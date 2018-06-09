 Нужна нулевая терпимость к домашнему насилию, - Минюст начал всеукраинскую информационную кампанию #СтопНасилие

Об этом информирует пресс-служба Минюста, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, цель кампании - "формирование нулевой терпимости к этому явлению, информирование об изменениях законодательства, "горячие линии" и адреса для обращения за помощью для жертв домашнего насилия, об обязанности сообщать о случаях домашнего насилия свидетелей, об ответственности для обидчиков".
Во время кампании будут распространены информационные материалы (буклеты), плакаты, размещена наружная реклама. Также соответствующие материалы уже направлены в территориальные управления юстиции и систему бесплатной правовой помощи.
Кроме того, информируют в Минюсте, в рамках кампании будет детально разъясняться, что такое домашнее насилие, что делать в случае его возникновения, какая защита гарантирована пострадавшим, как получить срочные запретительные или ограничительные предписания. Также будет проинформировано, на какую помощь можно рассчитывать жертвам домашнего насилия и как ее получить.
Отмечается, что для жертв домашнего насилия предусмотрена безвозмездная правовая помощь, психологическая поддержка и социальные услуги, временный приют.
Адреса и телефоны соответствующих служб будут представлены в информационных материалах кампании #СтопНасилие.
Кампания Минюста проходит в партнерстве с Министерством социальной политики, Национальной полицией, Координационным центром по предоставлению правовой помощи и другими организациями. Вопросами защиты прав женщин и детей, в частности, будет заниматься система бесплатной правовой помощи.
Давай ще щось збреши, москалику.
Слухай, ти, пиздонуте єбанько.
Пiди й скажи татовi, що ти байстрюк.
А потiм хутко йди нахуй, там твоє мiсце.
Козьол ти натуральний, зрозумiй та бiльш не мемемекай до людей.
Нулевая терпимость = отсутствие толерантности, zero tolerance