 Необходимо усилить давление на Россию, - Ельченко передал генсеку ООН письмо по делу Сущенко. ДОКУМЕНТ

Текст документа, подписанный главой Миссии Украины при ООН Владимиром Ельченко Укринформ получил в свое распоряжение, передает Цензор.НЕТ.
"Буду благодарен за Вашу помощь в распространении этого письма в качестве документа Генеральной Ассамблеи, согласно пункту (с) параграфа 72 повестки дня 72-й сессии, а также документу Совета Безопасности", - отмечается в обращении постоянного представителя Украины при ООН.
К письму прилагается текст официального комментария МИД Украины относительно приговора, вынесенного Московским городским судом Роману Сущенко.
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Московского городского суда от 04.06.2018 года об осуждении украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам лишения свободы по откровенно сфабрикованным обвинениям в "шпионаже", - подчеркивается в комментарии.
Как отметили в МИД, российский суд проигнорировал доказанные стороной защиты факты провокации, совершенной против Сущенко, а также грубой фальсификации дела. Это является очередным свидетельством "отсутствия правосудия в Российской Федерации", отмечается в заявлении.
"Циничное пренебрежение Россией основополагающими правами человека свидетельствует о необходимости усиления международного давления на Москву с целью прекращения агрессии, репрессий и притеснений украинских граждан", - подчеркнули в МИД Украины.
В этой связи официальный Киев выступил с требованием к РФ немедленно отменить незаконное решение по делу Сущенко, освободить его из-под стражи и обеспечить беспрепятственное возвращение в Украину.
"Призываем мировое сообщество, международные правозащитные институты принять все возможные правовые и политические меры с целью освобождения и возвращения в Украину Романа Сущенко и других граждан Украины, которые стали заложниками кремлевского режима в условиях продолжающейся агрессии против нашего государства", - отмечается в заявлении МИД Украины.
Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.
Московский городской суд 4 июня вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.
8 июня в 13:01
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В России на основании засекреченного приказа 2014 года уничтожаются архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР. Об этом сообщил директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов. Он пожаловался в Кремль, который этот приказ и отдал.
«Коммерсантъ» пишет, что директор музея обеспокоен тем, что действия властей чреваты тем, что информация о нахождении осужденных в системе ГУЛАГа будет полностью утеряна.
Сотрудники музея узнали о ликвидации карточек от исследователя Сергея Прудовского. Когда этой весной он запросил документы в УМВД по Магаданской области, куда был выслан репрессированный крестьянин Федор Чазов, то в ведомстве ответили, что «личное дело заключенного было уничтожено еще в 1955 году согласно приказу тех лет».
Причем архивная карточка также была уничтожена на основании межведомственного приказа под грифом «для служебного пользования» от 12 февраля 2014 года «Об утверждении наставления по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел РФ».
По данным начальника информационного центра УМВД России по Магаданской области Михаила Серегина, этот приказ подписан МВД, Минюстом, МЧС, Минобороны, ФСБ, ФСКН, ФТС, ФСО, СВР, а также Генпрокуратурой и Государственной фельдъегерской службой.
В архивной карточке, по словам директора музея Романова, хранятся ФИО, год и место рождения, передвижение заключенного между лагерями и лагерными пунктами, дата освобождения.
Прудовский отмечает, что количество осужденных в годы советских репрессий неизвестно. Только на 1937-1938 гг. приходится более 1,7 млн арестов по политическим статьям. По подсчетам международного общества «Мемориал», общее число репрессированных может достигать 12 млн человек.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
Тех, кто боялся бы этих документов уже давно в живых нет
Срок хранения документов просто вышел
Тот же Зюганов 44 года выпуска, ему сейчас 73 года.
Уже даже дети "тех самых" померли или вот вот помрут.
А в 20-м веке были зашкварены все страны, если что, от США с концлагерями для Японцев, до Австралии с изъятием детей у аборигенов аж до 70-х годов.
Это хитрые евреи как-то пролезли с холокостом.
И вы хотите сказать, что этот поц будет за политзаключенных толковать? Наивные
Жестоко ((
· 13 ч ·
НУ шо... на Бойка тоже за зраду дело заведут?
Люди брешуть, що завдання Сущенка полягало в тому, що він мав забрати закладку зі схованки - нікого іншого, хто б міг це зробити, в Москві, виявляється, не знайшлось. Як нині пошепки розповідають співробітники ГУР МО України, Сущенко, розуміючи згубність цієї затії та свій неминучий арешт, прохав начальство скасувати поїздку до Москви.
Тим більше, що людина, яка залишила закладку, за місяць по тому мала виїхати в Європу, де з нею можна було зустрітись без будь-якого ризику. Але Бурба був невблаганним, оскільки думав, що арешти шпигунів - то вигадка авторів детективів.
Та й де б Василю Васильовичу набратись оперативного досвіду, якщо він був переведений до ГУР з Главку «К» СБУ, де лише обслуговував товарно-грошові потоки й збирав інформацію про активістів «Автомайдану»?
Аналогічним чином Бурба здав білоруській контррозвідці й полковника ГУР Шаройка, який також працював під журналістським прикриттям і також, як і Сущенко, належав до числа встановлених співробітників воєнної розвідки України.
Шаройко раніше працював у прес-службі ГУР на відкритій посаді й подався на оперативну роботу лише через те, що оперативникам більше платили. Ані Сущенко, ані Шаройко не приховували своєї відомчої належності, бо хто ж знав, що на території України коли-небудь почнуться бойові дії?
«Робота в полі» для співробітників ГУР ще 5 років тому вважалась синекурою, а в закордонні відрядження відправляли без будь-якої конспірації й будь-якої оперативної підготовки - або за гроші, або завдяки зв'язкам з начальством.
Тож цілком природно, що про приліт того ж Сущенка російські контррозвідники довідались, як тільки він зареєструвався на рейс. А Шаройко потрапив під ковпак КДБ Білорусі, як тільки показав свій паспорт білоруським прикордонникам у поїзді «Київ-Мінськ».
Звісно, і засудженого в Москві Сущенка, і засудженого в Мінську Шаройка тепер треба всіма зусиллями визволяти й повертати на батьківщину. І не тільки тому, що обидва вони є українськими офіцерами діючого резерву, арештованими при виконанні службового завдання. Шаройка ще й треба судити в Україні, оскільки він після арешту розповів білоруській контррозвідці все, що знав (подібна поведінка в розвідувальному середовищі, м'яко кажучи, не вітається).
Але навіщо керівництво України розповідає західним партнерам і міжнародним правозахисним організаціями, що два полковники ГУР МО України є журналістами? Навіщо звертається по допомогу до світової журналістської спільноти? Навіщо ганьбить державу? - Правда ж випливе рано чи пізно й лідери IFJ, EFJ чи «Репортерів без кордонів» наступного разу, коли в біду потрапить справжній журналіст з України, просто промовчать, пам'ятаючи як їх обманули з професійною приналежністю Сущенка та Шаройка.
Інтелектуальний рівень Васі Бурби є загальновідомим, а його підлеглі не можуть без сміху згадувати цього видатного розвідника, оскільки єдиною підставою для призначення Василя Васильовича на посаду начальника ГУР МО України стала відданість народному депутатові Олександру Грановському. Але ж у цій країні ще має бути президент, секретар РНБОУ, міністр закордонних справ урешті-решт.
Вони собі хоч усвідомлюють, які іміджеві втрати Україна зазнає в очах західних дипломатів через постійну брехню, що лунає по офіційних каналах?