 "Long live the queen", - Порошенко поздравил королеву Елизавету II с днем рождения

Соответсвующие поздравление Порошенко опубликовал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Поздравляю народ Великобритании и Северной Ирландии по случаю Дня рождения Королевы Елизаветы II. Искренне желаю крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, а дружественному британскому народу - мира, согласия и благополучия. С Днем рождения, Ваше Величество!" – говорится в поздравлении.
В 2018 году королеве Елизавете II исполнилось 92 года.
Какой ты обзамечательный...
Теперь докажи, что ты не соврал.
Так чьто севодня апять будєшь на Лахтє - 2 чістіть сартіри зубной щєточкой.
А я тут при чому?
Перечитай свої пости.
Happy Birthday, Queen
Дай Бог Её Величеству еще долгих лет жизни.
И продолжать дальше так же успешно чмырить мокшанскую бензоколонку.
У Башкирії родина поколіннями передавала у спадок Коран - виявилося, це переклад радянського Кримінального кодексу 1926 року на арабській мові
Только при чем здесь это ?
Кандидат в мастера спорта по дзюдо СССР. Окончил Киевский Госуниверситет. Владеет пятью языками. Президент самой большой страны Европы.
А теперь, скажи пару слов о себе.
https://www.unian.net/society/1558742-poroshenko-rasskazal-pro-svoy-boevoy-opyit-vo-vremya-slujbyi-v-sovetskoy-armii.html
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Даже я, сугубо штатский "пинжак" , четко понимаю разницу между "боевыми действиями" и "боевым дежурством"...
Все 4 сейчас живут в Украине, за исключением 5-го, енакиевского дважды не сидевшего завгара-проффессора, избранного жителями Донюбасса, и впоследствии, неудачного президента «новороссии», кторый в 2014 сбежал к хозяевам.
Но, что? Твою словесную диаррею?
"Великобритания с 2017 года не менее 6 раз отказывала Украине в переговорах об изменении действия визового режима между странами. И, как вишенка на торте, Великобритания признала свой отказ вести с Украиной переговоры об отмене виз даже для владельцев дипломатических паспортов".
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2018/06/7/7082735/
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Князь, граф, герцог или виконт захудалый?
А то я шо та в его титулах путаюсь...
Сегодня и мой внук родился.
Але мені гидко вести мову на тему твоїх уподобань.