 Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы торжественно при вас подписать этот закон", - сказал А.Парубий на совместной пресс-конференции с председателями парламентов Грузии Иракли Кобахидзе и Молдовы Андриан Канду в субботу в Киеве.
"Очень символично, что накануне нашей конференции прошел важный этап - принятие закона "О Высшем антикоррупционном суде". Еще несколько недель назад немногие верили, что это может произойти. Но сегодня мы уже имеем факт его принятия. И я хочу воспользоваться возможностью, чтобы торжественно при вас подписать этот закон. Для Украины это важный шаг на пути реформирования. Несколько недель назад я встречался с директорами Всемирного банка и когда они узнали, сколько поправок, не очень верили, что мы сможем Закон "О Высшем антикоррупционном суде" принять. Как и вообще, было много скептиков, но я всегда был оптимистом в этом вопросе. Директора Всемирного банка очень просили, чтобы, если удастся принять закон, мы подписали его их ручкой, и я сейчас при вас подписываю уже подготовленный комитетом, нашими службами Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде", - сказал Парубий.
Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.
Может закон определяет - как работать и что делать, а не инструкцию по изготовлению волшебной палочки, которой и будет подписана инструкция по изготовлению, извините - закон?
Хочется заметить, что следовало бы использовать термины не "борьба с коррупцией", а "минимизация коррупции", тогда переместится понимание с расстрелов на понимание важности законов.
8 ч ·
Кеп Очевидність… (назбиралося)
Не кожен закордонний персонаж чи організація, це свєточ розуму, тверезості і адекватності. Дуже часто навпаки. І високе крісло в ПАРЄ/ОБСЄ/ОСББ і прочіх великих літер не гарантія чеснот. Умовна М»ятович теж цілком може бути дурепою. Уявіть? В Європі є дурепи, ідіоти, безпринципні циніки і невігласи… ой, і корупціонери.
Ніхто не буде боротися за нас, окрім нас самих. Допомогатимуть рівно стільки, щоб не загрузнути у війні самим. У Заходу часу точно більше, аніж у нас. Відповідно, наша сила, це ми самі. Які усі наші слабкості - ми самі.
Журналіст, якому інший журналіст (знайомий особисто) по дружньому 4 рази вказує - ти переврала мої слова - а «переврун» робить покер-фейс «а що такого?» - має на гарматний постріл не підпускатися до будь-якої редакції. Інакше журналістика померла.
"Громадянин" важливіше за "журналіст". Державність важливіша за свободи. Свободи без державності не по трі бні.
Державність може бути із тимчасово обмеженими свободами. Свобод в абсолюті не існує (твоя свобода завершується там, де вона починає заважати моїй свободі - ми один одному постійно заважаємо, тому жертвуємо своїми свободами заради інших і розраховуємо на взаємність). Що є? Правила, які діють за певних умов.
Медіа, які толерують у себе в студії токсичних спікерів - помийка. Спікери, які не гребують йти на шоу чи ефіри, де присутні токсичні персонажі - люди які порпаються на помийці. Аргумент «я хочу донести свою позицію до іншою аудиторії» = «я вступив, але від мене не пахне».
Режим «не ру ко по ти скан ня» (щодо осіб чи організацій), це норма. Так само , як мити руки або чистити зуби.
В країні відкрито існує щонайменше три «кнопки» котрі інформаційно працюють на Москву. Толеруванням ідіотів, трибуною ідеологічним диверсантам, скупченням корисних дурнів - по різному, але проти нас. І не треба очі квадратні - «давайте бойкотувати» - лайно було лайном і раніше. Не подобається - ігнорте. Не ігнорите? Не скаржіться на смак нечистот.
В Україні не буде (хотілося б помилитися, але...) ані централізованого каналу тверезої адекватної інформації, ані тверезих адекватних журналістів, які б зрозуміли (скажімо) важливість цензури для воюючої країни. Так,Україна не лише не Росія, Україна так само і не США.
Так, в США є інформаційна політика. Так, особливо, коли мова про дії армії в зоні бойових дій. Інформацію військові і контролюють , і перевіряють, а куди треба пресу категорично не пускають.
