 Оснований возвращать Россию в G7 нет, - Фриланд

Об этом во время саммита G7 заявила министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Позиция Канады абсолютно четкая: пока совершенно нет оснований возвращать Россию с ее нынешним поведением обратно в G7", - сказала Фриланд.

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Она напомнила, что РФ в свое время пригласили присоединиться к G7 "как к клубу мировых демократий". "Однако Россия четко заявила, что не заинтересована в том, чтобы вести себя, в соответствии с правилами Западных демократий. Она недвусмысленно сделала это, когда вторглась в Украину, аннексировала Крым, постоянно поддерживая войну на востоке Украины и продолжая атаковать наши демократии, что в очередной раз продемонстрировало нападение в Солсбери", - подчеркнула глава МИД Канады.

Напомним, американский президент Дональд Трамп высказался за возобновление членства России в Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В рамках саммит глав государств и правительств стран-членов G7, который начался 8 июня в канадской провинции Квебек, европейские страны-участницы "Группы семи" - Франция, Германия, Италия, Великобритания - единогласно высказались против призыва президента США восстановить Россию в этом формате.

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Россию исключили из Большой восьмерки после оккупации Крыма в 2014 году.