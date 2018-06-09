 Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы торжественно при вас подписать этот закон", - сказал А.Парубий на совместной пресс-конференции с председателями парламентов Грузии Иракли Кобахидзе и Молдовы Андриан Канду в субботу в Киеве.

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"Очень символично, что накануне нашей конференции прошел важный этап - принятие закона "О Высшем антикоррупционном суде". Еще несколько недель назад немногие верили, что это может произойти. Но сегодня мы уже имеем факт его принятия. И я хочу воспользоваться возможностью, чтобы торжественно при вас подписать этот закон. Для Украины это важный шаг на пути реформирования. Несколько недель назад я встречался с директорами Всемирного банка и когда они узнали, сколько поправок, не очень верили, что мы сможем Закон "О Высшем антикоррупционном суде" принять. Как и вообще, было много скептиков, но я всегда был оптимистом в этом вопросе. Директора Всемирного банка очень просили, чтобы, если удастся принять закон, мы подписали его их ручкой, и я сейчас при вас подписываю уже подготовленный комитетом, нашими службами Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде", - сказал Парубий.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.