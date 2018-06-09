 "Long live the queen", - Порошенко поздравил королеву Елизавету II с днем рождения

Соответсвующие поздравление Порошенко опубликовал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю народ Великобритании и Северной Ирландии по случаю Дня рождения Королевы Елизаветы II. Искренне желаю крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, а дружественному британскому народу - мира, согласия и благополучия. С Днем рождения, Ваше Величество!" – говорится в поздравлении.

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В 2018 году королеве Елизавете II исполнилось 92 года.