В Україні централізованої інформаційної (сенсової) контр війни не буде. Шкода, але не буде. Не питайте чому. Робіть те, що кожен може самостійно.
Пропаганда, це добре. Відсутність кваліфікованих людей, які б пояснили людям сенс цього терміну - біда. Для тих, кого шугає штампований образ, «пропаганда» - propago - «поширюю». Форма комунікації, спрямована на поширення в суспільстві - світогляду, теорії, твердження, фактів, аргументів, чуток та інших відомостей для впливу на суспільну думку на користь певної спільної справи чи громадської позиції. Для пострадянського, постімперського суспільства пропаганда свого, це захисний механізм. Інструментарій розвінчання міфів. Пропаганда - молоток. Можна проломити голову, а можна прибити цвяшка і повісити на стіну картинку. Інструментами треба вміти користуватися правильно і на користь.
В новинах не може бути фрази «ворожі снайпери/сили/ДРГ досягли успіху». Успіх ворога, це наш програш. Це чиєсь втрачене життя серед НАШИХ вояків. «Досягли успіху», це може бути ТІЛЬКИ про ЗСУ.
«Втрати ворога» - не може бути. Втрати, це у нас, бо кожен наш загиблий - непоправна втрата. Ворог знищується і ніяк інакше. Отже «Українські сили втратили пораненими… загиблими… за даними розвідки ЗНИЩЕНО ХХХ ворогів».
Не існує ЛНР/ДНР. Навіть «так би мовити ЛНР/ДНР». Кожна згада цих літер, є їх інформаційною легалізацією. Є тільки ОРДЛО, окуповані райони Донецької і Луганської областей, російсько-окупаційні війська, російсько-терористичні банд-формування, російські найманці.
Немає «конфлікту на Сході України». Є російсько-українська війна.
Нам потрібен не мир. Нам потрібна перемога. Мир без перемоги, це наша капітуляція.
ЗСУ - наша армія. Наші. В цій війні є ми і «наші», а є вони і «ворог».
Ті, хто співпрацюють із окупантами в ОРДЛО і Криму - колаборанти. Якщо колаборанти не мають на руках крові, вони все одно сприяли окупанту. З власної волі чи із примусу, це має показати слідство. Поки це не буде показано, усі мешканці звільнених територій мають бути понижені в громадянських правах - позбавлені виборчого права. Усі, окрім руху опору.
Іспит на громадянство має бути. В ньому обов»язково - знання мови і історії України.
Якщо людина гарно співає, це не значить, що вона гарно стріляє, танцює, куховарить, столярує, фрезерує, або ж є талановитим політиком. Частіше навпаки. А як же Рейган?
Рональд Рейган став президентом США не одразу після зйомок. Перші активності Рейгана були на початку 60-х, а президентом він став через 20 років - у 1980 році. Тож, коли хтось тулить Вам співунів, клоунів, кухарів і інших представників надзвичайно корисних професій, перепитуйте, чи мають ці особи років 20 ПАРТІЙНОГО політичного стажу.
Влада є дзеркалом народу. Не може Богообраний Безгрішний Посполитий Люд обрати собі жахливу владу. Не може бути у поганого народу геніальна кришталева влада - яке їхало, таке здибало. Хочеш краще? Міняйся сам. Як? Думай.
У нас немає вічних союзників, але у нас є вічний ворог. Вічні і постійні є наші інтереси. Наш обов»язок - захищати ці інтереси.
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam
Да и за три года Бюро передало в суд всего 100 дел, в основном всякая мелочь типа судьи и главы сельрад. И под эти 100 дел создают новую структуру с многомиллионными вложениями
натянутая на глобус сова плохо смотрится и все время норовит сосклизнуть
навіть трамп вчора збрезгував від вас маріонеток продажних.
одну редакцию Закона, а в конечной редакции он выйдет таким, за который депутаты не
голосовали как уже не раз бывало. Так что радоваться ещё рано. Но не вызывает сомнения,
что закон об Антикоррупционном суде начнёт действовать только в 2020 году.