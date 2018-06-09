EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 За рубежом
  523  23
Материалы по теме:
Все про:G7 (222) переговоры (3469) Трюдо Джастин (81) Мэй Тереза (98)

 Трюдо и Мэй в ходе встречи "на полях" саммита G7 обсудили ситуацию вокруг Украины

Одной из тем двусторонней встречи между премьер-министром Канады Джастином Трюдо и главой правительства Великобритании Терезой Мэй была ситуация с безопасностью в Украине.

Об этом по результатам встречи, состоявшейся на полях саммита G7, рассказали в офисе премьер-министра Канады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Премьер-министры обсудили приоритеты G7, среди которых: экономический рост и создание рабочих мест, а также мир и безопасность в мире, в том числе в аспекте Украины и Северной Кореи", - заявили у Трюдо.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оснований возвращать Россию в G7 нет, - Фриланд

Также во время встречи речь шла о пропаганде гендерного равенства и облегчении доступа женщин к образованию. "Кроме этого, главы правительств обсудили преимущества открытой, основанной на правилах торговли, отметив сложности, создаваемые протекционизмом и другими торговыми барьерами", - подчеркнули в офисе премьер-министра Канады.

Источник: https://censor.net.ua/n3070636
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А россия мост построила ,чемпионат проводит , северный поток 2 строит . а эти всё языком обсуждают .
 показать весь комментарий
 
Если ты слабый то тебя будут убивать . не строй иллюзий .Поэтому Украина должна быть сильной , наглой , циничной , хитрой , умной , националистической и восстановить свой ядерный потенциал .
 показать весь комментарий
 
 
Мокша, разжевал, слюной смочил, теперь на дальняк себе это затусуй, в ампуле у себя переваришь.
 показать весь комментарий
 
 
Мокша, шо там у тебя в голове сдулось, а шо не сдулось - ты не мне рассказывай, а личному доктору, если он у тебя нищеброда есть.
Завтра тебе в слове "х@й" померещится Достоевский, и ты будешь мне это доказывать.
Где и когда воевал? Какая волна призыва? Название подразделения? Кто начальник штаба этого подразделения. Отвечай быстро свинособака мокшанская.

Трюдо и Мэй в ходе встречи "на полях" саммита G7 обсудили ситуацию вокруг Украины - Цензор.НЕТ 7637
 показать весь комментарий
 
 
Какой гимн. Оно в Дебальцево "воевало". На диване )
 показать весь комментарий
 
 
а хуйла на самміт не запросили) і не запросять тому що він міст побудував у Крим без дозволу.)
 показать весь комментарий
 
А у кого он должен спрашивать ? Сильные не спрашивают а делают .Будь сильным и никого не спрашивай , а делай .
 показать весь комментарий
 
Так если ты "сильный", какого хрена ты под украинским флажком прячешься, а свой "триколор", у голландцев краденый, засветить боишься?
 показать весь комментарий
 
 
не треба перекручувати. КНДР цікавить Трампа в контексті ядерного розброєння. Україна в контексті КНДР ні до чого бо це зовсім інше питання війна на Донбасі.
 показать весь комментарий
 
 
Трюдо и Мэй в ходе встречи "на полях" саммита G7 обсудили ситуацию вокруг Украины

=========================================================================
Результатом обсуждения стало очередное повышение цены на газ.
 показать весь комментарий
 
Ця дура вже навіть Трампа дістала..................... "....Президент США Дональд Трамп "устал от учительского тона" премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и не будет встречаться с ней во время саммита "Большой семерки", который 8-9 июня пройдет в Канаде. Об этом пишет издание The Telegraphcо ссылкой на свои источники в окружении главы Белого дома.....".......... Трюдо и Мэй в ходе встречи "на полях" саммита G7 обсудили ситуацию вокруг Украины - Цензор.НЕТ 4634
 показать весь комментарий
 
Нельзя сказать что человечество не прогрэссирует. В каждой новой войне людей убивают по новому
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрюдо и Мэй в ходе встречи "на полях" саммита G7 обсудили ситуацию вокруг Украины
 
 
 
 
 
 вверх