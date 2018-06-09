 Оснований возвращать Россию в G7 нет, - Фриланд

Об этом во время саммита G7 заявила министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Позиция Канады абсолютно четкая: пока совершенно нет оснований возвращать Россию с ее нынешним поведением обратно в G7", - сказала Фриланд.
Она напомнила, что РФ в свое время пригласили присоединиться к G7 "как к клубу мировых демократий". "Однако Россия четко заявила, что не заинтересована в том, чтобы вести себя, в соответствии с правилами Западных демократий. Она недвусмысленно сделала это, когда вторглась в Украину, аннексировала Крым, постоянно поддерживая войну на востоке Украины и продолжая атаковать наши демократии, что в очередной раз продемонстрировало нападение в Солсбери", - подчеркнула глава МИД Канады.
Напомним, американский президент Дональд Трамп высказался за возобновление членства России в Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
В рамках саммит глав государств и правительств стран-членов G7, который начался 8 июня в канадской провинции Квебек, европейские страны-участницы "Группы семи" - Франция, Германия, Италия, Великобритания - единогласно высказались против призыва президента США восстановить Россию в этом формате.
Россию исключили из Большой восьмерки после оккупации Крыма в 2014 году.
Трамп высказался в том плане что пригласив Россию в G8 удобно всем вместе бить наотмашь по морде лица - ковбой мля... Но возможно что-то в этом есть. Чем византийщина лучше открытый откровенный мордобой.
. «Я умру и вы попляшете»:
пенсионерка в России решила наказать систему ЖКХ и завещать квартиру Трампу !!!