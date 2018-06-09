 Трюдо и Мэй в ходе встречи "на полях" саммита G7 обсудили ситуацию вокруг Украины

Об этом по результатам встречи, состоявшейся на полях саммита G7, рассказали в офисе премьер-министра Канады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Премьер-министры обсудили приоритеты G7, среди которых: экономический рост и создание рабочих мест, а также мир и безопасность в мире, в том числе в аспекте Украины и Северной Кореи", - заявили у Трюдо.
Также во время встречи речь шла о пропаганде гендерного равенства и облегчении доступа женщин к образованию. "Кроме этого, главы правительств обсудили преимущества открытой, основанной на правилах торговли, отметив сложности, создаваемые протекционизмом и другими торговыми барьерами", - подчеркнули в офисе премьер-министра Канады.
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Результатом обсуждения стало очередное повышение цены на газ.