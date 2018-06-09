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 Политика Украины
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Все про:бойкот (208) ТВ (1736) Емец (173) Мураев (41)

 Парламентская группа "Еврооптимисты" не будет ходить на эфиры телеканалов NewsOne и "112", пока Мураев не извинится перед Сенцовым, - Емец

Народные депутаты из межфракционного объединения "Еврооптимисты" заявили о бойкоте телеканалов NewsOne и "112".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ) Леонид Емец, передает Цензор.НЕТ.

"Официальное заявление! "Еврооптимисты" не будут ходить на NewsOne и 112, пока Мураев не извинится перед Сенцовым. Нас 25 народных депутатов. Советую и другим, у кого есть совесть, присоединиться к бойкоту", - заявил нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Можно еще раз отвечу? Для одноклеточных", - Мураев ушел от ответа на прямой вопрос, является ли Сенцов террористом. ВИДЕО

Парламентская группа Еврооптимисты не будет ходить на эфиры телеканалов NewsOne и 112, пока Мураев не извинится перед Сенцовым, - Емец 01

Накануне депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.

В свою очередь, коалиция потребовала наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". А премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры".

В ГПУ заявили, что по факту высказываний Мураева в адрес Сенцова начато уголовное производство по статье "государственная измена".

Вместе с тем, нардеп Егор Соболев ("Самопомич") отказался от участия в эфирах и предоставлении комментариев пророссийскому телеканалу NewsOne из-за высказываний его владельца Мураева: "Я с вами не буду говорить, sorry". Аналогичную позицию занял нардеп Мустафа Найем (БПП): "Я отказываюсь ходить на эфиры NewsOne до официальных извинений Мураева перед Сенцовым и его семьей".

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Булочки для Путина": под посольством РФ в Киеве состоялся перфоманс в поддержку Сенцова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

Источник: https://censor.net.ua/n3070633
 
 
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Ви цією заявою не відмиєтеся від того лайна, в яке вляпалися.
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Так 112 канал уже шоколадный, подельника решили кинуть?
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Вы казлы снимите свою неприкосновенность уроды незайманые .
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А Толик Гриценко будет ежедневно восседать на канале? Вчера на 112 сидел и ничего его не смущало и Юля Мостовая не подсказала - бойкот, так бойкот!
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Це він виборчу кампанію так проводить, не заважайте.)))
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В том высказывании Мураева на 112-ом "наезд" больше на Афанасьева , а не на Сенцова.
Пересмотрите.
Это не в защиту утырка Мураева, а справедливости для.
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а кого це тута (на Цензорі) та й тама (у ВР) турбує?
треба ж піплів відволікти від вимог МВФ підняти ціну на газ для населення.
бо траншу не буде...
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краще хай "єврооптимісти " розкажуть як з боргової голки державі вилазити, не зачіпаючи соціального захисту людей. А їх теревені на любому телебачені - людям до лампочки, 1 /4 частина пенсіонерів живе на пенсію до 1500 гривень - їм розкажіть як виживати у той час, як можновладці собі замки будують, по яким коням гуляти можна. Всі партії тільки рвуться до влади та розказують небелиці як вони будуть дбати за народ у разі отримання влади. Людей же цікавить стан теперішнього життя, а не похід до влади партій.
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Человек умирает в застенках гестапо, а вальцманат пиарится и куражится..
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А я думал, пока не сядет. А ему всего лишь извиниться нужно.
Ну да, где-то же пиариться надо. Почему бы и не у Мураева.
Может и Хуйлу достаточно извиниться и опять мир-дружба-жвачка?
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А конкретно в чому оптімізм взявся у групи? Молоко забруднено радіацією по останнім данним, сири не сири а сирний продукт, шоколад з сої, масло не масло зовсім,дороги як в Африці, зарплати не європейські, медичні послуги ніякі. Що ці оптімісти зробили хай розскажуть, особливо за останні 4 роки коли погіршилось все - від якості продуктів до рівня життя .
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Служба зовнішньої розвідки оголосила тендер на закупівлю 12 тис. шоколадок
http://ua1.com.ua/economics/sluzhba-zovnishnoji-rozvidki-ogolosila-tender-na-zakupivlyu-12-tis-shokoladok-43627.html

))))
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и чего енти"европо,,,,,исты" не требуют как в Европе(во благо Украины и ее народа) снятие с "муравья колорадораш" депутатской неприкосновенности и привлечение его к ответственности???
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ГоффноНьюс РАБссии разбросал филиалы по всему Миру.Геббельс ТВ РАБссии возглавляет Дима Сикелёв орденоносец за Крым и кусок Дамбасса
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Будут ходить,как миленькие ,потому что на другие каналы их не пустят ... Парламентская группа "Еврооптимисты" не будет ходить на эфиры телеканалов NewsOne и "112", пока Мураев не извинится перед Сенцовым, - Емец - Цензор.НЕТ 7918
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По твоєму висеру ти вже дозрів до дебіла...
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КацаПсины Сыны от Псины Шарикова.профессор Преображенский вас нашлепал 140 миллионов Дебилов...,бедная РАБссия СкреПОНОСная
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пока Мураев не извинится перед Сенцовым, - Емец



