 Необходимо усилить давление на Россию, - Ельченко передал генсеку ООН письмо по делу Сущенко. ДОКУМЕНТ

Текст документа, подписанный главой Миссии Украины при ООН Владимиром Ельченко Укринформ получил в свое распоряжение, передает Цензор.НЕТ.

"Буду благодарен за Вашу помощь в распространении этого письма в качестве документа Генеральной Ассамблеи, согласно пункту (с) параграфа 72 повестки дня 72-й сессии, а также документу Совета Безопасности", - отмечается в обращении постоянного представителя Украины при ООН.

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К письму прилагается текст официального комментария МИД Украины относительно приговора, вынесенного Московским городским судом Роману Сущенко.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Московского городского суда от 04.06.2018 года об осуждении украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам лишения свободы по откровенно сфабрикованным обвинениям в "шпионаже", - подчеркивается в комментарии.

Как отметили в МИД, российский суд проигнорировал доказанные стороной защиты факты провокации, совершенной против Сущенко, а также грубой фальсификации дела. Это является очередным свидетельством "отсутствия правосудия в Российской Федерации", отмечается в заявлении.

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"Циничное пренебрежение Россией основополагающими правами человека свидетельствует о необходимости усиления международного давления на Москву с целью прекращения агрессии, репрессий и притеснений украинских граждан", - подчеркнули в МИД Украины.

В этой связи официальный Киев выступил с требованием к РФ немедленно отменить незаконное решение по делу Сущенко, освободить его из-под стражи и обеспечить беспрепятственное возвращение в Украину.

"Призываем мировое сообщество, международные правозащитные институты принять все возможные правовые и политические меры с целью освобождения и возвращения в Украину Романа Сущенко и других граждан Украины, которые стали заложниками кремлевского режима в условиях продолжающейся агрессии против нашего государства", - отмечается в заявлении МИД Украины.





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Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

Московский городской суд 4 июня вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.