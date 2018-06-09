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Все про:G7 (222) G8 (53) Канада (1095) Россия (69548) Фриланд Хрыстя (72)

 Оснований возвращать Россию в G7 нет, - Фриланд

Поведение современной России не дает оснований пригласить ее вернуться в "Большую семерку" (G7).

Об этом во время саммита G7 заявила министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Позиция Канады абсолютно четкая: пока совершенно нет оснований возвращать Россию с ее нынешним поведением обратно в G7", - сказала Фриланд.

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Она напомнила, что РФ в свое время пригласили присоединиться к G7 "как к клубу мировых демократий". "Однако Россия четко заявила, что не заинтересована в том, чтобы вести себя, в соответствии с правилами Западных демократий. Она недвусмысленно сделала это, когда вторглась в Украину, аннексировала Крым, постоянно поддерживая войну на востоке Украины и продолжая атаковать наши демократии, что в очередной раз продемонстрировало нападение в Солсбери", - подчеркнула глава МИД Канады.

Напомним, американский президент Дональд Трамп высказался за возобновление членства России в Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В рамках саммит глав государств и правительств стран-членов G7, который начался 8 июня в канадской провинции Квебек, европейские страны-участницы "Группы семи" - Франция, Германия, Италия, Великобритания - единогласно высказались против призыва президента США восстановить Россию в этом формате.

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Россию исключили из Большой восьмерки после оккупации Крыма в 2014 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3070634
 
 
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А підстави дозволяти рашці будувати ПП-2, виходить, є... ну, так Меркель вважає.
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Вот тут с тобой согласен .А северный поток 2 строят и поддерживают .То есть языком ляпают одно а деньни не пахнут - вот поэтому Украина должна восстановить свой ядерный потенциал .Украина должна быть сильной , наглой , циничной , националистической а не толлерантно - рабской страной .
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Ты герой собой называйся , а не инкогнито в кустиках .
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Мокша, сьогодні твій бєнєфіс. Насолоджуйся. Не щодня таким недолугим стільки уваги.
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Иди на турник и начни подтягиваться хотя бы раз 15 .
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На родину сваливай уже недовольная. Какого кхрена вы тут обитаете?
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А мне и здесь хорошо. Но в отличие от тебя, я поддерживаю МОЮ страну где жить мне и моим детям и это точно не старая родина.
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Вона канадійка, але українського походження. Завжди усміхнена і активна. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд Христя Фріланд - невідомі сторінки. Що варто знати про главу МЗС Канади | Факти Оснований возвращать Россию в G7 нет, - Фриланд - Цензор.НЕТ 1399
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А они на Донбасс поехали, чтобы на зубопротезирование себе заработать... "Ходячие мертвецы" уже заработали...
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В Канаде новый мем! Носки Трюдо с оленями уже вся планета обсуждает!!
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G7 - это кружок "США и его сателлиты". Находится в этом кружке просто недостойно для уважающей себя, независимой страны.
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Мокша, так ти зряплатню не заробиш. Нема вогнику в месагах, не кріатівно.
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Ну да , когда дали ногой под зад теперь недостойно , а раньше было даже очень достойно . Оснований возвращать Россию в G7 нет, - Фриланд - Цензор.НЕТ 4176 .
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А тебе "достойно" прятаться под флажок США? Со своим, "внутриМКАДовским", тут стыдно "засветиться"?...
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Какое может быть G7 тут и G100 не пахнет.

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Носки Трюдо с оленями на саммите в Канаде

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Чого соромитесь, світові політично-елітні @ляді? Приймайте рашку взад. Знімайте санкції, будуйте Північний потік - 2. Яка анексія? Який Крим і Донбас? Сірія? Який МН17? Новічок? Не чули. Треба домовлятись, робити з рашкаванами бізнес, і проводити футбольні чемпіонати.
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Зі всіх т.з. Ыліт, найбільш притомними є хіба що Канада. Але ця країна не визначає порядок денний у світовій політиці і не диктує правила, які інші приймуть за належне
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Да и допускать небыло , с такой экономикой.
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якщо брати якусь бензоколонку у елітний економічний клуб, то краще Катар, або Емірати з саудитами
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Они станут в позу и отвернуться, что б денюжку пукинскую не мешали считать.
Трамп высказался в том плане что пригласив Россию в G8 удобно всем вместе бить наотмашь по морде лица - ковбой мля... Но возможно что-то в этом есть. Чем византийщина лучше открытый откровенный мордобой.
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СЕРГІЙ МАЗУР‏ @flymobimir 2 ч.2 часа назад

. «Я умру и вы попляшете»:
пенсионерка в России решила наказать систему ЖКХ и завещать квартиру Трампу !!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОснований возвращать Россию в G7 нет, - Фриланд
 
 
 
 
 
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