandal/2016-11-28/v-seti-razgorelsya-ajiotaj-vokrug-ikonyi-s-poroshenko-opublikovano-foto/8550
 показать весь комментарий
 
Проблема не в президенте Порошенко. МВФ вымагает цену на газ 11 гривен за куб и выше. Украинцы не требуют себе зарплату в 2000 евро и пенсию в 1000 евро как это принято в Европе. Так если мы сами не хотим идти в Европу, кто нам доктор? Президент Порошенко должен выводить нас на демонстрации и забастовки? Это попахивает кретинизмом, не находите?
 показать весь комментарий
 
Поздравляю народ Великобритании и Северной Ирландии по случаю Дня рождения Королевы Елизаветы II!

Сегодня и мой внук родился.
 показать весь комментарий
 
Поздоровляю дідуся з найкращим подарунком!

 показать весь комментарий
 
Я розумію, це те що найбільш цікавить таких як ти.
Але мені гидко вести мову на тему твоїх уподобань.
 показать весь комментарий
 
холуйская порода вальцмана везде вылазит..
 показать весь комментарий
 
 
То ты со своим ботоксным пыней попутал.
 показать весь комментарий
 
разве не демократия высшее достижение украинского народа?
 показать весь комментарий
 
да я как-то не в курсе что там предлагают посмоктать английской королеве, я просто удивляюсь тому, что ПеПе раболепствует с удовольствием. Зачем это делать? У украинцев никогда не было ни ханов, ни царей, ни королей с королевами, князей мы нанимали на службу себе и их прогоняли если не справлялись. С чего вдруг такое подобострастие, не пойму.
 показать весь комментарий
 
Королева ковырнет пальцем в носу (гугл) и прослезится.
 показать весь комментарий
 
Лучше бы поздравил работников ритуальных услуг в Украине за перевыполнение плана,народ а особенно старики дохнут как мухи так как хлеба благодаря пейсатым рехформам не за что купить,план пейсатых по уничтожению Украины выполняется с опережением плана,пока быдло молчит пейсатые мутят свои дела спокойно
 показать весь комментарий
 
Я так и не понял...Порошенко королеву в твиттере поздравил или официально...Пойду и я поздравлю) Long Live Rock n Roll !
 показать весь комментарий
 
Мечта каждого диктатора и президента--править столько же как королева и на законных основаниях.
 показать весь комментарий
 
Пеця такий поважний став зустрічається з королями то Іспанії то Бельгії то Саудівської аравії , то з наслідним принцем Ліхтенштейну.невже йде підготовка до коронації Порошенка
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Long live the queen", - Порошенко поздравил королеву Елизавету II с днем рождения
 
 
 
 
 
 вверх