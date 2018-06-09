 Самый высокий уровень пожарной опасности объявлен в Украине, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Только с начала года возгораний в природных экосистемах и на открытых территориях возникло уже более 16 тыс. Масштабные пожары в лесах, на торфяниках и на свалках обычно являются следствием человеческой легкомысленности или умышленного поджога. Именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках. Поэтому, учитавая то, что пожароопасный период в настоящее время находится в своей активной фазе, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах", - сказано в сообщении.

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В ГСЧС отметили, что в течение пожароопасного периода запрещается:

- посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;

- разводить костры в лесу и лесополосах;

- заезжать автомобилем в лес;

-курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

- оставлять в лесу пропитанные бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами тряпки;

- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

- создавать свалки и сжигать отходы;

- сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.