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 Политика Украины
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Все про:защита (95) Минюст (1294) насилие (169)

 Нужна нулевая терпимость к домашнему насилию, - Минюст начал всеукраинскую информационную кампанию #СтопНасилие

В рамках проекта "Я имею право!" Министерство юстиции проводит масштабную информационную кампанию на всей территории Украины #СтопНасилие.

Об этом информирует пресс-служба Минюста, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, цель кампании - "формирование нулевой терпимости к этому явлению, информирование об изменениях законодательства, "горячие линии" и адреса для обращения за помощью для жертв домашнего насилия, об обязанности сообщать о случаях домашнего насилия свидетелей, об ответственности для обидчиков".

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Во время кампании будут распространены информационные материалы (буклеты), плакаты, размещена наружная реклама. Также соответствующие материалы уже направлены в территориальные управления юстиции и систему бесплатной правовой помощи.

Кроме того, информируют в Минюсте, в рамках кампании будет детально разъясняться, что такое домашнее насилие, что делать в случае его возникновения, какая защита гарантирована пострадавшим, как получить срочные запретительные или ограничительные предписания. Также будет проинформировано, на какую помощь можно рассчитывать жертвам домашнего насилия и как ее получить.

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Отмечается, что для жертв домашнего насилия предусмотрена безвозмездная правовая помощь, психологическая поддержка и социальные услуги, временный приют.

Адреса и телефоны соответствующих служб будут представлены в информационных материалах кампании #СтопНасилие.

Кампания Минюста проходит в партнерстве с Министерством социальной политики, Национальной полицией, Координационным центром по предоставлению правовой помощи и другими организациями. Вопросами защиты прав женщин и детей, в частности, будет заниматься система бесплатной правовой помощи.

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Нужна нулевая терпимость к домашнему насилию, - Минюст начал всеукраинскую информационную кампанию #СтопНасилие 01

Источник: https://censor.net.ua/n3070635
 
 
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Відволікання уваги від себе, гвалтівників Народу...
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немає ніякого народу, є стадо баранів, яке продається за гречку, а потім стогне, що його гвалтують
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Звони во все колокола и размазывай сопли!
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А как же быть с ПМС? Пусть введут уголовную ответственность за ПМС.
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Украинцев настойчиво хотят превратить в толерантных .
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я не толерантен к таким прокремлевским фашикам как ты
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Так на фронт иди . защищай родину герой .или страшно?
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Прекрасный экземпляр кацапездола, обратите внимание. Достойный засушке на булавке?Нужна нулевая терпимость к домашнему насилию, - Минюст начал всеукраинскую информационную кампанию #СтопНасилие - Цензор.НЕТ 5117
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Когда ты в нете сидел булавой махал я в Дебальцево Украину защищал .
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Мокша, Олександр І казав: «Хто не бреше і не краде - той не москвин».
Давай ще щось збреши, москалику.

Слухай, ти, пиздонуте єбанько.
Пiди й скажи татовi, що ти байстрюк.
А потiм хутко йди нахуй, там твоє мiсце.
Козьол ти натуральний, зрозумiй та бiльш не мемемекай до людей. Нужна нулевая терпимость к домашнему насилию, - Минюст начал всеукраинскую информационную кампанию #СтопНасилие - Цензор.НЕТ 2123
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Блин, смотрю в книгу - вижу интригу.
Нулевая терпимость = отсутствие толерантности, zero tolerance
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И куда эти двое ребенка ведут в контексте домашнего насилия?
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Из за "закона Лозового" домашнее насилие будет только усиливатса а не уменьшатса. Ибо "закон Лозового" защищает преступников а не жертву
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это шо за стериотипный манипуляж..? или всегда мужчина есть зло, а женщина жертва..?
Нужна нулевая терпимость к домашнему насилию, - Минюст начал всеукраинскую информационную кампанию #СтопНасилие - Цензор.НЕТ 8965
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Вот именно! в детстве, помню, рядом с родительским домом, жена колотила соседа сковородкой так, что тот бегал по улице с воплями
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а шо уже говорить о женском умении выедать мозг..тут и физического насилия не надо..
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Переробити мінталітет нації, ще нікому не вдавалося. Звідки взялись ідіоти які думають інакше? Бороьба з цим явищем необхідна. але якщо таку боротьбу очолить держава, це явище переросте з ознаків насильства в сімейний кримінал.СТОВІДСОТКОВО,
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Є намагання ліквідувати нації як явище..Принаймні європейські..
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а к не домашнему насилию вообще? Тоесть, если бьёт дома то нулевая терпимость, а вне дома по вторникам и пятницам можно? Совок у нас не искореним, очередная компания о которой забудут на следующий день после объявления.
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ЗЫ: Индекс Украины в Мировом рейтинге законности и правопорядка- 69 балов. В месте с Украиной в группе Синегал, Того и Чили. Росія, Монголія, Кенія, Коста-Ріка, Парагвай і Гамбія имеют 70 балов. Тоесть закона и правопорядка у нас меньше чем на эрефии, хотя и они и мы в *опе- среднее значение для мира 81.
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"Вопросами защиты прав женщин и детей, в частности, будет заниматься система бесплатной правовой помощи. " - тобто на захист прав чоловіків всім насрати? Дискримінація, нє?
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Андрійчика, баби щемлять і притісняють? Нужна нулевая терпимость к домашнему насилию, - Минюст начал всеукраинскую информационную кампанию #СтопНасилие - Цензор.НЕТ 6489
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Любое наказание (и не только физическое) НЕДЕЕСПОСОБНОГО (в том числе НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ) в воспитательных целях за проступок является НАСИЛИЕМ! Человеческое общество неспособно обойтись без насилия в принципе!
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НЕДЕЕСПОСОБНЫХ невозможно содержать и обойтись только уговорами и разъяснениями, часто необходимо НАСИЛИЕ, а иногда без физического просто не обойтись (ну не понимают по другому, не хватает ни фантазии, ни мозгов)!
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у кого отсутствуют мозги, те поддаются дрессуре!
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Министр юстиции в творческом подъеме! А начал с алиментов подружки...Статистику в студию какой процент женщин первыми начинают ссору! Такие данные есть.
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государство, которое обрушило на головы граждан бедствия, лезет карать за зверства, порожденные этими бедствиями? Такое государство не достойно существования, надо менять.
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зато украинское государство можно изменить, если в утиль тех, кто украинцев за быдло держит отправить.
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Знущаються з тебе - хапай манатки і тікай світ за очі, так ні , треба змусити когось себе утримувати, сісти комусь на шию, насрати на голову ще й розмазувати - ось до чого прагне де-хто і нажаль це не тільки особи жіночої статі. Створення притулків. надання юридичної допомоги, допомога у переїзді . працевлаштуванні, з житлом - ОБОМА РУКАМИ ПІДТРИМУЮ.
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А яка терпимість потрібна до державного насильства (ціни на життя ) ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНужна нулевая терпимость к домашнему насилию, - Минюст начал всеукраинскую информационную кампанию #СтопНасилие
 
 
 
 
 
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