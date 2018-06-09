 Парламентская группа "Еврооптимисты" не будет ходить на эфиры телеканалов NewsOne и "112", пока Мураев не извинится перед Сенцовым, - Емец

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ) Леонид Емец, передает Цензор.НЕТ.
"Официальное заявление! "Еврооптимисты" не будут ходить на NewsOne и 112, пока Мураев не извинится перед Сенцовым. Нас 25 народных депутатов. Советую и другим, у кого есть совесть, присоединиться к бойкоту", - заявил нардеп.
Накануне депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.
В свою очередь, коалиция потребовала наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". А премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры".
В ГПУ заявили, что по факту высказываний Мураева в адрес Сенцова начато уголовное производство по статье "государственная измена".
Вместе с тем, нардеп Егор Соболев ("Самопомич") отказался от участия в эфирах и предоставлении комментариев пророссийскому телеканалу NewsOne из-за высказываний его владельца Мураева: "Я с вами не буду говорить, sorry". Аналогичную позицию занял нардеп Мустафа Найем (БПП): "Я отказываюсь ходить на эфиры NewsOne до официальных извинений Мураева перед Сенцовым и его семьей".
Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.
Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.
К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.
Пересмотрите.
Это не в защиту утырка Мураева, а справедливости для.
треба ж піплів відволікти від вимог МВФ підняти ціну на газ для населення.
бо траншу не буде...
Ну да, где-то же пиариться надо. Почему бы и не у Мураева.
Может и Хуйлу достаточно извиниться и опять мир-дружба-жвачка?
http://ua1.com.ua/economics/sluzhba-zovnishnoji-rozvidki-ogolosila-tender-na-zakupivlyu-12-tis-shokoladok-43627.html
))))
Ахаха! Ахаха блять! Пока не извинится вы это видели??? Я думал пока не сядет в тюрьму, но нет, где же наши "еврооптимисы" и прочее зрадоговно столоваться будет как не по 112-ым и ньюзванам .
На Январь 2011 года население РАБссии составляло 79 миллионов хмырей...,ни о каких 149 млн. и речи НЕТ...
Не только гнидой перестанет быть но и кремлевским СМИ.
Всё спланировано и вопросы ,разумеется,тоже. Позор всем депутатам ВР -гостям этого телеканала.
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СБУ покриває сєпарів ?!
Ходить на эфиры ньюз вана всё равно что и на вата-полит-шоу ,известного дегенерата Вофки Соловьёва .. .