Ахаха! Ахаха блять! Пока не извинится вы это видели??? Я думал пока не сядет в тюрьму, но нет, где же наши "еврооптимисы" и прочее зрадоговно столоваться будет как не по 112-ым и ньюзванам Парламентская группа "Еврооптимисты" не будет ходить на эфиры телеканалов NewsOne и "112", пока Мураев не извинится перед Сенцовым, - Емец - Цензор.НЕТ 4530.
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Не Бандеровец РАБссии писатель Андрей Купцов подситал население РАБссии согластно данным КацаПсинских ЗАГСов,а это самые точные данные,ибо там регистрируют смерть каждого кацаПсина и данные о смерти поступают в налоговую,в Пенсионный фонд и так далее для снятия с Учета.
На Январь 2011 года население РАБссии составляло 79 миллионов хмырей...,ни о каких 149 млн. и речи НЕТ...
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А если он извинится , то перестанет быть гнидой ? Мураевский к - анал на 100% антиукраинский и политики , о чем то пашталакающие на нем . для меня лично , измазанные дерьмецом еще сильнее , чем те .которые там одсудствуют . ЮВТ на NewsOne . вообще проживает . 112 -тый тенденциозный . но тем-немение. высказаться дает всем . Независимого ТВ в Украине нет . Все лижут задницу тому . кто наливает похлебку . Печалька .
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А если он извинится , то перестанет быть гнидой ?

Не только гнидой перестанет быть но и кремлевским СМИ.
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согласен, хохлы редкостная гадость и насекомые, но о каких окнах вы говорите?
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это про то,как они в европу при петре в окно лазали...бо дверь не нашли Парламентська група "Єврооптимісти" не ходитиме на ефіри телеканалів NewsOne та "112", поки Мураєв не вибачиться перед Сенцовим, - Ємець - Цензор.НЕТ 8571
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вы хотели сказать, икали окно, но влетели всё равно в "очко" нужника?
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Объективности ради ,заходила на ньюс ван несколько раз. Насколько же надо себя не уважать ,чтобы позволить вешать себе лапшу на уши от воскресших шуфричей,герман, богуславских,всех этих пиявок присосавшихся к телу Украины и злорадствующих по поводу и без повода. Все они ,в т.ч. и Мураев глаголят в расчёте чисто на "советский"менталитет определённой прослойки наших сограждан. Слушала недавно,как на канале заливал наш "антикоррупционер" Лещенко,пыталась прорваться к нему с вопросом. Грустно и смешно ,но телефоны ,указанные на экране,даже не заняты,просто не отвечают,попробуйте и убедитесь.
Всё спланировано и вопросы ,разумеется,тоже. Позор всем депутатам ВР -гостям этого телеканала.
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гигант половой шоле?так ты только на полу раком то и можешь...


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страсть к халяве неубиваема...а каких пацанов ты имеешь в виду?тем ,шо с михуэлем под радой без трусов хороводы водили?
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А можливо парламентська група Єврооптимісти припинить симулювання активної проєвропейської позиції і заявить чесно, що вони агенти кремля?
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когда это кодло начало топить за отмену безвиза и поливать Украину в евроструктурах кремлевскими темниками, я поставил окончательный диагноз, хотя конечно и раньше прекрасно понимал что это за субъекты.
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Агенты кремля и слово "честно" не сочетаются. Емець что,услышав извинение Мураева,будет продолжать ходить на ньюс ван ? Тогда соглашусь с Вашим комментом.
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Грантожери показали свою сутність - ЗАПРОДАНЦІ. Худоба-одним словом...
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Вчера слышала по " Эспрессо" ,что 50% депутатов ВР грантоеды. Вот ,похоже,и Емець здесь во всей "красе".
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А за що йому вибачатись???................................. І тим паче - перед "ким"???...................... Парламентська група "Єврооптимісти" не ходитиме на ефіри телеканалів NewsOne та "112", поки Мураєв не вибачиться перед Сенцовим, - Ємець - Цензор.НЕТ 3778
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Та нечего туда ходить даже если и извинится . Эта мурляевская помойка стоит в одном ряду с паРаша тудей и паРаша 24 ..!
Ходить на эфиры ньюз вана всё равно что и на вата-полит-шоу ,известного дегенерата Вофки Соловьёва .. Парламентська група "Єврооптимісти" не ходитиме на ефіри телеканалів NewsOne та "112", поки Мураєв не вибачиться перед Сенцовим, - Ємець - Цензор.НЕТ 2822 .
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Что? Извинится? Да по нему нары уже стонут. Мураев укрофоб, укроненавистник.
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его задушить надо!пули на мразь жалко!
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Ще хай і дульки в карманАх тримають ! Знайшли чим лякати !
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Оно запело про совесть... А раньше значит у них к к дегенерату-украинофобу мураеву никаких претензий не было... Лицемерные мрази.
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Хорошо, а остальные зрадофилитики, работающие на хуйло?
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Афигеть! Вот это- героизьм! И патриотизьм! Они даже кушать теперь не могут. Им, падлам, всем платили за участие! Как у соловьевых и других хуйловцев. Причем- финансирование с одного общака и тем и другим шло! И все рядом- не надо в Маскву летать, как опущенный Карасев...
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ггг... мухи пообещали больше не летать на говно... Парламентська група "Єврооптимісти" не ходитиме на ефіри телеканалів NewsOne та "112", поки Мураєв не вибачиться перед Сенцовим, - Ємець - Цензор.НЕТ 9034
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какие беззубые и невнятные "еврооППтимизды".....НЕ извинится Мудаев....он выполняет,что приказали и бабло лишним не бывает.
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За что извинятся, Мураев все правильно сказал, закон нужно соблюдать и неважно в какой стране.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарламентская группа "Еврооптимисты" не будет ходить на эфиры телеканалов NewsOne и "112", пока Мураев не извинится перед Сенцовым, - Емец
 
 
 
 
 
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